Исследование: цифровизация строительства в России усилилась на 34% за последние 7 лет

Аналитики компании Bimeister выделили основные нормативно-правовые акты, имеющие прямое или косвенное влияние на строительную ИТ-отрасль с 2017 г., чтобы проанализировать эффективность хода цифровизации строительства. С 2017 г. в России вышло 56 нормативно-правовых актов, которые способствовали усилению цифровизации строительной отрасли на 34%. Принятые НПА направлены в первую очередь на проектировщиков и строителей, организационные и ИТ-структуры. Об этом CNews сообщили представители Bimeister.

В исследовании Bimeister отмечается, что из выбранных нормативно-правовых актов 54% было направлено на регулирование ИТ-отрасли, а также на создание условий прозрачности в строительном сегменте – минимизации уровня коррупции и повышения рентабельности отрасли.

«Более половины инициатив были направление на ИТ-сегмент в строительстве. Это говорит о том, что государство стремится осуществить равномерное регулирование вопросов как со стороны разработчиков программного обеспечения, так и целевых пользователей. Несмотря на то, что цифровизация строительства, как правило, проходит в более низком темпе по сравнению с другими отраслями, сегодня мы можем говорить о том, что переход на цифру к 2024 г. значительно ускорился», – Кирилл Заболотский, руководитель департамента маркетинга компании Bimeister.

В компании также отметили, что цифры подтверждают заинтересованность государства не просто принудить строительную отрасль сделать свои процессы более прозрачными за счет использования информационных моделей, но и помочь стандартизировать этот процесс, с технической точки зрения.

Согласно данным исследования, с 2017 г. по 2024 г. год принятые нормативно-правовые акты регулируют все виды объектов, включая жилые, нежилые и линейные объекты.

При этом 35 нормативно-правовых актов регулируют все этапы строительства, 10 – предпроектные работы, 12 – проектные работы, 14 – строительные работы, 11 – этапы ввода в эксплуатацию и два – вывод из эксплуатации.

***

Bimeister – российская группа компаний, занимающаяся разработкой, инжинирингом и внедрением инновационных цифровых решений для промышленности. Группа компаний существует на рынке более пяти лет и имеет в портфеле решений шесть ИT-продуктов для сопровождения промышленного актива на всех этапах жизненного цикла. Сейчас штат организации насчитывает более 500 сотрудников, половина из которых – разработчики. Bimeister занимается развитием и внедрением ПО, цифровизацией бумажного архива и чертежей, созданием единой базы данных оборудования, формированием 3D-модели и объединением всего этого в рамках цифрового пространства, доступного всем участникам инвестиционного проекта промышленного строительства.