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Прософт-Системы RedKit SCADA
Прософт-Системы и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4305 2
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11928 1
|Дымшаков Алексей 3 2
|Акчурин Айнур 2 1
|Даренский Дмитрий 16 1
|Шебулдаев Георгий 12 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147523 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43871 1
|Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 471 1
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