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Индексная книга (каталог) CNews*
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FinTech Банковский вклад Федеральный закон 140-ФЗ О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках

СОБЫТИЯ


05.10.2026 Месяц обязательных ЭПД: 39 млн документов – более 70% объема за четыре предыдущих года 2
17.09.2026 Банк «Русский Стандарт»: 52% диалогов с банком летом пришлось на онлайн-чаты 1
16.09.2026 «Атом» приступает к массовому производству электромобилей на площадке завода «Москвич» 1
03.09.2026 S7 Airlines, «Контур» и «АйТи Авиа» запустили продуктивный обмен электронной грузовой авианакладной с ГИС ЭПД 2
01.09.2026 «Байкал Сервис» сообщает о готовности перехода на ЭДО 1
27.08.2026 Сбербанк: 6,4 млн клиентов уже воспользовались персональным ИИ-помощником для решения вопросов по кредитам и вкладам 1
24.08.2026 Чем лучше отчеты, тем хуже продажи: фармкомпании столкнулись с парадоксом «эффективной» рекламы 1
18.08.2026 «Т-Банк» запустил бесплатный сервис для работы с электронными транспортными накладными 2
17.08.2026 «Аэрофлот» оформил первую в России электронную грузовую авианакладную 1
12.08.2026 Российские производители электроники попросили упростить получение статуса «технологического лидера» 1
06.08.2026 Социальные вклады и счета без сложной интеграции: «Диасофт» поможет банкам подготовиться к требованиям закона №202-ФЗ 1
29.07.2026 На платформе versta.io появился модуль для работы с ЭПД 1
23.07.2026 Банк «Русский Стандарт»: клиенты предпочитают решать финансовые вопросы в онлайн-чатах 1
23.07.2026 Сервис «Логистика» от «Контур.Диадока» запустил мобильную регистрацию для перевозчиков — ИП 1
14.07.2026 Программные роботы, ИИ-инфлюенсеры и война с маркетплейсами: о чем говорят ритейлеры 1
30.06.2026 Postgres Professional выпустила книгу «PostgreSQL 18 изнутри» 1
30.06.2026 Versta.io и ГК «Астрал» запустили совместный сервис для работы с ЭТрН 1
18.06.2026 Электронные перевозочные документы: три пути перехода и одна ошибка, которая обойдется дороже всего 1
19.05.2026 «Авито Работа»: энергетика, недвижимость и ИT — самые привлекательные сферы для инвестиций среди россиян 2
18.05.2026 ГК «Маршал» вошел в государственный реестр экспедиторов на платформе «ГосЛог» 1
15.05.2026 «Лемана Про» запустила выдачу заказов по короткому коду для B2B-клиентов 1
21.04.2026 Сервис «Логистика» от «Контур.Диадока» упростил работу с транспортным ЭДО для перевозчиков ИП 1
31.03.2026 Эра «умных» денег: четверть россиян готовы использовать финансовые маркетплейсы 1
18.03.2026 S7 Cargo и RWB запускают электронные авианакладные для перевозок по России 2
06.03.2026 Банк «Русский Стандарт»: до 51% выросла доля онлайн-диалогов с банков в общем количестве обращений клиентов 1
05.03.2026 Выбор вкладов сужается до главного — все, кроме доходности, теряет вес: нейросеть «Алиса AI» проанализировала, как изменились критерии выбора вкладов у россиян 1
04.03.2026 «Контур» помог экспедитору подать заявление на вступление в реестр экспедиторов 1
17.02.2026 «Финуслуги» запустили вход по лицу или отпечатку пальца в веб-версии 1
02.02.2026 Как цифровизация идей сотрудников помогает производству экономить миллионы 1
10.11.2025 Content AI продемонстрирует синтез классических и генеративных ИИ-технологий для работы с документами на CNews FORUM 2025 1
30.10.2025 Визит в офисы Трансстройбанка стал быстрее и комфортнее благодаря ИИ Smart Engines 1
09.10.2025 «Т-Банк» объединил информацию о счетах клиентов в «Альфа-Банке», ВТБ и Сбербанке в своем мобильном приложении 1
08.10.2025 Вклад в ПСБ можно будет открыть на «Банки.ру» 1
01.10.2025 «СКБ Контур» и «Монополия» договорились о сотрудничестве 1
01.10.2025 ПСБ запустил онлайн-сервис по переводу пенсии на платежные карты банка 1
24.09.2025 Рынок бытовой техники и электроники: охлаждение в офлайне и сегментация спроса в онлайне 1
10.09.2025 Bi.Zone: ожидается всплеск мошеннических предложений «выгодно инвестировать» 1
09.09.2025 МТС для нижегородцев запустила финансовый сервис «МТС Накопления» 1

Публикаций - 471, упоминаний - 494

FinTech и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11063 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3393 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1368 3
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 141 3
Samsung Electronics 11154 2
9730 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1852 2
Webmoney - Вебмани.Ру 547 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Цифровые системы управления 9 1
Сбер - Сбер2В 34 1
Центурион-Инновации 2 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3484 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16194 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9583 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1457 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1004 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5084 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий - ЦФТ-Банковские системы 544 1
Код Безопасности 825 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 409 1
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 264 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1131 1
Ramax - Рамакс 141 1
SimbirSoft - СимбирСофт 124 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 283 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 846 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 114 1
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 101 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
ЦФТ Г- ород ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 1
Mindbox - Майндбокс 35 1
Сбер - Сбер2В - InSales - Инсейлс 77 1
Питерская группа связистов 441 1
VK Tech - ВК Тех - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 576 1
Простой бизнес 24 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 1
Softkey - Софткей 215 1
МТС Северо-Запад макрорегион 67 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 3
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 3
Унисенсор - Уникасса - сеть терминалов 11 2
Versta.io - Логосмир - Цифровой логистический оператор 24 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9097 2
Почта России ПАО 2398 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 934 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1990 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 152 2
Русинвестклуб УК - Русский Инвестиционный Клуб 8 1
Сантехника-Онлайн 5 1
MBank - КБ Кыргызстан - Коммерческий банк Кыргызстан 12 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 95 1
Центурион-Логистик 1 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1393 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1560 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1092 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 125 1
Ингосстрах СПАО 485 1
Русагро Группа Компаний 395 1
ВкусВилл - Избёнка 223 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 1
Газпром нефть 748 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 374 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 257 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 338 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 52 1
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 99 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 85 1
Деловые Линии ГК 96 1
Ренессанс Брокер 10 1
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 25 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 157 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 87 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5787 49
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13940 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3735 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3700 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6711 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 776 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3362 2
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 128 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1548 2
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2906 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2350 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 789 1
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FreePik 1893 6
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Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Транспортный ЭДО - Цифровые логистические документы 35 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3741 3
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Минцифры РФ - Госключ КЭП 231 2
ПрограмБанк КредитМикро 3 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 139 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - ИТ-экосистема 162 1
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - Сбер2B ЭПД 4 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 983 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6415 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 302 1
1С:ERP Управление предприятием 869 1
Webmoney Transfer 165 1
Asterisk - FreePBX - Asterisk Management Portal (AMP) 96 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 813 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - NB-IoT/М2М-решения 21 1
ПрограмБанк Страхование 3 1
Путин Владимир 3478 3
Ким Борис 75 3
Леонова Оксана 25 3
Голова Алла 3 2
Терехин Степан 16 2
Ташимов Борис 4 2
Сизов Виктор 21 2
Озеров Владимир 25 1
Федоткина Ольга 4 1
Сродных Михаил 97 1
Чудинов Дмитрий 107 1
Золотов Владимир 33 1
Бялковская Вероника 3 1
Валин Максим 20 1
Чанышева Наталья 1 1
Соловьева Светлана 20 1
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Талипов Руслан 27 1
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Потешкин Владимир 3 1
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Варнаков Юрий 18 1
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Штефан Константин 16 1
Лапченко Владислав 16 1
Козеруков Дмитрий 17 1
Сухняк Дмитрий 16 1
Замятина Надежда 16 1
Камалов Салих 1 1
Варец Александра 1 1
Хабибуллина Алина 16 1
Золотов Владислав 1 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14875 16
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19810 3
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Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 405 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 302 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 369 1
Россия - ДФО - Чукотка - Анадырь и Анадырский район 80 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11004 26
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4680 15
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Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 466 12
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7726 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12040 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8334 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54216 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58582 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8923 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 9003 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27723 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7597 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3822 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4018 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2218 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5852 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12452 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6698 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6235 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6644 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1942 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1767 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2752 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 1006 2
Федеральный закон 87-ФЗ 3 1
Федеральный закон - О банках и банковской деятельности 25 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 726 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3181 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6698 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7968 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 548 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3824 1
ЕПС - Единый план счетов 195 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2531 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 677 1
НКО - Некоммерческая организация 653 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 318 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5689 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11609 1
CNews Северо-Запад 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8684 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1089 1
Рустелеком ТК 305 1
UserGate Educational Partnership - UserGate Академия - uAcademy 26 1
РАН - Российская академия наук 2147 1
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 47 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 52 1
Институт финансового планирования 4 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 25 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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Создано именных указателей - 202751.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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