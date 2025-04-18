Даренский Дмитрий

PT ICS теперь выявляет уязвимости в ПЛК Siemens Simatic и Schneider Electric Modicon 1

PT ISIM обнаруживает злоумышленников в сетях медучреждений 1

Positive Technologies и Oreol Security представили совместное решение для защиты АСУ ТП 1

Positive Technologies выпустила новую версию PT Industrial Security Incident Manager 1

Positive Technologies и IPC2U выпустили решение для защиты СМБ от киберугроз 1

Positive Technologies вошла в состав российского национального комитета СИГРЭ 1

Siemens и Positive Technologies протестировали Industrial Security Incident Manager на совместимость с сетями Simatic Net 1