BempExplorer – это программное обеспечение, которое специалисты Чебоксарского электроаппаратного завода (АО «ЧЭАЗ») создали для наладчиков микропроцессорных блоков релейной защиты и автоматики БЭМП. Оно служит средством доступа к параметрам терминалов защиты, его применение позволяет мониторить текущие показатели, получать информацию об аварийных процессах, задавать пороговые значения, при которых оборудование будет срабатывать или выполнять какие-то другие заранее предусмотренные действия. Продукт включен в реестр Минцифры под номером 13847.