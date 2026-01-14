Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188642
ИКТ 14600
Организации 11307
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26533
Персоны 81628
География 2997
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

БЭМП Блок релейной защиты и автоматики РЗА Система цифровой релейной защиты и автоматики


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


14.01.2026 «НЭК.Тех» приобрёл ЦИТМ «Экспонента» 1
31.10.2024 «Систэм Электрик» и «Лаборатория Касперского» представили подход к созданию кибериммунных терминалов релейной защиты 1
29.10.2024 Вышла новая версия киберполигона Ampire 1.5 с новыми сценариями и улучшенными тренировками 1
27.12.2023 ПО ЧЭАЗ для работы с устройствами БЭМП совместимо с Astra Linux 1
20.12.2023 Российское ПО BempExplorer для работы с устройствами БЭМП совместимо с Astra Linux 1
14.11.2023 Российских ИТ-шников прекращают забрасывать деньгами. Времена высоких зарплат в прошлом – водителям и сварщикам платят больше 1
10.01.2023 MaxPatrol SIEM и программно-технический комплекс «КВАНТ-ЧЭАЗ» прошли испытания на совместимость 1
11.11.2020 В России началось массовое внедрение первых комплексов релейной защиты на «Эльбрусах» 1
09.11.2020 В России введены в работу комплексы релейной защиты на «Эльбрусах» 1
29.04.2019 «Электрощит Самара» запустила онлайн-конфигуратор вторичных схем 1
24.04.2017 «Эльбрус» защитит российскую энергетику от хакерских атак 1
20.03.2017 «Русатом автоматизированные системы управления» запускает собственный электротехнический бизнес 1
29.06.2016 Эксперт Positive Technologies обнаружил уязвимости в ПО для контроля промышленной автоматики от ABB 1
25.03.2014 Optima будет строить электроподстанции совместно с «Сименс» 1
05.08.2013 «РТСофт» создал систему управления технологическими процессами для ПС 220 кВ «Спутник» 1
22.09.2009 «Оптима» автоматизировала ГЭС «Капанда» в Анголе 1
04.06.2009 «Энера Инжиниринг» повышает надежность электроснабжения Крайнего Севера 1
26.09.2008 «Эма» создает АСУ ТП подстанции «Сургут» 1
02.07.2008 «Энера Инжиниринг» внедрила АСУ ТП на московской ТЭЦ-21 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

БЭМП и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика Концерн 1747 9
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 4
ЧЭАЗ - Чебоксарский электроаппаратный завод 8 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3311 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2533 3
Optima - Optima Engineering - Энера Инжиниринг 6 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1521 2
Акрон Холдинг - Электрощит Самара 27 1
АйтиКонсалт - Аскон-Самара 20 1
АйтиКонсалт ГК 14 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 42 1
TeamLead - Тимлид 12 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 176 1
Emerson Process Management 5 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5299 1
Intel Corporation 12561 1
9053 1
AMD - Advanced Micro Devices 4481 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 393 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 511 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1223 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 1
Philips 2076 1
Schneider Electric 592 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 421 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 456 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 178 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 208 1
РТСофт - RTSoft 94 1
Motorola Solutions - Pelco 68 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 657 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 318 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 199 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Роснефть - РН-Пурнефтегаз 15 1
Emerson - Эмерсон Россия - Метран ПГ - Метран Промышленная группа - Метран-Смарт 15 1
Росатом - Электрохимприбор Комбинат ФГУП 10 1
Газпром нефть 673 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 442 1
Транснефть 324 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 93 1
Superjob - Суперджоб 722 1
Мосэнерго ПАО 129 1
Росатом - УЭМЗ ФГУП - Уральский электромеханический завод 6 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 322 1
Сургутнефтегаз - СНГ 280 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12936 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4973 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 279 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2183 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 345 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 606 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31873 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1449 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4151 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
Инжиниринг - технические консультационные услуги 458 2
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 622 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8473 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 455 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7106 2
DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных 178 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2866 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1482 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6258 1
КИПиА - КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика - IMU - Inertial Measurement Unit - Инерциальные измерительные модули 119 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3560 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6020 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 242 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1564 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1142 1
Система жизнеобеспечения 159 1
Аналоговые технологии 2836 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4692 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3310 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 351 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 989 3
ЧЭАЗ - BempExplorer 2 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 247 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 641 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 2
Акрон Холдинг - Электрощит Самара - RZA Builder 1 1
Qualcomm iSIM - Integrated SIM 37 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 24 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 28 1
Positive Technologies - PT X - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 24 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 204 1
Apple iOS 8286 1
Kaspersky OS 145 1
Oracle Java - язык программирования 3338 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2367 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 436 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 94 1
Positive Technologies - PT Sandbox 102 1
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 89 1
Тараканов Дмитрий 51 2
Кабанов Владимир 178 2
Бутко Андрей 3 1
Паршиков Николай 2 1
Коченков Андрей 10 1
Шандалов Валерий 5 1
Кислов Евгений 1 1
Шишков Геннадий 1 1
Громаковский Евгений 18 1
Базер Вадим 1 1
Марченко Вячеслав 1 1
Карпов Илья 32 1
Даренский Дмитрий 22 1
Ярковская Любовь 1 1
Брыкин Арсений 57 1
Россия - РФ - Российская федерация 157671 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53508 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45930 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2924 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3400 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2125 2
Россия - УФО - ЯНАО - Пуровский район - Пуровск - Тарко-Сале - Ханымей 40 1
Россия - УФО - ЯНАО - Муравленковский район - Муравленко 30 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Холмогорский район - Холмогоры 33 1
Европа 24656 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2432 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18699 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3290 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4303 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1827 1
Россия - СФО - Новосибирск 4678 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1216 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1122 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 407 1
Испания - Королевство 3763 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2220 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1629 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1603 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1028 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1705 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1241 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1319 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 958 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 556 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 352 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 117 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район 67 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 307 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 3
Энергетика - Energy - Energetically 5528 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10371 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3180 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1753 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15195 1
Национальный проект - Цифровая подстанция 17 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 198 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 229 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 323 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 678 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1062 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1358 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2322 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 198 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 472 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 3
НИИЭФА им. Д.В. Ефремова ФГУП - Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова 11 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 57 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 132 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 53 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412809, в очереди разбора - 730749.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще