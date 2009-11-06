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Никарагуа Республика

Никарагуа - Республика

СОБЫТИЯ


06.11.2009 На Никарагуа обрушился ураган "Ида"

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, 5 ноября на Никарагуа обрушился ураган "Ида". Стихия разрушила дома, мосты. Скорость ветра достигала 125 км/ч. Данных о погибших и пострадавших нет. Основной удар пришелся на Южно-Атлантическую автономную

05.11.2009 Никарагуа и Колумбии угрожает ураган

лкой на Associated Press. По данным американского Национального центра по наблюдению за ураганами в Майами, стихия стремительно набирает силу и движется на северо-запад со скоростью 9 км/ч. У берегов Никарагуа и двух островов Колумбии уже объявлено штормовое предупреждение. В организации отмечают, что сила порывов ветра достигает 95 км/ч. В конце октября тайфун "Мирина" обрушился на Филиппи
02.10.2009 Yota обставила богатейшего человека мира

О победе в тендере на получение лицензии на фиксированную связь в Никарагуа консорциума Yota de Nicaragua сообщило местное агентство Efa. Консорциум сформирован российской компанией «Скартел», строящей сети беспроводного доступа в интернет по технологии мобил
18.08.2008 На побережье Никарагуа и Гватемалы произошли землетрясения

Как сообщает агентство "Синьхуа", 16 августа в акватории Тихого океана на юго-западном побережье Никарагуа произошло землетрясение силой в 4,6 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в 115 км к юго-западу от столицы Никарагуа Манагуа. Подземные толчки ощущались в некоторых города
27.09.2002 Ericsson поставит мультисервисную сеть в Никарагуа

Ericsson сообщила о подписании нового контракта с оператором мобильной связи Никарагуа Enitel на поставку решения ENGINE. "Расширение нашей проводной сети - второй крупный контракт с Ericsson, подписанный за последнее время, - сказал CEO Enitel Карлос Рамос (Carlos Ramo
07.12.1999 Три телекоммуникационные группы претендуют на покупку телефонной компании в Никарагуа

После того, как в Никарагуа начался процесс приватизации, государство решило продать телефонную компанию Enitel. Претендентами на приобретение компании стали Grupo Telefonico de Mexico - консорциум основных мекс

Публикаций - 60, упоминаний - 60

Никарагуа и организации, системы, технологии, персоны:

Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 14
МегаФон 10742 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Microsoft Corporation 25775 4
Intel Corporation 12811 4
Ростелеком - Связьинвест 1719 4
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 4
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 169 3
Samsung Electronics 11065 3
Ростелеком 10948 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Oracle Corporation 7074 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Google LLC 12690 2
America Movil 55 2
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 2
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Cisco Systems 5372 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Apple Inc 13156 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
HP Inc. 5883 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 2
HTC Corporation 1512 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Киевстар - Kyivstar 569 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 2
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
AOL Inc - America Online 1883 2
Tibco Software 94 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Telconet Capital 28 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 49 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 1
Hertz Corporation 17 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Winter Capital 9 1
Garsdale Services 39 1
Wellington Management Group 9 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
Sony BMG 187 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
Родная Речь - RoRe Group - ex. Publicis Groupe - RoRe Tech - Роре Тех 15 1
ICON Private Equity 15 1
HRW - Human Rights Watch 6 1
London Symphony Orchestra - Лондонский симфонический оркестр 7 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Альфа-Банк 1979 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 1
Hyundai Motor Company 436 1
UPS 216 1
Visa International 1993 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Альфа-Групп 745 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 1
Walt Disney Company 647 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
BlackRock 42 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
U.S. NOAA - National Weather Service- Национальная метеорологическая служба США - National Hurricane Center - Национальный центр США по слежению за ураганами 23 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Евросоюз - Совет Европы 107 1
Мэрия города Иннополис 14 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Ростех - RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 21 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
APA - American Psychological Association - Американская психологическая ассоциация - Американская ассоциация психологов 7 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
World Wide Web Foundation 6 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 12
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 10
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 8
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 7
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 6
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Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 5
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 4
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 4
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 1
Apache Camel 74 1
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 40 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 1
Arrival Bus - электробус 28 1
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 106 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Visa Platinum 23 1
Visa Infinite 8 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Huawei Pangu - серия настольных ПК 15 1
Visa Signature 1 1
Capita SIMS - Schools Information Management System - система управления информацией для учебных заведений 0 1
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 1
Flickr - Фотохостинг 258 1
Xerox Versant ЦПМ - Цифровая печатная машина 37 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 177 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Xerox iGen Press ЦПМ - Цифровая печатная машина 21 1
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УПАТС - OXE 50 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 1
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 23 1
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 114 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 1
HPE - Juniper Networks - Juniper JunOS - Junos OS 48 1
Microsoft BizTalk Server 107 1
Yota WiMAX-сеть 24 1
ЛайфТелеком - Телфин.Софтфон 47 1
OpenAI - ChatGPT 720 1
Flappy Bird - Super Ball Juggling - Shuriken Block 12 1
МТС - Navitel - Навител Пробки 28 1
МТС - Navitel - Навител Погода 11 1
МТС - Navitel - Навител События 9 1
Свердлов Денис 201 8
Иванов Егор 24 3
Морошкин Александр 118 3
Анкилов Константин 121 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Царевская Наталья 5 2
Федченко Алексей 3 2
Федосеева Ольга 2 2
Slim Carlos - Слим Карлос 35 2
Alierta Cesar - Алиерта Сезар 6 2
Путин Владимир 3454 2
Никифоров Николай 1138 2
Маркин Алексей 4 1
Катулевский Александр 12 1
Евдокимов Алексей 7 1
Asimov Isaac - Азимов Айзек 13 1
Потанин Владимир 91 1
Добрынин Владимир 35 1
Григоренко Дмитрий 249 1
Адоньев Сергей 36 1
Авдолян Альберт 32 1
Levy Steven - Леви Стивен 6 1
Шишков Родион 16 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 1
Изосимов Александр 192 1
Ткаченко Андрей 25 1
Перминов Анатолий 131 1
Филимонов Сергей 46 1
Жуков Михаил 39 1
Гафарова Елена 26 1
Воробьев Дмитрий 11 1
Авдолян Сергей 2 1
Ершова Светлана 9 1
Малыгин Сергей 1 1
Рудницкий Дмитрий 1 1
Торгов Игорь 42 1
Поповкин Владимир 23 1
Фетисов Глеб 21 1
Репин Николай 18 1
Пшеничников Игорь 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 28
Беларусь - Белоруссия 6289 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 17
Перу - Республика 293 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 15
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 15
Венесуэла - Боливарианская Республика 321 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 13
Гватемала - Республика 60 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 11
Бразилия - Федеративная Республика 2520 11
Европа 24964 10
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Аргентина - Аргентинская Республика 615 10
Колумбия - Республика 551 10
Африка - Африканский регион 3641 9
Испания - Королевство 3840 9
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 9
Панама - Республика 110 8
Гондурас - Республика 40 8
Азия - Азиатский регион 5920 8
Индия - Bharat 5870 8
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 8
Чили - Республика 494 8
Сальвадор - Республика Эль-Сальвадор 48 7
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 7
Норвегия - Королевство 1858 7
Финляндия - Финляндская Республика 3697 7
Турция - Турецкая республика 2620 7
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 7
Казахстан - Республика 6048 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
Канада 5082 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Украина 7928 6
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Уругвай - Восточная Республика 92 6
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