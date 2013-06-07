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Google+ Google Plus социальная сеть
СОБЫТИЯ
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|07.06.2013
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Май 2013: новые трояны-шпионы для Android, атака пользователей Facebook, Google Plus и Twitter
», размещать сообщения на стене, отправлять личные сообщения и т.д. При этом вредоносная программа обладает функционалом для работы не только в Facebook, но и для взаимодействия с соцсетями Twitter и Google Plus — в частности, она наделена функцией рассылки спама. 23 мая сообщалось о массовой спам-рассылке, которой подверглись преимущественно российские пользователи Skype. Злоумышленники ра
|16.05.2013
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Новый троян охотится на пользователей Facebook, Twitter и Google Plus
программе для Facebook. Trojan.Facebook.311 может не только публиковать от имени пользователя новые статусы, вступать в группы, оставлять комментарии, но и рассылать спам в социальных сетях Twitter и Google Plus, сообщили CNews в компании. По информации «Доктор Веб», троянская программа Trojan.Facebook.311 представляет собой написанные на языке JavaScript надстройки для популярных браузеров
|13.01.2012
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MySpace популярнее, чем Tumblr и Google Plus
ателя месяцем ранее. Также это более чем в два раза меньше 50 млн посетителей, которые социальная сеть имела годом ранее. Однако Myspace по-прежнему опережает по популярности социальные сети Tumblr и Google Plus. Лидером среди социальных сетей остается Facebook. Аудитория этой сети в декабре прошлого года составила 162 млн уникальных посетителей, что на 4 млн ниже, чем месяцем ранее. На вто
|27.09.2011
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Посещаемость Google Plus подскочила на 1269% после отмены инвайтов
По данным компании Experian Hitwise, социальная сеть Google Plus пережила огромный скачок трафика на прошлой неделе, после того как отменила доступ по приглашениям и стала доступной для всех. Посещаемость Google на прошлой неделе подскочила сразу
|20.12.2007
|Сделка Google+DoubleClick получила одобрение в США
|22.11.2007
|Сенат США обеспокоен сделкой Google+DoubleClick
|14.11.2007
|Еврокомиссия назначила новое расследование по делу Google+DoubleClick
|30.10.2007
|Австралия не против сделки Google+DoubleClick
|23.10.2007
|Google+DoubleClick: Еврокомиссия продлила срок расследования
|28.09.2007
|Google+DoubleClick: сделку рассмотрел Сенат США
Google+ и организации, системы, технологии, персоны:
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