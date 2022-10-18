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VK выплатила исследователям безопасности 3 млн рублей

VK получила 300 отчетов об уязвимостях компании от внешних экспертов за три месяца работы программы по поиску уязвимостей (bug bounty) на платформе Standoff 365 Bug Bounty, разработчиком которой выступает Positive Technologies. Более половины сообщений эксперты VK признали существенными, выявленные на их основе уязвимости были устранены. Об этом CNews сообщили представители VK.

Более 50 исследователей безопасности получили вознаграждение на общую сумму 3 млн руб. Размер выплат составил от 3000 руб. до 750 тыс. руб. в зависимости от критичности выявленной уязвимости.

«Мы разместили нашу программу по поиску уязвимостей на Standoff 365 три месяца назад и уже видим положительные результаты ее работы. За это время внешние эксперты помогли нам усовершенствовать и усилить защиту наших сервисов. VK стремится предоставить комфортные условия для пользователей, обеспечение сохранности и конфиденциальности их данных – наш приоритет. Помимо создания собственных технологических решений мы продолжим сотрудничество с ведущими российскими ИТ-компаниями, чтобы наши продукты были максимально безопасными», — отметил вице-президент, директор по информационной безопасности VK Алексей Волков.

VK объявила об участии в Standoff 365 Bug Bounty в августе 2022 г. Компания разместила на платформе 12 сервисов. В течение трех месяцев их число выросло до 19. В планах увеличение количества проектов на платформе более чем на 20%.

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VK — российская технологическая компания. Продукты и сервисы VK помогают миллионам людей решать повседневные задачи онлайн: ими пользуются больше 90% аудитории Рунета. Проекты VK позволяют общаться, играть, осваивать новые профессии, слушать музыку, смотреть и снимать видео, продавать и находить товары и услуги, решать множество других задач. Компания также развивает набор продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов — от интернет-продвижения и предиктивной аналитики до корпоративных соцсетей, облачных сервисов и автоматизации предприятий.

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