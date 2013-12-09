Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

МТС Navitel Навител События

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.12.2013 Navitel выпустил навигационную карту Армении 1
22.08.2013 Navitel выпустил навигационную карту Кипра 1
07.08.2013 Вышел «Навител Навигатор» 7.5 для BlackBerry 1
10.06.2013 Вышел «Навител Навигатор» для Windows Phone 8 1
07.06.2013 Soft.CNews. В автопробег с надежным ПО 1
06.05.2013 Вышла новая версия «Навител Навигатор» для Windows Phone 7.5 1
19.04.2013 Navitel выпустил навигационную карту Грузии 1
03.12.2012 Navitel выпустил навигационные карты Латинской Америки 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 9
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 8
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
Sygic 12 1
Google - Waze - Waze Mobile - FreeMap Israel 18 1
Google LLC 12690 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Garmin - Гармин 233 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
Freemium - Бизнес-модель "базовая функциональность доступна бесплатно, остальное-за деньги" 70 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Оцифровка - Digitization 5185 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 1
МТС - Navitel - Навител Друзья 19 6
МТС - Navitel - Навител Погода 11 5
МТС - Navitel - Навител Пробки 28 5
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 4
Microsoft Windows 16882 3
Google Android 15244 3
Nokia Symbian OS 1411 2
МТС - Navitel - Навител SMS 2 2
BlackBerry Z 30 1
Microsoft Windows Phone Store - Microsoft Windows Phone Marketplace 91 1
BlackBerry App World 58 1
BlackBerry Q10 - QWERTY-моноблок 10 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Apple iOS 8583 1
Яндекс.Навигатор 121 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Навигационные системы - Автоспутник 35 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Европа 24964 2
Гватемала - Республика 60 1
Панама - Республика 110 1
Никарагуа - Республика 60 1
Америка Центральная 88 1
Белиз 72 1
Армения - Ереван 223 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 321 1
Гондурас - Республика 40 1
Кипр - Лимасол 21 1
Сальвадор - Республика Эль-Сальвадор 48 1
Кипр - Ларнака 7 1
Турция - ТРСК - Никосия 13 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Ближний Восток 3154 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Украина 7928 1
Армения - Республика 2449 1
Грузия 1332 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Кипр - Республика 636 1
Казахстан - Республика 6048 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 292 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Аргентина - Аргентинская Республика 615 1
Коста-Рика - Республика 98 1
POI - points of interest 173 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Английский язык 7030 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
CNews - Soft.CNews 31 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще