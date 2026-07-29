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Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство РФ Премьер-министр Российской Федерации Председатель Правительства Российской Федерации

СОБЫТИЯ


29.07.2026 «Яндекс» выпустил на улицы Москвы новое беспилотное такси 1
10.07.2026 Россия поставит Белоруссии 100 автономных грузовиков для запуска первого беспилотного автопарка 1
09.07.2026 На российских «Госуслугах» зарегистрировались почти 5 миллионов иностранцев 1
23.06.2026 Стоимость владения и горизонт окупаемости: компании ждут от внедрения ИИ финансовые результаты 1
23.06.2026 В двух российских регионах протестируют беспилотные самосвалы, чтобы полностью отказаться от водителей 1
22.06.2026 Российские власти передумали запрещать иностранные нейросети. Бизнес не заставят мигрировать на отечественный ИИ 1
17.06.2026 Вайбкодинг угрожает цифровому суверенитету России? 1
11.06.2026 «Солар»: как злоумышленники используют неопределенность вокруг семейной ипотеки 1
04.06.2026 «Калашников» запустил производство промышленных роботов 2
28.05.2026 В Минцифры уволен один замминистра и назначена другая. Светлана Карецкая будет руководить финансами и кадрами 1
26.05.2026 Корпорация МСП: активнее всего в новых регионах растет число МСП в сфере ИТ, строительства и науки 2
18.05.2026 «Россети» принимают участие в конференции «Цифровая индустрия промышленной России» 1
18.05.2026 Льготу по НДС расширят на российские облачные сервисы 1
18.05.2026 Рост рынка деталей для роботов в России вырастет в 25 раз 1
05.05.2026 Власти отложили обязательную маркировку отечественного ПО на базе Open Source 1
05.05.2026 Российские госданные откроют для нейросетей. Но только с разрешения ФСБ 1
15.04.2026 В российской стройотрасли создается Центр инженерии данных и ИИ-технологий 1
07.04.2026 В законопроекте об ИИ усилили обязанности и ответственность владельцев онлайн-сервисов за его противоправное использование 1
03.04.2026 МТС, «Мегафон», «Билайн», Т2 к 2027 году могут установить почти 9000 российских базовых станций 1
02.04.2026 Российская компания внедряет ИИ-платформу автоматизации коммуникаций в Центральном банке Кубы 1
30.03.2026 Власти смягчили требования к ИТ-проектам на получение грантов. Соответствовать правилам прошлого отбора не смог никто 1
27.03.2026 Дмитрий Григоренко: Стартовал новый отбор особо значимых ИТ-проектов, претендующих на гранты 1
17.02.2026 Мишустин распорядился создать федеральную ГИС для цифровизации ЖКХ 1
16.02.2026 В России готовится запрет на создание аудио и видео подделок реальных людей 1
12.02.2026 Путин распорядился создать мобильное приложение с мерами поддержки семей 1
10.02.2026 Открыта регистрация на конференцию Data Fusion 2026 1
26.01.2026 Х5 продемонстрировала автоматизированный даркстор 2
20.01.2026 Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен 1
05.01.2026 Власти создают оперативный штаб по борьбе с кибермошенниками в России 1
30.12.2025 Продолжается прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ 1
25.12.2025 Российские ИТ-компании заплатили налогов на треть больше, чем год назад 1
15.12.2025 Товары на маркеплейсах получат «родословную», чтобы уберечь покупателей от контрафакта 1
11.12.2025 Конференция Data Fusion 2026 состоится 8–9 апреля в Москве 1
09.12.2025 Власти хотят из-за санкций продлить срок действия госсубсидий на разработку чипов 1
05.12.2025 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ открыли прием заявок на премию Data Fusion Awards 1
02.12.2025 Fplus создал полигон для тестирования российского ПО в финсекторе 1
18.11.2025 Минцифры разработало законопроект о «Гостехе» с целью систематизировать роли, права и обязанности всех участников 1
07.11.2025 В рамках поправок к бюджету власти нашли 45 миллиардов на создание спутников связи 1
31.10.2025 Энергопотребление российских ЦОДов вырастет в 2,5 раза за 5 лет 2
20.10.2025 Ищет, где теплее: Дерипаска вывозит майнинговое хозяйство из Сибири в Москву 1

Публикаций - 518, упоминаний - 540

Правительство РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 41
Yandex - Яндекс 9215 33
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 27
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 19
Ростелеком - Связьинвест 1719 17
МегаФон 10742 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 16
Microsoft Corporation 25775 15
Huawei 4675 14
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 13
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 11
IT Vison 15 11
МКД 88 11
X Corp - Twitter 2938 10
Apple Inc 13154 10
Meta Platforms - Facebook 4621 10
9594 10
Google LLC 12688 10
IT Vision 23 10
Samsung Electronics 11064 9
VK - Mail.ru Group 3602 9
Intel Corporation 12811 8
Telegram Group 2940 8
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 7
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 6
InfoWatch - Инфовотч 1185 6
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 6
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 47 5
Xiaomi - Сяоми 2231 5
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
HP Inc. 5883 5
Новые облачные технологии (НОТ) 485 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 5
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 28
Почта России ПАО 2370 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 14
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 12
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 11
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 49 11
Метиз завод 27 11
Hyundai Motor Company 436 10
UPS 216 10
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 9
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 38 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 6
Газпром ПАО 1493 6
Альфа-Банк 1979 6
Северсталь ПАО - Severstal 629 6
Газпром нефть 725 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
Tesla Motors 461 5
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 5
РВК - Российская венчурная компания 571 4
Связной ГК 1401 4
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 4
Альфа-Групп 745 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 266
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 178
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 106
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 73
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 62
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 54
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 50
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 38
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 35
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 32
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 30
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 28
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 26
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 26
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 25
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 24
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 24
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 24
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 19
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 19
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 18
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 17
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 17
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 17
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 16
Федеральное казначейство России 1949 16
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 13
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 13
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 13
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 12
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 11
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 10
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 11
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 7
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 7
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
Единая Россия - Политическая партия 321 4
Russian Open Source Foundation 8 3
АЮР - Ассоциация юристов России 51 3
Лига содействия оборонным предприятиям 9 2
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ЛДПР 116 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 134
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 118
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 115
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 68
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 58
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 51
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 42
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 41
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 38
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 34
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 31
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 29
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 28
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 27
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 24
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 23
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 22
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 22
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 21
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 20
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 20
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 20
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 20
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 20
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 20
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 19
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 16
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 16
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 16
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 16
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 15
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 15
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 14
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 75
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 24
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 24
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 16
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 15
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 11
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 10
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 10
FreePik 1841 9
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
Новые облачные технологии - МойОфис 958 8
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 8
Google Android 15243 7
Arrival Bus - электробус 28 7
Google YouTube - Видеохостинг 3002 6
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