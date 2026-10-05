Индексная книга (каталог) CNews*
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FinTech Банковский вклад Федеральный закон 140-ФЗ О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках
СОБЫТИЯ
Публикаций - 471, упоминаний - 494
FinTech и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3478 3
|Ким Борис 75 3
|Леонова Оксана 25 3
|Голова Алла 3 2
|Терехин Степан 16 2
|Ташимов Борис 4 2
|Сизов Виктор 21 2
|Озеров Владимир 25 1
|Федоткина Ольга 4 1
|Сродных Михаил 97 1
|Чудинов Дмитрий 107 1
|Золотов Владимир 33 1
|Бялковская Вероника 3 1
|Валин Максим 20 1
|Чанышева Наталья 1 1
|Соловьева Светлана 20 1
|Кудашев Михаил 46 1
|Беляев Николай 3 1
|Талипов Руслан 27 1
|Колотев Дмитрий 33 1
|Гончар Марьян 32 1
|Казарин Иван 34 1
|Потешкин Владимир 3 1
|Каликин Кирилл 1 1
|Носков Кирилл 18 1
|Гайсин Вадим 36 1
|Бердников Дмитрий 1 1
|Бреган Андрей 29 1
|Бобошко Павел 1 1
|Варнаков Юрий 18 1
|Доманов Алексей 16 1
|Штефан Константин 16 1
|Лапченко Владислав 16 1
|Козеруков Дмитрий 17 1
|Сухняк Дмитрий 16 1
|Замятина Надежда 16 1
|Камалов Салих 1 1
|Варец Александра 1 1
|Хабибуллина Алина 16 1
|Золотов Владислав 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11609 1
|CNews Северо-Запад 24 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8684 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1089 1
|Рустелеком ТК 305 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479473, в очереди разбора - 724440.
Создано именных указателей - 202751.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479473, в очереди разбора - 724440.
Создано именных указателей - 202751.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.