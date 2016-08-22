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Адамас ЮГ Adamas Ювелирная группа Столичный ювелирный завод
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 91 дело, на cумму 49 147 447 ₽*
СОБЫТИЯ
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|22.08.2016
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«Адамас» сократила расходы на ИТ с помощью «Виртуального ЦОДа» Softline
Компания Softline предоставила компании «Адамас» услугу «Виртуальный ЦОД» на базе собственного публичного «облака». В результате для з
|01.08.2013
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ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM
водителей розничных сетей пополнили директор по информационным технологиям «Белый Ветер ЦИФРОВОЙ» Юрий Сафронов, ИТ-директор группы «О’Кей» Сергей Козырь, директор по ИТ столичного ювелирного завода «Адамас» Сергей Адмиральский, директор по ИТ стола заказов X5 Retail Group - сайта E5.ru Антон Коваленко. Кроме них на секции розничной торговли выступят первый заместитель управляющего директор
|09.08.2012
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Softline поставила Kaspersky Enterprise Space Security для «Столичного ювелирного завода»
и поставки защитного решения «Лаборатории Касперского» — Kaspersky Enterprise Space Security — для «Столичного ювелирного завода». Как отмечается, поставленное решение позволило защитить рабочи
|17.09.2007
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Computer Mechanics модернизировала телефонную связь в «Адамас»
Computer Mechanics завершила проект по модернизации корпоративной системы связи для компании "Адамас" столичный ювелирный завод". Проект начался в феврале 2007 г., с усовершенствования УАТС Avaya Definity установленной в центральном офисе компании. В настоящее время проект завершился ус
|25.04.2007
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«Метроком» объединил в сеть магазины «Адамас»
В апреле 2007 года компания «Метроком» завершила первый этап проекта по предоставлению комплекса телекоммуникационных услуг для петербургской розничной сети ювелирных магазинов «Адамас». В настоящее время завершены работы по объединению в единую телекоммуникационную сеть с использованием ресурсов транспортной волоконно-оптической сети «Метрокома» всех ювелирных петербу
|13.10.2006
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Columbus IT оптимизирует модели управления в "Адамасе"
Международная консалтинговая компания Columbus IT объявила о том, что приступила к реализации проекта по автоматизации бюджетирования в компании «Адамас» столичный ювелирный завод». Целью проекта является сознание в компании «Адамас» полномасштабной системы бюджетного планирования, построенной на базе программных продуктов Cognos
Адамас ЮГ и организации, системы, технологии, персоны:
|Адмиральский Сергей 39 38
|Сафронов Юрий 68 15
|Громов Иван 102 13
|Иншаков Дмитрий 51 12
|Козырь Сергей 32 11
|Беселидзе Ираклий 13 11
|Шевченко Владимир 154 10
|Гегамов Николай 18 10
|Ермолаев Артем 379 9
|Кастильо Игорь 24 9
|Антонов Александр 77 9
|Сапельников Сергей 109 9
|Коваленко Антон 36 9
|Татару Виталий 14 9
|Мелингер Станислав 12 8
|Попов Алексей 339 8
|Назипов Дмитрий 86 8
|Гуральников Сергей 164 8
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 8
|Лановенко Валерий 46 8
|Чаплыгин Роман 22 8
|Селютин Александр 60 7
|Трухан Александр 8 7
|Висящев Андрей 64 7
|Серова Елена 321 7
|Прохоров Фёдор 83 7
|Сытин Дмитрий 60 7
|Курило Андрей 39 7
|Широких Алексей 72 7
|Бриль Денис 13 7
|Поихало Владимир 21 7
|Кирюшин Сергей 93 7
|Пегасов Сергей 55 7
|Урьяс Вадим 98 7
|Богачев Игорь 183 7
|Катамадзе Анна 133 6
|Шайхутдинов Роман 116 6
|Волков Алексей 57 6
|Кузьмин Алексей 40 6
|Тюркин Михаил 45 6
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