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Software AG ARIS Platform

Software AG - ARIS Platform

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.04.2022 Российская ИТ-платформа KNOWLEDGE SPACE заменит самое востребованное бизнес ПО: Excel, Primavera, Anaplan, Creatio, Aris и другие

озамещение Благодаря сочетанию большого количества возможностей Knowledge Space применяется для импортозамещения следующих решений: Oracle Primavera, MS Project, MS Excel, Anaplan, Creatio, MS Visio, ARIS, а также частично функций Figma, Forms, Qlik и Tableau. Преимуществом применения Knowledge Space является полная интеграция функциональных возможностей планирования, проектирования, процес
21.05.2019 Software AG выпустила новый релиз платформы ARIS

Компания Software AG анонсировала новый релиз собственной платформы ARIS (версия 10 SR8). Обновлению функционала подверглись сразу четыре ее компонента: Process Design & Methodology, Process Mining, Connect/Cloud и Aware. Главное отличие нового релиза – полная

06.02.2017 Software AG представила ARIS с поддержкой новой версии SAP Solution Manager 7.2

ет новую версию SAP Solution Manager как локально, так и в облаке. Как рассказали CNews в компании, ARIS представляет собой среду совместной работы по оптимизации процессов, обеспечивающую удоб
13.11.2014 Software AG выпустила решение ARIS Cloud для анализа бизнес-процессов

Компания Software AG выпустила ARIS Cloud — комплексное решение для анализа бизнес-процессов, предоставляемое в виде сервиса, которое позволяет документировать, анализировать и оптимизировать процессы по требованию. С помощь
30.10.2014 «Логика BPM» переведет российские организации на новую версию ARIS

ния «Логика BPM» (ГК «АйТи») совместно с Software AG представили услугу по переходу на новую версию ARIS 9. Об этом CNews сообщили в «Логике BPM». ARIS 9 — первый апгрейд со значительным
24.04.2013 Enter подготовила бизнес-процессы ко внедрению SAP ERP с помощью ARIS

Компания Software AG сообщила об использовании федеральной мультиканальной розничной сетью Enter решения ARIS как инструмента моделирования бизнес-процессов в рамках проекта по внедрению информационной системы SAP ERP. С начала старта проекта внедрения ERP-систем было описано более 80 бизнес-проце
26.02.2013 «Логика бизнеса 2.0» создала методологию описания бизнес-процессов «МТС-Банка»

Компания «Логика бизнеса 2.0» (ГК «АйТи») завершила проект по созданию методологии описания бизнес-процессов «МТС-Банка» с использованием решений ARIS. Как рассказали CNews в компании, опыт моделирования бизнес-процессов в «МТС Банке» насчитывает примерно 6 лет. Методология описания бизнес-процессов изменялась в зависимости от целей моде
19.10.2012 Платформа ARIS 9.0 открывает доступ к облачным и мобильным технологиям, соцсетям и средствам аналитики

Компания Software AG представила новую версию своей платформы ARIS, открывающую разработчикам процессов доступ к современным облачным, мобильным, социальны
22.02.2012 Software AG и Axelot интегрировали систему контроллинга процессов ARIS PPM и «1С:Предприятие 8» в «Иркутскэнерго»

анных систем управления на платформе «1С:Предприятие», объявили о выполнения совместного проекта для «Иркутскэнерго». В рамках данного проекта была проведена интеграция системы контроллинга процессов ARIS Process Performance Manager (ARIS PPM) и «1С:Предприятия 8» на базе универсального интеграционного адаптера. «Построение автоматизированной системы мониторинга результативности бизн
12.08.2011 «Аэрофлот» выбрал ARIS для разработки системы документации СМК

Компания Software AG & IDS Scheer сообщила о том, что авиакомпания «Аэрофлот» для разработки системы документации СМК выбрала платформу ARIS — инструментальное средство описания, анализа и оптимизации бизнес-процессов. «Аэрофлот» является обладателем единого сертификата, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества
26.05.2011 Software AG выпустила новые версии webMethods и ARIS

Компания Software AG объявила о запуске продуктов webMethods 8.2 и ARIS 7.2. Это первые масштабные релизы платформ webMethods (инструменты для управления бизнес
03.03.2011 Software AG представила Enterprise BPM — интегрированное решение для полного цикла оптимизации бизнес-процессов

Компания Software AG объявила о завершении основной интеграции платформ ARIS и webMethods. Решение, получившее название Enterprise BPM, поддерживает весь жизненный цикл оптимизации процессов. Это первое интегрированное и поддерживающее совместную работу решение, пр
15.02.2011 «СТС Медиа» управляет рисками с помощью ARIS

Компания Software AG & IDS Scheer помогла внедрить в компании «СТС Медиа» новую автоматизированную систему управления рисками и соответствием требованиям закона Sarbanes-Oxley (SOX) на базе продукта ARIS Risk & Compliance Manager. За деятельность по тестированию эффективности контрольных процедур и оценке рисков в «СТС Медиа» отвечает подразделение внутреннего контроля и управления рисками
06.09.2010 Инструмент процессного анализа ARIS PPM интегрирован с «1С: Управлением производственным предприятием 8»

ссийского представительства Software AG & IDS Scheer разработали интеграционный интерфейс между системой «1С: Управление производственным предприятием 8» («1С:УПП») и инструментом процессного анализа ARIS Process Performance Manager. С помощью этого программного коннектора в ARIS PPM можно восстанавливать бизнес-процессы, фактически протекающие в компании, на основании данных, содерж
11.06.2010 «Казахтелеком» создает систему управления бизнес-процессами с помощью ARIS

Национальный оператор связи Казахстана «Казахтелеком» в рамках своей программы по внедрению процессного управления перешел с BPM-продуктов фирмы Casewise на продукты платформы ARIS компании IDS Scheer, входящей в группу Software AG Group. В ходе проекта консультанты IDS Scheer создали модели процессов оператора связи и передали проектной группе «Казахтелекома» методо
15.04.2010 IDS Scheer создала процессную модель деятельности «Иркутскэнерго» в среде ARIS

Компания «IDS Scheer Россия и страны СНГ» в рамках внедрения системы процессного управления в «Иркутскэнерго» помогла создать всестороннюю процессную модель деятельности энергокомпании в среде ARIS, разработала концепцию процессного офиса и внедрила для автоматизации процедур управления изменениями и жизненным циклом процессов систему ARIS Process Governance. В деятельности по
21.01.2010 IDS Scheer выпустила решении ARIS MashZone для создания управленческих панелей

Компания IDS Scheer представила свой новый продукт ARIS MashZone, позволяющий пользователям без особых знаний в ИТ за несколько минут создавать себе управленческие панели (MashApps). Среди ключевых возможностей продукта — интеграция и интеракти
15.09.2009 Deloitte выбрала ARIS в качестве стандарта для моделирования бизнес-процессов

IDS Scheer, объявила о том, что компания Deloitte Touche Tohmatsu в качестве стандарта для своего BPM-сервиса IndustryPrint выбрала программные продукты платформы ARIS. Решение IndustryPrint от Deloitte – это набор бизнес-процессов для 26 рыночных сегментов, которые теперь будут моделироваться, документироваться, поддерживаться и исполняться с использова
10.09.2009 IDS Scheer выпустила новый бесплатный BPM-инструмент ARIS Express

Компания IDS Scheer представила новый продукт семейства ARIS - бесплатный BPM-инструмент ARIS Express. Новинка ориентирована на новичков в мод
01.09.2009 ARIS PPM 5 от IDS Scheer: процессная аналитика нового поколения

Компания IDS Scheer представила новую версию своего продукта ARIS Process Performance Manager (ARIS PPM), которая позволяет осуществлять непрерывный мониторинг и контроллинг процессов, используемых компанией, выявляя системные недостатки и возможн
15.07.2009 СМК ВлГУ на платформе ARIS получила сертификат качества

нной поддержки разработки СМК Владимирский госуниверситет выбрал методологию и программные средства ARIS компании IDS Scheer, базирующиеся на процессном подходе. Поставка ARIS в ВлГУ осу
13.03.2009 IDS Scheer представила новую услугу по управлению эффективностью бизнеса

Компания IDS Scheer Россия и страны СНГ объявила о выводе на рынок новой услуги для управления операционной эффективностью бизнеса «Контроллинг 24» с использованием решений SAP Business Objects и ARIS PPM. Как пояснили в компании, в основе новой услуги лежит процессный контроллинг, обеспечивающий широкие возможности для управления операционной эффективностью. Его инструмент — Process In
24.02.2009 ВлГУ внедряет СМК с помощью ARIS

государственный университет (ВлГУ) внедряет систему менеджмента качества (СМК) с помощью продуктов ARIS. Владимирский государственный университет определил основные процессы для разработки сис
10.02.2009 «Лента» внедряет процессное управление, используя ARIS

Сеть гипермаркетов «Лента» при описании своих бизнес-процессов перешла с инструментария Microsoft Word, Excel и Visio на ARIS. «Проанализировав предложения разных поставщиков, – отмечают в компании «Лента», – мы пришли к выводу, что инструментарий для решения наших задач наиболее полно представлен в ARIS.

28.11.2008 «Салаватнефтеоргсинтез» оптимизировал SAP ERP с помощью ARIS

окомментировал проект директор департамента ИТ-консалтинга IDS Scheer Россия и страны СНГ Станислав Гераськин. – При этом использовался собственный инструментарий и методология IDS Scheer – платформа ARIS». По его словам, в сжатые сроки «Салаватнефтеоргсинтез» получил два синхронизированных репозитория бизнес-процессов для решения задач бизнеса и ИТ. Эти документированные знания позволят ей
21.11.2008 «Иркутскэнерго» развивает систему управления процессами на базе ARIS

S Scheer Россия и страны СНГ и сибирский поставщик электроэнергии «Иркутскэнерго» реализуют совместный проект развития системы управления бизнес-процессами с использованием инструментальной платформы ARIS. Для достижения цели развития системы управления бизнес-процессами в ходе проекта были созданы план работ по развитию системы управления процессами на долгосрочную перспективу и пакет норм
13.08.2008 «РусГидро» строит систему управления бизнес-процессами с помощью ARIS

007 г. «РусГидро» объявила конкурс по выбору консультанта для проведения работ по моделированию бизнес-процессов, обучению сотрудников методологии и инструментарию описания бизнес-процессов в системе ARIS, а также услуг по администрированию базы данных (репозитория) бизнес-процессов. В качестве основы для оптимизации системы менеджмента был принят процессно-ориентированный подход. Победител
09.07.2008 IDS Scheer выпустила новую версию ARIS Platform

Компания IDS Scheer объявила о выпуске новых и оптимизированных продуктов, входящих в версию 7.1 платформы ARIS Business Performance Edition, а именно: ARIS Business Architect, ARIS Six Sigma и ARIS Business Publisher, а также ARIS IT Architect и ARIS Business Arch
26.06.2008 ARIS Platform интегрирована с Microsoft BizTalk Server

Компания IDS Scheer, в рамках международной конференции ARIS ProcessWorld Europe в Берлине, объявила о завершении работ по интеграции между продуктам
17.04.2008 «КапиталЪ Перестрахование» строит СМК на базе ARIS

«КапиталЪ», запустила проект по построению системы менеджмента качества (СМК), соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001:2000. В проекте будет использоваться программная платформа ARIS от компании IDS Scheer. Для построения эффективной системы управления бизнес-процессами в 2007 г. в компании было принято решение о внедрении системы менеджмента качества. Цель проекта – п
05.03.2008 «R-Про Консалтинг» будет продвигать Aris

ие с IDS Scheer , мировым лидером в области управления бизнес-процессами.Согласно условиям соглашения, компания «R-Про Консалтинг» получает право использовать в своих проектах платформу и методологию ARIS –инструментальный комплекс для моделирования, анализа и оптимизации бизнес-процессов. Заключение партнерского соглашения с IDS Scheer позволит «R-Про Консалтинг» расширить спектр услуг в о
28.02.2008 Решение IDS Scheer помогает Loyalty Partner контролировать бизнес-процессы

Компания Loyalty Partner GmbH, оператор бонусной программы Payback, с помощью программного продукта ARIS Process Performance Manager 4.0 (ARIS PPM) от компании IDS Scheer упростила процесс выплат по премиальным картам. Так, внедренный в Loyalty Partner продукт ARIS PPM 4.0 позво
21.01.2008 IDS Scheer оптимизировала бизнес-процессы Siemens в России

ия и страны СНГ подвела итоги очередного года сотрудничества с Siemens. Недавно был завершен новый масштабный проект, в рамках которого консультанты IDS Scheer, используя инструментарий и методологию ARIS, привели бизнес-процессы российского подразделения Siemens Medical Solutions в соответствие с требованиями закона Sarbanes-Oxley Act (SOX). В его рамках были документированы бизнес-процесс
14.01.2008 IDS Scheer представила новые решения ARIS

В 2007 г. компания IDS Scheer обновила линейку программных решений, входящих в платформу ARIS. Новые продукты и обновления уже существующих решений затронули все четыре ее основных компонента: Strategy Platform, Design Platform, Implementation Platform и Controlling Platform. «Все

17.12.2007 ARIS поможет «Эльдорадо» управлять бизнес-процессами

Российский ритейлер бытовой электроники и бытовой техники «Эльдорадо» внедряет процессно-ориентированный подход в управлении с помощью инструментария ARIS. В сети «Эльдорадо», охватывающей города России, Украины и Казахстана, насчитывается уже около 1000 супермаркетов. Быстрый рост, усложнение структуры и необходимость быстро реагировать на

14.11.2007 IDS Scheer помогает ТНК-BP оптимизировать систему управления

Компании IDS Scheer Россия и страны СНГ и ТНК-BP объявили о завершении проекта по созданию концепции «Центра компетенции ARIS» в рамках оптимизации системы управления в одной из крупнейших нефтяных компаний России. Целью проекта была разработка концепции «Центра компетенции ARIS», призванного повысить скор
09.11.2007 Интеграцию ARIS с Microsoft BizTalk Server реализуют в 2008 г.

Компания IDS Scheer, поставщик решений для управления бизнес-процессами, на организованной корпорацией Microsoft конференции «SOA and Business Process» представила концепцию интеграции платформы ARIS с сервером Microsoft BizTalk. Интеграция двух платформ будет реализована в 2008 г. В этом проекте IDS Scheer выступает как основной партнер Microsoft в области моделирования и мониторинга

26.09.2007 31 октября состоится форум ARIS 2007

Компания IDS Scheer Россия и страны СНГ организует форум ARIS 2007, который состоится 31 октября 2007 года в московском «Президент-отеле» в рамках роа
25.09.2007 IDS Scheer построила систему процессного контроллинга для МРСК-1

и «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (МРСК-1) объявляют о завершении проекта по созданию и внедрению решения для контроллинга эффективности бизнес-процессов на базе платформы ARIS Process Performance Management (PPM). Это первый проект такого рода на корпоративном рынке России. Главная задача созданного в качестве дочерней компании РАО ЕЭС в 2004 г. МРСК-1 — эффекти
20.09.2007 IDS Scheer помогает ГидроОГК оптимизировать бизнес-процессы

компании-консультанта на «Предоставление услуг по моделированию бизнес-процесса «Cбыт электроэнергии и мощности», обучению сотрудников методологии и инструментарию описания бизнес-процессов в системе ARIS, а также услуг по администрированию базы данных (репозитория) бизнес-процессов». Для участников тендера был сформулирован ряд требований: наличие опыта выполнения проектов по описанию и оп

Публикаций - 180, упоминаний - 208

Software AG и организации, системы, технологии, персоны:

Software AG & IDS Scheer 209 106
Software AG 203 58
SAP SE 5601 50
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 21
АйТи 1519 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 16
Oracle Corporation 7074 13
Microsoft Corporation 25775 11
Логика BPM 49 10
9594 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 7
Casewise 16 6
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 6
R-Pro - R-Про - R-Про Консалтинг - Р-Про Консалтинг - Larga - ПроА Проект-Менеджмент Центр 5 5
Казахтелеком 348 5
BI Telecom - БиАй Телеком 29 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Ultimus 6 4
Software AG - Terracotta 13 4
Бизнес-Консоль 18 4
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 4
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 4
Google LLC 12690 4
Прософт-Системы 23 3
IBM Telelogic - Quality Systems & Software, QSS 15 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Accenture plc 719 3
Salesforce 498 3
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 3
Ramax - Рамакс 138 3
OpenText 238 3
EleWise - Элевайз Проджект 24 3
K2 - К2РУ - SourceCode 148 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
SILA Union - СИЛА Юнион 24 2
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 2
Metasonic AG 23 2
Exact Software 14 2
Деметра-Холдинг - СИАМ консалтинг 15 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 11
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 6
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 6
Рустранском - Русагротранс 25 5
СБ Банк - Судостроительный банк 59 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Газпром ПАО 1493 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 4
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 4
Сургутнефтегаз - СНГ 288 4
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 3
Иркутскэнергосбыт - Иркутская Энергосбытовая компания 15 3
Укрсоцбанк АКБ 19 3
Заводы ГРОСС ГК 3 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 3
Русагро Группа Компаний 379 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Газпром нефть 725 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 3
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 3
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 72 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 3
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 3
Темірбанк - Темирбанк 4 2
Днепроспецсталь им. А. Н. Кузьмина - Электрометаллургический завод 7 2
Eesti Energia Enefit 4 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
BMW Group 482 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
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Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 3
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МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 2
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Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
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NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
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Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
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СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
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ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
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Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 80
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SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 37
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 32
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 31
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 23
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 23
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 21
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ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 551 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 15
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 14
Контроллинг 105 14
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 13
Стандартизация - Standardization 2339 12
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EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 11
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QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества - eQMS - Electronic Quality Management System 287 9
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Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 250 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 8
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Software AG - ARIS Business Architect - ARIS IT Architect 20 16
Software AG - ARIS PPM - ARIS Process Performance Manager 21 16
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Software AG - ARIS Toolset 6 5
Linux OS 11533 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 5
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Microsoft BizTalk Server 107 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 4
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 4
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 3
Software AG - ARIS SOA Architect 3 3
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Software AG - ARIS Process Risk Scout 3 3
Software AG - ARIS QMS - ARIS Quality Management Scout 3 3
Metasonic Suite BPM 12 3
IBM Lombardi TeamWorks - Lombardi Software 6 3
Прософт-Системы - RedKit SCADA 5 3
SAP Signavio 6 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
Microsoft Windows 16882 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 3
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 3
SAP Solutions - SAP Solution Manager 42 3
ELMA BPM 36 3
Ramax Simba - Рамакс Симба - среда управления цифровой трансформации бизнеса 6 2
Каменнова Мария 45 20
Коптелов Андрей 134 17
Jost Wolfram - Йост Вольфрам 21 10
Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 21 7
Streibich Karl-Heinz - Штрайбих Карл-Хайнц 13 7
Ткачёв Роман 27 6
Борисов Алексей 33 6
Будин Алексей 22 5
Белайчук Анатолий 32 5
Волков Максим 34 5
Макаров Станислав 118 4
Комягин Сергей 22 4
Ферапонтов Михаил 4 3
Коробко Яков 4 3
Hammer Michael - Хаммер Майкл 5 3
Трефилов Алексей 49 3
Ситников Николай 15 3
Алешин Владимир 21 3
Бейлезон Олег 32 3
Бутыркин Вячеслав 14 3
Синицин Артур 7 2
Аншина Марина 79 2
Михеев Андрей 9 2
Дымшаков Алексей 4 2
Степанов Антон 71 2
Краснов Федор 11 2
Вожегова Мария 28 2
Шматалюк Антон 12 2
Елиферов Виталий 10 2
Федоров Игорь 15 2
Машков Илья 6 2
Тарасов Владимир 15 2
Тимошенко Дмитрий 3 2
Дятлова Ирина 2 2
Якубовская Елена 2 2
Каменова Мария 3 2
Masing Erik - Масинг Эрик 2 2
Martin Steven - Мартин Стивен 5 2
Volk Thomas - Волк Томас 3 2
Андреев Владимир 101 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 106
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 53
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 36
Германия - Федеративная Республика 13221 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 11
Европа 24964 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 7
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 451 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Европа Восточная 3138 5
Казахстан - Республика 6048 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
Россия - СЗФО - Псковская область 697 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Ближний Восток 3154 3
Чехия - Чешская Республика 1349 3
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 3
Нидерланды 3746 3
Германия - Берлин 732 3
Словакия - Словацкая Республика 482 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Япония 13807 2
Сингапур - Республика 1953 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 2
Израиль 2856 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Украина 7928 2
Испания - Королевство 3840 2
Австрия - Австрийская Республика 1357 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 2
Великобритания - Кембридж 263 2
США - Массачусетс 517 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 66
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 42
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 21
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 12
Энергетика - Energy - Energetically 5855 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 12
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 11
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 9
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 8
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 6
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 6
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Английский язык 7030 5
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 5
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 5
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 4
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NYT - The New York Times 1100 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 3
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
Открытые системы ИД 176 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Bloomberg 1627 1
Gartner - Гартнер 3658 21
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 10
Forrester Research 834 9
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
IDC - International Data Corporation 4975 4
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 6 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Forbes Global 2000 50 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Gartner - Burton Group 17 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Architecture Tools 1 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
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МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 1
QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 14 1
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TU/e - Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of Technology - Технический университет Эйндховена - Эйндховенский технический университет 20 1
British Library - Британская библиотека 30 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
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CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
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Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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