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ЧЭАЗ BempExplorer

BempExplorer – это программное обеспечение, которое специалисты Чебоксарского электроаппаратного завода (АО «ЧЭАЗ») создали для наладчиков микропроцессорных блоков релейной защиты и автоматики БЭМП. Оно служит средством доступа к параметрам терминалов защиты, его применение позволяет мониторить текущие показатели, получать информацию об аварийных процессах, задавать пороговые значения, при которых оборудование будет срабатывать или выполнять какие-то другие заранее предусмотренные действия. Продукт включен в реестр Минцифры под номером 13847.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.06.2026 Подтверждена работоспособность ОС «Альт Рабочая станция» 11 и ПО BempExplorer 1
27.12.2023 ПО ЧЭАЗ для работы с устройствами БЭМП совместимо с Astra Linux 1
20.12.2023 Российское ПО BempExplorer для работы с устройствами БЭМП совместимо с Astra Linux 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ЧЭАЗ и организации, системы, технологии, персоны:

ЧЭАЗ - Чебоксарский электроаппаратный завод 10 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2974 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1819 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13634 2
БЭМП - Блок релейной защиты и автоматики - РЗА - СРЗА - Система цифровой релейной защиты и автоматики (автоматизации) 29 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25191 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28028 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8562 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 653 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 710 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 266 2
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Россия - РФ - Российская федерация 164574 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3682 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11422 2
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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