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Индексная книга (каталог) CNews*
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Колесников Максим


10.03.2025 Гранты для разработчиков ПО в России могут вернуться в 2025 году 1
27.06.2024 Резидент «Сколково» внедрил цифровую платформу в ЦМИ МГУ для поддержки принятия решений при освоении морских акваторий 1
19.06.2024 «Яндекс», Сбербанк и вузы запускают первый в России бакалавриат для создателей ИИ-технологий будущего 1
18.06.2024 Разработка резидента «Сколково» повысит качество учебного процесса и безопасность в СПбГУТ 1
10.06.2024 Замглавы Минэка Максим Колесников в интервью CNews — об экспорте российских ИИ-решений в страны БРИКС 1
04.06.2024 В России создадут специальные центры для исследования ИИ. К 2030 доход от него должен составить 11 триллионов 1
20.05.2024 Глава Минцифры рассказал об 11 главных задачах отечественных ИТ 1
04.04.2024 «Сколково» поддержит пилотные внедрения ИИ-проектов на полмиллиарда рублей 1
20.03.2024 Власти объявили программу поддержки маленьких ИТ-компаний. Раздают по 12 млн рублей 2
17.01.2024 Фонд «Сколково» одобрил в 2023 году финансирование ИИ-проектов более чем на 1,6 млрд рублей 1
10.11.2023 «Сколково» стал одним из доверенных центров экспертизы Минэкономразвития 1
18.09.2023 Дмитрий Чернышенко призвал усилить работу по переводу госсервисов на платформу «Гостех» 1
15.09.2023 5 причин, почему роботы еще не скоро заменят живых таксистов в России 1
ИИ и межотраслевой обмен данными: на конференции Data Fusion 2023 обсудили вопросы этики и технологий 1
31.07.2023 Дмитрий Чернышенко: исследование готовности внедрения технологий ИИ пройдет во всех 89 субъектах страны 1
26.07.2023 «Сколково» одобрил пять проектов по внедрению ИИ на сумму более 300 млн рублей 1
13.04.2023 Дмитрий Чернышенко: Инвестиции госкомпаний и госкорпораций в отечественное ПО составят более 922 млрд. рублей 1
27.02.2023 Евросоюз ввел санкции против мужа Касперской и запретил поставку технологий «Мегафону» 1
13.02.2023 Резиденты «Сколково» получили 2,4 млрд рублей поддержки от «МСП банка» в 2022 году 1
29.12.2022 Максим Колесников, замглавы Минэка — в интервью CNews: В «Цифровую экономику» планируется добавить порядка 15 новых мероприятий 1
14.11.2022 Не только ИТ. Власти определили, какие компании считать «технологическими», а значит достойными поддержки 1
27.10.2022 Еще четыре компании получат 623 млн руб. на «доращивание» бизнеса 1
31.08.2022 ЭПР по дистанционному мониторингу здоровью граждан появится в России 1
12.08.2022 За россиянами начнут следить через носимые гаджеты во благо телемедицины 1
28.07.2022 Минэкономразвития и Минцифры проработают план внедрения искусственного интеллекта в ключевых отраслях экономики 1

Публикаций - 25, упоминаний - 26

Колесников Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 5
Yandex - Яндекс 7473 4
ИИ-Технологии 118 3
Ростех - Автоматика Концерн 1649 2
Ростелеком 9784 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3979 2
Цифра ГК 2444 2
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 2
IBM - International Business Machines Corp 9450 2
Моринтех - Морские информационные технологии 5 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1168 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
UNIM - United medicine 7 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 24 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 26 1
Альтоника ПК 16 1
Gorserv - Горсерв инновации 5 1
Softline - ОМЗ ИТ - BIMeister - Бимэйстер - Бимейстер Холдинг - Бимейстер Инжениринг - Академия Бимейстер - SNH MeisterSoft - Эсэнэйч Мейстерсофт 19 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 137 1
СТЦ - Специальный Технологический Центр 11 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4934 1
МегаФон 9008 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1947 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1476 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 375 1
InfoWatch - Инфовотч 1026 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 414 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 228 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1803 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 438 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 122 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1219 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 1
X Corp - Twitter 2851 1
Apple Inc 12169 1
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 1
Piklema Predictive - Пиклема 8 1
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 11 1
ВЭБ.РФ - НМ-тех 39 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 922 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7407 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 3
Газпром нефть 625 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 2
РЖД - Российские железные дороги 1917 2
Рапид Био 101 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 387 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 804 1
Почта России ПАО 2123 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУЗ ГКБ им. В. В. Виноградова ДЗМ - Городская клиническая больница имени В.В. Виноградова 1 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 63 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1007 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1647 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
ЦПИИ АНО - Центр поддержки инжиниринга и инноваций 5 1
Tesla Motors 401 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
O2 Consulting - O2Consulting 12 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 1
X5 Group - Перекрёсток 550 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 111 1
Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения 12 1
Русагро Инвест 7 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 96 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 411 1
TyreMan Group - Тайрмен Групп 2 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2731 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3069 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5988 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11782 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4560 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2909 4
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 339 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1409 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 449 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5007 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2768 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1389 2
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 65 2
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 42 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 150 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 142 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4199 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3004 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 316 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1971 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 346 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4810 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 254 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1386 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 734 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 74 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 206 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 838 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 296 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 55 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6284 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 352 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 29 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13908 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51284 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19780 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67080 9
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Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6998 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3101 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11260 2
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13987 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12663 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 493 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 534 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 933 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
Pinterest 67 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 1
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 20 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 51 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 88 1
СТЦ - Орлан-10 БПЛА 5 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 78 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4545 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5276 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 132 1
OpenAI ChatGPT 366 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 265 1
Путин Владимир 3202 10
Чернышенко Дмитрий 569 8
Белоусов Андрей 140 4
Шадаев Максут 1018 3
Дроздов Игорь 45 3
Шойтов Александр 78 3
Решетников Максим 32 2
Кулик Вадим 182 2
Мишустин Михаил 685 2
Осеевский Михаил 317 2
Фролов Павел 84 1
Рахмаков Даниил 1 1
Дроздов Руслан 1 1
Ремез Алексей 7 1
Тер-Степанов Дмитрий 23 1
Шарапова Ольга 3 1
Ведяхин Александр 131 1
Израйлит Сергей 6 1
Кулешов Денис 16 1
Шпак Василий 228 1
Касперская Наталья 294 1
Подберезняк Иван 1 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 345 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 55 1
Чаркин Евгений 297 1
Вагнер Милош 13 1
Ляпунов Игорь 123 1
Кокин Антон 1 1
Липов Андрей 62 1
Безбогов Сергей 47 1
Каем Кирилл 34 1
Кириенко Владимир 139 1
Ашманов Игорь 41 1
Крайнов Александр 16 1
Номоконов Василий 12 1
Скоробогатова Ольга 56 1
Терляков Олег 13 1
Логунов Владимир 14 1
Селин Владимир 14 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Россия - РФ - Российская федерация 145935 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43514 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2937 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 564 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52292 3
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 760 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17187 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7534 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17532 1
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Россия - ЦФО - Калужская область 989 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 625 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1691 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1244 1
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Россия - ЦФО - Рязанская область 563 1
Россия - ДФО - Магаданская область 427 1
Россия - СФО - Новосибирск 4343 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14237 1
Украина 7639 1
Европа 21827 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 96 1
Нептун - планета Солнечной системы 201 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1303 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1235 1
Сингапур - Республика 1858 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2444 1
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Россия - ЦФО - Липецкая область 552 1
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Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1217 1
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Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 862 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 645 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1541 1
Москва - ЮЗАО - Ясенево 35 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 306 1
Индия - Bharat 5484 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51585 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29438 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3982 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5134 10
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2145 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18769 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48450 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8823 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8640 6
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1973 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14568 4
Образование в России 2223 4
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1664 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16456 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5841 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9939 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5010 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7685 3
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Правительство РФ - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 73 3
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11034 2
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Здравоохранение - Эндокринные заболевания - Сахарный диабет - Diabetes mellitus 97 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3234 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5808 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2416 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13723 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6339 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2416 2
Экономический эффект 1080 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5453 2
Минэкономразвития РФ - Реестр малых технологических компаний 12 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 18 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7071 2
Ведомости 1033 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1005 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1082 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 946 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 340 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 445 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 171 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 855 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 31 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 12 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 233 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 12 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 21 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 54 1
Субмикрон НИИ 8 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 83 1
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 546 1
РАН - Российская академия наук 1889 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 61 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 251 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 48 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 27 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 320 1
Data Fusion Contest 9 1
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