«Сколково» поддержит пилотные внедрения ИИ-проектов на полмиллиарда рублей

«Сколково» объявляет отбор пилотных проектов в сфере искусственного интеллекта. В 2024 г. перспективные ИИ-проекты получат поддержку в размере 554 млн руб. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» и направлена на содействие пилотному внедрению отечественных ИИ-решений в приоритетных отраслях экономики. Национальный проект курирует заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Куратором федерального проекта является Минэкономразвития России. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Размер грантов составит от 20 до 100 млн руб. Планируется поддержать проекты российских компаний, внедряющих ИИ для преобразования технологических или бизнес-процессов. Для получения гранта проекты должны являться пилотными и предусматривать применение технологий искусственного интеллекта в производстве, операционной деятельности или в работе предоставляемых сервисов.

«Для государства в первую очередь важно, чтобы финансовая поддержка перспективных проектов становилась более доступной. Это позволяет обеспечить внедрение технологий в широкий спектр отраслей. Искусственный интеллект остается одним из важнейших инструментов для повышения эффективности российских предприятий и развития отраслей экономики», — сказал заместитель министра экономического развития России Максим Колесников.

«Внедрение искусственного интеллекта – важнейшее направление для повышения эффективности отраслей экономики и достижения технологического суверенитета. Группа ВЭБ.РФ во взаимодействии с Правительством постоянно совершенствует механизмы поддержки компаний-разработчиков. Рассчитываем, что и в 2024 году с помощью таких грантов мы поддержим наиболее конкурентоспособные и перспективные решения», — подчеркнул председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

В этом году будет уменьшен перечень документов, необходимых для получения финансовой поддержки. Изменения также коснутся участия малых технологических компаний. Они получат дополнительные баллы при оценке заявки в рамках конкурсного отбора и более не будут ограничены объемом выручки в два млрд руб.

«Для разработчиков, относящихся к числу малых технологических компаний (МТК), будут предусмотрены преимущества при оценке. Они получат дополнительные баллы в рамках конкурсного отбора и повышенный порог по допустимому объему выручки», — сказал председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов.

В 2023 г. финансовую поддержку «Сколково» получили 17 компаний, внедряющие отечественные решения в сфере искусственного интеллекта для цифровой трансформации бизнеса. Сумма грантов составила более 800 млн руб. В числе разработок – система интеллектуального моделирования процессов почтовой логистики, платформа контроля качества производства лопаток газотурбинных двигателей, система прогнозирования ледовой обстановки в арктической зоне, аналитическая система ходимости шин автотранспортной техники, ИИ-платформа для решения задач органической и медицинской химии и другие.

Федеральный проект «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика» разработан для реализации Национальной Стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года. Одна из ключевых задач – масштабное внедрение таких технологий в различные отрасли экономики и социальную сферу России для повышения качества жизни населения, обеспечения технологического суверенитета и достижения глобального лидерства страны в области ИИ к 2030 г.

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«Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) – инновационный центр , играет весомую роль в укреплении фундамента национальной экономики. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Яблочков» и многие другие. Сколковская экосистема – это сумма профильных клиентоориентированных сервисов для инновационных отраслей: от акселерации и программ поддержки частных инвесторов и университетских стартапов до зарубежного патентования и таможенного оформления экспорта/импорта. Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу 2023 г. превысит 500 млрд руб. На первое марта 2024 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 4 тыс. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тысяч.