Законопроект о создании отечественного магазина приложений внесен в Госдуму 1

Больше трети принципиальных россиян распрощалась с Facebook и Instagram 1

Минцифры начало принимать заявки на размещение программ в маркетплейсе российского ПО 1

Путин запретил покупать иностранное ПО для критической инфраструктуры России 1

Технологическим компаниям России дадут налоговые льготы 1

ОПК выбрана единственным поставщиком телекоммуникационных решений для МЧС России 1

1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию 1

В России появится единая система видеонаблюдения за гражданами 1

Утвержден состав Правкомиссии по аккредитации удостоверяющих центров для выдачи электронных подписей 1