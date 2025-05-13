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Федеральный закон О банках и банковской деятельности
Федеральный закон и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3233 5
|Ким Борис 75 2
|Сиднев Виктор 15 2
|Тигунов Олег 7 2
|Сидоренко Сергей 8 2
|Шелищ Петр 7 2
|Кругликов Артем 4 2
|Рейман Леонид 1052 1
|Клишас Андрей 58 1
|Аксаков Анатолий 155 1
|Орловский Виктор 386 1
|Солонин Сергей 104 1
|Скоробогатова Ольга 56 1
|Ибрагимов Руслан 35 1
|Набиуллина Эльвира 101 1
|Гузев Иван 14 1
|Пономаренко Алексей 4 1
|Свинцицкий Антон 3 1
|Достов Виктор 26 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Ткачук Лариса 53 1
|Ивакин Роман 57 1
|Домбровский Юрий 62 1
|Малов Владимир 7 1
|Захаркина Ольга 24 1
|Исаев Владимир 15 1
|Тосунян Гарегин 10 1
|Евтюшкин Александр 7 1
|Обаева Алма 9 1
|Скорлыгин Владимир 4 1
|Шипилов Андрей 2 1
|Парамонов Леонид 7 1
|Жданов Владимир 5 1
|Ионкин Николай 5 1
|Чаплин Никита 3 1
|Алябьева Татьяна 1 1
|Подберецкая Татьяна 3 1
|Протопопов Александр 4 1
|Акулинкин Станислав 1 1
|Чанышева Наталья 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8197 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 994 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 142 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 875 2
|НЭБ - Национальная электронная библиотека 53 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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