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Softline - ОМЗ ИТ - BIMeister - Бимэйстер - Бимейстер Холдинг - Бимейстер Инжениринг - Академия Бимейстер - SNH MeisterSoft - Эсэнэйч Мейстерсофт

"Бимэйстер" – группа компаний, занимающаяся разработкой, инжинирингом и внедрением инновационных цифровых решений для промышленности, в том числе созданием цифрового двойника любого объекта капитального строительства. В апреле 2024 года стало известно, что российский  разработчик  ИТ-решений  и методик управления для промышленных предприятий Bimeister стал частью Группы «ОМЗ Перспективные Технологии». Bimeister является единственной отечественной компанией, специализирующейся на разработке цифровых моделей промышленных предприятий - единых информационных систем, обеспечивающих сквозное и бесшовное управление процессами на всех стадиях жизненного цикла. Компания создает цифровые модели крупных промышленных предприятий со сложным технологическим оборудованием, повышая эффективность систем управления и эксплуатации промышленных объектов. Решения компании уже применяются предприятиями газовой, атомной, нефтехимической и других отраслей экономики Российской Федерации.


28.12.2024 Bimeister (ГК Softline): 75% нефтегазовых компаний нуждаются в локальных ИТ-решениях для импортозамещения 2
27.12.2024 ПО Bimeister ускорило согласование технической документации АО «Юматекс» на 20% 2
10.12.2024 ПО Bimeister ускорило согласование технической документации АО «Юматекс» на 20% 2
01.11.2024 «Бимэйстер Холдинг» получил лицензию ФСБ: новый уровень цифровой безопасности для промышленности 4
30.09.2024 В России создана цифровая модель для промышленного объекта размером с город 1
13.09.2024 Исследование Bimeister: в российском строительном секторе требуется цифровизация 77% работ 2
15.08.2024 «Софтлайн» получил контроль над ИТ-компанией - разработчиком решений для промышленности 6
14.06.2024 Исследование: 47% проблем крупных промышленных предприятий на этапе строительства закрывается ИТ-решениями 2
25.04.2024 Исследование: цифровизация строительства в России усилилась на 34% за последние 7 лет 1
10.04.2024 Разработчик ИT-продуктов для промышленности Bimeister вошел в состав группы ОМЗ 1
26.02.2024 Запад обрушил цунами санкций на российские ИТ-компании. Кто под них попал 1
07.02.2024 Подтверждена совместимость ПО для управления промышленным предприятием Bimeister и OC Astra Linux 2
31.01.2024 Bimeister разработала ПО для документооборота на промышленных предприятиях 2
22.02.2023 Российский разработчик цифровых решений для промышленности Bimeister объявил об изменениях в управленческой структуре 7
13.02.2023 Резиденты «Сколково» получили 2,4 млрд рублей поддержки от «МСП банка» в 2022 году 3
22.09.2022 Bimeister представила ПО «Bimeister управление процессами проектирования» 2
11.07.2022 Продукты Bimeister в портфеле «Т1 интеграции» 4
25.01.2022 «Бимэйстер» и «Цифра» разработают совместное программное решение для цифровой трансформации промышленности 4

Публикаций - 18, упоминаний - 48

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2810 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 2
Цифра ГК 2426 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
Т1 Иннотех 178 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
Gorserv - Горсерв инновации 5 1
Газпром ЦПС 27 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 1
OpenText 207 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Softline - ОМЗ ИТ - ОМЗ Информационные технологии 3 1
Softline Group - Softline AG - Softline International 51 1
Softline Projects - Софтлайн проекты 31 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 1
Ростелеком 9700 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 1
АФК Система ПАО 1797 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
РТИ 145 1
Код Безопасности 616 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 158 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 104 1
Quorum - Кворум - 126 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 219 1
Газпром ПАО 1342 4
ОМЗ - Объединенные машиностроительные заводы 37 2
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 62 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Visa International 1949 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 193 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 47 1
ЦИАН - CIAN 131 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 44 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
Газпром нефтехим Салават - Салаватнефтеоргсинтез - СНОС 13 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 43 1
Алабуга девелопмент 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Электронная Москва АО 28 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 46 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
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