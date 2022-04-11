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Software AG ARIS Platform
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|11.04.2022
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Российская ИТ-платформа KNOWLEDGE SPACE заменит самое востребованное бизнес ПО: Excel, Primavera, Anaplan, Creatio, Aris и другие
озамещение Благодаря сочетанию большого количества возможностей Knowledge Space применяется для импортозамещения следующих решений: Oracle Primavera, MS Project, MS Excel, Anaplan, Creatio, MS Visio, ARIS, а также частично функций Figma, Forms, Qlik и Tableau. Преимуществом применения Knowledge Space является полная интеграция функциональных возможностей планирования, проектирования, процес
|21.05.2019
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Software AG выпустила новый релиз платформы ARIS
Компания Software AG анонсировала новый релиз собственной платформы ARIS (версия 10 SR8). Обновлению функционала подверглись сразу четыре ее компонента: Process Design & Methodology, Process Mining, Connect/Cloud и Aware. Главное отличие нового релиза – полная
|06.02.2017
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Software AG представила ARIS с поддержкой новой версии SAP Solution Manager 7.2
ет новую версию SAP Solution Manager как локально, так и в облаке. Как рассказали CNews в компании, ARIS представляет собой среду совместной работы по оптимизации процессов, обеспечивающую удоб
|13.11.2014
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Software AG выпустила решение ARIS Cloud для анализа бизнес-процессов
Компания Software AG выпустила ARIS Cloud — комплексное решение для анализа бизнес-процессов, предоставляемое в виде сервиса, которое позволяет документировать, анализировать и оптимизировать процессы по требованию. С помощь
|30.10.2014
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«Логика BPM» переведет российские организации на новую версию ARIS
ния «Логика BPM» (ГК «АйТи») совместно с Software AG представили услугу по переходу на новую версию ARIS 9. Об этом CNews сообщили в «Логике BPM». ARIS 9 — первый апгрейд со значительным
|24.04.2013
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Enter подготовила бизнес-процессы ко внедрению SAP ERP с помощью ARIS
Компания Software AG сообщила об использовании федеральной мультиканальной розничной сетью Enter решения ARIS как инструмента моделирования бизнес-процессов в рамках проекта по внедрению информационной системы SAP ERP. С начала старта проекта внедрения ERP-систем было описано более 80 бизнес-проце
|26.02.2013
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«Логика бизнеса 2.0» создала методологию описания бизнес-процессов «МТС-Банка»
Компания «Логика бизнеса 2.0» (ГК «АйТи») завершила проект по созданию методологии описания бизнес-процессов «МТС-Банка» с использованием решений ARIS. Как рассказали CNews в компании, опыт моделирования бизнес-процессов в «МТС Банке» насчитывает примерно 6 лет. Методология описания бизнес-процессов изменялась в зависимости от целей моде
|19.10.2012
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Платформа ARIS 9.0 открывает доступ к облачным и мобильным технологиям, соцсетям и средствам аналитики
Компания Software AG представила новую версию своей платформы ARIS, открывающую разработчикам процессов доступ к современным облачным, мобильным, социальны
|22.02.2012
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Software AG и Axelot интегрировали систему контроллинга процессов ARIS PPM и «1С:Предприятие 8» в «Иркутскэнерго»
анных систем управления на платформе «1С:Предприятие», объявили о выполнения совместного проекта для «Иркутскэнерго». В рамках данного проекта была проведена интеграция системы контроллинга процессов ARIS Process Performance Manager (ARIS PPM) и «1С:Предприятия 8» на базе универсального интеграционного адаптера. «Построение автоматизированной системы мониторинга результативности бизн
|12.08.2011
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«Аэрофлот» выбрал ARIS для разработки системы документации СМК
Компания Software AG & IDS Scheer сообщила о том, что авиакомпания «Аэрофлот» для разработки системы документации СМК выбрала платформу ARIS — инструментальное средство описания, анализа и оптимизации бизнес-процессов. «Аэрофлот» является обладателем единого сертификата, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества
|26.05.2011
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Software AG выпустила новые версии webMethods и ARIS
Компания Software AG объявила о запуске продуктов webMethods 8.2 и ARIS 7.2. Это первые масштабные релизы платформ webMethods (инструменты для управления бизнес
|03.03.2011
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Software AG представила Enterprise BPM — интегрированное решение для полного цикла оптимизации бизнес-процессов
Компания Software AG объявила о завершении основной интеграции платформ ARIS и webMethods. Решение, получившее название Enterprise BPM, поддерживает весь жизненный цикл оптимизации процессов. Это первое интегрированное и поддерживающее совместную работу решение, пр
|15.02.2011
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«СТС Медиа» управляет рисками с помощью ARIS
Компания Software AG & IDS Scheer помогла внедрить в компании «СТС Медиа» новую автоматизированную систему управления рисками и соответствием требованиям закона Sarbanes-Oxley (SOX) на базе продукта ARIS Risk & Compliance Manager. За деятельность по тестированию эффективности контрольных процедур и оценке рисков в «СТС Медиа» отвечает подразделение внутреннего контроля и управления рисками
|06.09.2010
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Инструмент процессного анализа ARIS PPM интегрирован с «1С: Управлением производственным предприятием 8»
ссийского представительства Software AG & IDS Scheer разработали интеграционный интерфейс между системой «1С: Управление производственным предприятием 8» («1С:УПП») и инструментом процессного анализа ARIS Process Performance Manager. С помощью этого программного коннектора в ARIS PPM можно восстанавливать бизнес-процессы, фактически протекающие в компании, на основании данных, содерж
|11.06.2010
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«Казахтелеком» создает систему управления бизнес-процессами с помощью ARIS
Национальный оператор связи Казахстана «Казахтелеком» в рамках своей программы по внедрению процессного управления перешел с BPM-продуктов фирмы Casewise на продукты платформы ARIS компании IDS Scheer, входящей в группу Software AG Group. В ходе проекта консультанты IDS Scheer создали модели процессов оператора связи и передали проектной группе «Казахтелекома» методо
|15.04.2010
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IDS Scheer создала процессную модель деятельности «Иркутскэнерго» в среде ARIS
Компания «IDS Scheer Россия и страны СНГ» в рамках внедрения системы процессного управления в «Иркутскэнерго» помогла создать всестороннюю процессную модель деятельности энергокомпании в среде ARIS, разработала концепцию процессного офиса и внедрила для автоматизации процедур управления изменениями и жизненным циклом процессов систему ARIS Process Governance. В деятельности по
|21.01.2010
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IDS Scheer выпустила решении ARIS MashZone для создания управленческих панелей
Компания IDS Scheer представила свой новый продукт ARIS MashZone, позволяющий пользователям без особых знаний в ИТ за несколько минут создавать себе управленческие панели (MashApps). Среди ключевых возможностей продукта — интеграция и интеракти
|15.09.2009
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Deloitte выбрала ARIS в качестве стандарта для моделирования бизнес-процессов
IDS Scheer, объявила о том, что компания Deloitte Touche Tohmatsu в качестве стандарта для своего BPM-сервиса IndustryPrint выбрала программные продукты платформы ARIS. Решение IndustryPrint от Deloitte – это набор бизнес-процессов для 26 рыночных сегментов, которые теперь будут моделироваться, документироваться, поддерживаться и исполняться с использова
|10.09.2009
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IDS Scheer выпустила новый бесплатный BPM-инструмент ARIS Express
Компания IDS Scheer представила новый продукт семейства ARIS - бесплатный BPM-инструмент ARIS Express. Новинка ориентирована на новичков в мод
|01.09.2009
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ARIS PPM 5 от IDS Scheer: процессная аналитика нового поколения
Компания IDS Scheer представила новую версию своего продукта ARIS Process Performance Manager (ARIS PPM), которая позволяет осуществлять непрерывный мониторинг и контроллинг процессов, используемых компанией, выявляя системные недостатки и возможн
|15.07.2009
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СМК ВлГУ на платформе ARIS получила сертификат качества
нной поддержки разработки СМК Владимирский госуниверситет выбрал методологию и программные средства ARIS компании IDS Scheer, базирующиеся на процессном подходе. Поставка ARIS в ВлГУ осу
|13.03.2009
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IDS Scheer представила новую услугу по управлению эффективностью бизнеса
Компания IDS Scheer Россия и страны СНГ объявила о выводе на рынок новой услуги для управления операционной эффективностью бизнеса «Контроллинг 24» с использованием решений SAP Business Objects и ARIS PPM. Как пояснили в компании, в основе новой услуги лежит процессный контроллинг, обеспечивающий широкие возможности для управления операционной эффективностью. Его инструмент — Process In
|24.02.2009
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ВлГУ внедряет СМК с помощью ARIS
государственный университет (ВлГУ) внедряет систему менеджмента качества (СМК) с помощью продуктов ARIS. Владимирский государственный университет определил основные процессы для разработки сис
|10.02.2009
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«Лента» внедряет процессное управление, используя ARIS
Сеть гипермаркетов «Лента» при описании своих бизнес-процессов перешла с инструментария Microsoft Word, Excel и Visio на ARIS. «Проанализировав предложения разных поставщиков, – отмечают в компании «Лента», – мы пришли к выводу, что инструментарий для решения наших задач наиболее полно представлен в ARIS.
|28.11.2008
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«Салаватнефтеоргсинтез» оптимизировал SAP ERP с помощью ARIS
окомментировал проект директор департамента ИТ-консалтинга IDS Scheer Россия и страны СНГ Станислав Гераськин. – При этом использовался собственный инструментарий и методология IDS Scheer – платформа ARIS». По его словам, в сжатые сроки «Салаватнефтеоргсинтез» получил два синхронизированных репозитория бизнес-процессов для решения задач бизнеса и ИТ. Эти документированные знания позволят ей
|21.11.2008
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«Иркутскэнерго» развивает систему управления процессами на базе ARIS
S Scheer Россия и страны СНГ и сибирский поставщик электроэнергии «Иркутскэнерго» реализуют совместный проект развития системы управления бизнес-процессами с использованием инструментальной платформы ARIS. Для достижения цели развития системы управления бизнес-процессами в ходе проекта были созданы план работ по развитию системы управления процессами на долгосрочную перспективу и пакет норм
|13.08.2008
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«РусГидро» строит систему управления бизнес-процессами с помощью ARIS
007 г. «РусГидро» объявила конкурс по выбору консультанта для проведения работ по моделированию бизнес-процессов, обучению сотрудников методологии и инструментарию описания бизнес-процессов в системе ARIS, а также услуг по администрированию базы данных (репозитория) бизнес-процессов. В качестве основы для оптимизации системы менеджмента был принят процессно-ориентированный подход. Победител
|09.07.2008
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IDS Scheer выпустила новую версию ARIS Platform
Компания IDS Scheer объявила о выпуске новых и оптимизированных продуктов, входящих в версию 7.1 платформы ARIS Business Performance Edition, а именно: ARIS Business Architect, ARIS Six Sigma и ARIS Business Publisher, а также ARIS IT Architect и ARIS Business Arch
|26.06.2008
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ARIS Platform интегрирована с Microsoft BizTalk Server
Компания IDS Scheer, в рамках международной конференции ARIS ProcessWorld Europe в Берлине, объявила о завершении работ по интеграции между продуктам
|17.04.2008
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«КапиталЪ Перестрахование» строит СМК на базе ARIS
«КапиталЪ», запустила проект по построению системы менеджмента качества (СМК), соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001:2000. В проекте будет использоваться программная платформа ARIS от компании IDS Scheer. Для построения эффективной системы управления бизнес-процессами в 2007 г. в компании было принято решение о внедрении системы менеджмента качества. Цель проекта – п
|05.03.2008
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«R-Про Консалтинг» будет продвигать Aris
ие с IDS Scheer , мировым лидером в области управления бизнес-процессами.Согласно условиям соглашения, компания «R-Про Консалтинг» получает право использовать в своих проектах платформу и методологию ARIS –инструментальный комплекс для моделирования, анализа и оптимизации бизнес-процессов. Заключение партнерского соглашения с IDS Scheer позволит «R-Про Консалтинг» расширить спектр услуг в о
|28.02.2008
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Решение IDS Scheer помогает Loyalty Partner контролировать бизнес-процессы
Компания Loyalty Partner GmbH, оператор бонусной программы Payback, с помощью программного продукта ARIS Process Performance Manager 4.0 (ARIS PPM) от компании IDS Scheer упростила процесс выплат по премиальным картам. Так, внедренный в Loyalty Partner продукт ARIS PPM 4.0 позво
|21.01.2008
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IDS Scheer оптимизировала бизнес-процессы Siemens в России
ия и страны СНГ подвела итоги очередного года сотрудничества с Siemens. Недавно был завершен новый масштабный проект, в рамках которого консультанты IDS Scheer, используя инструментарий и методологию ARIS, привели бизнес-процессы российского подразделения Siemens Medical Solutions в соответствие с требованиями закона Sarbanes-Oxley Act (SOX). В его рамках были документированы бизнес-процесс
|14.01.2008
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IDS Scheer представила новые решения ARIS
В 2007 г. компания IDS Scheer обновила линейку программных решений, входящих в платформу ARIS. Новые продукты и обновления уже существующих решений затронули все четыре ее основных компонента: Strategy Platform, Design Platform, Implementation Platform и Controlling Platform. «Все
|17.12.2007
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ARIS поможет «Эльдорадо» управлять бизнес-процессами
Российский ритейлер бытовой электроники и бытовой техники «Эльдорадо» внедряет процессно-ориентированный подход в управлении с помощью инструментария ARIS. В сети «Эльдорадо», охватывающей города России, Украины и Казахстана, насчитывается уже около 1000 супермаркетов. Быстрый рост, усложнение структуры и необходимость быстро реагировать на
|14.11.2007
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IDS Scheer помогает ТНК-BP оптимизировать систему управления
Компании IDS Scheer Россия и страны СНГ и ТНК-BP объявили о завершении проекта по созданию концепции «Центра компетенции ARIS» в рамках оптимизации системы управления в одной из крупнейших нефтяных компаний России. Целью проекта была разработка концепции «Центра компетенции ARIS», призванного повысить скор
|09.11.2007
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Интеграцию ARIS с Microsoft BizTalk Server реализуют в 2008 г.
Компания IDS Scheer, поставщик решений для управления бизнес-процессами, на организованной корпорацией Microsoft конференции «SOA and Business Process» представила концепцию интеграции платформы ARIS с сервером Microsoft BizTalk. Интеграция двух платформ будет реализована в 2008 г. В этом проекте IDS Scheer выступает как основной партнер Microsoft в области моделирования и мониторинга
|26.09.2007
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31 октября состоится форум ARIS 2007
Компания IDS Scheer Россия и страны СНГ организует форум ARIS 2007, который состоится 31 октября 2007 года в московском «Президент-отеле» в рамках роа
|25.09.2007
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IDS Scheer построила систему процессного контроллинга для МРСК-1
и «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (МРСК-1) объявляют о завершении проекта по созданию и внедрению решения для контроллинга эффективности бизнес-процессов на базе платформы ARIS Process Performance Management (PPM). Это первый проект такого рода на корпоративном рынке России. Главная задача созданного в качестве дочерней компании РАО ЕЭС в 2004 г. МРСК-1 — эффекти
|20.09.2007
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IDS Scheer помогает ГидроОГК оптимизировать бизнес-процессы
компании-консультанта на «Предоставление услуг по моделированию бизнес-процесса «Cбыт электроэнергии и мощности», обучению сотрудников методологии и инструментарию описания бизнес-процессов в системе ARIS, а также услуг по администрированию базы данных (репозитория) бизнес-процессов». Для участников тендера был сформулирован ряд требований: наличие опыта выполнения проектов по описанию и оп
Software AG и организации, системы, технологии, персоны:
|Каменнова Мария 45 20
|Коптелов Андрей 134 17
|Jost Wolfram - Йост Вольфрам 21 10
|Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 21 7
|Streibich Karl-Heinz - Штрайбих Карл-Хайнц 13 7
|Ткачёв Роман 27 6
|Борисов Алексей 33 6
|Будин Алексей 22 5
|Белайчук Анатолий 32 5
|Волков Максим 34 5
|Макаров Станислав 118 4
|Комягин Сергей 22 4
|Ферапонтов Михаил 4 3
|Коробко Яков 4 3
|Hammer Michael - Хаммер Майкл 5 3
|Трефилов Алексей 49 3
|Ситников Николай 15 3
|Алешин Владимир 21 3
|Бейлезон Олег 32 3
|Бутыркин Вячеслав 14 3
|Синицин Артур 7 2
|Аншина Марина 79 2
|Михеев Андрей 9 2
|Дымшаков Алексей 4 2
|Степанов Антон 71 2
|Краснов Федор 11 2
|Вожегова Мария 28 2
|Шматалюк Антон 12 2
|Елиферов Виталий 10 2
|Федоров Игорь 15 2
|Машков Илья 6 2
|Тарасов Владимир 15 2
|Тимошенко Дмитрий 3 2
|Дятлова Ирина 2 2
|Якубовская Елена 2 2
|Каменова Мария 3 2
|Masing Erik - Масинг Эрик 2 2
|Martin Steven - Мартин Стивен 5 2
|Volk Thomas - Волк Томас 3 2
|Андреев Владимир 101 2
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