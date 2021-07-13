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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Никарагуа
Республика
Публикаций - 51, упоминаний - 70
Никарагуа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Свердлов Денис 169 8
|Морошкин Александр 111 3
|Никифоров Николай 1130 2
|Федченко Алексей 3 2
|Иванов Егор 17 2
|Царевская Наталья 10 2
|Анкилов Константин 93 2
|Евдокимов Алексей 2 1
|Пак Олег 91 1
|Козырев Алексей 274 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 346 1
|Ткаченко Андрей 14 1
|Изосимов Александр 188 1
|Авдолян Альберт 28 1
|Путин Владимир 2374 1
|Медведев Дмитрий 1577 1
|Адоньев Сергей 32 1
|Добрынин Владимир 32 1
|Потанин Владимир 32 1
|Белоусов Сергей 223 1
|Чемезов Сергей 131 1
|Катулевский Александр 8 1
|Маркин Алексей 4 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 835 1
|Dell Michael - Делл Майкл 184 1
|Кусков Денис 185 1
|Фридман Михаил 89 1
|Сульгин Сергей 45 1
|Брюквин Юрий 253 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Мамут Александр 126 1
|Усманов Алишер 248 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru