Из Gmail уберут протокол, позволяющий собирать письма со сторонних адресов Отказ от поддержки некоторых функций Компания Google объявила, что с января 2026 г. прекратит поддержку двух функций в Gmail — Gmailify и протокола post office protocol (POP) т.е. проверка почты с других аккаунтов. Эти ИТ-инструменты позволяли пользователям получать письма с внешних онлайн-сервисов, таких как Y

Пользователям Gmail разрешили менять адрес электронной почты без потери писем Разработка нового функционала Google добавила возможность изменять адрес электронной почты Gmail в учетных записях раз в год, об этом сообщается на справочном сайте ИТ-компании. Подчеркивается, что после изменения старый адрес станет дополнительным. Компания Google постепенно начала

ChatGPT крал данные из Gmail по вредоносным подсказкам нте OpenAI ChatGPT Deep Research, которая позволяет злоумышленнику с помощью всего лишь одного специально созданного электронного письма похищать конфиденциальные данные из раздела входящих сообщений Gmail незаметно для его пользователя. В Radware назвали эту уязвимость ShadowLeak. «Атака использует непрямое внедрение промптов (запросов), которые можно скрыть в HTML-коде электронной почты (

Более 3,5 млн пользователей перенесли почту на xmail ришлось на устройства на платформе Android — 65%. Ежемесячно в среднем 190 тыс. человек переходят с Gmail на «Почту Mail». Об этом CNews сообщили представители Mail. «Мы обеспечили бесшовный и

Бегом от Gmail. Российский бизнес отказывается от бесплатных почтовых сервисов Бизнес переходит на доменную почту На 1 июля 2025 г. в российских национальных доменных зонах (.ru, .рф. и .su) уровень почтовых серверов в корпоративных сервисах Gmail за год снизился на 12%, в «Яндексе» — на 8%, в Mail — на 1,5%. Снижение зафиксировали группа «Рунити» и «Технический центр Интернет», о чем CNews сообщили представители «Рунити». При этом

Никакого Gmail. Власти готовят запрет авторизации на российских сайтах с зарубежных почтовых адресов Мера борьбы с мошенничеством В России обсуждается законопроект, который может запретить авторизацию на сайтах через Gmail и другие иностранные почтовые ИТ-сервисы, пишет РБК. «Если поправки в закон будут приняты, все российские юридические лица — владельцы сайтов — должны будут обеспечивать авторизацию исклю

Gmail откажется от двухфакторной аутентификации по SMS Смена подхода к защите данных Компания Google планирует отказаться от аутентификации в Gmail по SMS-сообщению и внедрит для этого QR-коды, пишет Forbes. Сотрудники ИТ-компании считают этот популярный метод входа в аккаунт недостаточно надежным. Использование двухфакторной аутенти

Россиянам предлагают отказаться от Gmail. Пока только на «Госуслугах» и добровольно портал госуслуг (ЕПГУ, «Госуслуги») начал рассылать пользователям, чьи профили привязаны к почте на Gmail, электронные письма с предложением использовать какой-нибудь другой почтовый сервис. В

«Ростелеком»: в России могут отключить Gmail, Google Maps и Google Play ийских властей. По словам Халитова, сервисы Google может заблокировать и сам Google, если в его руководстве будет принято соответствующее решение. К сервисам Google в данном случае относятся YouTube, Gmail, Maps, Play и пр. Они поставляются предустановленными с подавляющем большинством смартфонов под управлением Android. Solen Feyissa / Unsplash будущее сервисов Google в России туманно Стои

В России не работает Gmail. Пока только на iPhone и iPad. Проблема всероссийская Доступ закрыт Россияне массово лишились доступа к своей рабочей и личной электронной почте на Gmail. Подключиться к почтовому ящику не могут владельцы iPhone и iPad – фирменное приложение Gmail для iOS перестало работать корректно. В то же время на Android приложение Gmail

Google втихую запретила всем россиянам создавать новые аккаунты. Android в России – всё? Новый удар по россиянам Google запретил россиянам создавать профили Gmail, которые используются во всех Android-устройствах – смартфонах, планшетах, головных устройствах автомобилей и пр. Что еще более важно, он словно «забыл» сообщить об этом – к моменту выход

Новый почто-бот охотится за данными пользователей Gmail Исследователи из западной компания по кибербезопасности SonicWall обнаружили новое вредоносное ПО, нацеленное на учетные записи Gmail. Эксперт «Газинформсервиса» говорит, что почтовый бот может быть адаптирован для атак на корпоративные сети. Вредоносное ПО под названием MalAgent.AutoITBot распространяется в виде файла

Россияне не хотят прощаться с зарубежными почтовыми сервисами даже под страхом нарушения закона. Популярность Gmail зашкаливает der, в России каждое электронное письмо, относящееся к категории «Рассылка», отправляется на ящик в Gmail – этот сервис удерживает долю в 24,06%. Знают россияне и о других популярных на Западе

В «Моем офисе» появилась редкая функция с механизмом как у GMail ще «Мой офис Частное облако 2», рассказал CNews представитель «Моего офиса». После загрузки файл станет доступен по ссылке. Схожим образом устроен процесс обмена «тяжелыми» файлами в почтовом сервисе GMail корпорации Google с тем лишь отличием, что в качестве промежуточного хранилища в нем применяется «Google Диск» (Google Drive). Новшества в «Мой офис Стандартный 2» С выходом версии 2.6 пл

В России ограничивают использование Gmail. Закон подписан ские данные, либо профиль на «Госуслугах». Фото: Solen Feyissa / Unsplash Россиянам, предпочитающим Gmail, придется привыкать к использованию другой электронной почты Более привычные альтернати

Хакеры воруют почтовые ящики Gmail и MS Outlook, чтобы рассылать от вашего имени фишинговые письма Неджентльменский набор Эксперты компании Cisco Talos выявили масштабную кампанию, нацеленную на испаноязычных пользователей почтовых сервисов Outlook, Gmail, Hotmail и Yahoo в Латинской Америке. Ботнет Horabot уже более двух лет пытается компрометировать чужие почтовые аккаунты, чтобы красть из них данные и рассылать фишинговые сообщения от л

Google будет читать чужие письма в Gmail, чтобы спасти пользователей от даркнета долго вглядывается в тебя... Google распространил свой сервис мониторинга даркнета на пользователей Gmail в США. Информацию об этом огласили на конференции Google I/O в Калифорнии. Сервис автом

Google запрещает Gmail и YouTube на российских смартфонах GMS (Google Mobile Services). Эта лицензия - разрешение Google легально устанавливать и использовать свои сервисы на смартфоне. К таковым относятся такие популярные сервисы как YouTube, Google Play, Gmail, карты и другие. Однако пока отечественным компаниям удается обходить ограничения и получать лицензии с помощью производств, которые идентифицируют российские смартфоны как международные.

Пользователей стали пускать без пароля в YouTube, Gmail и Google Docs специального токена или ключа доступа (Passkey), который хранится на одном или нескольких устройствах владельца аккаунта Google. Другими словами, чтобы воспользоваться видеохостингом YouTube, почтой Gmail, онлайн-офисом «Документы Google» (Google Docs) или другими сервисами Google на своем персональном компьютере, пользователю будет достаточно разблокировать свой смартфон при помощи отпеча

Google сломал свой знаменитый сервис he Verge, приложение самопроизвольно добавляет в календарь различные события, продолжительностью в целый день. Причем они основаны на содержимом почтового ящика пользователя в другом сервисе Google – Gmail. В «Google календаре» случайным образом и в больших количествах появляются мероприятия, информация о которых взята из писем в Gmail. Это могут быть уведомления о доставке заказа, э

Чиновникам России запретят пользоваться почтой на Gmail на которых любой пользователь может создать себе почтовый аккаунт: Mail.ru, Yandex.ru, Rambler.ru, Gmail.com. Сервисы были популярными еще в 2016 г., данные приводятся в аналитическом исследов

Google оставила владельцев дешевых Android-смартфонов без YouTube, Gmail и магазина приложений ия Google повысила системные требования к смартфонам для запуска Google Mobile Services (GMS), пишет портал GizChina. GMS – набор штатных API и приложений Google, включающий, помимо прочего, YouTube, Gmail и магазин приложений Play. Доступ к сервисам Google с мая 2019 г. закрыт для Huawei и всех ее смартфонов на фоне торговой войны между США и Китаем. Теперь данное ограничение распространяе

Хакеры иранских спецслужб нашли способ потрошить почтовые ящики Gmail и Microsoft е только Эксперты по информационной безопасности Google объявили, что иранская APT-группировка Charming Kitten использует новый инструмент для выкачивания всего содержимого почтовых ящиков в сервисах Gmail, Yahoo! и Microsoft Outlook. Charming Kitten, она же APT35, считается главной кибершпионской группировкой, аффилированной со спецслужбами Ирана, в частности военной разведкой. Как заявил

Gmail сломала свой спам-фильтр, чтобы пользователи без помех получали политическую агитацию «Голосуй, или проиграешь» Интернет-гигант Google перенастроил спам-фильтр в своем почтовом сервисе Gmail таким образом, чтобы он автоматически пропускал все письма, связанные с политикой. Как пишет Android Police, Google «стремится завалить почтовые ящики всем политическим спамом, которого п

Минцифры рассказало чиновникам, чем им заменить Chrome, Zoom, WhatsApp и GMail ения TrueConf, IVA Technologies и др. «Google документы», «Google таблицы» и «Google презентаций» рекомендовано заместить решениями «Моего офиса», «Р7-офиса», продуктом «Яндекс 360». Зарубежную почту Gmail и Microsoft Outlook предлагается заменить почтой Mail.ru и «Моего офиса». В качестве аналога зарубежных соцсетей и мессенджеров, в частности WhatsApp, Минцифры предлагает использовать «Вк

Возрожден легендарный всеми любимый сервис Google, которого многим не хватало Google Inbox вернулся из небытия Бывшие сотрудники Google объединились для возвращения к жизни альтернативы Gmail – сервиса Inbox, над которым Google работал в начале прошлого десятилетия. Как сообщает портал Ars Technica, новый проект получил название Shortwave. Проект был придуман группой бывших со

Как сделать резервную копию Gmail Почтовый сервис Gmail часто используют в качестве репозитория всей цифровой жизни. Но если учетная запись взломана или недоступна по какой-то причине, то вы можете навсегда потерять все свои данные. Это можно

Сколько стоит взломать почту «Яндекса», Mail.ru и Gmail. Раскрыт прайс-лист известных хакеров Да и сайт хакерской группы, обнаруженный исследователями, оформлен на русском, с ценами в рублях. Деньги - единственное, что интересует подавляющее большинство киберпреступников Как оказалось, взлом Gmail-аккаунта силами участников группировки Void Balaur обойдется клиенту в 30 тыс. руб. Это самая дорогая позиция в «меню», видимо, потому, что профиль на Gmail открывает доступ к друг

7 самых полезных расширений для Gmail Хотя почта Gmail имеет удобный интерфейс и неплохой набор возможностей, ее можно сделать еще функциональнее с помощью расширений. Разбираемся, какие из них пригодятся для работы и организации писем. Среди

Центр цифровой экспертизы Роскачества: хакеры научились обманывать антиспам-фильтры Gmail В октябре участились случаи спама в почте Google, который обходит стандартные механизмы защиты и попадает сразу во «Входящие». Это может оказаться опасным для пользователей Gmail, которые привыкли надеяться на механизм фильтрации сервиса, как правило, отправляющий такие письма в «Спам». Как сообщают получатели, такие письма обычно не содержат темы и текста, при эт

Почта Gmail сломалась почти во всем мире Gmail сломался Пользователи фирменного почтового сервиса Google, Gmail, стали жаловаться на сбои в его работе. Проблемы с доступом к почтовому ящику или ряду его функций испытывают люди по всему миру, но чаще всего, по информации ресурса DownDetector, сбои в

Google радикально изменяет концепцию GMail. Видео Все в одном окне Корпорация Google кардинально обновила корпоративный облачный сервис G Suite путем существенной модернизации бизнес-версиии почтового приложения Gmail. Разработчики интегрировали в него целый список других сервисов Google, что позволит пользователям работать с ними, не переключаясь между различными окнами. В состав бизнес-версии Gmai

Сервис видеоконференций Google Meet появится в мобильном приложении Gmail В мае 2020 г. Google сделал сервис безопасных видеоконференций Meet бесплатным для всех пользователей, а также добавил его в веб-версию почтового сервиса Gmail. Теперь эта функция появится в Gmail и на мобильных устройствах Android и iOS. В ближайшие недели у каждого пользователя появится быстрый доступ к видеоконференциям на смартфоне. В

Eset: группировка киберпреступников Turla использует интерфейс Gmail для атак на пользователей Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, обнаружил новую версию бэкдора ComRAT известной группы киберпреступников Turla, которая использует интерфейс Gmail для похищения данных. ComRAT (другое название Agent.BTZ) стал известным благодаря взлому с его помощью систем вооруженных сил США в 2008 г. Впервые был замечен в 2007 г., продемонстрирова

«Касперский» нашел шпионское ПО, читающее чужую переписку в Gmail, WhatsApp, Instagram и Facebook. Удалить его невозможно Мониторинг или? Эксперты «Лаборатории Касперского» опубликовали анализ новой вредоносной программы для ОС Android MonitorMinor, которая шпионит за жертвами и отслеживает всю их активность в Gmail, WhatsApp, Instagram и Facebook. MonitorMinor эксперты «Лаборатории» отнесли к так называемому «сталкерскому» ПО (Stalkerware). Такие программы используются для адресной слежки за конкрет

Целая страна лишилась YouTube и GMail из-за жалобы «Яндекса» на Google я в Турции, свои сервисы. К тому же, ей грозит многомиллионный штраф. В список сервисов Google, которых временно лишились покупатели новых смартфонов в Турции, вошли: приложение для электронной почты Gmail, карты Gmaps, видеосервис YouTube, Google Photos и др. Но самое главное – на смартфонах не будет сервиса Google Play для доступа в одноименный магазин приложений. Ограничения касаются тол

В работе Gmail масштабный сбой. Проблемы у пользователей по всему миру Сбой глобальных масштабов В ночь на 13 марта 2019 г. соцсети заполонили жалобы пользователей сервисов Google. Так, в почтовом сервисе Gmail пропала возможность отправки электронных писем. В Google Drive, наряду с резким снижением скорости доступа, полностью перестали открываться некоторые типы файлов. По данным онлайн-ресурса

Россиянин объяснил, почему Gmail так тормозит. Опрос Сердюк опубликовал в своем блоге результаты поиска причин медленной работы почтового сервиса Google Gmail. Проблема, как выяснилось, кроется не в компьютерах конечных пользователей: все дело в

Чужую почту на Gmail может читать любой разработчик для Android Посторонние лица годами читают переписку миллионов пользователей Разработчики сторонних приложений имеют доступ к почтовой переписке миллионов пользователей сервиса Gmail и активно этим пользуются. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal. Настройки доступа Gmail позволяют разработчикам приложений и компаниям, занимающимся сбором и анализом