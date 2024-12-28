Заболотский Кирилл
Заболотский Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - ОМЗ ИТ - BIMeister - Бимэйстер - Бимейстер Холдинг - Бимейстер Инжениринг - Академия Бимейстер - SNH MeisterSoft - Эсэнэйч Мейстерсофт 18 2
|Softline - Софтлайн 2810 1
|Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
|Honeywell 282 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144197 3
|Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 306 1
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