Ткаченко Андрей
СОБЫТИЯ
Ткаченко Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 2
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 157 1
|Мордачев Вячеслав 14 4
|Рычка Денис 17 2
|Шпак Василий 256 2
|Малинин Александр 40 2
|Полтавченко Георгий 23 2
|Силин Михаил 27 2
|Пехтерев Сергей 55 2
|Макаров Александр 45 2
|Алиханов Антон 27 2
|Гойло Алексей 7 1
|Кореш Виктор 82 1
|Романченко Андрей 20 1
|Севастьянов Дмитрий 10 1
|Самохин Дмитрий 2 1
|Добродеев Олег 17 1
|Ульянкин Сергей 5 1
|Долгопольский Сергей 8 1
|Басов Павел 5 1
|Вилкова Надежда 3 1
|Толпекина Зинаида 1 1
|Никифоров Александр 3 1
|Боос Георгий 3 1
|Орлова Ольга 11 1
|Демченко Тимофей 4 1
|Куракина Алиса 1 1
|Кулистиков Владимир 1 1
|Сосновский Анатолий 2 1
|Довгалюк Александр 1 1
|Путин Владимир 3327 1
|Припачкин Юрий 67 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Ситников Сергей 79 1
|Калугин Сергей 168 1
|Ковальчук Юрий 35 1
|Семериков Андрей 37 1
|Сеславинский Михаил 32 1
|Эрнст Константин 17 1
|Лобанов Денис 46 1
|Прохоров Юрий 64 1
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
|Рустелеком ТК 304 1
|Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 33 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 965 1
