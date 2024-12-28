Softline ОМЗ ИТ BIMeister Бимэйстер Бимейстер Холдинг Бимейстер Инжениринг Академия Бимейстер SNH MeisterSoft Эсэнэйч Мейстерсофт
"Бимэйстер" – группа компаний, занимающаяся разработкой, инжинирингом и внедрением инновационных цифровых решений для промышленности, в том числе созданием цифрового двойника любого объекта капитального строительства. В апреле 2024 года стало известно, что российский разработчик ИТ-решений и методик управления для промышленных предприятий Bimeister стал частью Группы «ОМЗ Перспективные Технологии». Bimeister является единственной отечественной компанией, специализирующейся на разработке цифровых моделей промышленных предприятий - единых информационных систем, обеспечивающих сквозное и бесшовное управление процессами на всех стадиях жизненного цикла. Компания создает цифровые модели крупных промышленных предприятий со сложным технологическим оборудованием, повышая эффективность систем управления и эксплуатации промышленных объектов. Решения компании уже применяются предприятиями газовой, атомной, нефтехимической и других отраслей экономики Российской Федерации.
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Хафизов Евгений 7 4
|Кузин Сергей 11 4
|Стрелков Сергей 14 2
|Клименко Артем 2 2
|Заболотский Кирилл 4 2
|Кувшинов Роман 3 2
|Зазнобин Алексей 2 2
|Богачев Игорь 180 1
|Маркин Максим 7 1
|Белоусов Андрей 140 1
|Каем Кирилл 34 1
|Колесников Максим 24 1
|Подберезняк Иван 1 1
|Бухвалов Александр 1 1
|Тараканов Дмитрий 51 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Басов Алексей 115 1
|Манкос Юлия 11 1
|Тарасов Никита 2 1
|Мариненков Денис 2 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.