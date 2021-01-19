CES Consumer Electronics Show CES Innovation Awards Международная выставка потребительской электроники

Самое интересное на CES 2021: выбор ZOOM Ноутбуки и планшеты По уже сложившейся традиции на CES 2021 показали множество новых ноутбуков. Большая часть из них — это текущие обновления старых моделей, гаджеты более мощные и с поддержкой 5G и Wi-Fi 6. Мы же остановимся на самых инновацио

Онлайн-выставка CES 2021 пройдет на базе облачных технологий Microsoft ких технологий (CTA), которая является организатором одной из крупнейших технологических выставок – Consumer Electronics Show (CES). В 2021 г. выставка CES пройдет в онлайн-формате с 11 по 14 я

Самые интересные новинки CES 2019 Нашествие 8К телевизоров и телевизор-рулон Производителей не останавливает, что доступного контента в формате 8К еще очень мало — на CES 2019 они продолжили эксперимент, начатый в прошлом году, и продемонстрировали ряд 8К телевизоров. Исходное разрешение в них обрабатывают и улучшают до 8К процессоры нового поколения. Sony п

Сверхтонкий ноутбук, игровой трансформер на GeForce RTX 2080 и другие новинки Acer на CES 2019 ильной Google Chrome OS, с сенсорным экраном и процессорами AMD A-серии. Премиальная тонкость и легкость Acer Swift 7 Acer Swift 7 за счет своих невероятных габаритов и изящности форм получил награду CES 2019 Innovation Award. Ультратонкие рамки делают экран ноутбука практически безрамочным и обеспечивают 14-дюймовому Swift 7 впечатляющее 92-процентное соотношение размеров дисплея и корпуса

D-Link представила решения для мобильных сетей 5G, IoT и «умного дома» D-Link представила на проходящей в Лас-Вегасе международной выставке потребительской электроники CES 2019 новейшие разработки и решения для мобильных сетей 5G, IoT и «умного дома». D-Link пр

Главные новинки Lenovo на CES 2019 Специально для выставки CES 2019 компания Lenovo подготовила презентации новых ноутбуков ThinkPad X1 Carbon и X1 Yoga, а также сдвоенного безрамочного дисплея ThinkVision P44w. Новое поколение сверхтонких ноутбуков Th

Новинки Dell получили приз CES 2018 Широкое разнообразие продуктов представила на выставке CES 2018 компания Dell. Обновлённая версия популярного ноутбука Dell XPS 13 получила награду CES 2018 Innovation Award. Модель оснащена дисплеем нового поколения InfinityEdge 4K Ultra HD

Cognitive Technologies представила на CES 2018 технологию понимания дорожной ситуации Cognitive Technologies, российский разработчик ИИ для беспилотных транспортных средств, впервые представил на крупнейшей мировой выставке электроники и робототехники CES 2018 в Лас Вегасе технологию понимания дорожной ситуации Cognitive smart situation capture. «Cognitive smart situation capture позволяет не только детектировать объекты дорожной сцены, но

Российская компания Promobot представила свои новинки на CES 2018 Promobot приняла участие в крупнейшей мировой выставке инноваций и потребительской техники CES 2018. Ежегодно здесь представляют свои новинки ведущие игроки мировой технической индустрии, такие как Samsung, LG, Mercedes, Nissan, Nicon. В этом году российские разработчики «Промобот» п

Всё самое интересное с CES 2018 ники, а также новые VR-устройства.Ноутбуки О портативных компьютерах, в том числе представленных на CES 2018, мы уже рассказывали в своей статье про самые ожидаемые ноутбуки, поэтому пройдёмся

HP представила на CES 2018 новое поколение персональных компьютеров HP Inc. представила на выставке CES 2018 несколько новых продуктов, начиная с ноутбуков-трансформеров и устройств с отсоединяемой клавиатурой до ультрасовременных решений для геймеров. «Сегодня идет процесс переосмысления все

«Мультикубик» представила на CES 2018 две новые версии CINEMOOD «Мультикубик» в рамках выставки CES 2018, которая проходит с 9 по 12 января в Лас Вегасе, представила новинки 2018 года: прототип беспроводного портативного кинотеатра CINEMOOD LTE, а также локализованную версию для американс

Qoobi представила на CES 2018 гаджет на советских радиолампах варцевого стекла, которое охлаждает нагретые радиолампы. Конечно, это выглядит очень эффектно, особенно со светодиодной подсветкой, которая управляется через мобильное приложение».Посетители выставки CES 2018 смогут оценить звук Qoobi на стенде №51663 в павильоне Eureka Park, где будут представлены избранные стартапы со всего мира.

Глобальные планы Lenovo на CES 2018 кий спектр своей продукции – включая ноутбуки и трансформеры ThinkPad, планшет Lenovo Tablet 10 и мониторы ThinkVision – представит компания Lenovo на открывшейся выставке потребительской электроники CES 2018. В серию ThinkPad X, готовой к показу в Лас-Вегасе, вошел ноутбук ThinkPad X280: его толщина составляет 17,4 мм, а вес – 1,18 кг. Вторым дополнением серии станет трансформер X380 Yoga,

Nokia тайком привезла на CES 2017 свой секретный будущий флагман. Видео Nokia показала таинственный флагманNokia тайком привезла на выставку CES 2017 два еще не анонсированных смартфона, сообщает ресурс Total Tech Media. Выставка потребительской электроники CES 2017 прошла 5-8 января в Лас-Вегасе, США. В одном из залов был за

LG ProBeam припасли для CES 2017 Для выставки CES 2017 компания LG припасла большой сюрприз – официальную презентацию лазерного проектора LG ProBeam. LG ProBeam разработан для использования в обычных домах и квартирах и может стать главным

Выставка CES 2016: самые важные анонсы, сделанные в Лас-Вегасе м по microUSB), спортивные костюмы с датчиками GPS и пояс Welt, способный замерять показатели организма и советовать владельцу, какую диету выбрать и как часто вставать с рабочего места. Huawei Перед CES 2016 ходило немало слухов о том, что китайцы привезут в Штаты устройство с 6 Гбайт оперативной памяти — это было бы вполне в духе времени. Однако Huawei ограничилась международным релизом м

LG озвучила планы на CES 2016 LG Electronics рассказала о своих аудио-новинках, которые появятся на январской выставке CES 2016. На CES 2016 намерена познакомить публику с моделями аудиотехники, которые станут основой её ассортимента в наступающем году. Все они станут частью единой музыкальной эко-систем

Анонсы и победы Dell на выставке CES 2015 Участие компании Dell в выставке CES 2015 оказалось крайне плодотворным. Были представлены несколько перспективных продуктов, эксперты отметили работу компании наградами. Так, среди новинок, представленных Dell на CES 2015<

Репортаж с выставки электроники CES 2013: Лас-Вегас в стиле техно вка, как и многие другие, собирает под одной крышей также и "аксессуарщиков" и даже разработчиков ПО, что уж говорить о разработчиках мобильных процессоров и платформ). Greetings, earthlings! Однако, CES 2013 сделал в этом смысле шаг в сторону от конечного потребителя. Это отнюдь не значит, что на выставке не было ничего интересного, напротив, при некоторой сноровке интересных гаджетов хват

Sony Xperia Z представлен на CES 2013 На выставке CES 2013 7 января 2013 года, в Лас Вегасе Sony Mobile Communications представила новый флагманский смартфон под управлением ОС Android — Xperia Z.Этот смартфон, оснащенный 5-дюймовым экраном Fu

Dell XPS 13: тест лучшего ультрабука выставки CES 2012 Один из известнейших англоязычных порталов о мобильных гаджетах назвал Dell XPS 13 лучшим ультрабуком выставки CES 2012. Насколько такое звание заслужено? На первый взгляд, ультрабук всего лишь соответствует тем требованиям, которые огласила Intel к данному классу устройств. Вес XPS 13 заявлен на уровне

Восстание роботов по сценарию Samsung на CES 2012 CES в Америке, уже некоторое время продаются у нас. Это и Samsung Galaxy Nexus, и Samung Note. Сопряжение со смартфоном делает управление приложениями более удобным Камеры В рамках пресс-конференции CES 2012 компанией Samsung были представлены новые камеры, оснащенные Wi-Fi: WB850F, WB150F и ST200F. Обладая возможностью связываться с устройствами по Wi-Fi, фотографии могут быть помещены в

Dell покажет Windows-планшет на выставке CES 2011 Корпорация Dell собирается представить на выставке CES 2011 новую модель планшетного компьютера под управлением Windows 7. Его будет демонстрировать Стив Баллмер, генеральный директор Microsoft, в ходе своего вступительного слова для участников

Olympus, Sony и Panasonic готовят новые фотокамеры на выставку CES 2011 В Сети появились сведения о планах трех крупных производителей фотоаппаратуры по выпуску новых камер. Olympus собирается показать на выставке CES 2011 аппарат Olympus XZ-1 с 10.1-мегапиксельным сенсором и матрицей 1/1,63. Panasonic планирует показать аналогичную модель, но с объективом 28-112 мм f/1.8-2.5, плюс вывести на рынок новую

LG покажет Android-планшеты на выставке CES 2011 Компания LG запланировала показ новых планшетных компьютеров под управлением мобильной операционной системы Google Android на выставке потребительской электроники CES 2011, сообщает деловое издание Korea Times со ссылкой на источники на рынке. Среди них будет компьютер с 8.9-дюймовым экраном, что нехарактерно для подобных устройств (сейчас самым распрост

LG покажет на CES 2011 3D-телевизор с улучшенным изображением Компания LG запланировала показать на выставке CES 2011 новую модель 3D-телевизора LW6500, поддерживающего воспроизведение 3D-контента. Устройство может показывать картинку кинематографического качества. В телевизоре применяется специальная

LG покажет на CES 2011 самый крупный и самый небольшой 3D-телевизор Компания LG Electronics объявила о том, что продемонстрирует на выставке CES 2011, которая состоится в самом начале января 2011 года в США, два новых 3D-телевизора. Один из них – самый большой по размеру диагонали в своем классе телевизор LZ9700. Он оснащен 72-дюймо

MSI покажет новые ноутбуки на выставке CES 2011 Компания Microstar собирается представить на предстоящей выставке потребительской электроники CES 2011 несколько новых ноутбуков, включая самый быстрый в мире игровой ноутбук. Обновлению

«Гуглопланшеты» нового поколения станут главной темой выставки CES 2011 По информации издания Digitimes, январская выставка потребительской электроники CES 2011 будет посвящена по большей части новинкам рынка планшетных компьютеров. На ней будут показаны модели следующего поколения на базе двухъядерных процессоров Nvidia Tegra 2. Их покажут пр

CES 2008: первые новинки года глазами CNews ="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"> Первый видеорепортаж из цикла, посвященного CES 2008. Другие материалы с выставки смотрите в ближайшее время на CNews TV <3D_VIDEO> Pione

Техника будущего: главные премьеры CES 2008 Вчера в Лас-Вегасе завершилась крупнейшая выставка высоких технологий Consumer Electronics Show (CES) 2008. В ней приняло участие 2700 компаний, а количество посетителей превысило 140 тыс. человек. Общая выставочная площадь составила 167 тыс. кв. м. Среди бесчисл

CES 2008: Cisco представила новые модели ТВ-приставок На международной выставке CES 2008 компания Cisco продемонстрировала три новые модели телевизионных приставок из серии 8500HDC DVR. Новые устройства имеют более широкий набор функций и поддерживают целый ряд технических

CES 2008: Asustek представил ноутбуки с двумя GeForce, 1-ТБ HDD Компания Asustek Computer продемонстрировала широкой публике на CES 2008 целый ряд ноутбуков, включая наиболее интересные модели G70 с двумя графическими процессорами и M50 и M70 с двумя жесткими дисками общим объемом 1 ТБ, сообщает DigiTimes. Игровой ноутб

CES 2008: UMPC Samsung Q1 Ultra получил апгрейд Южнокорейская компания Samsung Electronics представила на CES 2008 новую модель своего UMPC Samsung Q1 Ultra – Samsung Q1 Ultra Premium. По сравнению с предыдущей моделью новинка обладает более мощным низковольтовым процессором Intel Core Solo U1500 с

CES 2008: Россыпь новинок от iRiver Корейская компания iRiver представила на CES 2008 целый ряд новых плееров, сообщает Akihabaranews.com. Всего было представлено 6 медиаплееров E100, M20, P20, P10, Spinn и LPlayer и 2 музыкальных USB-плеера Volcano и Homme. Первый плее

Лучшие девушки CES 2007 Модели являются практически неотъемлимой частью любой IT-выставки. CES 2007 в Лас-Вегасе - не исключение. Вот небольшая подборка фотографий.

Итоги Consumer Electronics Show'2003 Цифровой Новый год наступил 9 января в Лас-Вегасе. В этот день открылось очередное Шоу Потребительской Электроники (Consumer Electronics Show), во многом определяющее перспективы развития отрасли в нынешнем году. CES-2003 — это две тысячи производителей, разработчиков и поставщиков электронной техники и