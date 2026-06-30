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ЧЭАЗ Чебоксарский электроаппаратный завод

ЧЭАЗ - Чебоксарский электроаппаратный завод

Чебоксарский электроаппаратный завод — российский производитель высоковольтной и низковольтной аппаратуры, а также комплексных систем распределения электроэнергии.

Предприятие обеспечивает энергетическую безопасность и технологическую независимость стратегических отраслей промышленности. Завод создает комплексные решения для электроэнергетики, топливно-энергетического комплекса, нефтегазовой отрасли, металлургии и транспорта.

Продукция АО «ЧЭАЗ» — это единая экосистема электротехнических решений: от проектирования систем электроснабжения до поставки оборудования класса 0,4–220 кВ. В нее входят  устройства релейной защиты и автоматики, комплектные трансформаторные подстанции, низковольтные комплектные устройства и регулируемые электроприводы.

СОБЫТИЯ

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30.06.2026 Подтверждена работоспособность ОС «Альт Рабочая станция» 11 и ПО BempExplorer 2
16.02.2024 ЧЭАЗ и «Код Безопасности» подтвердили совместимость 2
27.12.2023 ПО ЧЭАЗ для работы с устройствами БЭМП совместимо с Astra Linux 2
20.12.2023 Российское ПО BempExplorer для работы с устройствами БЭМП совместимо с Astra Linux 2
10.01.2023 MaxPatrol SIEM и программно-технический комплекс «КВАНТ-ЧЭАЗ» прошли испытания на совместимость 2
24.08.2021 Infowatch Arma и ЧЭАЗ подписали заявление о совместимости своих флагманских решений 1
19.08.2020 Более 35 предприятий Чувашии приняли участие в «цифровой прокачке» промышленности региона 1
26.12.2016 Одобрен нацпроект по разработке и внедрению цифровых электрических подстанций на объектах энергетики 1
19.10.2015 ActiveCloud перевела в «облако» ИТ-инфраструктуру Центра управления проектами Чебоксарского электроаппаратного завода 4

Публикаций - 10, упоминаний - 19

ЧЭАЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 216 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1819 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2974 3
Релематика 6 2
Yandex - Яндекс 9098 2
InfoWatch - Инфовотч 1168 2
9503 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1732 2
Код Безопасности 790 2
Таврида Электрик 3 1
Росатом - Атомэнергопром - Квант СП - Квантовые технологии 16 1
Экспа Софтвар 1 1
Лидер софт - Лидер софт – ВЦ 2 1
Ситроникс - Ситроникс Клауд - Sitronics Cloud - Концэл 6 1
Yandex - Лаборатория Алисы 5 1
МегаФон 10609 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3424 1
Microsoft Corporation 25693 1
Softline - Софтлайн 3677 1
Ред Софт - Red Soft 1204 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 941 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 486 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1325 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1904 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 972 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 434 1
Галактика - Корпорация 1537 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 142 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 1
Softline - ActiveCloud - АктивХост РУ 135 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 134 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1450 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 58 1
Кейсистемс Безопасность - КСБ НПЦ 16 1
Профотек 17 1
Matller - Матллер 7 1
Ctrl2Go - Factory5 28 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 67 1
Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи - Avelar Energy Group 16 1
Digital Revolution - хакерская группировка 6 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 719 2
Волмаг 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2082 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 371 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2390 1
Транснефть 335 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 314 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Химпром 22 1
O2Consulting - О2Консалтинг 12 1
ШЗСА - Шумерлинский завод специализированных автомобилей 2 1
Техбионик 2 1
Русский ветер - Парфюмерно-косметическая компания 1 1
Проект-техника НПП 6 1
Согласие НПП 1 1
ЧПО им. В. И. Чапаева - Чебоксарское производственное объединение имени В. И. Чапаева 1 1
Спецпроект ГК 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5559 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13634 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3275 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3824 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3184 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2307 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 387 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
Судебная власть - Judicial power 2476 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64183 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25191 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61042 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34351 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1572 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28028 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35740 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33156 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7740 3
БЭМП - Блок релейной защиты и автоматики - РЗА - СРЗА - Система цифровой релейной защиты и автоматики (автоматизации) 29 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12948 2
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Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7587 2
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 653 2
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 199 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9805 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2039 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1006 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 877 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6425 1
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7788 1
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Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1157 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3278 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1693 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3759 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 901 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 377 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1559 1
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8562 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5015 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1102 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2229 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14128 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1177 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2644 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24144 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27139 1
ЧЭАЗ - BempExplorer 3 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 266 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 710 2
ИКС - Гарда DBF - Гарда БД 58 1
Microsoft Windows 16790 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1547 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2963 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 474 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 138 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 106 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 705 1
Ланит - Treolan Irbis 146 1
Positive Technologies - PT Sandbox 113 1
Яндекс.Маршрутизация 39 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 89 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 147 1
Квант ФГУП НИИ - Авенир - мониторинг общественного мнения и протестных настроений в соцсетях 8 1
ФСТЭК РФ - ИТ.СОВ - Профиль защиты систем обнаружения вторжений 16 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 55 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1718 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 28 1
Positive Technologies - PT X - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 24 1
Концерн Гранит - Квантом - Квант-гибрид СУБД 7 1
Тараканов Дмитрий 52 2
Паршиков Николай 2 2
Етонов Михаил 10 1
Зорин Александр 51 1
Яшин Дмитрий 14 1
Даренский Дмитрий 23 1
Текслер Алексей 30 1
Никитченко Анна 7 1
Бойко Алексей 134 1
Дбар Федор 50 1
Душа Игорь 23 1
Ткачук Андрей 1 1
Похожаев Андрей 1 1
Серебров Артем 4 1
Логинов Кирилл 1 1
Котляр Тимур 1 1
Мамсуров Максим 1 1
Жильцов Евгений 3 1
Кружилин Петр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164574 9
Россия - ПФО - Самарская область 1551 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1028 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 737 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 784 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 315 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 962 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11422 4
Энергетика - Energy - Energetically 5789 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3682 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57131 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5618 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6657 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1455 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2159 2
Национальный проект - Цифровая подстанция 23 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4595 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4399 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3133 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7004 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 24 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21398 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1309 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15860 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2729 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33374 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6583 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8798 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7320 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1190 1
Аренда 2656 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2551 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1254 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 493 1
Галлий - Gallium - химический элемент 360 1
Национальный проект 389 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
НИСИПП АНО - Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 7 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 24 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
Цифровая прокачка региона 29 1
Цифровая среда онлайн 5 1
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