Никарагуа - Республика

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, 5 ноября на Никарагуа обрушился ураган "Ида". Стихия разрушила дома, мосты. Скорость ветра достигала 125 км/ч. Данных о погибших и пострадавших нет. Основной удар пришелся на Южно-Атлантическую автономную

Никарагуа и Колумбии угрожает ураган лкой на Associated Press. По данным американского Национального центра по наблюдению за ураганами в Майами, стихия стремительно набирает силу и движется на северо-запад со скоростью 9 км/ч. У берегов Никарагуа и двух островов Колумбии уже объявлено штормовое предупреждение. В организации отмечают, что сила порывов ветра достигает 95 км/ч. В конце октября тайфун "Мирина" обрушился на Филиппи