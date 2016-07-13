Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft Windows Phone Store
Microsoft Windows Phone Marketplace
Публикаций - 80, упоминаний - 104
Microsoft Windows Phone Store упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1598 3
|МДМ Банк 164 2
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4853 2
|Русский стандарт Банк 344 2
|Carl Zeiss 277 2
|Связной ГК 1085 2
|Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 106 2
|РВК - Российская венчурная компания 505 1
|Мострансавто 61 1
|ВТБ24 622 1
|Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева 124 1
|Формула Кино - Синема Парк 24 1
|Возрождение - Коммерческий банк 122 1
|Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 246 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 562 1
|Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 228 1
|Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 73 1
|Netflix - Онлайн-кинотеатр 370 1
|Ингосстрах СПАО 279 1
|LinkedIn 548 1
|Уралсиб Банк 447 1
|Visa International 1640 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1919 1
|Почта России ПАО 1798 1
|УЭК - Универсальная электронная карта 523 1
|Авангард - Акционерный коммерческий банк 148 1
|Евросеть 1342 1
|The Verge - Издание 459 2
|Neowin 42 1
|КиноПоиск - портал о кино 122 1
|Euronews - телеканал 46 1
|IDC - International Data Corporation 4527 3
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 873 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru