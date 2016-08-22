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Адамас ЮГ Adamas Ювелирная группа Столичный ювелирный завод

Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

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Судебные дела (91) на сумму 49 147 447 ₽*
в качестве истца (84) на сумму 6 576 898 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 28 647 286 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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22.08.2016 «Адамас» сократила расходы на ИТ с помощью «Виртуального ЦОДа» Softline

Компания Softline предоставила компании «Адамас» услугу «Виртуальный ЦОД» на базе собственного публичного «облака». В результате для з
01.08.2013 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM

водителей розничных сетей пополнили директор по информационным технологиям «Белый Ветер ЦИФРОВОЙ» Юрий Сафронов, ИТ-директор группы «О’Кей» Сергей Козырь, директор по ИТ столичного ювелирного завода «Адамас» Сергей Адмиральский, директор по ИТ стола заказов X5 Retail Group - сайта E5.ru Антон Коваленко. Кроме них на секции розничной торговли выступят первый заместитель управляющего директор
09.08.2012 Softline поставила Kaspersky Enterprise Space Security для «Столичного ювелирного завода»

и поставки защитного решения «Лаборатории Касперского» — Kaspersky Enterprise Space Security — для «Столичного ювелирного завода». Как отмечается, поставленное решение позволило защитить рабочи
17.09.2007 Computer Mechanics модернизировала телефонную связь в «Адамас»

Computer Mechanics завершила проект по модернизации корпоративной системы связи для компании "Адамас" столичный ювелирный завод". Проект начался в феврале 2007 г., с усовершенствования УАТС Avaya Definity установленной в центральном офисе компании. В настоящее время проект завершился ус
25.04.2007 «Метроком» объединил в сеть магазины «Адамас»

В апреле 2007 года компания «Метроком» завершила первый этап проекта по предоставлению комплекса телекоммуникационных услуг для петербургской розничной сети ювелирных магазинов «Адамас». В настоящее время завершены работы по объединению в единую телекоммуникационную сеть с использованием ресурсов транспортной волоконно-оптической сети «Метрокома» всех ювелирных петербу
13.10.2006 Columbus IT оптимизирует модели управления в "Адамасе"

Международная консалтинговая компания Columbus IT объявила о том, что приступила к реализации проекта по автоматизации бюджетирования в компании «Адамас» столичный ювелирный завод». Целью проекта является сознание в компании «Адамас» полномасштабной системы бюджетного планирования, построенной на базе программных продуктов Cognos


Публикаций - 71, упоминаний - 88

Адамас ЮГ и организации, системы, технологии, персоны:

Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2406 15
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 706 14
Oracle Corporation 7111 11
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 542 11
Крок - Croc 1971 8
IBA Group - ИБА Групп 57 7
Microsoft Corporation 25884 7
1С-Рарус 989 7
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 408 7
Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 104 7
Сервис Плюс 187 6
ПрограмБанк 99 6
Memsfab 11 6
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 6
SAP SE 5631 6
IBM - International Business Machines Corp 9719 6
9720 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3091 6
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 648 6
Ланит - компания bpm - ранее Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 5
Сбер - Сбербанк Деловая среда 102 5
Открытые технологии 731 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16166 5
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 371 5
ABB Group - Asea Brown Boveri 332 5
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 744 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9579 4
Selectel - Селектел 564 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 723 4
Ланит Омни 67 4
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 3
DNS Group - ДНС Групп - ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей КЦ - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 223 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 841 3
Терн ГК - Tern Group 82 3
Инверсия - Инверсия НПФ 157 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 750 3
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3003 17
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 14
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 246 13
Paulig Group - Паулиг РУС 25 9
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 9
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3167 9
Спортмастер - Sportmaster 204 9
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 8
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 8
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 8
Наука НПО 25 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9086 8
Почта России ПАО 2397 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 8
Лента - Утконос 180 8
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 257 8
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 7
Rendez-Vous - Рандеву 26 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 7
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 201 7
Северсталь ПАО - Severstal 643 7
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 300 7
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 504 7
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 104 6
Новард УК - Novard 73 6
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 6
Adidas - Адидас 170 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1988 6
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 6
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 6
Zenden Group - Дом одежды 66 5
Gloria Jeans - Глория Джинс 50 5
Mascotte 22 5
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 5
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 29 5
Dixis - Диксис - Dиксис 371 5
Столичные аптеки 12 5
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 198 13
Федеральное казначейство России 1958 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5780 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3361 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6707 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2095 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1309 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1201 8
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3607 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3467 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 368 7
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1581 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1007 5
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 600 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2378 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 2
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 35 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5850 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1451 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 810 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3733 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2903 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 787 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 100 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 75 1
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13921 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3697 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3088 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 351 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5477 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1548 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 979 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1619 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
Ассоциация облачно-ориентированных технологий - Ассоциация профессионалов индустрии облачно-ориентированных технологий - АОТ - RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 20 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1532 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54914 50
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4943 33
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24792 29
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18382 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36834 23
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13824 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26450 17
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6144 16
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3603 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13828 14
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5748 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33986 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35974 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12483 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27001 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14135 11
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1208 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7883 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7978 9
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8412 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6336 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5917 8
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1400 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13144 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7336 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13641 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13153 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8785 6
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1084 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12375 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23231 6
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2554 6
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1709 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13039 5
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3274 5
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 241 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3706 5
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2983 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23988 5
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1671 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 461 4
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 3
Ланит - Онланта ClearFuture RightWay 6 3
Apple iPad 4027 3
Microsoft Windows 17033 3
Ланит Омни - Rightway - CRM программа лояльности 28 3
Kyocera ECOSYS 35 2
Diasoft Flextera 57 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 2
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 24 2
Garmin nuvi - Garmin nuviFone - Garmin nuviphone - Garmin nuviCam 29 2
MyQ - MyQ Print Server 10 2
Kyocera TASKalfa МФУ 31 2
Kyocera Net Manager - KNM - Многофункциональное серверное приложение печати данных 10 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 953 2
Apple iPhone 4 801 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2573 2
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 1
Intel Itanium 649 1
BSS e-Government Gate 26 1
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES 225 1
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 173 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 1
1С:Розница 111 1
HPE Storage - HPE StorageWorks - HP SureStore NAS - HPE Storage Essentials - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems - Compaq VersaStor - Compaq SANworks - HPE XP - HP XP - СХД - дисковые массивы 170 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 1
IBM SPSS Statistics 55 1
IBM FileNet 140 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Omni - криптовалюта 104 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 1
Manzana Loyalty 12 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 1
Avaya Definity УАТС 104 1
HPE ServiceGuard 21 1
Samsung SUR - интерактивный стол 4 1
Kaspersky Enterprise Space Security 45 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 1
Адмиральский Сергей 39 38
Сафронов Юрий 68 15
Громов Иван 102 13
Иншаков Дмитрий 51 12
Козырь Сергей 32 11
Беселидзе Ираклий 13 11
Шевченко Владимир 154 10
Гегамов Николай 18 10
Ермолаев Артем 379 9
Кастильо Игорь 24 9
Антонов Александр 77 9
Сапельников Сергей 109 9
Коваленко Антон 36 9
Татару Виталий 14 9
Мелингер Станислав 12 8
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Гуральников Сергей 164 8
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 8
Лановенко Валерий 46 8
Чаплыгин Роман 22 8
Селютин Александр 60 7
Трухан Александр 8 7
Висящев Андрей 64 7
Серова Елена 321 7
Прохоров Фёдор 83 7
Сытин Дмитрий 60 7
Курило Андрей 39 7
Широких Алексей 72 7
Бриль Денис 13 7
Поихало Владимир 21 7
Кирюшин Сергей 93 7
Пегасов Сергей 55 7
Урьяс Вадим 98 7
Богачев Игорь 183 7
Катамадзе Анна 133 6
Шайхутдинов Роман 116 6
Волков Алексей 57 6
Кузьмин Алексей 40 6
Тюркин Михаил 45 6
Россия - РФ - Российская федерация 168704 57
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48142 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19794 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14870 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8692 10
Европа Восточная 3140 10
Россия - СЗФО - Республика Коми 849 7
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 3513 6
Европа 25033 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 944 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55115 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1838 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1431 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5526 2
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Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4557 2
Чехия - Чешская Республика 1353 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1753 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 643 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 657 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 989 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 574 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1082 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 771 2
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 398 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 992 1
Казахстан - Республика 6129 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1475 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1234 1
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3382 1
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