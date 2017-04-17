Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Рудычева Наталья
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Публикаций - 81, упоминаний - 81
Рудычева Наталья упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Попов Алексей 317 4
|Меджитов Тимур 56 3
|Макаров Алексей 49 3
|Шмид Александр 18 3
|Нестеров Алексей 79 2
|Салбиев Алан 30 2
|Авербах Владимир 121 2
|Бутенко Юрий 64 2
|Калина Роман 60 2
|Евраев Михаил 222 2
|Скляр Алексей 49 2
|Гузев Иван 12 2
|Левиков Антон 68 2
|Сорокин Александр 4 2
|Херсонцев Алексей 48 2
|Аншина Марина 67 2
|Лысенко Эдуард 209 2
|Разумовский Дмитрий 70 2
|Путин Владимир 1826 2
|Контрабаев Артур 66 2
|Сиваков Руслан 4 1
|Белоусов Максим 59 1
|Кузнецов Дмитрий 40 1
|Козлов Александр 54 1
|Раевский Роман 12 1
|Андреев Сергей 40 1
|Халяпин Сергей 77 1
|Орловский Виктор 229 1
|Буяджи Павел 17 1
|Андрианов Павел 31 1
|Албычев Александр 74 1
|Зингерман Борис 35 1
|Шадаев Максут 384 1
|Кучик Евгений 13 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|Володкович Вячеслав 30 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Халин Дмитрий 52 1
|Рубанов Владимир 61 1
|Никифоров Николай 1126 1
|CNews Analytics 1991 24
|IDC - International Data Corporation 2723 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
|Markets&Markets Research 78 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764130, в очереди разбора - 667817.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764130, в очереди разбора - 667817.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru