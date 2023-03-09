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Правительство РФ Премьер-министр Российской Федерации Председатель Правительства Российской Федерации



09.03.2023 «Серый» импорт всё. Дешевые смартфоны застряли на таможне. Цены взлетели, не за горами дефицит 1
17.01.2023 «Моему офису» не дадут грант на 1,4 млрд руб., чтобы он стал похож на MS Office. Обещаны «альтернативные механизмы поддержки» 1
12.12.2022 «Мой офис» запросил у государства больше миллиарда, чтобы стать похожим на Microsoft Office 1
07.12.2022 Центробанк поддержал легализацию криптовалюты в России. Но на своих условиях 1
25.11.2022 Экс-замминистра связи России уходит в отставку с поста гендиректора своей электромобильной империи 1
25.11.2022 Власти поддержат разработчиков российского ПО в формате «рынок в обмен на инвестиции» 1
23.11.2022 Власти тянутся к крипте. Госдума приступила к созданию российской криптобиржи 1
07.11.2022 Электромобильная империя экс-замминистра связи России в упадке. Машины горят на презентации, не за горами изгнание с биржи 1
06.09.2022 Россия против хакеров: В стране не хватает 100 тысяч «безопасников» 1
27.06.2022 К 2025 г. цифровизация российского села может достигнуть 90% 1
23.06.2022 Законопроект о создании отечественного магазина приложений внесен в Госдуму 1
23.06.2022 В России появится магазин приложений с обязательной предустановкой на гаджеты. Законопроект уже в Госдуме 1
16.05.2022 Власти придумали, как резко упростить ввоз смартфонов и ПК в Россию 1
13.05.2022 Больше трети принципиальных россиян распрощалась с Facebook и Instagram 1
12.05.2022 Стартап экс-замминистра связи Свердлова сбежал из России 1
19.04.2022 В России впервые в истории упали продажи фитнес-браслетов 1
15.04.2022 GitHub ополчился на россиян. Аккаунты банков, компаний и простых пользователей блокируют без разбора 1
05.04.2022 Минцифры начало принимать заявки на размещение программ в маркетплейсе российского ПО 1
05.04.2022 Власти пощадят «серых» импортеров за отсутствие российского ПО. Убийственных штрафов не будет 1
31.03.2022 Путин запретил покупать иностранное ПО для критической инфраструктуры России 1
02.03.2022 Путин освободил программистов от армии и обнулил налоги для ИТ-компаний 1
10.02.2022 Технологическим компаниям России дадут налоговые льготы 1
02.02.2022 В России началось тестирование уникального оборудования 5G+. Говорят, что аналогов нет 1
19.11.2021 МВД обзаведется новым ЦОДом и запустит ИТ-услуги для граждан за 36 миллиардов 1
18.11.2021 ОПК выбрана единственным поставщиком телекоммуникационных решений для МЧС России 1
30.09.2021 1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию 1
31.08.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная 1
23.08.2021 Россияне взбунтовались: 70% населения против электронных паспортов 1
10.08.2021 «Ростелеком» стал безальтернативным создателем госплатформы для назначения пенсий и соцпособий онлайн 1
25.06.2021 «Почта России», «Ростех» и студенты ГГНТУ продолжают разработку почтомата 1
16.06.2021 В России появится единая система видеонаблюдения за гражданами 1
21.05.2021 Власти вводят драконовские меры против иностранных интернет-компаний. В опасности Facebook, Google и Telegram 1
13.05.2021 Власти придумали, как сделать жизнь зарубежных сайтов в России невыносимой 1
22.04.2021 Утвержден состав Правкомиссии по аккредитации удостоверяющих центров для выдачи электронных подписей 1
14.04.2021 Госсектору усложнят закупку иностранного ПО. Все госзакупки будут согласовывать чиновники Минцифры 1
06.04.2021 В России ввели авторизацию в соцсетях через «госуслуги» 1
10.03.2021 «Главный связист Путина» уволен из Минцифры через два месяца после назначения 1
03.03.2021 Мошенники облюбовали портал «Госуслуг», чтобы обманывать россиян 1
01.03.2021 Пенсии и соцпособия станут назначаться россиянам онлайн и без подачи заявлений 1
01.03.2021 Власти исключат из Реестра отечественного ПО софт, несовместимый с российским «железом» 1

Публикаций - 246, упоминаний - 246

Правительство РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10189 17
Ростелеком - Связьинвест 1704 9
Microsoft Corporation 23646 9
Yandex - Яндекс 5838 8
Meta Platforms - Facebook 4349 7
Twitter 2740 7
Google LLC 11048 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 957 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2834 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7093 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2788 6
Samsung Electronics 9789 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8129 5
АФК Система ПАО 1737 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4245 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9680 4
Корус Консалтинг ГК 1083 4
Apple Inc 11299 4
InfoWatch - Инфовотч 935 3
Ростех - Автоматика Концерн 1511 3
IT Vison 15 3
HP Inc. 5571 3
Huawei 3550 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 842 3
Telegram Group 1133 3
5nine Software 1809 3
Новые облачные технологии (НОТ) 414 3
GitHub 583 2
Киевстар - Kyivstar 504 2
Xiaomi 1342 2
SAP SE 4943 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1960 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1146 2
Rambler Group - Рамблер ГК 857 2
VK - Mail.ru Group 3225 2
Dell EMC 4941 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2552 2
Базальт СПО - BaseALT 388 2
NVision Group - Энвижн Груп 670 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1355 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5956 12
РЖД - Российские железные дороги 1652 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6673 5
Почта России ПАО 2025 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1025 3
Метиз завод 20 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6268 3
UPS 183 3
Arrival Group - Arrival Solutions - Charge R&D 33 3
Сбер - Сбербанк ЦРК - Центр корпоративных решений 48 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 613 3
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 22 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 338 2
Tesla Motors 349 2
Hyundai Motor Company 344 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 235 2
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 228 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 913 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1217 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2534 2
UMG - Universal Music Group 262 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 330 2
Газпром ПАО 1173 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 347 2
Наукоград - технопарк 110 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг 348 2
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 35 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 931 2
НМГ more.tv - онлайн-кинотеатр 29 1
Альфа-Банк 1612 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 81 1
Козлодуй АЭС - атомная электростанция в Болгарии 34 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2450 1
Связной ГК 1344 1
Газпром нефть 514 1
KIA Motors 100 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 145 1
HeadHunter Group - HH Group 294 1
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 65 1
Почта Банк 371 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10528 99
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18293 80
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9360 60
Президент Российской Федерации 3777 21
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2454 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2476 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3029 17
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2382 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1900 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2746 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3085 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2852 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1689 10
Администрация Президента РФ 984 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1758 9
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1258 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1212 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2042 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1584 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3794 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 550 6
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 166 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1224 5
Федеральное казначейство России 1573 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 701 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4625 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1083 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2975 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1442 4
Правительство Москвы 2069 4
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 665 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1608 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 968 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 405 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 530 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2457 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 829 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 662 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1192 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 451 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2588 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 245 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 82 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 561 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 94 2
Единая Россия - Политическая партия 269 2
АЮР - Ассоциация юристов России 30 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 181 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 28 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
Russian Open Source Foundation 3 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 27 1
Демократическая политическая партия США 118 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 69 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 1
ЛДПР 100 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 250 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54361 48
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39949 43
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12503 36
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79950 32
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17894 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11060 14
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5928 12
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10359 12
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9092 11
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6667 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21656 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25628 10
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9326 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26226 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7898 7
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1361 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13692 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20459 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22283 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11389 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно 4214 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26392 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8459 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17717 6
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 3577 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13431 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22505 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6588 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10203 5
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7022 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15204 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13345 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6468 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9170 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17619 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15186 5
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 1125 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8777 4
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1196 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8403 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4206 17
Microsoft Windows 2000 12758 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2942 10
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2524 8
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 397 5
Новые облачные технологии - МойОфис 518 5
Космодром Байконур 1054 5
Google Android 12732 5
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1490 5
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 54 4
Apple iPad 3753 3
Google YouTube - Видеохостинг 2462 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 909 3
WhatsApp Messenger 883 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 740 3
Apple - App Store 2640 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1496 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4374 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4820 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 274 3
Stafory - робот Вера 307 2
Binance - криптовалютная биржа 44 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6675 2
ByteDance TikTok 180 2
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 100 2
ВГТРК Смотрим 529 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 547 2
Lua - язык программирования 33 2
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 261 2
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1785 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1087 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 170 2
Microsoft Office 3480 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6649 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 862 2
Google Gmail 843 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 304 2
VK RuStore 100 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1028 2
Путин Владимир 2772 100
Медведев Дмитрий 1634 48
Мишустин Михаил 501 42
Фрадков Михаил 159 40
Касьянов Михаил 54 11
Щеголев Игорь 691 11
Рейман Леонид 1033 8
Иванов Сергей 370 8
Паршин Максим 284 7
Зубков Виктор 49 7
Никифоров Николай 1172 7
Чернышенко Дмитрий 460 6
Шадаев Максут 668 6
Собянин Сергей 250 5
Греф Герман 371 4
Вайно Антон 25 4
Бугаенко Валерий 32 3
Свердлов Денис 187 3
Христенко Виктор 42 3
Володин Вячеслав 72 3
Ситников Сергей 75 3
Иванов Олег 137 3
Покровский Иван 86 3
Боярсков Борис 36 3
Зубаха Валерий 5 3
Мантуров Денис 84 3
Сурков Владислав 73 3
Соколов Алексей 131 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 259 2
Артемьев Игорь 90 2
Маслов Александр 37 2
Носков Константин 231 2
Аксаков Анатолий 123 2
Касперская Наталья 276 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 312 2
Акимов Максим 178 2
Киселев Александр 114 2
Гурко Александр 136 2
Массух Илья 223 2
Горелкин Антон 64 2
Россия - РФ - Российская федерация 124828 221
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50448 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39817 26
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17209 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15354 17
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Индия - Дели 140 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2685 3
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