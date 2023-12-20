Российское ПО BempExplorer для работы с устройствами БЭМП совместимо с Astra Linux

Официально подтверждена совместимость ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и ПО BempExplorer версии 1.1.1.478, предназначенного для работы с микропроцессорными блоками релейной защиты и автоматики БЭМП. Эксперты убедились, что совместное решение в полной мере работоспособно, и промышленные предприятия могут им пользоваться без ограничений. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

BempExplorer – это программное обеспечение, которое специалисты Чебоксарского электроаппаратного завода (АО «ЧЭАЗ») создали для наладчиков микропроцессорных блоков релейной защиты и автоматики БЭМП. Оно служит простым и эффективным средством доступа к параметрам терминалов защиты, его применение позволяет мониторить текущие показатели, получать информацию об аварийных процессах, задавать пороговые значения, при которых оборудование будет срабатывать или выполнять какие-то другие заранее предусмотренные действия.

Продукт включен в реестр Минцифры под номером 13847.

Результаты проведенных испытаний продемонстрировали, что продукты совместимы, и решение было сертифицировано в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra.

«Сейчас мы все ясно видим, как важно иметь собственные технологии: на смену зарубежному софту и «железу» в нашей промышленности приходят отечественные решения, и если раньше миграция на них не была критически важной, то теперь это просто необходимость. Российские разработчики в этой ситуации должны быстро создать обширный спектр продуктов с тем функционалом, в котором нуждаются заказчики, и вместе с этим позаботиться о том, чтобы они корректно и безотказно работали в одном контуре. Мы благодарны команде ЧЭАЗ за сотрудничество и планируем его продолжать, чтобы клиенты всегда были уверены в работоспособности наших совместных решений», — сказал Дмитрий Тараканов, руководитель департамента развития технологического сотрудничества «Группы Астра».