Индексная книга CNews*
Правительство РФ Премьер-министр Российской Федерации Председатель Правительства Российской Федерации
Публикаций - 246, упоминаний - 246
Правительство РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2772 100
|Медведев Дмитрий 1634 48
|Мишустин Михаил 501 42
|Фрадков Михаил 159 40
|Касьянов Михаил 54 11
|Щеголев Игорь 691 11
|Рейман Леонид 1033 8
|Иванов Сергей 370 8
|Паршин Максим 284 7
|Зубков Виктор 49 7
|Никифоров Николай 1172 7
|Чернышенко Дмитрий 460 6
|Шадаев Максут 668 6
|Собянин Сергей 250 5
|Греф Герман 371 4
|Вайно Антон 25 4
|Бугаенко Валерий 32 3
|Свердлов Денис 187 3
|Христенко Виктор 42 3
|Володин Вячеслав 72 3
|Ситников Сергей 75 3
|Иванов Олег 137 3
|Покровский Иван 86 3
|Боярсков Борис 36 3
|Зубаха Валерий 5 3
|Мантуров Денис 84 3
|Сурков Владислав 73 3
|Соколов Алексей 131 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 259 2
|Артемьев Игорь 90 2
|Маслов Александр 37 2
|Носков Константин 231 2
|Аксаков Анатолий 123 2
|Касперская Наталья 276 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 312 2
|Акимов Максим 178 2
|Киселев Александр 114 2
|Гурко Александр 136 2
|Массух Илья 223 2
|Горелкин Антон 64 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1229139, в очереди разбора - 867246.
Создано именных указателей - 116036.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1229139, в очереди разбора - 867246.
Создано именных указателей - 116036.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.