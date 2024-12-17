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Индексная книга (каталог) CNews*
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Волков Алексей



17.12.2024 В России новый антирекорд: хакеры слили в Сеть больше баз данных, чем когда бы то ни было 1
30.09.2024 Блоки распределения питания: почему их тоже импортозамещают? 1
11.06.2024 ЦОД «под ключ» - комплексное решение от High Energy и Axoft 1
26.02.2024 Сервис как новое поле конкуренции на рынке ИБП. Результаты совместного исследования C3 Solutions и iKS-Consulting 1
03.10.2023 VK переманил двух топ-менеджеров из «Яндекса» 1
07.02.2023 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2023» состоится 16 марта 1
24.01.2023 VK первой в России разместилась на всех отечественных платформах по поиску уязвимостей 1
21.11.2022 VK объявила о партнерстве с BI.ZONE по поиску уязвимостей 1
15.11.2022 VK добавила RuStore в свою программу по поиску уязвимостей 1
18.10.2022 VK выплатила исследователям безопасности 3 млн рублей 1
18.08.2022 VK предупредит пользователей об утечке паролей в других сервисах 1
08.08.2022 VK присоединилась к платформе по поиску уязвимостей The Standoff 365 Bug Bounty 1
07.07.2022 «Вконтакте» будет предупреждать о подозрительных собеседниках в мессенджере 1
23.06.2022 VK Cloud Conf: кейсы применения облачных технологий и актуальные ИТ-практики крупных компаний 1
12.04.2022 «Вконтакте» защитит пользователей от взломов и кражи личных данных через пиратские приложения 1
04.04.2022 Новые назначения в команде VK 2
09.02.2022 Familia автоматизировала маркировку товаров в партнерстве с «Корус консалтинг» 1
26.11.2020 Банковские мошенники нашли новый способ обмана россиян по телефону. Теперь их запугивают кредитами 1
30.10.2020 В России небывалый рост ИТ-компаний, претендующих на льготы. Среди них «дочки» РЖД, «Татнефти» и Sollers 1
14.01.2020 НБКИ внедрила Naumen Service Desk 1
05.12.2019 Как ИТ-чиновники России скрывают информацию о своих автомобилях 1
03.10.2019 Модульбанк и Ofd.ru запустили комплексное решение для электронной коммерции 1
19.11.2018 МТС, «МТС банк» и Mastercard выпустили виртуальную кредитную карту 1
03.05.2018 «Корус Консалтинг» внедрил Microsoft Dynamics AX 2012 R3 в сети Familia 1
26.09.2016 Сбербанк хочет спасать российские банки от хакеров вместе с ФСБ 1
30.11.2015 «Крок» создал лабораторию 3D-визуализации и компьютерной графики для МИЭМ НИУ ВШЭ 1
17.04.2015 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: развитие в новых условиях» 1
27.01.2015 «ЮниКредит Банк» интегрировал скоринг бюро НБКИ в собственную систему оценки кредитных рисков 1
11.06.2014 Softline начала сотрудничество с американским производителем ИБП Tripp Lite 1
05.06.2014 В Алматы состоится гранд-форум «Бизнес и ИТ. Вокруг Облака. Вокруг ЦОД. Вокруг IP» 1
16.09.2013 Ведущие ИБ-специалисты выступят на DLP-Russia’2013 1
27.08.2013 В Москве пройдет международная конференция DLP-Russia 1
02.04.2013 Защита персональных данных: России нужны жесткость и порядок 1
29.01.2013 Защитил ли новый ФЗ персональные данные? 1
21.11.2012 CNews Forum 2012: безопасность мобилизует "облака" 1
23.10.2012 Уникальный воздушный дисплей покажут в Москве 1
16.10.2012 Microsoft продемонстрирует Windows 8 и новый Office в Москве 1
09.10.2012 CNews FORUM: 80 докладов, ИТ-директора МВД, ФМС, ФСС, Москвы и Петербурга 1
02.10.2012 Уникальные компьютеры-столы покажут в Москве. ФОТО 1
24.09.2012 CNews FORUM 2012: Крупнейшие организации страны готовятся обсудить будущее ИТ в России 1

Публикаций - 50, упоминаний - 53

Волков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 7
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 7
Крок - Croc 1777 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 6
IBA Group - ИБА - Международный деловой альянс, МДА 58 6
Memsfab 11 6
Microsoft Corporation 24625 5
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 5
InfoWatch - Инфовотч 1014 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 3
Yandex - Яндекс 7340 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
Oracle Corporation 6688 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
АФК Система ПАО 1797 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 3
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 3
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 255 3
SAP SE 5277 2
Корус Консалтинг ГК 1217 2
Ростелеком 9701 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Intel Corporation 12197 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 2
Softline - Софтлайн 2811 2
Информзащита 756 2
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 126 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 2
Паладин ГК - Паладин Инвент - Paladin Invent 16 2
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 58 2
Naumen - Наумен 626 1
8213 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 1
Gorserv - Горсерв инновации 5 1
РЖД Технологии - RZD Digital 23 1
Saprun - Сапран групп 51 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 27 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 12
Северсталь ПАО - Severstal 478 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 7
Лента - Утконос 177 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 83 7
Почта России ПАО 2112 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 6
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 6
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 6
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 6
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 67 4
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 4
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 3
ВТБ - ВТБ24 665 3
ГПБ - Газпромбанк 1084 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 283 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 3
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 3
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 53 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 2
Евросеть 1404 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 2
Абсолют Банк 230 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 2
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 2
Новард УК - Novard 72 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 2
ФосАгро 126 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 1
Татнефть 226 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
Volkswagen Group - VW 280 1
Газпром нефть 618 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 193 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
Федеральное казначейство России 1772 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 3
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 37 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
Евросоюз - Совет Европы 86 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 171 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 51 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 84 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 245 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 2
DLP-Эксперт 14 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
CSA - Cloud Security Alliance 13 1
АКРЭТ - Ассоциация компаний розничной электронной торговли 3 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 25
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 11
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 4
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FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 3
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 3
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Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 82 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 5
Google Android 13994 4
VK Protect 8 4
Apple iPad 3860 3
VK - Mail.Ru Почта 349 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 292 2
Apple iPhone 4 782 2
Microsoft Windows 15657 2
VK RuStore - Рустор 328 2
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 47 2
Garmin nuvi - Garmin nuviFone - Garmin nuviphone - Garmin nuviCam 29 2
VK Bug Bounty 5 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 54 2
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 163 1
Apple iOS 7809 1
Apple Pay 489 1
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Samsung Pay 291 1
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Россия - СЗФО - Республика Коми 750 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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