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Qualcomm Adreno GPU Graphics processing unit Графический процессор

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


01.06.2026 Microsoft отказалась показывать Windows 12. В обозримой перспективе новой Windows не будет 1
22.05.2026 Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM 1
17.02.2026 Любимый россиянами бренд выпустил в России два дешевых смартфона с огромными батареями. Фото 1
09.02.2026 Новые смартфоны Oppo A6x 4G и A6 4G уже доступны в России 1
26.12.2025 О подзарядке можно забыть. Создан смартфон с огромной батареей от планшета. Он мощный и дешевый 1
19.11.2025 Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран 2
06.11.2025 Samsung неожиданно поверила в свои процессоры, которые всегда были хуже конкурентов. Новые флагманские смартфоны будут собраны на них, хотя и не все 1
27.10.2025 OnePlus смогла. Создан флагманский смартфон с огромной батареей – он даже дешевле, чем у Xiaomi 1
01.08.2025 Xiaomi убивает свои последние дешевые смартфоны. Вышел Redmi 15 по неадекватно высокой цене 2
08.07.2025 OnePlus выпустила дешевый смартфон с огромной батареей и внушительной памятью. Видео 2
24.06.2025 Xiaomi выпустила недорогой бронированный смартфон с огромным аккумулятором. Видео 1
24.06.2025 Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности 1
04.06.2025 Qualcomm закрыл три «дыры» в своих чипах, через которые хакеры атаковали устройства на Android 1
13.05.2025 Xiaomi в опасности. Выпущен «убийца» Redmi Note за $110 с огромной батареей. Производитель любим россиянами 1
24.04.2025 Настоящий «убийца флагманов» вернулся. Анонсирован супермощный и сверхдешевый OnePlus 13T. Опрос 1
28.03.2025 Главный конкурент Xiaomi выпустил мощный и недорогой смартфон с огромной батареей 1
12.03.2025 Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг 1
18.02.2025 Нужно больше батареи. «Убийца» Xiaomi выпустил два дешевых смартфона с огромными аккумуляторами 1
10.01.2025 Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2025 году 2
26.12.2024 Обзор смартфона HUAWEI nova Y72S: эффектный и надежный 1
04.12.2024 Выстоявшая под санкциями США компания выпустила суперсовременный смартфон с огромной батареей вдвое дешевле iPhone 16 Pro Max 1
20.11.2024 Xiaomi выпустила первый в мире супердешевый смартфон на процессоре 4 нм. Он стоит всего $100 1
01.11.2024 Создатель «убийц флагманов» образумился. Выпущен мощнейший OnePlus 13, который стоит вдвое дешевле iPhone 1
06.08.2024 Создана диковинная замена iPad Pro и MacBook с двумя процессорами и двумя ОС. Видео 2
30.07.2024 Заклятый конкурент Xiaomi выпустил супердешевые смартфоны, которые снимают не хуже iPhone. Видео 2
28.06.2024 Знаменитые «убийцы флагманов» вернулись. OnePlus выпустила сверхмощный долгоиграющий смартфон почти вдвое дешевле iPhone. Видео 1
31.05.2024 Создан планшет производительнее и почти во всем лучше iPad Pro. Он стоит чуть ли не втрое дешевле 1
30.05.2024 «Дочка» Xiaomi выпустила сверхдешевый планшет с мощным процессором и экраном больше, чем у iPad Pro 1
17.05.2024 Обзор смартфона Honor X9b: новый эталон для среднего сегмента 2
28.04.2024 Обзор смартфона HUAWEI nova 12i: внимание на камеру 2
15.04.2024 Главный конкурент Xiaomi выпустил сверхдешевый смартфон с почти флагманской начинкой. Видео 2
15.04.2024 Обзор смартфона HUAWEI nova 12s: стильный и функциональный 1
04.04.2024 В магазины «М.Видео-Эльдорадо» поступила в продажу новая серия смартфонов Realme 12 Pro 2
04.04.2024 Серия Realme 12 Pro поступила в продажу в России 2
27.03.2024 Не качеством, так количеством. Samsung возрождает забытую линейку смартфонов в ради искусственного разнообразия 1
27.03.2024 Впервые выпущен браузер Chrome для Windows под процессоры ARM 1
11.03.2024 Россиян завалило поддельными смартфонами любимых брендов. Фальшивые мобильники Realme, Xiaomi и Redmi открыто продает Ozon 4
29.02.2024 В России молниеносно поступил в продажу дешевый и мощный планшет Honor на замену iPad Pro. Его показали миру лишь сутки назад. Видео 1

Публикаций - 518, упоминаний - 883

Qualcomm Adreno GPU и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 163
Qualcomm Technologies 1974 144
Xiaomi - Сяоми 2231 130
Apple Inc 13154 120
Google LLC 12688 108
Sony 6739 81
Huawei 4676 67
HTC Corporation 1512 66
LG Electronics 3735 59
Microsoft Corporation 25775 57
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 51
Lenovo Group 2446 44
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 39
BBK OnePlus 298 38
MediaTek - Ralink 595 37
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 36
Lenovo Motorola 3566 29
Intel Corporation 12811 27
BBK OPPO Electronics 484 27
ZTE Corporation 800 24
X Corp - Twitter 2938 20
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 19
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 19
Nvidia Corp 4002 18
Acer Group - Acer Inc 2776 17
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 16
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 15
HMD Global - Nokia 144 15
AMD - Advanced Micro Devices 4641 15
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 14
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 13
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 12
Yandex - Яндекс 9216 11
Meta Platforms - Facebook 4621 11
BBK Electronics Corp 332 11
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 10
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
HP Inc. 5883 8
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 7
Carl Zeiss AG 307 17
Связной ГК 1401 14
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 9
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
Евросеть 1421 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
TÜV Rheinland Group 181 4
SoftBank Group 284 4
JD.com - Jingdong Mall 101 4
Россети Ленэнерго 1699 4
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 4
Softbank Vision Fund 13 4
BMW Group 482 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 3
KGI Securities 50 3
Почта России ПАО 2370 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Щука - дизайн-студия 26 2
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 34 2
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Alibaba Group - Lazada Group 8 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Альфа-Банк 1979 1
Visa International 1993 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Вотрон 21 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 90
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 9
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 23
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 10
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 474
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 414
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 401
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 349
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 322
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 310
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 293
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 280
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 272
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 271
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 225
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 212
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 197
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 183
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 180
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 172
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 171
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 169
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 168
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