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Nokia PureView Смартфон
СОБЫТИЯ
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|12.04.2019
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В России начались продажи пятикамерной Nokia 9 PureView. Цена
Цена не изменилась В России стартовали продажи Nokia 9 PureView – первого в мире смартфона с пятью основными камерами. Мировая премьера аппа
|01.03.2019
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В России начинаются продажи смартфона Nokia 9 PureView. Цена
HMD Global, владелец бренда Nokia на мобильные устройства, объявила об открытии предзаказов на Nokia 9 PureView - смартфон с пятью камерами с оптикой ZEISS. Nokia 9 PureView понрави
|01.03.2019
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Камеры встали в круг
Nokia представила четыре новых смартфонав числе которых Nokia 9 PureView - первый в мире смартфон с пятью основными камерами. Тыловые камеры Nokia
|25.02.2019
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Nokia выпустила сверхдешевые мобильники и флагман-монстр с шестью камерами. Цены
тв – четыре смартфона и классический сотовый телефон. Среди новинок оказался и долгожданный флагман Nokia 9 PureView с нашумевшей «револьверной» камерой. Российское представительство некогда фи
|26.01.2018
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В Сеть слиты изображения таинственного смартфона Nokia 9. Фото
Чехлы для Nokia 9 уже в продажеНа сайте Amazon появились в продаже чехлы для грядущего смартфона Nokia 9, которые подтвердили существования смартфона как такового и дали представление о том, как о
|20.12.2017
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Рассекречены характеристики Nokia 9 Avatar. Фото
По максимумуСогласно официальным данным сайта Федеральной комиссии США по связи (Federal Communications Commission, FCC), в ведомстве успешно прошел сертификацию новый флагманский смартфон Nokia 9. На сайте FCC документация на новинку фигурирует под рабочим названием Avatar, и именно такое название подтверждает онлайновая база данных мобильных устройств Geekbench, в которой предс
|31.12.2013
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Убийца фотокамер: обзор камерофона Nokia Lumia 1020
ссии, Украине и странам Юга СНГ. В данной модели используется уже зарекомендовавший себя фотомодуль PureView, который в свое время произвел фурор на рынке мобильной фотографии. PureView
|25.06.2012
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В Россию пришли смартфоны Nokia с камерой 41 МП. ЦЕНЫ
мпания Nokia объявила о начале продаж на российском рынке двух новых топовых смартфонов - Nokia 808 PureView и Nokia Lumia 900. Представленный в феврале камерофон Nokia 808 PureView осна
|25.06.2012
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Камерофон Nokia 808 PureView вышел в продажу в России
Компания Nokia объявила о начале продаж на российском рынке камерофона Nokia 808 PureView, оснащенного матрицей с рекордным для мобильной индустрии сенсором в 41 МП. Стоимост
|17.05.2012
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Смартфон Nokia 808 PureView анонсирован в России
Продажи "камерофона" Nokia 808 PureView начнутся в России с 13 по 17 июня. Цена новинки составит около 26990 руб. Об этом со
|02.05.2012
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Уникальный смартфон Nokia появится в России в мае
Продажи "камерофона" Nokia 808 PureView, преемника Nokia N8, начнутся в России до конца мая. Об этом сообщается в официально
|16.03.2012
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Sony дискредитировала 41-МП технологию в новом «камерофоне» Nokia
Корпорация Sony, один из ведущих производителей фототехники, дискредитировала технологию PureView, которую Nokia рекламирует вместе со своим новым «камерофоном» Nokia 808 PureView
|06.03.2012
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Nokia превращает смартфоны на Windows Phone в «камерофоны» с огромной матрицей
Компания Nokia планирует использовать фотографическую технологию PureView в семействе смартфонов на платформе Windows Phone 7. Информацию об этом, появившуюся
|28.02.2012
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Nokia опубликовала примеры снимков с камерофона 808 PureView
Компания Nokia опубликовала примеры снимков (ссылка), сделанных камерофоном Nokia 808 PureView. Напомним, анонсированная вчера модель смартфона Nokia 808 PureView, являющая
Nokia PureView и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1916 14
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|SlashLeaks 10 2
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|Liliputing 76 1
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|Silicon 498 1
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|Bloomberg 1671 1
|ZDnet 666 1
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