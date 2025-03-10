Получите все материалы CNews по ключевому слову
Колесников Максим
Колесников Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3202 10
|Чернышенко Дмитрий 569 8
|Белоусов Андрей 140 4
|Шадаев Максут 1018 3
|Дроздов Игорь 45 3
|Шойтов Александр 78 3
|Решетников Максим 32 2
|Кулик Вадим 182 2
|Мишустин Михаил 685 2
|Осеевский Михаил 317 2
|Фролов Павел 84 1
|Рахмаков Даниил 1 1
|Дроздов Руслан 1 1
|Ремез Алексей 7 1
|Тер-Степанов Дмитрий 23 1
|Шарапова Ольга 3 1
|Ведяхин Александр 131 1
|Израйлит Сергей 6 1
|Кулешов Денис 16 1
|Шпак Василий 228 1
|Касперская Наталья 294 1
|Подберезняк Иван 1 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 345 1
|Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 55 1
|Чаркин Евгений 297 1
|Вагнер Милош 13 1
|Ляпунов Игорь 123 1
|Кокин Антон 1 1
|Липов Андрей 62 1
|Безбогов Сергей 47 1
|Каем Кирилл 34 1
|Кириенко Владимир 139 1
|Ашманов Игорь 41 1
|Крайнов Александр 16 1
|Номоконов Василий 12 1
|Скоробогатова Ольга 56 1
|Терляков Олег 13 1
|Логунов Владимир 14 1
|Селин Владимир 14 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345309, в очереди разбора - 764920.
Создано именных указателей - 170287.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.