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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Никарагуа
Республика

Никарагуа - Республика


13.07.21 Как экс-чиновники Минкомсвязи и топ-менеджеры Yota стали миллионерами 2
23.12.19 «Мегафон» запустил бесплатный роуминг в 130 странах мира 1
19.06.19 Россия вошла в топ стран, наиболее привлекательных для ИТ-шников 1
24.09.18 России повезло в рейтинге открытости данных 1
16.05.18 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
10.04.18 Взлет России в мировых ИТ-рейтингах сменился застоем и падением. Цифры 1
27.06.16 Xerox заключила десятки контрактов с типографиями по всему миру на поставку новых ЦПМ 1
20.11.14 На российском сайте опубликовано видео с тысяч взломанных камер 1
02.04.14 Как гаджеты меняют наш мозг: ТОП-8 изменений 1
05.02.14 Как россияне развивают цифровое ТВ в Азии 1
12.04.13 Navitel выпустил новые карты Латинской Америки, Средней Азии и Азербайджана 1
03.12.12 Navitel выпустил навигационные карты Латинской Америки 1
25.06.12 Contact увеличила сеть пунктов обслуживания в Латинской Америке на 20 тыс. офисов 2
08.06.12 Yota оставила Белоруссию без LTE 1
20.02.12 На портале для видеонаблюдения за выборами зарегистрировалось более 150 тыс. пользователей 1
08.02.12 Россия запустит в космос 35 спутников ГЛОНАСС до 2020 г. 1
24.11.11 Yota ищет ИТ-директора 1
08.02.11 Без языка нельзя научиться считать 1
09.08.10 Yota взяла на работу создателя собственного бренда 1
28.05.10 Власти не пускают Yota в LTE 1
30.03.10 Yota может сменить WiMAX на LTE 1
25.01.10 Yota начинает операционную деятельность в Перу 2
28.12.09 ИКТ: 10 главных событий 2009 года в России по версии CNews 1
16.12.09 Завершение развёртывания Глонасс намечено на 2010 год 1
15.12.09 Yota подключает новые города и резко усиливает Москву 2
10.11.09 Ураган "Ида" принёс новые жертвы 1
09.11.09 США ожидают ураган "Ида" в режиме ЧП 1
06.11.09 На Никарагуа обрушился ураган "Ида" 1
05.11.09 Никарагуа и Колумбии угрожает ураган 1
02.10.09 Yota обставила богатейшего человека мира 9
14.08.09 Yota сделает WiMAX для Индии 1
10.08.09 Yota экспортирует WiMAX в Америку 1
05.06.09 Пользователь Yota скачал 1,82 ТБ за месяц 1
03.04.09 Денис Свердлов: Голосовая связь может стать бесплатной 1
27.02.09 В «Связьинвесте» назначен директор Департамента внешних коммуникаций 1
18.08.08 На побережье Никарагуа и Гватемалы произошли землетрясения 2
18.07.08 «Мегафон» пополнил список роуминговых направлений сетями из 8 стран 1
01.07.08 Проведено новое исследование вулканических газов 1
16.06.08 Telefonica будет продавать iPhone в 16 новых странах 1
05.09.07 Ураган "Феликс" потерял силу 4

Публикаций - 51, упоминаний - 70

Никарагуа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yota - Скартел 694 14
Ростех - Ростехнологии 2281 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6165 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7432 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8485 6
Ростелеком - Связьинвест 1654 4
Intel Corporation 10761 4
Samsung Electronics 8903 3
Meta - Facebook 4100 3
Ericsson 2265 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1213 2
Google LLC 9356 2
Microsoft Corporation 20922 2
IBM 8604 2
Nokia Corporation 5228 2
HP Inc. 5085 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 629 2
HTC Corporation 1372 2
Киевстар 434 2
Telenor 687 2
Telefonica - Telefónica España 461 2
VK - Mail.ru Group 2798 2
Navitel - Навител Навигатор 271 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7716 2
Yandex - Яндекс 4520 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1223 2
Oracle Corporation 5752 2
Apple Inc - Эппл Рус 10059 2
Cisco Systems 4617 2
SEC Consult Services 1267 2
BT Group - British Telecommunications 578 1
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 316 1
Tibco Software 75 1
Mitsubishi Electric 251 1
Сонет 141 1
Siemens AG - Сименс Россия 2218 1
BSA - Business Software Alliance 218 1
Vodafone Group 1263 1
Seiko Epson Corporation 810 1
VIA Technologies 269 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4759 4
HeadHunter Group - HH Group 373 2
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 69 1
Sony BMG 175 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Telconet Capital 24 1
Wellington Management Group 7 1
Garsdale Services 36 1
DST - Digital Sky Technologies 84 1
Winter Capital 5 1
Hertz Corporation 10 1
BNP Paribas 59 1
Arrival Group - Charge R&D 14 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1732 1
Рапида НКО - платежные система 137 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 341 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 230 1
BlackRock 20 1
DST Global 168 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 105 1
UPS 90 1
Hyundai Motor 256 1
KIA Motors 82 1
LinkedIn 545 1
Почта России ПАО 1757 1
РВК - Российская венчурная компания 505 1
Visa International 1635 1
Альфа-Банк 1311 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1835 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7254 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1932 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1461 2
Президент Российской Федерации 1700 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2266 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 876 1
World Bank Group - Всемирный банк 236 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 130 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 492 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1924 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 550 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 385 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 580 1
World Wide Web Foundation 6 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 233 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 47 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 976 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4176 6
3G - Стандарт мобильной связи 5056 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12074 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3155 2
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2561 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2845 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12010 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1798 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6217 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3031 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 181 1
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - Power over Ethernet (PoE) 110 1
ИТ-аутсорсинг 823 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 485 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 469 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1133 1
TDMA - Time Division Multiple Access - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 140 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 865 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1134 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1058 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 568 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2098 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 262 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 973 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2461 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10028 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1995 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1232 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 49 1
Speedtest by Ookla 33 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2044 2
Flickr - Фотохостинг 239 1
Союз - ракета-носитель среднего класса 11 1
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 37 1
Visa Platinum 22 1
Visa Infinite 8 1
Visa Signature 1 1
Capita SIMS - Schools Information Management System- система управления информацией для учебных заведений 12 1
Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 105 1
Symbian OS 1387 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 166 1
Xerox iGen Press ЦПМ - Цифровая печатная машина 4 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1190 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 396 1
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 18 1
Blizzard - StarCraft - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 121 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 582 1
VK - Mail.ru Одноклассники 959 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 135 1
Google Voice 45 1
ICQ 784 1
Microsoft Skype 1871 1
Apple Siri - Голосовой помощник 330 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1108 1
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 607 1
Google YouTube - Видеохостинг 2155 1
Google Android 11585 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5790 1
МТС Cashback - MTS Cashback 8 1
Booking.com 80 1
Свердлов Денис 169 8
Морошкин Александр 111 3
Никифоров Николай 1130 2
Федченко Алексей 3 2
Иванов Егор 17 2
Царевская Наталья 10 2
Анкилов Константин 93 2
Евдокимов Алексей 2 1
Пак Олег 91 1
Козырев Алексей 274 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 346 1
Ткаченко Андрей 14 1
Изосимов Александр 188 1
Авдолян Альберт 28 1
Путин Владимир 2374 1
Медведев Дмитрий 1577 1
Адоньев Сергей 32 1
Добрынин Владимир 32 1
Потанин Владимир 32 1
Белоусов Сергей 223 1
Чемезов Сергей 131 1
Катулевский Александр 8 1
Маркин Алексей 4 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 835 1
Dell Michael - Делл Майкл 184 1
Кусков Денис 185 1
Фридман Михаил 89 1
Сульгин Сергей 45 1
Брюквин Юрий 253 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Мамут Александр 126 1
Усманов Алишер 248 1
Россия - Российская федерация - РФ 81489 26
Перу - Республика 215 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33542 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26451 12
Беларусь - Белоруссия 3177 12
Латинская Америка 1336 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9255 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11479 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10770 9
Колумбия - Республика 388 8
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1047 7
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 863 7
Бразилия - Федеративная Республика 1884 7
Венесуэла - Боливарианская Республика 256 7
Азия - Азиатский регион 3135 6
Германия - Федеративная Республика 7720 6
Индия - Республика 4032 6
Чили - Республика 420 6
Гондурас - Республика 14 6
Гватемала - Республика 29 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1121 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1376 5
Панама - Республика 72 5
Австралия - Австралийский Союз 2453 5
Аргентина - Аргентинская Республика 470 5
Коста-Рика - Республика 62 5
Африка - Африканский регион 2631 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11440 4
Испания - Королевство 2494 4
Япония 7851 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11962 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1421 4
Эстония - Эстонская Республика 646 4
Канада 2805 4
Уругвай - Восточная Республика 41 4
Эквадор - Республика 82 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 526 4
Южная Корея - Республика 3232 4
Ирландия - Республика 797 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 652 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4919 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1441 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2636 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3578 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4000 1
Русский язык 1478 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 29 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10232 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 547 2
Thomson Reuters - Рейтер 5602 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 697 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 517 2
Forbes - Форбс 550 1
Wikipedia - Википедия 396 1
Bloomberg 934 1
WSJ - The Wall Street Journal 1193 1
РИА Новости 712 1
Daily Mail 37 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 817 1
Total Telecom 260 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 265 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
Faulkner Information Services 100 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2518 5
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 10 2
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 2
Ookla Рейтинг скорости мобильного интернета 2 2
IDC - International Data Corporation 4477 1
Gartner 3122 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 19 1
BCG - Boston Consulting Group 72 1
Forrester Research 766 1
EGDI - E-government Development Index - Индекс развития электронного правительства ООН 6 1
World Wide Web Foundation - Open Data Barometer 1 1
S&P - Standard and Poor’s 448 1
The Network 4 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
Gartner Dataquest 329 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 44 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1019 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 166 1
University of Oxford - Оксфордский университет 149 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 201 1
Cornell University - Корнеллский университет 24 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 160 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 378 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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