Получите все материалы CNews по ключевому слову
КИПиА КИП и А контрольно-измерительные приборы и автоматика IMU Inertial Measurement Unit Инерциальные измерительные модули
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
КИПиА и организации, системы, технологии, персоны:
|Сергунина Наталья 371 4
|Бойко Алексей 99 3
|Овчинский Владислав 229 3
|Ефимов Владимир 144 3
|Пружинин Александр 6 2
|Елин Владимир 11 2
|Чеботарев Сергей 5 2
|Гюнтер Виктор 3 2
|Суханос Олеся 6 2
|Квашенкина Ольга 40 2
|Дегтев Геннадий 270 2
|Петров Евгений 30 2
|Ершова Элеонора 67 2
|Фурсин Алексей 158 2
|Гуральников Сергей 164 1
|Херсонцев Алексей 93 1
|Бетсис Павел 100 1
|Моряков Павел 7 1
|Шевченко Алексей 10 1
|Карпачев Александр 25 1
|Корсик Александр 2 1
|Устинов Александр 5 1
|Цветков Александр 13 1
|Строкович Антон 53 1
|Мякишева Марина 84 1
|Толкачева Екатерина 43 1
|Борушевский Денис 37 1
|Ромашкин Алексей 15 1
|Криницкий Игорь 26 1
|Гревцев Владимир 22 1
|Романченко Андрей 20 1
|Дятлов Сергей 18 1
|Митрейкин Александр 20 1
|Синяченко Андрей 10 1
|Алексеев Матвей 12 1
|Заварзин Андрей 10 1
|Меркушенков Евгений 8 1
|Харченко Максим 2 1
|Ханспал Амар 17 1
|Суверов Сергей 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.