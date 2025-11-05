Разделы

Ткаченко Андрей


СОБЫТИЯ


05.11.2025 «Триколор» бросил вызов «Яндексу» и Сбербанку на рынке «умных» ТВ 1
05.04.2024 Конкуренты «Триколор» отказались от его системы кодирования. Государству пришлось создать свою 1
17.08.2023 В Калининградской области стартовало производство первых российских медиахабов «Селигер» 1
02.08.2022 Крупнейшего российского производителя печатных плат купил бизнесмен из списка Forbes 1
09.02.2022 «Сбер» локализует производство приставок Sberbox в России на мощностях GS Group 1
21.06.2021 Без бюджетных денег запущено крупнейшее производство российских светодиодов 2
04.12.2014 «Триколор ТВ» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург 1
03.12.2014 «Триколор ТВ» перерегистрируется в Санкт-Петербурге 1
28.05.2014 «Триколор ТВ» предлагает подключить второй телевизор через Ethernet 1
31.03.2014 Россияне скупили активы одного из лидеров португальского ИТ-рынка 1
05.02.2014 Как россияне развивают цифровое ТВ в Азии 1
09.04.2013 «ВТБ Капитал» приобретает долю в «Триколор ТВ» 1
13.11.2012 General Satellite планирует выйти на мировой рынок 1
20.08.2012 «Триколор ТВ» разозлил конкурентов низкими ценами 1
14.08.2012 «Триколор-ТВ» остался без президента 1
25.07.2012 Россияне покажут Азии многоканальное ТВ 1
25.07.2012 «Триколор» обрушил рынок платного ТВ 1
18.01.2011 В первый день работы CSTB'2011 пройдёт круглый стол «переход России на цифровое эфирное вещание» 1
01.02.2010 «Триколор ТВ» сделал интернет бесплатным 1
16.09.2009 «Газпром» объединяет «НТВ-Плюс» с «Триколор-ТВ» 2
08.07.2009 Российский оператор спутникового ТВ растет быстрее всех в мире 1
03.06.2008 Новый технопарк за 5 млрд рублей 1

Ткаченко Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 338 20
Триколор - Национальная спутниковая компания 349 19
НСК - Наша Сервисная Компания 52 7
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 338 7
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 6
GS Group - Технополис GS Гусев 73 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9153 3
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 63 3
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 212 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14018 2
Ростелеком 10256 2
МегаФон 9780 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 581 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 877 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 130 2
МТС - Комстар ОТС Регионы 165 1
Пранкор 9 1
ВЛВ - Технотех 10 1
Technopolis Oyj - Technopolis Plc - Технополис 53 1
Mobitel 31 1
Газпром СПКА - сборочное производство космических аппаратов 7 1
GS Group - Novabase Digital TV 5 1
Dell EMC 5088 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1532 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 55 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 331 1
НСТ - Новые сервисные технологии 49 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 108 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 373 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3300 1
GS Group - S Labs - Цифра ООО 29 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 264 4
Газпром ПАО 1404 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1366 1
ГПБ - Газпромбанк 1157 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 496 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1141 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2975 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8026 1
Газпром нефть 667 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3359 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2243 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 299 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 174 1
Правительство Москвы - ДСМИР - Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы - Москоминформ - Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы - ГОРИНФОР ГБУ - Городская реклама и информация ГБУ 12 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 763 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12728 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2911 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2805 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 536 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6234 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3225 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2138 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 157 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9498 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56496 15
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7157 11
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4053 10
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2937 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22726 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72224 7
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1594 5
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1389 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21841 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11138 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3684 3
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2029 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1811 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3356 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1829 2
Аналоговые технологии 2826 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2341 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3916 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12912 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4003 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2174 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3240 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28832 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6286 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1089 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7348 2
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1397 2
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 928 2
Мультирум - Multiroom - мультимедийная система распределения аудио- и видеосигналов 74 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 718 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17746 1
Data monetization - Монетизация данных 1804 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5777 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4468 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10010 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14305 1
Телевидение аналоговое - Аналоговое вещание 91 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3050 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1079 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 154 1
GS Group - GS LED светодиоды 10 1
Linux OS 10803 1
GS E - цифровая спутниковая приставка-сервер 16 1
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 66 1
Сбер - SberPlay - сервис облачного гейминга 7 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 264 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 520 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2000 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5112 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 378 1
Мордачев Вячеслав 14 4
Рычка Денис 17 2
Шпак Василий 256 2
Малинин Александр 40 2
Полтавченко Георгий 23 2
Силин Михаил 27 2
Пехтерев Сергей 55 2
Макаров Александр 45 2
Алиханов Антон 27 2
Гойло Алексей 7 1
Кореш Виктор 82 1
Романченко Андрей 20 1
Севастьянов Дмитрий 10 1
Самохин Дмитрий 2 1
Добродеев Олег 17 1
Ульянкин Сергей 5 1
Долгопольский Сергей 8 1
Басов Павел 5 1
Вилкова Надежда 3 1
Толпекина Зинаида 1 1
Никифоров Александр 3 1
Боос Георгий 3 1
Орлова Ольга 11 1
Демченко Тимофей 4 1
Куракина Алиса 1 1
Кулистиков Владимир 1 1
Сосновский Анатолий 2 1
Довгалюк Александр 1 1
Путин Владимир 3327 1
Припачкин Юрий 67 1
Брюквин Юрий 299 1
Кочетков Владислав 248 1
Ситников Сергей 79 1
Калугин Сергей 168 1
Ковальчук Юрий 35 1
Семериков Андрей 37 1
Сеславинский Михаил 32 1
Эрнст Константин 17 1
Лобанов Денис 46 1
Прохоров Юрий 64 1
Россия - РФ - Российская федерация 155396 21
Европа 24591 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18437 5
Россия - СЗФО - Калининградская область 1381 5
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1554 5
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 143 4
Азия - Азиатский регион 5722 4
Африка - Африканский регион 3558 4
Камбоджа - Королевство 154 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45417 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18050 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13538 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14451 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1171 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 708 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 344 2
Нигерия - Федеративная Республика 327 2
Индия - Bharat 5657 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5331 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 377 1
Пакистан - Исламабад 25 1
Европа Восточная 3121 1
Украина 7769 1
Ближний Восток 3022 1
Испания - Королевство 3757 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 943 1
Португалия - Португальская Республика 936 1
Гана - Республика 71 1
Никарагуа - Республика 58 1
Сьерра-Леоне - Республика - Republic of Sierra Leone 35 1
Ангола - Республика 35 1
Гамбия - Республика 13 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 475 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 876 1
Уганда - Республика 89 1
Германия - Федеративная Республика 12913 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 582 1
Ботсвана - Республика 41 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 225 1
Малави 22 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54594 9
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5967 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10458 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3673 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17269 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6736 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50906 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31548 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2047 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5865 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3665 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6313 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6329 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1443 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6619 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1002 2
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 457 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1287 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7443 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 736 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 735 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4889 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8012 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1697 1
Аренда 2569 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2493 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2631 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3168 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 226 1
Аудит - аудиторский услуги 3050 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10626 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1549 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2142 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1866 1
Здравоохранение - Адреналин - Adrenaline - Норадреналин, Кортизол - гормоны стресса 94 1
Налогообложение - Налог на прибыль 215 1
Эротика - эротические изображения 32 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7750 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5225 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6203 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 148 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11393 1
Forbes - Форбс 902 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Рустелеком ТК 304 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 33 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 965 1
CSTB Telecom & Media 58 1
