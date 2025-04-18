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Прософт-Системы RedKit SCADA



18.04.2025 PT ICS теперь выявляет уязвимости в ПЛК Siemens Simatic и Schneider Electric Modicon 1
11.11.2024 Positive Technologies: PT ICS выявляет атаки на системы промышленной автоматизации под управлением Redkit SCADA 1
11.12.2017 PT ISIM успешно прошла испытание на совместимость с АСУ ТП 1
07.11.2017 Тесты подтвердили совместимость решений «Лаборатории Касперского» и «Прософт-Систем» 1
07.06.2017 SCADA-система RedKit подтвердила совместимость с российской ОС специального назначения Astra Linux Special Edition 3

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Прософт-Системы и организации, системы, технологии, персоны:

Прософт-Системы 15 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1258 2
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 136 1
ПроСофт - ProSoft 78 1
РусБИТех НПО - Русские базовые информационные технологии 14 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5000 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2000 1
Ростех - Автоматика Концерн 1656 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4305 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11928 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28537 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68058 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1283 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31501 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2312 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 410 1
LTS - Long-Term Support - LTSC - Long-Term Servicing Channel - LTSB - Long-Term Servicing Branch - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 143 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11326 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10312 1
АСУ ТП - Информационная безопасность 64 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5874 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25820 1
Software AG - ARIS Platform 177 3
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 365 1
Software AG - ARIS SCADA 1 1
Qualcomm iSIM - Integrated SIM 32 1
Linux OS 10154 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 880 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 552 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 74 1
Microsoft Windows Server 2012 198 1
Дымшаков Алексей 3 2
Акчурин Айнур 2 1
Даренский Дмитрий 16 1
Шебулдаев Георгий 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 147523 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43871 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 471 1
Энергетика - Energy - Energetically 5193 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5909 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3191 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1937 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2487 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1256 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8882 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52089 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
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