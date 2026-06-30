Получите все материалы CNews по ключевому слову
ЧЭАЗ BempExplorer
BempExplorer – это программное обеспечение, которое специалисты Чебоксарского электроаппаратного завода (АО «ЧЭАЗ») создали для наладчиков микропроцессорных блоков релейной защиты и автоматики БЭМП. Оно служит средством доступа к параметрам терминалов защиты, его применение позволяет мониторить текущие показатели, получать информацию об аварийных процессах, задавать пороговые значения, при которых оборудование будет срабатывать или выполнять какие-то другие заранее предусмотренные действия. Продукт включен в реестр Минцифры под номером 13847.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
ЧЭАЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|ЧЭАЗ - Чебоксарский электроаппаратный завод 10 2
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2974 2
|Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1819 2
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13634 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453641, в очереди разбора - 727668.
Создано именных указателей - 196902.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.