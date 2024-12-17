Волков Алексей
Волков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Пегасов Сергей 55 7
|Чаплыгин Роман 20 7
|Юсупов Ренат 116 7
|Тюркин Михаил 45 7
|Ермолаев Артем 378 7
|Назипов Дмитрий 85 7
|Сытин Дмитрий 56 7
|Кирюшин Сергей 83 6
|Сапельников Сергей 109 6
|Федоренко Михаил 10 6
|Потапенко Дмитрий 18 6
|Висящев Андрей 64 6
|Широких Алексей 72 6
|Шайхутдинов Роман 113 6
|Трухан Александр 8 6
|Адмиральский Сергей 39 6
|Беселидзе Ираклий 13 6
|Torsten Time - Торстен Тиме 12 6
|Урусов Виктор 127 4
|Лукацкий Алексей 119 4
|Стуров Дмитрий 33 3
|Генс Георгий 76 3
|Лановенко Валерий 46 3
|Гаттаров Руслан 144 3
|Серова Елена 319 3
|Головлев Павел 12 3
|Громов Иван 102 3
|Катамадзе Анна 101 3
|Казарцев Алексей 27 3
|Кузьмин Алексей 38 3
|Романков Андрей 18 3
|Заединов Руслан 46 3
|Поихало Владимир 21 3
|Коробков Валентин 3 3
|Баранов Александр 14 2
|Луцкий Алексей 3 2
|Демидов Михаил 133 2
|Касперская Наталья 291 2
|Царев Евгений 23 2
|Маслов Олег 12 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 3
|РИА Новости 917 1
|Bloomberg 1286 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
|InfoWorld 55 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
|Ведомости 996 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 12
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 3
|Gartner - Гартнер 3556 1
|CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.