Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Google+ Google Plus социальная сеть

Google+ - Google Plus - социальная сеть

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.06.2013 Май 2013: новые трояны-шпионы для Android, атака пользователей Facebook, Google Plus и Twitter

», размещать сообщения на стене, отправлять личные сообщения и т.д. При этом вредоносная программа обладает функционалом для работы не только в Facebook, но и для взаимодействия с соцсетями Twitter и Google Plus — в частности, она наделена функцией рассылки спама. 23 мая сообщалось о массовой спам-рассылке, которой подверглись преимущественно российские пользователи Skype. Злоумышленники ра
16.05.2013 Новый троян охотится на пользователей Facebook, Twitter и Google Plus

программе для Facebook. Trojan.Facebook.311 может не только публиковать от имени пользователя новые статусы, вступать в группы, оставлять комментарии, но и рассылать спам в социальных сетях Twitter и Google Plus, сообщили CNews в компании. По информации «Доктор Веб», троянская программа Trojan.Facebook.311 представляет собой написанные на языке JavaScript надстройки для популярных браузеров
13.01.2012 MySpace популярнее, чем Tumblr и Google Plus

ателя месяцем ранее. Также это более чем в два раза меньше 50 млн посетителей, которые социальная сеть имела годом ранее. Однако Myspace по-прежнему опережает по популярности социальные сети Tumblr и Google Plus. Лидером среди социальных сетей остается Facebook. Аудитория этой сети в декабре прошлого года составила 162 млн уникальных посетителей, что на 4 млн ниже, чем месяцем ранее. На вто
27.09.2011 Посещаемость Google Plus подскочила на 1269% после отмены инвайтов

По данным компании Experian Hitwise, социальная сеть Google Plus пережила огромный скачок трафика на прошлой неделе, после того как отменила доступ по приглашениям и стала доступной для всех. Посещаемость Google на прошлой неделе подскочила сразу
20.12.2007 Сделка Google+DoubleClick получила одобрение в США
22.11.2007 Сенат США обеспокоен сделкой Google+DoubleClick
14.11.2007 Еврокомиссия назначила новое расследование по делу Google+DoubleClick
30.10.2007 Австралия не против сделки Google+DoubleClick
23.10.2007 Google+DoubleClick: Еврокомиссия продлила срок расследования
28.09.2007 Google+DoubleClick: сделку рассмотрел Сенат США

Публикаций - 217, упоминаний - 451

Google+ и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 213
Meta Platforms - Facebook 4621 103
X Corp - Twitter 2938 67
Apple Inc 13156 36
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 34
Microsoft Corporation 25775 30
Samsung Electronics 11065 19
Amazon Inc - Amazon.com 3277 12
VK - Mail.ru Group 3602 12
Yahoo! 3726 10
Oracle Corporation 7074 8
Sony 6739 8
Yandex - Яндекс 9216 7
HTC Corporation 1512 7
Dropbox 527 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Telegram Group 2940 6
Ростелеком 10948 5
Dr.Web - Доктор Веб 1294 5
HP Inc. 5883 5
Acer Group - Acer Inc 2776 5
PayPal 671 5
Nvidia Corp 4002 4
X Development LLC - Google X - Alphabet X - The Moonshot Factory 36 4
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком - УМС - Уральские Мобильные Сети 81 4
LG Electronics 3735 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 4
AOL Inc - America Online 1883 3
Zynga Game Network 133 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 3
Lenovo Group 2447 3
Intel Corporation 12811 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Toshiba Corporation 2980 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 3
Microsoft - LinkedIn 699 20
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
eBay Inc 1640 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Совкомбанк Совесть 279 2
Резонанс НПП 407 2
Почта России ПАО 2370 2
Visa International 1993 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Bank of America - Банк Америки 271 2
Expedia Group 136 1
ID Finance - MoneyMan - МФК МаниМен 30 1
МегаФон MICL - MegaFon Investments (Cyprus) Limited 19 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Верный - торговая сеть 326 1
Venture Capital 40 1
Getty Images 29 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Sony Music Entertainment 161 1
Uber 357 1
TripAdvisor 41 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 1
WMG - Warner Music Group 210 1
Garsdale Services 39 1
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 1
DeviantArt 9 1
Белый Ветер 365 1
Barnes & Noble 171 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
TuneIn Radio 8 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
Frank RG - Frank Research Group - Фрэнк РГ 20 1
Синдика ХК - Старбакс 4 1
Art Levinson - Арт Левинсон 1 1
Кредитпромбанк 7 1
Coldplay 14 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 3
ACCC - Australian Competition & Consumer Commission - Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей 18 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
EPIC - Electronic Privacy Information Center - Электронный информационный центр конфиденциальности 19 1
IODA - Independent Online Distribution Alliance - Независимый альянс онлайнового распространения 4 1
WNBA - Women's National Basketball Association - Женская национальная баскетбольная ассоциация 3 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 159
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 40
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 37
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 36
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 28
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 28
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 24
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 18
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 17
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 16
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 14
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 14
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 14
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 13
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 13
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 12
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2113 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 11
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 11
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 10
Google Android - приложения и разработчики 736 10
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 10
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 10
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 9
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 9
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 9
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1427 9
Google Android 15244 68
Google YouTube - Видеохостинг 3002 33
Apple iOS 8583 32
Google - Gmail 1021 32
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 27
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 25
Google Chrome - браузер 1701 24
Apple iPad 4012 22
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 21
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 20
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 16
Google Hangouts - Google VideoChat - мессенджер 87 15
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 15
Microsoft Windows 16882 14
Apple - App Store 3109 13
Myspace - социальная сеть 640 12
Google Picasa Web Albums 167 12
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 12
Google Talk - Google Chat 163 11
Mozilla Firefox - браузер 1951 11
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 11
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 10
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 10
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 10
Google Buzz - Сервис Живая Лента Google 21 9
Linux OS 11533 9
Apple Safari - браузер 896 9
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 389 9
Google Play Music - Google Play Музыка 63 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 8
Google Photos 88 7
Tumblr 43 7
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 7
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 401 7
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 7
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 7
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 6
Apple iTunes Store 1118 6
Google Reader 36 6
Larry Page - Ларри Пейдж 197 16
Gundotra Vic - Гундотра Вик - Гандотра Вик 18 9
Brin Sergey - Сергей Брин 193 7
Horowitz Bradley - Хоровиц Брэдли 10 6
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 5
Allen Paul - Аллен Пол 125 4
Дуров Павел 329 4
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 3
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 3
Свириденко Андрей 99 2
Smith Ben - Смит Бен 2 2
Wojcicki Susan - Войжитски Сюзан - Войцицки Сьюзен 20 2
Ramaswamy Sridhar - Рамасвами Шридхар 6 2
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 2
Цыплухин Владислав 41 2
Parviz Babak - Парвиз Бабак 7 2
Beaufort Francois - Бьюфорт Франсуа 5 2
Wojcicki Anne - Войцицки Анне - Войжитски Анна - Войсицки Анна 19 2
Schiavo Vincent - Скиаво Винсент 3 2
Yegge Steve - Йегге Стив 2 2
Rohrweck Florian - Рорвек Флориан 2 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 2
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 1
Kurian Thomas - Куриан Томас 46 1
Козырев Алексей 328 1
Наместников Юрий 40 1
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Smith Brad - Смит Брэд 104 1
Сегалович Илья 41 1
Левашов Александр 92 1
Ожегов Сергей 32 1
Комаров Сергей 16 1
Мартынов Сергей 24 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Магдануров Гайдар 23 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 51
Россия - РФ - Российская федерация 166168 42
Европа 24964 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 12
Индия - Bharat 5870 8
Китай - Тайвань 4245 8
Южная Корея - Республика 7052 7
Япония 13807 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Азия - Азиатский регион 5920 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
Франция - Французская Республика 8177 6
США - Калифорния 4829 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
США - Нью-Йорк 3180 5
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 5
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 4
Канада 5082 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
Турция - Турецкая республика 2620 4
Испания - Королевство 3840 4
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 310 3
Израиль 2856 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Индонезия - Республика 1058 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 2
Нидерланды 3746 2
Россия - УФО - Челябинская область 1512 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 2
Румыния 753 2
Австрия - Австрийская Республика 1357 2
Аргентина - Аргентинская Республика 615 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 18
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 14
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 8
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 7
Английский язык 7030 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 7
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 5
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 3
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 599 3
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 3
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 373 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 18
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 5
NYT - The New York Times 1100 5
Mashable 372 4
CNET Networks - CNET News 1643 4
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 3
The Verge - Издание 619 3
Wikipedia - Википедия 650 3
Engadget - Блог о технологиях 429 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
VentureBeat 90 3
Ars Technica 450 2
Re/code 40 2
News Corp - News Corporation 221 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Bloomberg 1627 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 2
Linux Journal 7 1
SlashGear 134 1
Korea Herald 47 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Android Authority 62 1
Killed by Google 2 1
GigaOM 71 1
Independent 111 1
Mercury News - San Jose Mercury News 52 1
The Economist 49 1
ТАСС Телеком 38 1
Times 661 1
Redmond Developer News - Redmond magazine - Redmondmag 5 1
ITProPortal 4 1
TNW - The Next Web 90 1
Forbes - Форбс 1002 1
FT - Financial Times 1296 1
Reddit 398 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
ZDnet 663 1
The Guardian - Британская газета 406 1
comScore 379 6
IDC - International Data Corporation 4975 3
Bain Group - Kantar Group - TNS Kantar - Taylor Nelson Sofres 35 2
Gartner - Гартнер 3658 2
Fortune Global 500 295 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
Strategy Analytics 285 1
IDC Russia Cloud Services Market 16 1
RepIn - Reputation Institute - Институт репутации - RepTrak Global 100 6 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
eMarketer 206 1
Experian Hitwise - CheetahMail 6 1
HitWise 69 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
MasterCard - Mobile Payments Study 17 1
Needham & Company 36 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 1
Emory University - Университет Эмори - Эморийский университет 33 1
Syracuse University - Сиракузский университет - Сиракьюсский университет 12 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
SearchInform Road Show 13 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще