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Подберезняк Иван
УПОМИНАНИЯ
|11.07.2025
|Малый и средний бизнес привлек на бирже около 16 млрд рублей при поддержке «Корпорации МСП» 1
|13.02.2023
|Резиденты «Сколково» получили 2,4 млрд рублей поддержки от «МСП банка» в 2022 году 1
Подберезняк Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - ОМЗ ИТ - BIMeister - Бимэйстер - Бимейстер Холдинг - Бимейстер Инжениринг - Академия Бимейстер - SNH MeisterSoft - Эсэнэйч Мейстерсофт 21 1
|Gorserv - Горсерв инновации 5 1
|МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 66 1
|Колесников Максим 25 1
|Каем Кирилл 40 1
|Белоусов Андрей 143 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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