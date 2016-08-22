Адамас ЮГ Adamas Ювелирная группа Столичный ювелирный завод

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 91 дело, на cумму 49 147 447 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

СОБЫТИЯ Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru

Публикаций - 71, упоминаний - 88