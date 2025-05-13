Дмитрий Григоренко: Регулирование оборота банковских карт – это следующий этап в борьбе с мошенничеством

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает несовершеннолетним открывать банковские счета без согласия родителей. Сейчас подростки с 14 лет могут самостоятельно заключать договоры на выпуск карт, но новыми правилами предлагается обязательное письменное одобрение законных представителей для всех операций в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом CNews сообщили представители Аппарата Правительства России.

Данная мера создаст серьезный барьер для мошенников, вербующих подростков в дропперские схемы. Дропперы – важное звено в незаконной цепочке операций. Они предоставляют злоумышленникам свои банковские карты или электронные кошельки, через которые мошенники могут обналичить украденные средства.

Правительство уже подготовило и внесло на рассмотрение депутатов законопроект об уголовной ответственности для участников таких схем. Мера ответственности определяется степенью вовлечённости: для дропов (тех, кто сознательно предоставлял свои реквизиты за вознаграждение) – до трех лет лишения свободы или денежный штраф от 100 до 300 тыс. руб. либо исправительные работы. Для дроповодов (то есть организаторов, которые вербуют дропов, координируют переводы и получают основной доход от схем) предусмотрена наиболее строгая форма наказания – до шести лет лишения свободы и возможный штраф от 300 тыс. руб. до одного млн руб.

Важно, что привлечение к ответственности предусмотрено только для тех, кто осознанно получал денежное вознаграждение за передачу своих реквизитов, карт или электронных кошельков мошенникам. Таким образом, получение денежного вознаграждения – это ключевой признак умысла, который отличает преступное поведение от действий обманутых жертв. Тех, кто передавал данные бесплатно (например, по незнанию или под давлением), к ответственности не привлекут.

«В данный момент совместно с депутатами, Центральным банком и правоохранительными органами мы прорабатываем комплекс мер по защите граждан от мошенников, в том числе обсуждается комплексное регулирование оборота банковских карт. Наша цель – не просто точечные изменения, а создание многоуровневой системы защиты, которая минимизирует риски для граждан и усложнит реализацию мошеннических схем», – сказал заместитель Председателя Правительства России – руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко.

Правительство ведет системную работу по усилению защиты граждан в цифровой среде.

Так, с начала года Правительство разработало законопроект, объединяющий пакет из 30 мер борьбы с кибермошенничеством. Среди них: обязательная маркировка звонков от организаций, запрет банкам и операторам связи использовать мессенджеры для общения с клиентами, а также право граждан на блокировку спама и международных вызовов. Инициатива уже принята Госдумой и подписана Президентом России.

В рамках данной инициативы также создается Антифрод-платформа, которая объединит банки, операторов связи, госорганы. Система позволит оперативно обмениваться данными о подозрительных операциях и блокировать преступные схемы до того, как они нанесут ущерб гражданам.

Кроме того, в Госдуму были внесены законопроекты* о временной приостановке подозрительных финансовых операций: следователи получат право на 10 суток блокировать переводы через банковские карты и электронные кошельки при наличии обоснованных подозрений в их связи с преступной деятельностью, при этом такое решение потребует обязательного согласования с прокурором или руководителем следственного органа.

*Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) и закон «О банках и банковской деятельности»)