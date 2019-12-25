Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Software AG
ARIS Platform
Публикаций - 156, упоминаний - 335
Software AG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Каменнова Мария 42 17
|Коптелов Андрей 74 14
|Борисов Алексей 16 6
|Будин Алексей 21 5
|Белайчук Анатолий 21 5
|Макаров Станислав 114 4
|Ситников Николай 9 3
|Бутыркин Вячеслав 12 3
|Волков Максим 26 3
|Алешин Владимир 13 3
|Бейлезон Олег 32 3
|Трефилов Алексей 37 2
|Холинов Андрей 18 2
|Егоров Владимир 61 2
|Андреев Владимир 78 2
|Яппаров Тагир 78 2
|Иванов Константин 24 2
|Аншина Марина 68 2
|Михеев Андрей 6 2
|Дымшаков Алексей 3 2
|Степанов Антон 57 2
|Копаев Геннадий 16 1
|Кучугин Илья 41 1
|Пекин Александр 4 1
|Шеин Андрей 2 1
|Водяницкая Екатерина 1 1
|Бычин Евгений 1 1
|Турусов Сергей 2 1
|Андреев Илья 2 1
|Бондаренко Алла 4 1
|Соколова Марина 3 1
|Беляева Марина 1 1
|Грылев Алексей 3 1
|Ржавин Георгий 5 1
|Ченцов Денис 1 1
|Салтанов Артем 3 1
|Кулешов Артем 1 1
|Кушников Геннадий 1 1
|Еремин Кирилл 2 1
|Чернявский Леонид 4 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 317 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10407 1
|Bloomberg Businessweek 69 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1164428, в очереди разбора - 1052652.
Создано именных указателей - 50992.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1164428, в очереди разбора - 1052652.
Создано именных указателей - 50992.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru