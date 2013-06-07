Google+ - Google Plus - социальная сеть

Май 2013: новые трояны-шпионы для Android, атака пользователей Facebook, Google Plus и Twitter », размещать сообщения на стене, отправлять личные сообщения и т.д. При этом вредоносная программа обладает функционалом для работы не только в Facebook, но и для взаимодействия с соцсетями Twitter и Google Plus — в частности, она наделена функцией рассылки спама. 23 мая сообщалось о массовой спам-рассылке, которой подверглись преимущественно российские пользователи Skype. Злоумышленники ра

Новый троян охотится на пользователей Facebook, Twitter и Google Plus программе для Facebook. Trojan.Facebook.311 может не только публиковать от имени пользователя новые статусы, вступать в группы, оставлять комментарии, но и рассылать спам в социальных сетях Twitter и Google Plus, сообщили CNews в компании. По информации «Доктор Веб», троянская программа Trojan.Facebook.311 представляет собой написанные на языке JavaScript надстройки для популярных браузеров

MySpace популярнее, чем Tumblr и Google Plus ателя месяцем ранее. Также это более чем в два раза меньше 50 млн посетителей, которые социальная сеть имела годом ранее. Однако Myspace по-прежнему опережает по популярности социальные сети Tumblr и Google Plus. Лидером среди социальных сетей остается Facebook. Аудитория этой сети в декабре прошлого года составила 162 млн уникальных посетителей, что на 4 млн ниже, чем месяцем ранее. На вто