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Даренский Дмитрий



18.04.2025 PT ICS теперь выявляет уязвимости в ПЛК Siemens Simatic и Schneider Electric Modicon 1
28.02.2024 Positive Technologies: в 2023 г. транспортная отрасль вошла в топ-10 наиболее атакуемых 1
02.03.2023 Positive Technologies: в 2022 году продажа доступов к промышленным предприятиям в дарквебе выросла на 40% 1
28.02.2023 Positive Technologies: продажи доступов к промышленным предприятиям в дарквебе выросли на 40% в 2022 году 1
10.01.2023 MaxPatrol SIEM и программно-технический комплекс «КВАНТ-ЧЭАЗ» прошли испытания на совместимость 1
03.10.2022 Positive Technologies обнаруживает атаки на отечественную SCADA-систему TRACE MODE 1
04.07.2022 PT ISIM обнаруживает злоумышленников в сетях медучреждений 1
28.04.2021 Positive Technologies: число атак на промышленные компании выросло на 91% по сравнению с 2019 годом 1
06.08.2020 Positive Technologies и Oreol Security представили совместное решение для защиты АСУ ТП 1
22.01.2020 Positive Technologies выпустила новую версию PT Industrial Security Incident Manager 1
13.03.2019 Schneider Electric и Positive Technologies обеспечат защиту «умных месторождений» 1
20.11.2018 Positive Technologies и IPC2U выпустили решение для защиты СМБ от киберугроз 1
20.07.2018 Positive Technologies вошла в состав российского национального комитета СИГРЭ 1
26.06.2018 Siemens и Positive Technologies протестировали Industrial Security Incident Manager на совместимость с сетями Simatic Net 1
11.12.2017 PT ISIM успешно прошла испытание на совместимость с АСУ ТП 1
28.06.2017 Positive Technologies и «Прософт Системы» повысят кибербезопасность электроэнергетики и нефтегаза 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Даренский Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1258 15
Siemens AG - Siemens Group 2600 2
Прософт-Системы 15 2
Space Pirates - Хакерская группировка 8 2
Conti - Хакерская группировка 37 2
Schneider Electric 578 1
IPC2U 14 1
Huber+Suhner 6 1
NetWalker - Хакерская группировка 7 1
Philips 2060 1
Toshiba Corporation 2934 1
Ростех - Автоматика Концерн 1656 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 192 1
ПроСофт - ProSoft 78 1
AdAstra - АдАстра 15 1
ЧЭАЗ - Чебоксарский электроаппаратный завод 8 1
Sirena-Travel - Сирена-Трэвел 21 1
Oreol Security - Ореол Секьюрити 1 1
BP - British Petroleum 182 1
Honda Motor Company 234 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 604 1
Транснефть 306 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 809 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4305 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 344 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 240 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1396 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28537 14
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1283 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68062 9
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2313 8
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12898 8
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2994 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6341 6
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3198 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31501 4
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 676 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52082 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1376 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1503 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2206 3
АСУ ТП - Информационная безопасность 64 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13568 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 410 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13969 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4341 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5485 2
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 202 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30286 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2834 2
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 552 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16300 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7871 2
Дистанционное управление - Удалённое управление 1150 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6791 2
Hacktivism - Хактивизм 210 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4091 1
Цифровое месторождение - Объединение технологий бурения, разведки, цифрового управления процессами и производствами добычи нефти и газа в сочетании с коммуникационными технологиями 30 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1512 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1212 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2258 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 680 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3132 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5219 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2746 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 272 1
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 414 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 74 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4624 7
Qualcomm iSIM - Integrated SIM 32 7
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 26 5
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 365 4
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 138 3
Positive Technologies - PT Sandbox 81 3
Positive Technologies - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 21 3
Positive Technologies - PT ISTI - PT Industrial Security Threat Indicators - PT Threat Intelligence Feeds - PT Threat Analyzer 11 2
Siemens Ruggedcom 6 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
Siemens Scalance 4 1
Linux OS 10154 1
Microsoft Windows 15838 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 107 1
Siemens - Simatic - Simatic Net - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 23 1
AdAstra SCADA Trace Mode 13 1
Прософт-Системы - RedKit SCADA 5 1
Schneider Electric Modicon PLC - серия программируемых контроллеров 12 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 35 1
Дымшаков Алексей 3 2
Новиков Алексей 61 2
Шестырев Владимир 1 1
Сухих Ян 6 1
Носаков Василий 12 1
Юракова Яна 8 1
Паршиков Николай 2 1
Юшков Дмитрий 1 1
Снегирева Екатерина 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 147518 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14217 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2973 1
Ближний Восток 2970 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 570 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1039 1
Индия - Bharat 5515 1
Израиль 2746 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43871 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 293 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52088 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1256 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1316 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18999 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48843 3
Энергетика - Energy - Energetically 5193 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6326 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3191 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5908 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10047 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8882 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2487 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7956 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 927 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 469 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1506 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11140 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1937 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4451 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8172 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 269 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2476 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4935 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 205 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1623 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2785 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5719 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 879 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2449 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1934 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная безопасность 21 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 352 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 36 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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