КИПиА КИП и А контрольно-измерительные приборы и автоматика IMU Inertial Measurement Unit Инерциальные измерительные модули


03.12.2025 Герман Величко -

Герман Величко, «Айсорс»: Виртуализация АСУ ТП дает до 30% экономии

 1
23.10.2025 Андрей Маркин, Netlab: Мы предлагаем ИБП СBR для бизнеса, который не терпит пауз 1
17.10.2025 ИТР в промышленности: кто в 2025 г. зарабатывает больше 1
24.09.2025 «Систэм Электрик» обеспечила новый дата-центр «Адман» в Сибири современной элементной базой для защиты электропитания 1
24.09.2025 «Яндекс Лавка» усовершенствовала процедуру контроля качества готовой еды 1
27.08.2025 Systeme Electric выводит защиту объектов на новый уровень 1
08.08.2025 Анатолий Гарбузов: Столичные компании производят продукцию для безопасности жителей города 1
07.07.2025 Российский завод вложил 118 млрд рублей заемных денег в производство популярных чипов 1
05.06.2025 «Микран» ликвидирует «дочку», которая должна была выпускать российские гражданские микросхемы 1
03.06.2025 МТС зарегистрировала первый ИИ-сервис для экомониторинга 1
28.04.2025 VizorLabs внедрил интеллектуальную систему мониторинга конвейерных лент на предприятии «Полюс Магадан» 1
24.04.2025 Новую систему накопления электроэнергии для ответственных потребителей создали в МФТИ 1
09.04.2025 Решение на оборудовании бренда EKF для ЦОД: стабильное электроснабжение для защиты данных 1
07.04.2025 «Дорогобуж» внедрил «мобильный обходчик» в службе контрольно-измерительных приборов и автоматизации 1
20.03.2025 «ИКС холдинг» купил производителя телекомоборудования и микроэлектроники 1
10.03.2025 Российское ПО для нефтегаза: сколько проектов одобрено и где существуют «белые пятна» 1
23.12.2024 В России пишут ПО редкого типа, чтобы заменить американское 1
18.12.2024 «Ростелеком» автоматизировал управление сетью насосных станций в Нижегородской области 1
21.11.2024 МТС первой среди операторов получила лицензию на экологический мониторинг почвы и воды 1
01.11.2024 В России к 2030 году создадут промышленную сеть передачи данных 1
09.10.2024 На выставке в Москве покажут российские разработки в сфере вычислительной техники 1
26.09.2024 В России в 10 раз подорожало оборудование для микроэлектроники 1
26.08.2024 Оборот столичных ИТ-компаний вырос за год на 44% 1
04.07.2024 «Аскон» выпустила «Компас-3D v23» 1
08.04.2024 Олеся Суханос -

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

 1
04.04.2024 «Ростех» запустил серийное производство электродвигателей для беспилотников 1
28.03.2024 «Акрон» внедрила «Обходчик. КИПиА» в службе контрольно-измерительных приборов и автоматизации 1
28.03.2024 «1С:RCM» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» 1
19.02.2024 «Микрон» и Колледж современных технологий будут совместно готовить инженерные кадры 1
29.01.2024 Наталья Сергунина: В компаниях-резидентах инновационного кластера «Ломоносов» работают более 1,6 тыс. специалистов 1
16.01.2024 Автоматизирован техпроцесс реакторов предприятия «Щелково Агрохим» 1
21.11.2023 Топ-менеджер ИБ-компании взломал больничную сеть ради новых клиентов. Он избежит тюрьмы, потому что заболел раком 1
13.10.2023 Московский производитель кабельной продукции «Москабельмет» получил 15 новых патентов на свои разработки 1
15.08.2023 «Швабе» представил новый измеритель радиации для специальных подразделений 1
11.07.2023 Инженер после увольнения взломал работодателя и едва не устроил экологическую катастрофу. Ему грозят 10 лет тюрьмы 1
23.06.2023 «Швабе» импортозаместит измерительные приборы на российских предприятиях 1
13.06.2023 Технологии МТС помогут сохранить экспонаты в Томском областном краеведческом музее 1
08.06.2023 «Ростелеком» установил первый комплекс экомониторинга в Нижегородской области 1
31.05.2023 «Химсталькон-инжиниринг» проводит квалификационный отбор поставщиков с помощью B2B-Center 1

Публикаций - 117, упоминаний - 122

КИПиА и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика Концерн 1744 17
SAP SE 5426 5
8983 4
Ростелеком 10306 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1582 4
Phoenix Contact - Феникс Контакт 52 4
Siemens AG - Siemens Group 2628 3
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 170 3
Светлана-Оптоэлектроника - Светлана-ОЭ - Светлана-ЛЕД - Светлана-Полупроводники - Svetlana-Semiconductors - Светлана-ИРСЭТ - Ленинградское объединение электронного приборостроения - ИФ ИРСЭТ-Центр 32 3
Турк Рус 5 3
Акрон ГК - Аркон Диджитал - Acron Digital - АйТиОфис 15 3
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 3
ИКС - Цитадель ГК 102 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 3
Apple Inc 12628 3
Rittal - EPLAN S&S - EPLAN Software & Service - ЕПЛАН Программное обеспечение и услуги 17 3
Schneider Electric 591 3
GE Fanuc - Фанук 41 3
ПроСофт - ProSoft 82 3
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 260 2
Термико НПП - Научно-производственное предприятие 2 2
Газпром Тех 6 2
SNDGroup - СНДГруп - SNDGlobal 46 2
Honeywell 294 2
Cisco Systems 5222 2
HP - Hewlett-Packard 3644 2
Microsoft Corporation 25236 2
Google LLC 12255 2
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 366 2
HP Inc. 5761 2
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 243 2
Samsung Electronics 10625 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 464 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
Oracle Corporation 6867 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 2
ИКС 392 2
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 56 2
Газпром ПАО 1416 7
Газпром нефть 670 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 5
Акрон ГК - Acron 60 4
Saras S.p.A. 6 3
Экспотроника ВК 40 3
ОЭК - Моссвет 9 3
ТЭК СПб ГУП - Ленсвет 5 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 2
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 16 2
Роснефть НК - нефтяная компания 528 2
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 156 2
Акрон ГК - Дорогобуж 17 2
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 30 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 25 1
ЕВРАЗ - ЕвразТехника 7 1
Русский свет - Электросистем - РС Тех 23 1
Сад-Ком НПФ - Научно-производственная организация 5 1
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 23 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 47 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 21 1
John Deere - Джон Дир 27 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 32 1
Резонанс НПП 389 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 114 1
АСК 48 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 57 1
РАН Факел ОКБ - Двигательная Лаборатория Российской Академии Наук 10 1
Глобалстрой-Инжиниринг (ГСИ) - ЛУКойл-Нефтегазстрой 8 1
Югранефтегазпроект 1 1
МНГК-Инжиниринг - НТК МодульНефтеГазКомплект-Инжиниринг 1 1
Lab&Pharma - Лаб&Фарма - Фарм Лаб 1 1
Black & Decker 18 1
ЕВРАЗ - НКМК - Новокузнецкий металлургический комбинат - Кузнецкий металлургический комбинат 4 1
Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской 6 1
APQC - American Productivity & Quality Center 1 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 5
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 431 5
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 679 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 546 3
МИК - Московский инновационный кластер 166 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 217 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 178 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 2
Федеральное казначейство России 1879 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 256 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1076 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 1
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Моспром 15 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Нефтегаз - Нефтегаз, нефтехимия и недропользование Индустриальный центр компетенций 1 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 344 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 214 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 112 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 1
АСКОНД - Ассоциация предприятий кондитерской промышленности 1 1
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 18 1
Базис Консорциум - Ассоциация разработчиков и производителей - Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 51 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 45
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 40
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 32
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 25
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1435 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 21
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 10
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4509 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 10
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4829 9
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 454 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 8
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 7
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1142 7
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 7
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4145 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 6
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10058 6
Стандартизация - Standardization 2240 6
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 886 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 6
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4359 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 6
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3550 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 3
Мобильный обходчик 24 2
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 2
Pixabay 191 2
Sloan Consortium - SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 62 2
U.S. Department of Energy - Fermilab - Tevatron Collider - Теватрон - кольцевой ускоритель протон-антипротонный коллайдер 29 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Луна - автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства - Луноход 23 2
Акрон ГК - ИСА ERP-система 14 2
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 35 2
Microsoft Office 3952 2
Microsoft Windows 16327 2
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 209 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 490 2
Autodesk AutoCAD 360 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 2
Apple iOS 8242 2
1С:ERP Управление предприятием 712 2
Реестр добросовестных экспортеров 210 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 267 2
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 34 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph PP&M - Intergraph Process, Power & Marine 10 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph Smart 3D 5 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph SmartPlant 13 1
Autodesk Product Design Suite 6 1
Autodesk AutoCAD Civil 3D 44 1
Autodesk Building Design Suite - Autodesk Building Systems 13 1
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 28 1
Ростелеком - РусГИС - Единое информационное пространство геоданных (ЕПГ) - RusGIS 15 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 247 1
Autodesk AutoCAD DXF 46 1
ЦБ РФ - ЕТКБС - Единая телекоммуникационная сеть Банка России 8 1
Garmin Forerunner 16 1
Nike Run Club 4 1
Infor SCM WM - Infor SCM Warehouse Management - EXceed WMS - SSA Warehouse Management - Infor SCE - Infor Supply Chain Execution - Infor SCM Transportation Management - Infor SCM Demand Planning 47 1
NASA LRO - NASA Lunar Reconnaissance Orbiter - Автоматическая межпланетная станция - NASA Lunar Prospector Orbiter 66 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 65 1
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 141 1
Сергунина Наталья 371 4
Бойко Алексей 99 3
Овчинский Владислав 229 3
Ефимов Владимир 144 3
Пружинин Александр 6 2
Елин Владимир 11 2
Чеботарев Сергей 5 2
Гюнтер Виктор 3 2
Суханос Олеся 6 2
Квашенкина Ольга 40 2
Дегтев Геннадий 270 2
Петров Евгений 30 2
Ершова Элеонора 67 2
Фурсин Алексей 158 2
Гуральников Сергей 164 1
Херсонцев Алексей 93 1
Бетсис Павел 100 1
Моряков Павел 7 1
Шевченко Алексей 10 1
Карпачев Александр 25 1
Корсик Александр 2 1
Устинов Александр 5 1
Цветков Александр 13 1
Строкович Антон 53 1
Мякишева Марина 84 1
Толкачева Екатерина 43 1
Борушевский Денис 37 1
Ромашкин Алексей 15 1
Криницкий Игорь 26 1
Гревцев Владимир 22 1
Романченко Андрей 20 1
Дятлов Сергей 18 1
Митрейкин Александр 20 1
Синяченко Андрей 10 1
Алексеев Матвей 12 1
Заварзин Андрей 10 1
Меркушенков Евгений 8 1
Харченко Максим 2 1
Ханспал Амар 17 1
Суверов Сергей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 68
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 18
Земля - планета Солнечной системы 10658 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 12
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 6
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 333 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 5
Германия - Федеративная Республика 12936 5
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 305 4
Европа 24634 4
Япония 13547 4
Финляндия - Финляндская Республика 3658 4
Китай - Тайвань 4136 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 997 4
Россия - УФО - Челябинская область 1387 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 3
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 967 3
Россия - СФО - Новосибирск 4650 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2099 3
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1509 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 901 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1592 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1696 2
Казахстан - Республика 5792 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1205 2
Россия - СЗФО - Новгородская область 685 2
США - Калифорния 4775 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 2
Африка - Африканский регион 3570 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 2
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 390 2
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 671 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 21
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 14
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 13
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 10
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 8
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 6
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1179 6
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 6
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 319 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 5
Английский язык 6876 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 5
Энергетика - Energy - Energetically 5524 5
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1122 5
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1930 5
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1347 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 4
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 4
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 4
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 689 4
Future - Space.com 199 2
Wikipedia - Википедия 585 2
Ведомости 1233 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
BleepingComputer - Издание 410 1
The Register - The Register Hardware 1696 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
Wired - Издание 270 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 85 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 1
Gartner - Гартнер 3608 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 2
Gartner IT Spending and Staffing 4 1
ARC Advisory Group 20 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
IBM Research 108 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 54 3
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 157 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 2
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 61 2
РАН - Российская академия наук 2014 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 282 2
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 35 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 2
MACS - Школа новой экономики 7 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 21 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 15 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 15 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 19 1
Ultimate Education - MAED Academy - онлайн-школа маркетинга 8 1
ЦНИИКА - Центральный институт комплексной автоматизации 1 1
РАН ДВО - Дальневосточное отделение Российской академии наук 29 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 47 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 206 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 230 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 40 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 3
Российская креативная неделя 6 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 1
CNews AWARDS - награда 549 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
GITEX Technology - международная выставка 42 1
CeBIT 612 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
