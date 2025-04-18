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Даренский Дмитрий
Даренский Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
|Дымшаков Алексей 3 2
|Новиков Алексей 61 2
|Шестырев Владимир 1 1
|Сухих Ян 6 1
|Носаков Василий 12 1
|Юракова Яна 8 1
|Паршиков Николай 2 1
|Юшков Дмитрий 1 1
|Снегирева Екатерина 5 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 352 1
|РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 36 1
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