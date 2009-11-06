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Никарагуа Республика
СОБЫТИЯ
|06.11.2009
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На Никарагуа обрушился ураган "Ида"
Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, 5 ноября на Никарагуа обрушился ураган "Ида". Стихия разрушила дома, мосты. Скорость ветра достигала 125 км/ч. Данных о погибших и пострадавших нет. Основной удар пришелся на Южно-Атлантическую автономную
|05.11.2009
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Никарагуа и Колумбии угрожает ураган
лкой на Associated Press. По данным американского Национального центра по наблюдению за ураганами в Майами, стихия стремительно набирает силу и движется на северо-запад со скоростью 9 км/ч. У берегов Никарагуа и двух островов Колумбии уже объявлено штормовое предупреждение. В организации отмечают, что сила порывов ветра достигает 95 км/ч. В конце октября тайфун "Мирина" обрушился на Филиппи
|02.10.2009
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Yota обставила богатейшего человека мира
О победе в тендере на получение лицензии на фиксированную связь в Никарагуа консорциума Yota de Nicaragua сообщило местное агентство Efa. Консорциум сформирован российской компанией «Скартел», строящей сети беспроводного доступа в интернет по технологии мобил
|18.08.2008
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На побережье Никарагуа и Гватемалы произошли землетрясения
Как сообщает агентство "Синьхуа", 16 августа в акватории Тихого океана на юго-западном побережье Никарагуа произошло землетрясение силой в 4,6 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в 115 км к юго-западу от столицы Никарагуа Манагуа. Подземные толчки ощущались в некоторых города
|27.09.2002
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Ericsson поставит мультисервисную сеть в Никарагуа
Ericsson сообщила о подписании нового контракта с оператором мобильной связи Никарагуа Enitel на поставку решения ENGINE. "Расширение нашей проводной сети - второй крупный контракт с Ericsson, подписанный за последнее время, - сказал CEO Enitel Карлос Рамос (Carlos Ramo
|07.12.1999
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Три телекоммуникационные группы претендуют на покупку телефонной компании в Никарагуа
После того, как в Никарагуа начался процесс приватизации, государство решило продать телефонную компанию Enitel. Претендентами на приобретение компании стали Grupo Telefonico de Mexico - консорциум основных мекс
Никарагуа и организации, системы, технологии, персоны:
|Свердлов Денис 201 8
|Иванов Егор 24 3
|Морошкин Александр 118 3
|Анкилов Константин 121 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Царевская Наталья 5 2
|Федченко Алексей 3 2
|Федосеева Ольга 2 2
|Slim Carlos - Слим Карлос 35 2
|Alierta Cesar - Алиерта Сезар 6 2
|Путин Владимир 3454 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Маркин Алексей 4 1
|Катулевский Александр 12 1
|Евдокимов Алексей 7 1
|Asimov Isaac - Азимов Айзек 13 1
|Потанин Владимир 91 1
|Добрынин Владимир 35 1
|Григоренко Дмитрий 249 1
|Адоньев Сергей 36 1
|Авдолян Альберт 32 1
|Levy Steven - Леви Стивен 6 1
|Шишков Родион 16 1
|Barrett Craig - Барретт Крейг 143 1
|Изосимов Александр 192 1
|Ткаченко Андрей 25 1
|Перминов Анатолий 131 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Жуков Михаил 39 1
|Гафарова Елена 26 1
|Воробьев Дмитрий 11 1
|Авдолян Сергей 2 1
|Ершова Светлана 9 1
|Малыгин Сергей 1 1
|Рудницкий Дмитрий 1 1
|Торгов Игорь 42 1
|Поповкин Владимир 23 1
|Фетисов Глеб 21 1
|Репин Николай 18 1
|Пшеничников Игорь 19 1
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