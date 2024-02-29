В России молниеносно поступил в продажу дешевый и мощный планшет Honor на замену iPad Pro. Его показали миру лишь сутки назад. Видео

Российские ритейлеры предложили покупателям новейший планшет компании Honor – Pad 9. По своим размерам и возможностям это аналог iPad Pro, только намного менее дорогой. Мировая премьера Pad 9 состоялась меньше двух дней назад – столь быстрое появление устройства в России после глобальной премьеры это большая редкость.

Четыре Honor вместо одного iPad Pro

В компании Honor сообщили CNews о релизе в России новейшего планшетного компьютера Pad 9 с экраном на 12,1 дюйма по диагонали. Устройство еще не успело распространиться по миру – его глобальная премьера состоялась менее двух суток назад в Барселоне (Испания) на выставке Mobile World Congress 2024.

Настолько быстро устройства до России если и доезжают, то крайне редко – обычно приходится ждать от нескольких недель до нескольких месяцев. Привезли его настолько быстро, что на официальном российском сайте Honor на момент выпуска материала упоминания о нем отсутствовали.

Фото: Honor Клавиатура в комплект Pad 9 не входит

Но никакого секрета у столь эффективной логистики в данном случае нет – это только глобальная премьера состоялась на MWC 2024 – в Китае этот планшет показали еще в последних числах декабря 2023 г. Впрочем, на тот момент о выходе глобальной версии этого планшета речи не было.

В России новинка Honor доступа в темно-сером и светло-зеленом оттенках корпуса и в двух комплектациях. Базовая стоит 30 тыс. руб. и имеет на борту 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а продвинутая предлагает 8 ГБ RAM и 256 ГБ ROM и стоит 33 тыс. руб. До 11 марта 2024 г. действует дополнительная скидка в 4 тыс. руб.

Для сравнения, самый дешевый Apple iPad 10 с экраном 10,9 дюйма в США стоит $449 или около 42 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 февраля 2024 г. Что до iPad Pro 12.9, конкурентом которого и является Honor Pad 9, то за него Apple просит от $1099 или 101 тыс. руб. за версию со 128 ГБ памяти.

Планшет привезли быстрее, чем обновился сайт

В России iPad Pro на 12,9 дюйма с накопителем 128 ГБ стоит в пределах 121 тыс. руб.

По габаритам планшеты схожи, а вот в ценах разница кардинальная

Другими словами, по цене одного такого планшета можно купить четыре Honor Pad 9, и это без учета скидок.

Основные спецификации планшета

Различия в возможностях версий Honor Pad 9 проявляются только в объемах накопителей и ОЗУ. «Лицо» компьютера – это IPS-экран с с диагональю 12,1 дюйма и углами обзора 178 градусов, заявленная разрешающая способность которого – 2560х1600 точек. Частота обновления экрана – 120 Гц, что является почти максимумом – более высокую (обычно 144 Гц) стоит искать в игровых устройствах, но у большинства недорогих планшетов и смартфонов она чаще всего не превышает 90 Гц. Глубина представления цвета в Pad 9 – 10 бит.

Свой новый планшет Honor построила на вполне современном процессоре. Ее выбор пал на Snapdragon 6 Gen 1 американской компании Qualcomm – это 4-нанометровый чип, вышедший в сентябре 2022 г. и выдающий 510 тыс. баллов в AnTuTu 10 и около 2750 баллов в многоядерном режиме в GeekBench 6.

Обзор Pad 9

Данный чип оснащен видеоподсистемой Adreno 710 и восемью вычислительными ядрами в двух кластерах. В первом находятся четыре высокопроизводительных Cortex-A78 с тактовой частотой 2,2 ГГц, а второй занял квартет энергоэффективных Cortex-A55, частота которых – 1,8 ГГц.

Дополнительные возможности

Honor Pad 9 укомплектован аккумулятором емкостью 8300 мАч, который, по заверениям разработчиков, способен обеспечить до 11 часов просмотра потокового видео или 15 часов прослушивания аудио. Поддержка быстрой (до 35 Вт) зарядки имеется, но время до полной зарядки в Honor не называют.

Фото: Honor Планшет в сером цвете корпуса

В стоимость планшета входят металлический корпус толщиной 7 мм, селфи-камера на 8 МП, 13-мегапикельный тыльный модуль и операционная система Android 13 с фирменной прошивкой Honor MagicOS 7.2. При этом в российских комплектациях Honor Pad 9 нет поддержки сотовых сетей, так что в интернет придется выходить по Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5).

Заявлено наличие модуля Bluetooth 5.1 для подключения внешней акустики. Акустика встроенная – это массив из восьми динамиков.

Фото: Honor Зеленый вариант Pad 9

Комплект поставки включает только кабель питания и зарядное устройство – прочие аксессуары, в том числе показанную на презентации клавиатуру-чехол, придется приобретать отдельно. На старте продаж она стоит 8 тыс. руб.

Вовсе не Huawei

Honor – это бывшая «дочка» китайской компании Huawei. Под давлением США она была продана китайским властям и консорциуму китайских компаний в конце 2020 г.

К преимуществам этого разделения можно отнести то, что у Honor появилась возможность устанавливать на свои устройства полноценную версию Android, со всем и сервисами Google – Play, Gmail, YouTube и пр. У Huawei из-за американских санкций такого права нет, поэтому ей пришлось разработать собственную альтернативу сервисам Google – Huawei Media Services, в состав которого вошла навсегда заблокированная в России французская альтернатива YouTube под названием DailyMotion. Также у Huawei есть и замена Android – HarmonyOS. Редакция CNews выяснила, что российские ритейлеры, предлагая покупателям продукцию Huawei, часто не указывают в характеристиках название операционной системы.