Подтверждена работоспособность ОС «Альт Рабочая станция» 11 и ПО BempExplorer

«Базальт СПО», производитель системного программного обеспечения на базе собственной платформы разработки, и Чебоксарский Электроаппаратный Завод (ЧЭАЗ) подтвердили работоспособность и корректность совместной работы операционной системы «Альт Рабочая станция» 11 с программным обеспечением BempExplorer для конфигурирования и мониторинга устройств БЭМП. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

В рамках тестовых испытаний проверена работа основных функций BempExplorer, функционирующего в среде Wine, и выдан сертификат совместимости № 0123/26.

Wine — свободная реализация среды для запуска приложений, разработанных для Microsoft Windows, на платформах на базе Unix/Linux.

BempExplorer — пакет программного обеспечения для работы с микропроцессорными блоками релейной защиты и автоматики серии БЭМП. Данное программное обеспечение позволяет получать и задавать уставки устройств РЗА, а также просматривать текущие величины и данные аварийных процессов. Устройства РЗА серии БЭМП используются для защиты присоединений на энергообъектах электрических сетей, нефтегазового комплекса и других отраслей промышленности.

Операционные системы семейства «Альт» являются основой для разработки решений в области автоматизации производственных процессов и работы на индустриальных компьютерах и контроллерах. «Альт Рабочая станция» имеет удобную графическую среду GNOME и содержит большой набор предустановленных приложений.

Совместное применение решений «Базальт СПО» и ЧЭАЗ предоставляет наладчикам инструмент для мониторинга и настройки современных устройств релейной защиты и автоматики серии БЭМП, который работает на отечественной ОС «Альт Рабочая станция» 11.