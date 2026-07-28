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Индексная книга (каталог) CNews*
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Жданов Владимир

СОБЫТИЯ


28.07.2026 Российское общество «Знание» перевело инфраструктуру на виртуализацию zVirt 1
14.01.2011 «Руниверс» опубликует в свободном доступе раритетные источники по русской философии 1
08.11.2006 ИТ в ЖКХ Росии: заказчиков нет 1
03.11.2006 ИТ в ЖКХ: эксперты спорят о подходах 1
30.10.2006 Реформа ЖКХ: информатизации не будет? 1
27.10.2006 ИТ-рычаг под камнем ЖКХ 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Жданов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 3
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 543 2
Прайм Груп - Prime Group 74 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1096 1
Госстрой - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - Росстрой 24 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5420 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13760 3
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3063 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3877 2
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 2
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64922 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36077 3
Социальная карта - Social card 253 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10247 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2038 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 661 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22879 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16152 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25556 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2209 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10175 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1901 1
Оцифровка - Digitization 5177 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9896 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1586 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2614 1
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 263 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 1
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Баранов Михаил 8 1
Березин Максим 144 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8819 2
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2744 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6157 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7014 1
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 101 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 148 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда - Доступное и комфортное жилье 61 1
Руниверс 7 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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