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ЧЭАЗ Чебоксарский электроаппаратный завод
Чебоксарский электроаппаратный завод — российский производитель высоковольтной и низковольтной аппаратуры, а также комплексных систем распределения электроэнергии.
Предприятие обеспечивает энергетическую безопасность и технологическую независимость стратегических отраслей промышленности. Завод создает комплексные решения для электроэнергетики, топливно-энергетического комплекса, нефтегазовой отрасли, металлургии и транспорта.
Продукция АО «ЧЭАЗ» — это единая экосистема электротехнических решений: от проектирования систем электроснабжения до поставки оборудования класса 0,4–220 кВ. В нее входят устройства релейной защиты и автоматики, комплектные трансформаторные подстанции, низковольтные комплектные устройства и регулируемые электроприводы.
СОБЫТИЯ
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ЧЭАЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Тараканов Дмитрий 52 2
|Паршиков Николай 2 2
|Етонов Михаил 10 1
|Зорин Александр 51 1
|Яшин Дмитрий 14 1
|Даренский Дмитрий 23 1
|Текслер Алексей 30 1
|Никитченко Анна 7 1
|Бойко Алексей 134 1
|Дбар Федор 50 1
|Душа Игорь 23 1
|Ткачук Андрей 1 1
|Похожаев Андрей 1 1
|Серебров Артем 4 1
|Логинов Кирилл 1 1
|Котляр Тимур 1 1
|Мамсуров Максим 1 1
|Жильцов Евгений 3 1
|Кружилин Петр 1 1
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