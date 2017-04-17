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Рудычева Наталья


17.04.2017 Госведомства превращаются в ИТ-компании, оказывающие услуги гражданам 1
02.03.2017 Как интернет-магазину перейти на онлайн-кассы? 1
13.01.2017 Импортозамещение в госсекторе: как сказка становится былью 1
12.12.2016 Первое настоящее сравнение «1С:ERP» и SAP ERP 1
09.12.2016 ИКТ-кластер Калужской области: что сделано за 3 года 1
01.11.2016 Teradata предложила бизнесу научиться чувствовать 1
01.11.2016 ФНС рассказала о преимуществах онлайн-касс для бизнеса 1
19.09.2016 Почему переход на онлайн-кассы может занять полгода 1
16.09.2016 Онлайн-кассы: модернизация или замена оборудования? 1
12.09.2016 Как штрихкоды и RFID используются в сфере здравоохранения: опыт Zebra Technologies 1
29.08.2016 Онлайн-кассы в торговле: что это такое 1
01.07.2016 Глава финдепартамента МОЭСК: Работа, которую раньше выполняли 100 человек, теперь делается автоматически 1
23.06.2016 Пациенты ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова получили электронные медицинские карты 1
14.06.2016 Рынок BI: от анализа отчетности к оптимизации бизнес-процессов 1
03.06.2016 Главные ИТ-темы в ритейле: 54-ФЗ, управление лояльностью и поиск недорогих альтернатив 1
26.04.2016 ИТ-стратегия должна учитывать не кризис, а новую реальность 1
22.04.2016 Развитие 2500 ИТ-систем государства: тихая революция 1
28.03.2016 ИТ в финсекторе: основные векторы инвестиций 1
24.03.2016 Как не стать банком-дауншифтером 1
28.01.2016 СК «Гефест»: Переезд в новый ЦОД был осуществлен за 2 дня 1
16.12.2015 Партнерство с вендором: опыт российских интеграторов 1
14.12.2015 Как обеспечить безопасность платежных сервисов 1
07.12.2015 Как оценить эффективность предприятия 1
04.12.2015 ИТ в школах: от локальных решений к единому образовательному пространству 1
26.11.2015 Приоритеты ИТ в госсекторе: сегодня – контроль и надзор, завтра – умные города 1
16.11.2015 Из реальности в виртуальность: как технологии меняют мир 1
09.11.2015 Чат и мессенджер – первые шаги к омниканальности 1
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства 1
16.10.2015 «Телеком Идея» МТС выбрала 5 финалистов корпоративного акселератора 1
09.10.2015 Большие данные в России: число кейсов растет 1
05.10.2015 Бизнес готов инвестировать в государственные ИТ 1
20.08.2015 Глава УЭК: Транспортные карты Москвы, Подмосковья и Петербурга должны покрывать все три региона 1
14.08.2015 Symantec Backup Exec 15 – новые возможности для малого и среднего бизнеса 1
12.08.2015 Помощь на старте: МТС поддержит 9 российских стартапов 1
29.07.2015 Мобильный банк: индивидуальный подход 1
18.06.2015 Биллинговые центры «УЭК» заработают в более чем в 30 регионах 1
28.05.2015 Технологии УЭК на транспорте могут стать федеральным стандартом 1
28.04.2015 ИТ в здравоохранении: идеи есть, перспективы туманны 1
01.04.2015 Большие данные в госсекторе: опыт Пакистана 1
27.03.2015 Э-Правительство: Государство ищет пути взаимодействия с бизнесом 1

Публикаций - 81, упоминаний - 81

Рудычева Наталья упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11110 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 10
SAP SE 3216 9
IBM 3546 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 6
Yandex - Яндекс 4101 5
Teradata 166 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 4
3753 4
Oracle Corporation 3355 4
VK - Mail.ru Group 2484 4
Крок 1221 4
Samsung Electronics 5686 3
Huawei 2731 3
Directum - Директум 646 3
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 3
АйТи 752 3
Google LLC 7158 3
VMware 1829 2
Facebook 3766 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Ланит ГК 1158 2
Citrix Systems 571 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Компьюлинк ГК - Compulink 210 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
Астерос - Asteros 531 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 15 1
NetApp 485 1
Google Russia - Гугл Россия 48 1
Dell EMC 2411 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Twitter 2204 1
Lenovo Group 1638 1
NortonLifeLock (Symantec) 780 1
Intel Corporation 4186 1
Nokia Corporation 2442 1
HP Inc. 2920 1
Новые облачные технологии (НОТ) 227 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 7
УЭК - Универсальная электронная карта 512 4
ЕС-лизинг 13 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Мотовилихинские заводы 10 2
Единая транспортная карта 12 2
Евросеть 889 2
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 2
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Мострансавто 59 2
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 7 1
Global CIO 28 1
Нордеа Банк 49 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 1
Paulig Group - Паулиг РУС 24 1
Россети Ленэнерго 44 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
Мария Ра - торговая сеть 19 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Азия Цемент 10 1
ВТБ24 583 1
НПО Аврора Концерн 6 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Русагро Группа Компаний 139 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Почта России ПАО 1574 1
Уралсиб Банк 390 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Открытие ФК 538 1
Аэрофлот 493 1
BMW 250 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Qiwi 783 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 7
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 4 2
ПФР Департамент информационных технологий 103 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 2
Правительство Московской области 48 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
ОМСУ - Органы местного самоуправления 19 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 2
Счётная палата РФ 460 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 34 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 14
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 4
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 25 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 2
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 45 2
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 2
Безопасный город 347 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 80 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 33 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 137 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 179 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 8
Google Android 10751 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 504 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
Microsoft Windows 10 6652 5
Apple iOS 5742 5
Microsoft SharePoint Products and Technologies 830 4
Стрелка - Транспортная карта 113 3
Microsoft Exchange 683 3
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 3
Microsoft Skype 1472 3
Microsoft SQL Server 795 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 2
Microsoft Windows 8 1228 2
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 2
Microsoft Office 365 769 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Linux OS 4265 2
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 28 2
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 2
Microsoft Office 1942 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 2
Java - Язык программирования 1178 2
Directum - DirectumRX 62 1
Symantec NetBackup 49 1
Huawei eSpace IVS Tools 1 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 1
SQL - Язык программирования 434 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
Apple iPad 3263 1
Попов Алексей 317 4
Меджитов Тимур 56 3
Макаров Алексей 49 3
Шмид Александр 18 3
Нестеров Алексей 79 2
Салбиев Алан 30 2
Авербах Владимир 121 2
Бутенко Юрий 64 2
Калина Роман 60 2
Евраев Михаил 222 2
Скляр Алексей 49 2
Гузев Иван 12 2
Левиков Антон 68 2
Сорокин Александр 4 2
Херсонцев Алексей 48 2
Аншина Марина 67 2
Лысенко Эдуард 209 2
Разумовский Дмитрий 70 2
Путин Владимир 1826 2
Контрабаев Артур 66 2
Сиваков Руслан 4 1
Белоусов Максим 59 1
Кузнецов Дмитрий 40 1
Козлов Александр 54 1
Раевский Роман 12 1
Андреев Сергей 40 1
Халяпин Сергей 77 1
Орловский Виктор 229 1
Буяджи Павел 17 1
Андрианов Павел 31 1
Албычев Александр 74 1
Зингерман Борис 35 1
Шадаев Максут 384 1
Кучик Евгений 13 1
Исмаилов Рашид 47 1
Володкович Вячеслав 30 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Халин Дмитрий 52 1
Рубанов Владимир 61 1
Никифоров Николай 1126 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 62
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 7
Россия - Тюменская область 583 6
Европа 3766 6
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 5
Россия - Тульская область 752 4
Россия - Калужская область 574 4
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 4
Германия - Федеративная Республика 3648 4
Индия - Республика 2175 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 3
Россия - ПФО - Самара 1291 3
Россия - Самарская область 562 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 3
Беларусь - Белоруссия 2093 3
Россия - Красноярский край 666 2
Россия - Липецкая область 292 2
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 228 2
Россия - Омская область 384 2
Франция - Французская Республика 2130 2
Япония 2792 2
Украина 3374 2
Россия - Свердловская область 806 2
Россия - Ивановская область 262 2
Австралия - Австралийский Союз 1127 2
Россия - Челябинская область 659 2
Россия - ПФО - Казань 1519 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 5
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 163 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Аутсорсинг 84 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 11 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CNews Analytics 1991 24
IDC - International Data Corporation 2723 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
Markets&Markets Research 78 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 30 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 4
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
МТС Телеком Идея 11 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 291 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 92 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 1
Teradata Форум 3 1
CX World Forum - Customer eXperience World Forum 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764130, в очереди разбора - 667817.
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Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

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