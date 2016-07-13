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Microsoft Windows Phone Store
Microsoft Windows Phone Marketplace



13.07.2016 Сбербанк запустил сервис «Копилка» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» 1
28.06.2016 «Скорая компьютерная помощь» теперь доступна клиентам «Ростелекома» во Владивостоке 1
27.06.2016 Более 2 млн россиян зарегистрировались на портале «Почты России» 1
05.04.2016 «Банк Русский Стандарт» запустил мобильное приложение для управления кредитами 1
25.03.2016 Пополнить транспортную карту «Стрелка» теперь можно с помощью кошелька WebMoney 1
26.02.2016 «Ингосстрах» обновил своё приложение для смартфонов и планшетов 1
21.12.2015 «МДМ Банк» обновил приложение для Windows Phone 1
04.12.2015 Абоненты «Билайна» стали оплачивать покупки в App Store со счета в телефоне вторыми в мире 1
05.11.2015 2ГИС начал работать в столице Киргизии 1
26.10.2015 «МДМ Банк» разработал приложение мобильного банка для Windows Phone 1
05.10.2015 Только треть банков в московском регионе оказывают услуги через мобильные приложения 1
10.08.2015 10 причин перейти на Windows Phone 2
04.08.2015 2ГИС начал работать в Астане 1
27.07.2015 «Банк Авангард» выпустил мобильное приложение для Windows Phone 1
07.07.2015 «Банк Русский Стандарт» обновил «Мобильный банк» для iOS, Android и Windows Phone 1
17.06.2015 Изобретатели торрента придумали, как подружить iPhone и Android 1
11.06.2015 Подборка свежих приложений для Windows Phone: для любителей кино 1
06.04.2015 Обзор Microsoft Lumia 435. Windows Phone в миниатюре 1
30.03.2015 В Windows можно будет запускать Android-приложения 3
24.03.2015 Мобильное приложение карты «Стрелка» теперь доступно для Windows Phone-устройств 1
23.03.2015 Microsoft на 20% повышает цены в магазине софта для Windows 1
09.02.2015 UC Browser увеличил аудиторию до 100 млн активных пользователей 1
14.11.2014 TeamViewer обновила Remote Control для Windows Phone и выпустила TeamViewer 10 beta 1
07.11.2014 Банк «Возрождение» запустил услугу «Инкассация Lite» 1
30.10.2014 Abbyy Business Card Reader теперь доступен на платформе Windows Phone 2
19.09.2014 Банк «Уралсиб» выпустил «Мобильный банк» для Windows Phone 1
28.08.2014 Navitel выпустил навигационную карту Филиппин 1
27.08.2014 Aphalina разработала редактор бизнес-графики для Windows Phone 1
25.06.2014 «ВКонтакте» интегрировалась в Windows Phone 1
09.04.2014 Microsoft начала сбор заявок на финансирование российских стартапов 1
27.03.2014 Game Insight выпустила игру «Аэропорт-Сити» для Windows 8 и Windows Phone 8 1
24.03.2014 Вышло обновление «Навител Навигатор» для Windows Phone 1
17.03.2014 Microsoft Россия: Для того, чтобы вас заметил мир, надо показать идею 1
26.02.2014 «Лаборатория Касперского» выпустила «Безопасный браузер для Windows Phone» 1
28.01.2014 «Интервэйл» запустила геоинформационный сервис «Банкоматы ВТБ» на базе Windows Phone 1
22.01.2014 Популярность портала госуслуг выросла в 2 раза 1
04.12.2013 «Билайн» стал партнером «главного убийцы SMS» 1
12.11.2013 Вышла новая версия мобильного приложения «Аэроэкспресс» для Android и Windows Phone 1
21.10.2013 Владельцы Nokia Lumia 1020 станут профессиональными фотографами с помощью Fotoshkola.net 1
09.10.2013 Рынок мобильных приложений к 2016 г. достигнет $65,8 млрд 1

Публикаций - 80, упоминаний - 104

Microsoft Windows Phone Store упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 21014 21
Apple Inc - Эппл Рус 10124 10
Nokia Corporation 5235 10
Google LLC 9440 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7519 5
Yandex - Яндекс 4582 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 4
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 176 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6239 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 450 3
Samsung Electronics 8953 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 2
Navitel - Навител Навигатор 271 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 2
Nintendo 610 1
LG Electronics 3134 1
HERE 69 1
China Mobile 359 1
TeamViewer 80 1
Webmoney 476 1
Verizon 827 1
PayPal 624 1
AT&T Inc 1554 1
Vodafone Group 1267 1
Orange S.A. 879 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 947 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 634 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 112 1
Abbyy 1072 1
HTC Corporation 1377 1
Qualcomm Technologies 1557 1
Lenovo Motorola 3319 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1829 1
Sony 5561 1
Huawei 2996 1
Twitter 2293 1
Amazon Inc - Amazon.com 2529 1
Cisco Systems 4640 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3761 1
Meta - Facebook 4129 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1598 3
МДМ Банк 164 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4853 2
Русский стандарт Банк 344 2
Carl Zeiss 277 2
Связной ГК 1085 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 106 2
РВК - Российская венчурная компания 505 1
Мострансавто 61 1
ВТБ24 622 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева 124 1
Формула Кино - Синема Парк 24 1
Возрождение - Коммерческий банк 122 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 246 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 562 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 228 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 73 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 370 1
Ингосстрах СПАО 279 1
LinkedIn 548 1
Уралсиб Банк 447 1
Visa International 1640 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1919 1
Почта России ПАО 1798 1
УЭК - Универсальная электронная карта 523 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 148 1
Евросеть 1342 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 827 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1141 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7366 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4017 8
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1275 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4905 5
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 778 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3554 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6332 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 793 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10137 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4210 2
WXGA - Wide XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 213 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 947 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1497 2
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 823 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9115 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5165 2
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 487 1
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 291 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 144 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 270 1
SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 51 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 633 1
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 231 1
Nano-SIM 126 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1539 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 532 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1409 1
WVGA - разрешение экрана 800x480 108 1
MKV - медиаконтейнер 147 1
AGPS - Assisted GPS - технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 58 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 452 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1144 1
BitTorrent - Протокол для обмена файлами 182 1
Google Android-приложения и разработчики 246 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 663 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1770 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 755 1
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2183 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 977 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1075 1
Microsoft Windows Phone OS 1533 39
Google Android 11673 28
Google Play - Google Store - Android Market 2638 26
Apple - App Store 2355 25
Apple iOS 6248 19
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 417 11
Microsoft Windows 10 10129 10
Apple iPhone - серия смартфонов 5825 10
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1278 6
Microsoft Skype 1885 5
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 394 5
Microsoft Office 3012 5
Google YouTube - Видеохостинг 2178 4
Apple iPad 3542 4
Microsoft Edge - браузер 1774 4
Symbian OS 1387 3
Microsoft Store 236 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2540 3
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 329 2
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 619 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2166 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1142 2
Huawei Ascend - серия смартфонов 85 2
Microsoft Windows 1378 2
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 79 2
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1228 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1365 2
Стрелка - Транспортная карта 125 2
MasterCard Maestro 134 1
Microsoft Bing 333 1
Microsoft Office PowerPoint 613 1
Apple Safari - Браузер 728 1
WeChat - Мессенджер 98 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 224 1
Nokia 9 PureView - Смартфон 93 1
Apple Music 77 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 671 1
Webmoney Transfer 147 1
Microsoft Visio 95 1
Яндекс.Музыка 142 1
Кисляков Евгений 88 1
Каштанов Дмитрий 27 1
Чукарин Алексей 56 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 562 1
Смирнова-Крелль Оксана 51 1
Larry Page - Ларри Пейдж 173 1
Марченко Дмитрий 28 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 154 1
Прянишников Николай 285 1
Яныкин Ростислав 12 1
Ващенко Александр 9 1
Нахманович Марк 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 82514 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34024 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10904 3
Украина 5529 3
Казахстан - Республика 4139 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9568 2
Индонезия - Республика 771 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находка 128 1
Киргизия - Бишкек 102 1
Беларусь - Белоруссия 3207 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11597 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12066 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1166 1
Бразилия - Федеративная Республика 1897 1
Армения - Республика 1046 1
Грузия 1032 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 792 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 533 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 274 1
США - Калифорния - Купертино 246 1
Африка Южная 330 1
США - Вашингтон - Редмонд 191 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1056 1
Дания - Королевство 883 1
Норвегия - Королевство 1049 1
Швеция - Королевство 1881 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3811 1
Польша - Республика 1459 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 905 1
Венгрия 609 1
Чехия - Чешская Республика 976 1
Казахстан - Восточно-Казахстанская область - Усть-Каменогорск 30 1
Румыния 547 1
Чили - Республика 429 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 319 1
Казахстан - Алматы 459 1
Аргентина - Аргентинская Республика 473 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 258 1
Колумбия - Республика 391 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 75 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 574 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 101 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 110 1
Транспорт 66 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4110 1
The Verge - Издание 459 2
Neowin 42 1
КиноПоиск - портал о кино 122 1
Euronews - телеканал 46 1
IDC - International Data Corporation 4527 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 873 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 100 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
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