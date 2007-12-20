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Google+ Google Plus социальная сеть

Google+ - Google Plus - социальная сеть


20.12.2007 Сделка Google+DoubleClick получила одобрение в США

22.11.2007 Сенат США обеспокоен сделкой Google+DoubleClick

14.11.2007 Еврокомиссия назначила новое расследование по делу Google+DoubleClick

30.10.2007 Австралия не против сделки Google+DoubleClick

23.10.2007 Google+DoubleClick: Еврокомиссия продлила срок расследования

28.09.2007 Google+DoubleClick: сделку рассмотрел Сенат США


Публикаций - 205, упоминаний - 437

Google+ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 11200 204
Meta Platforms - Facebook 4358 96
X Corp - Twitter 2768 61
Apple Inc 11448 34
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3013 31
Microsoft Corporation 23856 28
Samsung Electronics 9871 18
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6490 11
Amazon Inc - Amazon.com 2854 11
NeXus 325 10
Yahoo! 3693 10
VK - Mail.ru Group 3258 10
Oracle Corporation 6422 8
Sony 6498 8
Yandex - Яндекс 6092 7
HTC Corporation 1500 7
Dropbox 470 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4360 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10399 5
HP Inc. 5595 5
PayPal 652 5
Telegram Group 1277 5
LG Electronics 3562 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 4
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2456 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1948 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2637 4
Nvidia Corp 3265 4
Cambridge Analytica 47 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1167 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8232 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2982 3
Toshiba Corporation 2905 3
AT&T Inc 1664 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5631 3
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 345 3
Adobe Systems 1521 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 1986 3
Dr.Web - Доктор Веб 1224 3
LinkedIn 599 19
Открытие ФК - Банк Открытие 2848 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 456 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6747 3
eBay Inc 1605 2
Лента - Сеть розничной торговли 1807 2
Bank of America - Банк Америки 260 2
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 144 2
Совкомбанк Совесть 271 2
Почта России ПАО 2059 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6360 2
Visa International 1896 2
WMG - Warner Music Group 210 1
Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк 101 1
Garsdale Services 38 1
DeviantArt 7 1
Sony Music Entertainment 158 1
Белый Ветер 354 1
TripAdvisor 40 1
Верный - торговая сеть 266 1
Getty Images 26 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 481 1
TuneIn Radio 8 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 55 1
Frank RG - Frank Research Group 13 1
Art Levinson - Арт Левинсон 1 1
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 171 1
Кредитпромбанк 7 1
Синдика ХК - Старбакс 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6186 1
Runa Capital 156 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1008 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1795 1
Walmart - Wal-Mart Stores 370 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 156 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1932 1
РВК - Российская венчурная компания 539 1
BMW Group 418 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1302 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 175 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9812 2
ACCC - Australian Competition & Consumer Commission - Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей 18 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 409 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 735 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 365 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1089 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4716 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1364 1
Судебная власть - Judicial power 2162 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 552 1
Совет при президенте Российской Федерации 192 1
Правительство Москвы 2144 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5421 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3958 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1226 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 320 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 487 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1281 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2563 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2006 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1086 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1625 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2073 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 592 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1087 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1817 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6163 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2618 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 153 1
4CIO 754 1
EPIC - Electronic Privacy Information Center - Электронный информационный центр конфиденциальности 19 1
IODA - Independent Online Distribution Alliance - Независимый альянс онлайнового распространения 4 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9332 152
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22811 35
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22123 34
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8475 33
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17842 27
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11537 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26791 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21365 23
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11954 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18373 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22916 15
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12577 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56226 15
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5184 15
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13825 14
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4413 14
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники 2687 13
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6656 13
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5580 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13907 12
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1440 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41753 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7753 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9611 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11789 11
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11656 11
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8656 10
Google Android-приложения и разработчики 506 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8888 10
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11328 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6854 9
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот 2743 9
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 3146 9
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1288 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13520 9
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19634 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17944 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26054 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6531 8
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6250 8
Google Android 13022 60
Google YouTube - Видеохостинг 2516 32
Apple iOS 7103 29
Google Gmail 860 29
Apple iPhone - серия смартфонов 6758 25
Google Play - Google Store - Android Market 3067 24
Google Chrome - браузер 1450 22
VK - Mail.ru Одноклассники 1530 21
Apple iPad 3777 20
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 396 16
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 938 14
Microsoft Windows 14789 14
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 746 13
Google Hangouts - Google VideoChat - мессенджер 74 12
Google Picasa Web Albums 156 12
Apple - App Store 2698 12
Google Maps - Карты Google 782 12
Myspace - социальная сеть 636 11
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 562 10
Microsoft Skype 2002 10
Apple Safari - браузер 812 9
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 864 9
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 307 9
Mozilla Firefox - браузер 1822 9
Google Talk - Google Chat 159 9
Google Buzz - Сервис Живая Лента Google 21 9
Google Play Music 60 8
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 467 8
Apple iPhone 6 6330 7
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 248 7
Apple Mac - Apple Macintosh 2898 7
Linux OS 8669 7
Tumblr 41 6
WhatsApp Messenger 943 6
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 6
Google Chromebook - Google Хромбук 224 6
Google Reader 36 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4408 6
Google Chrome OS - Google Chromebox 351 6
Google Photos 71 6
Larry Page - Ларри Пейдж 189 16
Brin Sergey - Сергей Брин 186 7
Horowitz Bradley - Хоровиц Брэдли 10 6
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 320 5
Allen Paul - Аллен Пол 119 4
Дуров Павел 260 4
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Jobs Steve - Джобс Стив 1000 3
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 280 2
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 2
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Цыплухин Владислав 40 2
Свириденко Андрей 96 2
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Пантелеев Антон 25 1
Freeman Jay - Фриман Джей 8 1
Кудрин Сергей 11 1
Масленников Денис 19 1
Zuckerberg Arielle - Цукерберг Ариэль 1 1
Филиппов Владимир 29 1
Селегенев Александр 2 1
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 1
Крайнов Алексей 10 1
Кузьма Дмитрий 1 1
Муругов Сергей 2 1
Raff Aviv - Рафф Авиф 8 1
Капралова Елизавета 4 1
Jackson Michael - Джексон Майкл 47 1
Резниченко Дмитрий 2 1
Fadell Tony - Фэделл Тони 10 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50857 46
Россия - РФ - Российская федерация 128147 39
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13124 17
Европа 21559 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13871 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15601 11
Индия - Bharat 5178 8
Китай - Тайвань 3840 8
Южная Корея - Республика 6378 7
США - Калифорния 4690 6
Азия - Азиатский регион 5198 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3456 6
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 988 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40545 5
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Япония 13055 5
Франция - Французская Республика 7642 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15736 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2697 4
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Германия - Федеративная Республика 12271 4
Испания - Королевство 3632 4
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Турция - Турецкая республика 2149 3
Нидерланды 3357 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2409 2
Индонезия - Республика 900 2
Америка Латинская 1727 2
Израиль 2636 2
Россия - УФО - Челябинская область 1039 2
Австрия - Австрийская Республика 1240 2
Румыния 716 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 846 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1221 2
Солнце - звезда Солнечной системы 4967 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6616 1
США - Колумбия - Вашингтон 1377 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43566 16
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4440 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21542 11
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4758 10
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46260 8
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Bloomberg 1156 2
The Register 1460 1
ZDnet 597 1
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Mercury News 37 1
ТАСС Телеком 38 1
The Economist 44 1
Independent 115 1
Forbes - Форбс 664 1
The Next Web 84 1
SlashGear 134 1
Wired - Издание 228 1
All Things Digital 168 1
GigaOM 70 1
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Reddit 271 1
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Android Authority 41 1
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9to5Google 88 1
The Guardian - Британская газета 350 1
FT - Financial Times 1182 1
comScore 394 5
Gartner - Гартнер 3503 2
Fortune Global 500 284 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2490 2
IDC - International Data Corporation 4875 2
RepTrak - Reputation Institute - Институт репутации 3 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 102 1
CNews Рынок ИТ-услуг 115 1
MasterCard - Mobile Payments Study 2 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting 98 1
HitWise 69 1
Strategy Analytics 283 1
IDC Forecast and Competitive Analysis 3 1
eMarketer 201 1
RepTrak Global 100 4 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 28 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 192 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7616 1
Juniper Research 510 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 428 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 186 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 95 1
University of Oxford - Оксфордский университет 194 1
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 45 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11964 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2165 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 1
SearchInform Road Show 6 1
День молодёжи - 27 июня 710 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2023 годы.
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