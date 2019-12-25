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Software AG
ARIS Platform



25.12.2019 Николай Ситников, «Рамакс» - Трендом ближайшего будущего станет создание цифровых двойников компаний 1
27.09.2019 Россияне выпустили аналитическое ИТ-решение для оптимизации несверхприбыльного бизнеса 1
21.05.2019 Software AG выпустила новый релиз платформы ARIS 1
15.10.2018 Как эффективно внедрить инновации в компании 1
21.02.2018 Как организовать процесс цифровой трансформации бизнеса 1
11.12.2017 PT ISIM успешно прошла испытание на совместимость с АСУ ТП 3
21.11.2017 Банки начинают конкуренцию с сотовыми операторами, соцсетями и «уберами» 1
07.11.2017 Тесты подтвердили совместимость решений «Лаборатории Касперского» и «Прософт-Систем» 1
11.09.2017 Эпоха пост-ERP: Могут ли тяжелые системы выполнять желания бизнеса 1
28.08.2017 Николай Ситников - Построение сквозных процессов в строительстве дорог остается непаханым полем для автоматизации 1
07.06.2017 SCADA-система RedKit подтвердила совместимость с российской ОС специального назначения Astra Linux Special Edition 1
16.03.2017 MegaLabs оптимизировала бизнес-процессы с помощью «Логики BPM» 1
06.02.2017 Software AG представила ARIS с поддержкой новой версии SAP Solution Manager 7.2 7
14.04.2016 «Логика BPM» предложит своим клиентам технологии и методики Scheer GmbH 1
29.04.2015 Горная компания «Майская» оптимизировала процесс материально-технического снабжения с помощью «Логики BPM» 1
13.11.2014 «Первая грузовая компания» актуализировала процессную модель деятельности при методологической поддержке «Логики BPM» 2
30.10.2014 «Логика BPM» переведет российские организации на новую версию ARIS 1
01.10.2014 Эффективность BPM зависит от подхода 1
26.06.2014 «Логика BPM» реализовала проект создания корпоративной системы моделирования для «Газпром нефти» 1
29.05.2014 ДИС «Казахтелеком» автоматизировал управление дебиторской задолженностью на базе Metasonic 1
11.12.2013 «Логика BPM» завершила первый этап оптимизации ключевых бизнес-процессов«Кедентранссервиса» 3
03.12.2013 Конференция CNews "BPM: Современные тенденции в управлении" 1
11.11.2013 «Логика BPM» повторно проведет BPM-курсы в декабре 1
11.06.2013 Software AG купила компанию, созданную российским ученым 3
11.06.2013 Software AG покупает поставщика средств управления инфраструктурой и ИТ alfabet 1
06.06.2013 21 июня в Москве состоится BPM-форум «Миссия выполнима 2013» 1
23.05.2013 21 июня в Москве состоится BPM-форум «Миссия выполнима 2013» 1
24.04.2013 Enter подготовила бизнес-процессы ко внедрению SAP ERP с помощью ARIS 9
28.03.2013 «Логика бизнеса 2.0» помогла НИИАС создать процессную модель единой интеллектуальной системы управления ж/д транспортом 3
26.02.2013 «Логика бизнеса 2.0» создала методологию описания бизнес-процессов «МТС-Банка» 4
25.02.2013 BPM в примерах: как достичь реальной эффективности 1
07.02.2013 Выручка Software AG сокращается третий год подряд 1
07.02.2013 В Крокус Экспо привезут "Бытовую технику" 1
25.01.2013 Software AG сократила российского гендиректора 1
25.10.2012 webMethods 9.0 объединяет возможности облачных технологий, мобильных решений и соцсетей 2
19.10.2012 Платформа ARIS 9.0 открывает доступ к облачным и мобильным технологиям, соцсетям и средствам аналитики 9
05.10.2012 BPM для бизнеса: трудности перевода 1
01.10.2012 Управление бизнес-процессами: разбираемся с ПО 1
07.08.2012 ТНК-BP оптимизирует систему управления персоналом 1
03.08.2012 Доход Software AG от продажи продуктов во втором квартале вырос на 16% 1

Публикаций - 156, упоминаний - 335

Software AG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Software AG & IDS Scheer 166 86
Software AG 169 47
SAP SE 4357 37
АйТи 1065 16
IBM 8622 12
Oracle Corporation 5759 10
Логика Бизнеса 163 10
Логика BPM 42 10
ELMA 111 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7438 7
Microsoft Corporation 20929 7
4993 6
РДТЕХ 207 4
Казахтелеком 304 4
Google LLC 9372 4
Siemens AG - Сименс Россия 2220 3
Meta - Facebook 4105 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 267 3
Крок 1539 2
Swisscom 119 2
Accenture - Аксенчер 771 2
Neoflex - Неофлекс 156 2
Deloitte - Делойт 232 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1214 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6169 2
Ланит ГК 1492 2
Docsvision - ДоксВижн 941 2
Акадо Телеком - Комкор 775 2
iTeco - Ай-Теко 854 2
K2 - К2РУ - SourceCode 39 2
OpenText 172 2
Pegasystems 29 2
Salesforce.com 342 2
Ramax - Рамакс 72 2
MicroStrategy 63 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7724 1
Navicon - Навикон 221 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8489 1
Advanta - Адванта 2 1
Comindware - Колловэар 55 1
Иркутскэнерго ПАО 45 8
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 85 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4768 6
МТС банк 263 4
Аэрофлот 612 4
Сургутнефтегаз - СНГ 160 4
РЖД - Российские железные дороги 1307 4
РОСНО СК 163 3
ВТБ24 620 3
Роснефть НК 416 3
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 33 3
ТНК-ВР Холдинг 236 3
ПГК - Первая грузовая компания 110 3
Credit Suisse 105 2
Май - Российская торговая компания 63 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 282 2
Uber Technologies 274 2
РКС - Российские космические системы 111 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 232 2
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 86 2
Лукойл-Пермь 21 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 228 2
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 84 2
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 35 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 683 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 832 2
BMW 370 2
Daimler AG 170 2
Росгосстрах 218 2
Uber 273 2
Альфа-Банк 1312 2
Еврохим МХК 66 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 340 1
Gorenje 63 1
Lego 172 1
УЭК - Универсальная электронная карта 523 1
Electrolux - Электролюкс Рус 152 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 186 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1839 1
Кировский завод 29 1
Администрация Президента РФ 321 5
Рособоронэкспорт 65 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 1206 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1092 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1127 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 590 2
Правительство Москвы 811 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 223 2
Федеральное казначейство России 860 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 1
Администрация Псковской области 23 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 131 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2270 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2710 1
Роснано 619 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1469 1
Правительство РФ 2620 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2003 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 801 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7278 1
АФТ - Ассоциация Финтех 83 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 33 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 70 1
АРБ - Ассоциация российских банков 147 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 16 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 593 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12149 38
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 384 30
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 86 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2104 11
Process Mining - Процессная аналитика 57 8
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 29 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2419 7
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 56 7
EA - Enterprise Architecture 17 6
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 681 6
Big Data - Большие данные 1226 4
Lean - Бережливое производство 25 4
Workflow - Поток работ 93 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 722 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3941 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 270 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1630 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 995 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 848 3
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1134 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1878 3
TOGAF - The Open Group Architecture Framework - Методология для систематического управления архитектурой предприятия 13 3
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 337 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12090 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 87 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 72 2
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 174 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 148 2
BPA - Business Process Analysis - Системы анализа бизнес-процессов 7 2
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 236 2
ISO 9000 - стандарты менеджмента качества 72 2
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 266 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1909 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 318 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 233 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3978 2
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 74 2
Смартизация 220 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 467 1
Software AG webMethods 71 23
Software AG - ARIS Business Architect - ARIS IT Architect 15 13
Microsoft Office 2935 8
Software AG - ARIS PPM - ARIS Process Performance Manager 14 7
Software AG - ARIS Toolset 6 5
Microsoft Visio 94 5
HCL WebSphere 518 4
Software AG - ARIS BSC 5 4
Oracle Fusion Middleware 201 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 901 3
Software AG - ARIS MashZone 5 3
Ramax Simba (Симба) - Среда управления цифровой трансформации бизнеса 3 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 474 2
SAP Process Mining by Celonis 15 2
Microsoft Word 552 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 542 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 493 2
Linux OS 7138 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 437 2
Microsoft Windows 10 10063 2
SAP Solutions - SAP Solution Manager 29 2
SAP Sybase 278 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 838 2
Oracle Fusion Cloud Applications 33 1
Microsoft Windows SID - Security Identifier - Идентификатор безопасности 37 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 128 1
Matlab - язык программирования 27 1
ELMA BPM 12 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 131 1
SAP REM - SAP Real Estate Management 3 1
OpenText Documentum 342 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 222 1
IBM FileNet 55 1
Infomaximum Proceset Process mining 2 1
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 78 1
FIS Platform - Case Platform 2 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 187 1
OpenText EMC Documentum 6 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 52 1
IBM BPM 24 1
Каменнова Мария 42 17
Коптелов Андрей 74 14
Борисов Алексей 16 6
Будин Алексей 21 5
Белайчук Анатолий 21 5
Макаров Станислав 114 4
Ситников Николай 9 3
Бутыркин Вячеслав 12 3
Волков Максим 26 3
Алешин Владимир 13 3
Бейлезон Олег 32 3
Трефилов Алексей 37 2
Холинов Андрей 18 2
Егоров Владимир 61 2
Андреев Владимир 78 2
Яппаров Тагир 78 2
Иванов Константин 24 2
Аншина Марина 68 2
Михеев Андрей 6 2
Дымшаков Алексей 3 2
Степанов Антон 57 2
Копаев Геннадий 16 1
Кучугин Илья 41 1
Пекин Александр 4 1
Шеин Андрей 2 1
Водяницкая Екатерина 1 1
Бычин Евгений 1 1
Турусов Сергей 2 1
Андреев Илья 2 1
Бондаренко Алла 4 1
Соколова Марина 3 1
Беляева Марина 1 1
Грылев Алексей 3 1
Ржавин Георгий 5 1
Ченцов Денис 1 1
Салтанов Артем 3 1
Кулешов Артем 1 1
Кушников Геннадий 1 1
Еремин Кирилл 2 1
Чернявский Леонид 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 81853 63
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11981 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26508 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33797 9
Германия - Федеративная Республика 7760 8
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 253 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11513 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11493 5
Европа 7231 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1433 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9382 3
Чехия - Чешская Республика 973 3
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 393 3
Словакия - Словацкая Республика 345 3
Германия - Берлин 567 3
Северный Кавказ 227 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1561 3
США - Массачусетс 409 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1680 2
Африка - Африканский регион 2654 2
Ближний Восток 2476 2
Россия - СЗФО - Псковская область 455 2
Нидерланды 1985 2
Сингапур - Республика 1505 2
Великобритания - Кембридж 244 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10819 2
Казахстан - Республика 4106 2
Европа Восточная 2796 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1979 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1065 1
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 166 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 221 1
Польша - Республика 1451 1
Израиль 1607 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 899 1
Венгрия 609 1
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 10 1
Италия - Итальянская Республика 2810 1
Австралия - Австралийский Союз 2486 1
Австрия - Австрийская Республика 975 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4973 17
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3607 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1485 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4046 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2693 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1504 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1871 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 844 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1091 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 162 2
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 19 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1083 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1451 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 155 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 127 1
Информационное общество - Государственная программа 300 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 67 1
Open Space - Офис открытого типа 16 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 276 1
Закон Мура - Moore's law 166 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 83 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 119 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 181 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 99 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 197 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 408 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 169 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 195 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 291 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 317 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10407 1
Bloomberg Businessweek 69 1
Gartner 3161 20
Forrester Research 780 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2553 7
IDC - International Data Corporation 4504 3
IDC Russia - IDC Россия 145 2
Fortune Global 500 266 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 102 1
Forbes Global 2000 29 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1021 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 490 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 213 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 53 1
МЭИ - Московский энергетический институт 52 1
Сириус - Образовательный центр 107 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 71 1
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 21 1
CeBIT 406 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1416 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 709 1
IT-Лидер - премия 3 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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