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Индексная книга (каталог) CNews*
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Федеральный закон О банках и банковской деятельности



13.05.2025 Дмитрий Григоренко: Регулирование оборота банковских карт – это следующий этап в борьбе с мошенничеством 1
11.12.2024 Путин поручил защитить россиян от телефонных мошенников через массовую блокировку звонков с Украины 1
09.12.2024 В России запретят использовать Telegram и WhatsApp для общения с клиентами 1
21.02.2024 У Qiwi отобрали банковскую лицензию из-за обслуживания «теневого бизнеса», криптообменников и онлайн-казино 1
01.08.2023 В России приравняли к деньгам цифровые валюты иностранных государств 1
25.07.2023 Путин подписал закон о цифровом рубле. Как он будет работать, какие установлены ограничения 1
01.10.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2019 г. 1
05.12.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2018 г. 1
19.04.2016 Какие банковские системы можно отдавать на аутсорсинг 1
15.06.2011 Депутаты узаконили электронные деньги и мобильную коммерцию 1
18.03.2008 На рынке платежных систем появился тайный лидер 1
28.02.2008 Судьба ЭПС в России: как избежать финансового коллапса? 1
22.10.2007 Депутат встал на защиту платежных терминалов 1
15.10.2007 Платежные системы отбиваются от банкиров 3
20.12.2006 Президент России подписал IV часть ГК РФ о правовой охране интеллектуальной собственности 1
03.11.2006 ИТ в ЖКХ: эксперты спорят о подходах 1
02.11.2006 ИТ в ЖКХ остаются вне закона 1
03.09.2003 Приватность в интернете: угроза не исчезает 1

Публикаций - 18, упоминаний - 20

Федеральный закон и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13144 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 512 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 379 1
МегаФон 9212 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1645 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8872 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Webmoney - Вебмани.Ру 543 1
ЦФТ Золотая Корона 359 1
Прайм Груп - Prime Group 73 1
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 93 1
ДиалогНаука 255 1
Электросвязь 268 1
Простой бизнес 22 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
TrueConf - ТруКонф 406 1
Yandex - Яндекс 7664 1
Telegram Group 2179 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 773 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4113 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 253 1
Газинформсервис - ГИС 306 1
Kribrum - Крибрум 31 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 4
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 258 3
NanduQ - Qiwi 997 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 2
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 150 1
НСПК - Национальная система платежных карт 831 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1680 1
Visa International 1953 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2739 1
Газпром нефть 634 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 980 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
ЦИАН - CIAN 145 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 192 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 269 1
Кубанская библиотека 1 1
Автокард холдинг 21 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 179 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7553 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4933 13
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Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3404 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2808 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4613 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3204 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5559 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5052 3
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Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 2
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2572 2
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Госстрой - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - Росстрой 20 2
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 2
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ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 41 1
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28209 3
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10574 1
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FreePik 1123 2
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5417 1
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6540 2
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2172 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5575 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2939 2
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Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 55 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1106 2
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7068 2
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29982 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3038 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10123 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1662 2
Азартные игры - Онлайн-казино - Интернет-казино - Виртуальное казино 121 2
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 196 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1005 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1020 2
Ведомости 1068 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11297 1
РИА Новости 940 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8197 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 994 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 142 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 875 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 53 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 564 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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