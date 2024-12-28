Softline - ОМЗ ИТ - BIMeister - Бимэйстер - Бимейстер Холдинг - Бимейстер Инжениринг - Академия Бимейстер - SNH MeisterSoft - Эсэнэйч Мейстерсофт

"Бимэйстер" – группа компаний, занимающаяся разработкой, инжинирингом и внедрением инновационных цифровых решений для промышленности, в том числе созданием цифрового двойника любого объекта капитального строительства. В апреле 2024 года стало известно, что российский разработчик ИТ-решений и методик управления для промышленных предприятий Bimeister стал частью Группы «ОМЗ Перспективные Технологии». Bimeister является единственной отечественной компанией, специализирующейся на разработке цифровых моделей промышленных предприятий - единых информационных систем, обеспечивающих сквозное и бесшовное управление процессами на всех стадиях жизненного цикла. Компания создает цифровые модели крупных промышленных предприятий со сложным технологическим оборудованием, повышая эффективность систем управления и эксплуатации промышленных объектов. Решения компании уже применяются предприятиями газовой, атомной, нефтехимической и других отраслей экономики Российской Федерации.