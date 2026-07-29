Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство РФ Премьер-министр Российской Федерации Председатель Правительства Российской Федерации
СОБЫТИЯ
Публикаций - 518, упоминаний - 540
Правительство РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 190
|Мишустин Михаил 787 172
|Медведев Дмитрий 1665 96
|Чернышенко Дмитрий 580 49
|Фрадков Михаил 161 49
|Григоренко Дмитрий 249 44
|Шадаев Максут 1210 38
|Паршин Максим 323 24
|Никифоров Николай 1138 15
|Мантуров Денис 126 14
|Шпак Василий 279 14
|Иванов Сергей 405 13
|Щеголев Игорь 699 12
|Рейман Леонид 1065 11
|Свердлов Денис 201 11
|Зубков Виктор 49 9
|Собянин Сергей 538 9
|Набиуллина Эльвира 123 9
|Лысенко Эдуард 317 8
|Дворкович Аркадий 216 8
|Борисов Юрий 122 7
|Федулов Владислав 86 7
|Власов Сергей 101 7
|Касперская Наталья 319 6
|Акимов Максим 192 6
|Осеевский Михаил 350 6
|Носков Константин 241 6
|Греф Герман 485 6
|Белоусов Андрей 149 6
|Слышкин Василий 129 6
|Смирнов Алексей 269 6
|Кириенко Сергей 149 6
|Покровский Иван 136 6
|Мартынова Елена 90 6
|Хуснуллин Марат 13 6
|Заренин Андрей 51 5
|Перминов Анатолий 131 5
|Жаров Александр 183 5
|Волин Алексей 122 5
|Кулик Вадим 206 5
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.