«Триколор» бросил вызов «Яндексу» и Сбербанку на рынке «умных» ТВ

«Триколор» заявил о намерении разработать собственную ОС для Smart TV, которая будет устанавливаться на телевизоры под брендом оператора. Ключевой особенностью станет поддержка спутникового ТВ и онлайн-сервисов.

ОС для Smart TV от «Триколора»

Оператор спутникового телевидения «Триколор» анонсировал создание собственной операционной системы для «умных» телевизоров (Smart TV). Об этом директор департамента по управлению продуктами и проектами компании Юлия Кудряшова сообщила в ходе мероприятия «Телеком Интенсив».

«Триколор» уже несколько лет выпускает под собственной торговой маркой Smart TV, работающие под управлением Android.

Новая ОС будет создана на базе AOSP (открытая версия ОС Android), но значительная ее часть будет переработана внутри компании. Технологическим партнером компании традиционно выступает GS Group, имеющая с «Триколор» одного общего владельца – Андрея Ткачева.

В чем особенности будущей ОС

Главной особенностью новой ОС станет интеграция онлайн-сервисов и спутникового ТВ. Современные телевизоры, включая «Триколор», могут принимать сигнал спутникового ТВ при условии наличия CAM-модуля, но возможности такого просмотра крайне ограничены, говорит Кудряшова.

Новая ОС будет выводить на экран плейлисты от онлайн-сервисов и спутникового ТВ. В ОС будет интегрирована рекомендательная система, агрегирующая подписки на все имеющиеся у пользователя онлайн-кинотеатры.

Также в систему будут интегрированы все сервисы «Триколора» - видеонаблюдение, умный дом, детские режим с защитой от нежелательного контента, голосовое управление.

Через личный кабинет пользователь сможет настраивать интерфейс системы, чтобы скрывать не нужные ему разделы. Установка приложений будет возможна через встроенный магазин приложений и через apk-файлы.

Российский рынок Smart TV

Появление телевизоров «Триколор» с фирменной ОС ожидается в начале 2026 г. В «Триколоре» подчеркивают, что их разработка станет третьей в России ОС для Smart TV, видимо, имея в виду ОС «Яндекса» (YaOS) и Сбербанка («Салют ТВ»).

Согласно исследованию J’Son & Partners, российский рынок Smart TV в 2024 г. сократился на 9% до 6,74 млн проданных устройств. В то же время число вендоров на нем увеличилось с 49 до 56. По итогам 2025 г. ожидается дальнейшее падение рынка – на 3%, затем, с 2026 г. начнется его плавный рост на 4% в год.

Мнение эксперта

По мнению независимого аналитика по рынку ИТ и телекома Вадима Плесского, в разработке «Триколор» не слишком много инновационного. «Востребованность на рынке такой ОС будет ограничена числом устройств, проданных с ней. В целом речь идет о выпуске нишевого продукта, ориентированного на имеющуюся у «Триколора» аудиторию».