Российская ИТ-платформа KNOWLEDGE SPACE заменит самое востребованное бизнес ПО: Excel, Primavera, Anaplan, Creatio, Aris и другие озамещение Благодаря сочетанию большого количества возможностей Knowledge Space применяется для импортозамещения следующих решений: Oracle Primavera, MS Project, MS Excel, Anaplan, Creatio, MS Visio, ARIS, а также частично функций Figma, Forms, Qlik и Tableau. Преимуществом применения Knowledge Space является полная интеграция функциональных возможностей планирования, проектирования, процес

Software AG выпустила новый релиз платформы ARIS Компания Software AG анонсировала новый релиз собственной платформы ARIS (версия 10 SR8). Обновлению функционала подверглись сразу четыре ее компонента: Process Design & Methodology, Process Mining, Connect/Cloud и Aware. Главное отличие нового релиза – полная

Software AG представила ARIS с поддержкой новой версии SAP Solution Manager 7.2 ет новую версию SAP Solution Manager как локально, так и в облаке. Как рассказали CNews в компании, ARIS представляет собой среду совместной работы по оптимизации процессов, обеспечивающую удоб

Software AG выпустила решение ARIS Cloud для анализа бизнес-процессов Компания Software AG выпустила ARIS Cloud — комплексное решение для анализа бизнес-процессов, предоставляемое в виде сервиса, которое позволяет документировать, анализировать и оптимизировать процессы по требованию. С помощь

«Логика BPM» переведет российские организации на новую версию ARIS ния «Логика BPM» (ГК «АйТи») совместно с Software AG представили услугу по переходу на новую версию ARIS 9. Об этом CNews сообщили в «Логике BPM». ARIS 9 — первый апгрейд со значительным

Enter подготовила бизнес-процессы ко внедрению SAP ERP с помощью ARIS Компания Software AG сообщила об использовании федеральной мультиканальной розничной сетью Enter решения ARIS как инструмента моделирования бизнес-процессов в рамках проекта по внедрению информационной системы SAP ERP. С начала старта проекта внедрения ERP-систем было описано более 80 бизнес-проце

«Логика бизнеса 2.0» создала методологию описания бизнес-процессов «МТС-Банка» Компания «Логика бизнеса 2.0» (ГК «АйТи») завершила проект по созданию методологии описания бизнес-процессов «МТС-Банка» с использованием решений ARIS. Как рассказали CNews в компании, опыт моделирования бизнес-процессов в «МТС Банке» насчитывает примерно 6 лет. Методология описания бизнес-процессов изменялась в зависимости от целей моде

Платформа ARIS 9.0 открывает доступ к облачным и мобильным технологиям, соцсетям и средствам аналитики Компания Software AG представила новую версию своей платформы ARIS, открывающую разработчикам процессов доступ к современным облачным, мобильным, социальны

Software AG и Axelot интегрировали систему контроллинга процессов ARIS PPM и «1С:Предприятие 8» в «Иркутскэнерго» анных систем управления на платформе «1С:Предприятие», объявили о выполнения совместного проекта для «Иркутскэнерго». В рамках данного проекта была проведена интеграция системы контроллинга процессов ARIS Process Performance Manager (ARIS PPM) и «1С:Предприятия 8» на базе универсального интеграционного адаптера. «Построение автоматизированной системы мониторинга результативности бизн

«Аэрофлот» выбрал ARIS для разработки системы документации СМК Компания Software AG & IDS Scheer сообщила о том, что авиакомпания «Аэрофлот» для разработки системы документации СМК выбрала платформу ARIS — инструментальное средство описания, анализа и оптимизации бизнес-процессов. «Аэрофлот» является обладателем единого сертификата, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества

Software AG выпустила новые версии webMethods и ARIS Компания Software AG объявила о запуске продуктов webMethods 8.2 и ARIS 7.2. Это первые масштабные релизы платформ webMethods (инструменты для управления бизнес

Software AG представила Enterprise BPM — интегрированное решение для полного цикла оптимизации бизнес-процессов Компания Software AG объявила о завершении основной интеграции платформ ARIS и webMethods. Решение, получившее название Enterprise BPM, поддерживает весь жизненный цикл оптимизации процессов. Это первое интегрированное и поддерживающее совместную работу решение, пр

«СТС Медиа» управляет рисками с помощью ARIS Компания Software AG & IDS Scheer помогла внедрить в компании «СТС Медиа» новую автоматизированную систему управления рисками и соответствием требованиям закона Sarbanes-Oxley (SOX) на базе продукта ARIS Risk & Compliance Manager. За деятельность по тестированию эффективности контрольных процедур и оценке рисков в «СТС Медиа» отвечает подразделение внутреннего контроля и управления рисками

Инструмент процессного анализа ARIS PPM интегрирован с «1С: Управлением производственным предприятием 8» ссийского представительства Software AG & IDS Scheer разработали интеграционный интерфейс между системой «1С: Управление производственным предприятием 8» («1С:УПП») и инструментом процессного анализа ARIS Process Performance Manager. С помощью этого программного коннектора в ARIS PPM можно восстанавливать бизнес-процессы, фактически протекающие в компании, на основании данных, содерж

«Казахтелеком» создает систему управления бизнес-процессами с помощью ARIS Национальный оператор связи Казахстана «Казахтелеком» в рамках своей программы по внедрению процессного управления перешел с BPM-продуктов фирмы Casewise на продукты платформы ARIS компании IDS Scheer, входящей в группу Software AG Group. В ходе проекта консультанты IDS Scheer создали модели процессов оператора связи и передали проектной группе «Казахтелекома» методо

IDS Scheer создала процессную модель деятельности «Иркутскэнерго» в среде ARIS Компания «IDS Scheer Россия и страны СНГ» в рамках внедрения системы процессного управления в «Иркутскэнерго» помогла создать всестороннюю процессную модель деятельности энергокомпании в среде ARIS, разработала концепцию процессного офиса и внедрила для автоматизации процедур управления изменениями и жизненным циклом процессов систему ARIS Process Governance. В деятельности по

IDS Scheer выпустила решении ARIS MashZone для создания управленческих панелей Компания IDS Scheer представила свой новый продукт ARIS MashZone, позволяющий пользователям без особых знаний в ИТ за несколько минут создавать себе управленческие панели (MashApps). Среди ключевых возможностей продукта — интеграция и интеракти

Deloitte выбрала ARIS в качестве стандарта для моделирования бизнес-процессов IDS Scheer, объявила о том, что компания Deloitte Touche Tohmatsu в качестве стандарта для своего BPM-сервиса IndustryPrint выбрала программные продукты платформы ARIS. Решение IndustryPrint от Deloitte – это набор бизнес-процессов для 26 рыночных сегментов, которые теперь будут моделироваться, документироваться, поддерживаться и исполняться с использова

IDS Scheer выпустила новый бесплатный BPM-инструмент ARIS Express Компания IDS Scheer представила новый продукт семейства ARIS - бесплатный BPM-инструмент ARIS Express. Новинка ориентирована на новичков в мод

ARIS PPM 5 от IDS Scheer: процессная аналитика нового поколения Компания IDS Scheer представила новую версию своего продукта ARIS Process Performance Manager (ARIS PPM), которая позволяет осуществлять непрерывный мониторинг и контроллинг процессов, используемых компанией, выявляя системные недостатки и возможн

СМК ВлГУ на платформе ARIS получила сертификат качества нной поддержки разработки СМК Владимирский госуниверситет выбрал методологию и программные средства ARIS компании IDS Scheer, базирующиеся на процессном подходе. Поставка ARIS в ВлГУ осу

IDS Scheer представила новую услугу по управлению эффективностью бизнеса Компания IDS Scheer Россия и страны СНГ объявила о выводе на рынок новой услуги для управления операционной эффективностью бизнеса «Контроллинг 24» с использованием решений SAP Business Objects и ARIS PPM. Как пояснили в компании, в основе новой услуги лежит процессный контроллинг, обеспечивающий широкие возможности для управления операционной эффективностью. Его инструмент — Process In

ВлГУ внедряет СМК с помощью ARIS государственный университет (ВлГУ) внедряет систему менеджмента качества (СМК) с помощью продуктов ARIS. Владимирский государственный университет определил основные процессы для разработки сис

«Лента» внедряет процессное управление, используя ARIS Сеть гипермаркетов «Лента» при описании своих бизнес-процессов перешла с инструментария Microsoft Word, Excel и Visio на ARIS. «Проанализировав предложения разных поставщиков, – отмечают в компании «Лента», – мы пришли к выводу, что инструментарий для решения наших задач наиболее полно представлен в ARIS.

«Салаватнефтеоргсинтез» оптимизировал SAP ERP с помощью ARIS окомментировал проект директор департамента ИТ-консалтинга IDS Scheer Россия и страны СНГ Станислав Гераськин. – При этом использовался собственный инструментарий и методология IDS Scheer – платформа ARIS». По его словам, в сжатые сроки «Салаватнефтеоргсинтез» получил два синхронизированных репозитория бизнес-процессов для решения задач бизнеса и ИТ. Эти документированные знания позволят ей

«Иркутскэнерго» развивает систему управления процессами на базе ARIS S Scheer Россия и страны СНГ и сибирский поставщик электроэнергии «Иркутскэнерго» реализуют совместный проект развития системы управления бизнес-процессами с использованием инструментальной платформы ARIS. Для достижения цели развития системы управления бизнес-процессами в ходе проекта были созданы план работ по развитию системы управления процессами на долгосрочную перспективу и пакет норм

«РусГидро» строит систему управления бизнес-процессами с помощью ARIS 007 г. «РусГидро» объявила конкурс по выбору консультанта для проведения работ по моделированию бизнес-процессов, обучению сотрудников методологии и инструментарию описания бизнес-процессов в системе ARIS, а также услуг по администрированию базы данных (репозитория) бизнес-процессов. В качестве основы для оптимизации системы менеджмента был принят процессно-ориентированный подход. Победител

IDS Scheer выпустила новую версию ARIS Platform Компания IDS Scheer объявила о выпуске новых и оптимизированных продуктов, входящих в версию 7.1 платформы ARIS Business Performance Edition, а именно: ARIS Business Architect, ARIS Six Sigma и ARIS Business Publisher, а также ARIS IT Architect и ARIS Business Arch

ARIS Platform интегрирована с Microsoft BizTalk Server Компания IDS Scheer, в рамках международной конференции ARIS ProcessWorld Europe в Берлине, объявила о завершении работ по интеграции между продуктам

«КапиталЪ Перестрахование» строит СМК на базе ARIS «КапиталЪ», запустила проект по построению системы менеджмента качества (СМК), соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001:2000. В проекте будет использоваться программная платформа ARIS от компании IDS Scheer. Для построения эффективной системы управления бизнес-процессами в 2007 г. в компании было принято решение о внедрении системы менеджмента качества. Цель проекта – п

«R-Про Консалтинг» будет продвигать Aris ие с IDS Scheer , мировым лидером в области управления бизнес-процессами.Согласно условиям соглашения, компания «R-Про Консалтинг» получает право использовать в своих проектах платформу и методологию ARIS –инструментальный комплекс для моделирования, анализа и оптимизации бизнес-процессов. Заключение партнерского соглашения с IDS Scheer позволит «R-Про Консалтинг» расширить спектр услуг в о

Решение IDS Scheer помогает Loyalty Partner контролировать бизнес-процессы Компания Loyalty Partner GmbH, оператор бонусной программы Payback, с помощью программного продукта ARIS Process Performance Manager 4.0 (ARIS PPM) от компании IDS Scheer упростила процесс выплат по премиальным картам. Так, внедренный в Loyalty Partner продукт ARIS PPM 4.0 позво

IDS Scheer оптимизировала бизнес-процессы Siemens в России ия и страны СНГ подвела итоги очередного года сотрудничества с Siemens. Недавно был завершен новый масштабный проект, в рамках которого консультанты IDS Scheer, используя инструментарий и методологию ARIS, привели бизнес-процессы российского подразделения Siemens Medical Solutions в соответствие с требованиями закона Sarbanes-Oxley Act (SOX). В его рамках были документированы бизнес-процесс

IDS Scheer представила новые решения ARIS В 2007 г. компания IDS Scheer обновила линейку программных решений, входящих в платформу ARIS. Новые продукты и обновления уже существующих решений затронули все четыре ее основных компонента: Strategy Platform, Design Platform, Implementation Platform и Controlling Platform. «Все

ARIS поможет «Эльдорадо» управлять бизнес-процессами Российский ритейлер бытовой электроники и бытовой техники «Эльдорадо» внедряет процессно-ориентированный подход в управлении с помощью инструментария ARIS. В сети «Эльдорадо», охватывающей города России, Украины и Казахстана, насчитывается уже около 1000 супермаркетов. Быстрый рост, усложнение структуры и необходимость быстро реагировать на

IDS Scheer помогает ТНК-BP оптимизировать систему управления Компании IDS Scheer Россия и страны СНГ и ТНК-BP объявили о завершении проекта по созданию концепции «Центра компетенции ARIS» в рамках оптимизации системы управления в одной из крупнейших нефтяных компаний России. Целью проекта была разработка концепции «Центра компетенции ARIS», призванного повысить скор

Интеграцию ARIS с Microsoft BizTalk Server реализуют в 2008 г. Компания IDS Scheer, поставщик решений для управления бизнес-процессами, на организованной корпорацией Microsoft конференции «SOA and Business Process» представила концепцию интеграции платформы ARIS с сервером Microsoft BizTalk. Интеграция двух платформ будет реализована в 2008 г. В этом проекте IDS Scheer выступает как основной партнер Microsoft в области моделирования и мониторинга

31 октября состоится форум ARIS 2007 Компания IDS Scheer Россия и страны СНГ организует форум ARIS 2007, который состоится 31 октября 2007 года в московском «Президент-отеле» в рамках роа

IDS Scheer построила систему процессного контроллинга для МРСК-1 и «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (МРСК-1) объявляют о завершении проекта по созданию и внедрению решения для контроллинга эффективности бизнес-процессов на базе платформы ARIS Process Performance Management (PPM). Это первый проект такого рода на корпоративном рынке России. Главная задача созданного в качестве дочерней компании РАО ЕЭС в 2004 г. МРСК-1 — эффекти