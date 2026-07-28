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Жданов Владимир
СОБЫТИЯ
|28.07.2026
|Российское общество «Знание» перевело инфраструктуру на виртуализацию zVirt 1
|14.01.2011
|«Руниверс» опубликует в свободном доступе раритетные источники по русской философии 1
|08.11.2006
|ИТ в ЖКХ Росии: заказчиков нет 1
|03.11.2006
|ИТ в ЖКХ: эксперты спорят о подходах 1
|30.10.2006
|Реформа ЖКХ: информатизации не будет? 1
|27.10.2006
|ИТ-рычаг под камнем ЖКХ 1
Публикаций - 6, упоминаний - 6
Жданов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Тигунов Олег 7 4
|Ивакин Роман 57 3
|Сиднев Виктор 15 3
|Подберецкая Татьяна 3 3
|Сидоренко Сергей 8 2
|Исаев Владимир 15 2
|Скорлыгин Владимир 4 2
|Кругликов Артем 4 2
|Роцинский Станислав 1 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Шалманов Сергей 202 1
|Баранов Михаил 8 1
|Березин Максим 144 1
|Соловьев Владимир 108 1
|Кобзев Артём 1 1
|Алябьева Татьяна 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460857, в очереди разбора - 728498.
Создано именных указателей - 198448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460857, в очереди разбора - 728498.
Создано именных указателей - 198448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.