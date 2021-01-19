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CES Consumer Electronics Show CES Innovation Awards Международная выставка потребительской электроники



19.01.2021 Самое интересное на CES 2021: выбор ZOOM

Ноутбуки и планшеты По уже сложившейся традиции на CES 2021 показали множество новых ноутбуков. Большая часть из них — это текущие обновления старых моделей, гаджеты более мощные и с поддержкой 5G и Wi-Fi 6. Мы же остановимся на самых инновацио
23.10.2020 Онлайн-выставка CES 2021 пройдет на базе облачных технологий Microsoft

ких технологий (CTA), которая является организатором одной из крупнейших технологических выставок – Consumer Electronics Show (CES). В 2021 г. выставка CES пройдет в онлайн-формате с 11 по 14 я
14.01.2019 Самые интересные новинки CES 2019

Нашествие 8К телевизоров и телевизор-рулон Производителей не останавливает, что доступного контента в формате 8К еще очень мало — на CES 2019 они продолжили эксперимент, начатый в прошлом году, и продемонстрировали ряд 8К телевизоров. Исходное разрешение в них обрабатывают и улучшают до 8К процессоры нового поколения. Sony п
11.01.2019 Сверхтонкий ноутбук, игровой трансформер на GeForce RTX 2080 и другие новинки Acer на CES 2019

ильной Google Chrome OS, с сенсорным экраном и процессорами AMD A-серии. Премиальная тонкость и легкость Acer Swift 7 Acer Swift 7 за счет своих невероятных габаритов и изящности форм получил награду CES 2019 Innovation Award. Ультратонкие рамки делают экран ноутбука практически безрамочным и обеспечивают 14-дюймовому Swift 7 впечатляющее 92-процентное соотношение размеров дисплея и корпуса
10.01.2019 D-Link представила решения для мобильных сетей 5G, IoT и «умного дома»

D-Link представила на проходящей в Лас-Вегасе международной выставке потребительской электроники CES 2019 новейшие разработки и решения для мобильных сетей 5G, IoT и «умного дома». D-Link пр
09.01.2019 Главные новинки Lenovo на CES 2019

Специально для выставки CES 2019 компания Lenovo подготовила презентации новых ноутбуков ThinkPad X1 Carbon и X1 Yoga, а также сдвоенного безрамочного дисплея ThinkVision P44w. Новое поколение сверхтонких ноутбуков Th
16.01.2018 Новинки Dell получили приз CES 2018

Широкое разнообразие продуктов представила на выставке CES 2018 компания Dell. Обновлённая версия популярного ноутбука Dell XPS 13 получила награду CES 2018 Innovation Award. Модель оснащена дисплеем нового поколения InfinityEdge 4K Ultra HD
15.01.2018 Cognitive Technologies представила на CES 2018 технологию понимания дорожной ситуации

Cognitive Technologies, российский разработчик ИИ для беспилотных транспортных средств, впервые представил на крупнейшей мировой выставке электроники и робототехники CES 2018 в Лас Вегасе технологию понимания дорожной ситуации Cognitive smart situation capture.  «Cognitive smart situation capture позволяет не только детектировать объекты дорожной сцены, но

15.01.2018 Российская компания Promobot представила свои новинки на CES 2018

Promobot приняла участие в крупнейшей мировой выставке инноваций и потребительской техники CES 2018. Ежегодно здесь представляют свои новинки ведущие игроки мировой технической индустрии, такие как Samsung, LG, Mercedes, Nissan, Nicon. В этом году российские разработчики «Промобот» п
15.01.2018 Всё самое интересное с CES 2018

ники, а также новые VR-устройства.Ноутбуки О портативных компьютерах, в том числе представленных на CES 2018, мы уже рассказывали в своей статье про самые ожидаемые ноутбуки, поэтому пройдёмся

12.01.2018 HP представила на CES 2018 новое поколение персональных компьютеров

HP Inc. представила на выставке CES 2018 несколько новых продуктов, начиная с ноутбуков-трансформеров и устройств с отсоединяемой клавиатурой до ультрасовременных решений для геймеров. «Сегодня идет процесс переосмысления все
09.01.2018 «Мультикубик» представила на CES 2018 две новые версии CINEMOOD

«Мультикубик» в рамках выставки CES 2018, которая проходит с 9 по 12 января в Лас Вегасе, представила новинки 2018 года: прототип беспроводного портативного кинотеатра CINEMOOD LTE, а также локализованную версию для американс
09.01.2018 Qoobi представила на CES 2018 гаджет на советских радиолампах

варцевого стекла, которое охлаждает нагретые радиолампы. Конечно, это выглядит очень эффектно, особенно со светодиодной подсветкой, которая управляется через мобильное приложение».Посетители выставки CES 2018 смогут оценить звук Qoobi на стенде №51663 в павильоне Eureka Park, где будут представлены избранные стартапы со всего мира.
09.01.2018 Глобальные планы Lenovo на CES 2018

кий спектр своей продукции – включая ноутбуки и трансформеры ThinkPad, планшет Lenovo Tablet 10 и мониторы ThinkVision – представит компания Lenovo на открывшейся выставке потребительской электроники CES 2018. В серию ThinkPad X, готовой к показу в Лас-Вегасе, вошел ноутбук ThinkPad X280: его толщина составляет 17,4 мм, а вес – 1,18 кг. Вторым дополнением серии станет трансформер X380 Yoga,
12.01.2017 Nokia тайком привезла на CES 2017 свой секретный будущий флагман. Видео

Nokia показала таинственный флагманNokia тайком привезла на выставку CES 2017 два еще не анонсированных смартфона, сообщает ресурс Total Tech Media. Выставка потребительской электроники CES 2017 прошла 5-8 января в Лас-Вегасе, США. В одном из залов был за
26.12.2016 LG ProBeam припасли для CES 2017

Для выставки CES 2017 компания LG припасла большой сюрприз – официальную презентацию лазерного проектора LG ProBeam. LG ProBeam разработан для использования в обычных домах и квартирах и может стать главным
21.01.2016 Выставка CES 2016: самые важные анонсы, сделанные в Лас-Вегасе

м по microUSB), спортивные костюмы с датчиками GPS и пояс Welt, способный замерять показатели организма и советовать владельцу, какую диету выбрать и как часто вставать с рабочего места. Huawei Перед CES 2016 ходило немало слухов о том, что китайцы привезут в Штаты устройство с 6 Гбайт оперативной памяти — это было бы вполне в духе времени. Однако Huawei ограничилась международным релизом м
15.12.2015 LG озвучила планы на CES 2016

LG Electronics рассказала о своих аудио-новинках, которые появятся на январской выставке CES 2016. На CES 2016 намерена познакомить публику с моделями аудиотехники, которые станут основой её ассортимента в наступающем году. Все они станут частью единой музыкальной эко-систем
21.01.2015 Анонсы и победы Dell на выставке CES 2015

Участие компании Dell в выставке CES 2015 оказалось крайне плодотворным. Были представлены несколько перспективных продуктов, эксперты отметили работу компании наградами. Так, среди новинок, представленных Dell на CES 2015<
24.01.2013 Репортаж с выставки электроники CES 2013: Лас-Вегас в стиле техно

вка, как и многие другие, собирает под одной крышей также и "аксессуарщиков" и даже разработчиков ПО, что уж говорить о разработчиках мобильных процессоров и платформ). Greetings, earthlings! Однако, CES 2013 сделал в этом смысле шаг в сторону от конечного потребителя. Это отнюдь не значит, что на выставке не было ничего интересного, напротив, при некоторой сноровке интересных гаджетов хват
10.01.2013 Sony Xperia Z представлен на CES 2013

На выставке CES 2013 7 января 2013 года, в Лас Вегасе Sony Mobile Communications представила новый флагманский смартфон под управлением ОС Android — Xperia Z.Этот смартфон, оснащенный 5-дюймовым экраном Fu
27.02.2012 Dell XPS 13: тест лучшего ультрабука выставки CES 2012

Один из известнейших англоязычных порталов о мобильных гаджетах назвал Dell XPS 13 лучшим ультрабуком выставки CES 2012. Насколько такое звание заслужено? На первый взгляд, ультрабук всего лишь соответствует тем требованиям, которые огласила Intel к данному классу устройств. Вес XPS 13 заявлен на уровне
25.01.2012 Восстание роботов по сценарию Samsung на CES 2012

CES в Америке, уже некоторое время продаются у нас. Это и Samsung Galaxy Nexus, и Samung Note. Сопряжение со смартфоном делает управление приложениями более удобным Камеры В рамках пресс-конференции CES 2012 компанией Samsung были представлены новые камеры, оснащенные Wi-Fi: WB850F, WB150F и ST200F. Обладая возможностью связываться с устройствами по Wi-Fi, фотографии могут быть помещены в

03.01.2011 Dell покажет Windows-планшет на выставке CES 2011

Корпорация Dell собирается представить на выставке CES 2011 новую модель планшетного компьютера под управлением Windows 7. Его будет демонстрировать Стив Баллмер, генеральный директор Microsoft, в ходе своего вступительного слова для участников
31.12.2010 Olympus, Sony и Panasonic готовят новые фотокамеры на выставку CES 2011

В Сети появились сведения о планах трех крупных производителей фотоаппаратуры по выпуску новых камер. Olympus собирается показать на выставке CES 2011 аппарат Olympus XZ-1 с 10.1-мегапиксельным сенсором и матрицей 1/1,63. Panasonic планирует показать аналогичную модель, но с объективом 28-112 мм f/1.8-2.5, плюс вывести на рынок новую
31.12.2010 LG покажет Android-планшеты на выставке CES 2011

Компания LG запланировала показ новых планшетных компьютеров под управлением мобильной операционной системы Google Android на выставке потребительской электроники CES 2011, сообщает деловое издание Korea Times со ссылкой на источники на рынке. Среди них будет компьютер с 8.9-дюймовым экраном, что нехарактерно для подобных устройств (сейчас самым распрост
30.12.2010 LG покажет на CES 2011 3D-телевизор с улучшенным изображением

Компания LG запланировала показать на выставке CES 2011 новую модель 3D-телевизора LW6500, поддерживающего воспроизведение 3D-контента. Устройство может показывать картинку кинематографического качества. В телевизоре применяется специальная
27.12.2010 LG покажет на CES 2011 самый крупный и самый небольшой 3D-телевизор

Компания LG Electronics объявила о том, что продемонстрирует на выставке CES 2011, которая состоится в самом начале января 2011 года в США, два новых 3D-телевизора. Один из них – самый большой по размеру диагонали в своем классе телевизор LZ9700. Он оснащен 72-дюймо
14.12.2010 MSI покажет новые ноутбуки на выставке CES 2011

Компания Microstar собирается представить на предстоящей выставке потребительской электроники CES 2011 несколько новых ноутбуков, включая самый быстрый в мире игровой ноутбук. Обновлению

19.11.2010 «Гуглопланшеты» нового поколения станут главной темой выставки CES 2011

По информации издания Digitimes, январская выставка потребительской электроники CES 2011 будет посвящена по большей части новинкам рынка планшетных компьютеров. На ней будут показаны модели следующего поколения на базе двухъядерных процессоров Nvidia Tegra 2. Их покажут пр
21.01.2008 CES 2008: первые новинки года глазами CNews

="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"> Первый видеорепортаж из цикла, посвященного CES 2008. Другие материалы с выставки смотрите в ближайшее время на CNews TV <3D_VIDEO> Pione
11.01.2008 Техника будущего: главные премьеры CES 2008

Вчера в Лас-Вегасе завершилась крупнейшая выставка высоких технологий Consumer Electronics Show (CES) 2008. В ней приняло участие 2700 компаний, а количество посетителей превысило 140 тыс. человек. Общая выставочная площадь составила 167 тыс. кв. м. Среди бесчисл
10.01.2008 CES 2008: Cisco представила новые модели ТВ-приставок

На международной выставке CES 2008 компания Cisco продемонстрировала три новые модели телевизионных приставок из серии 8500HDC DVR. Новые устройства имеют более широкий набор функций и поддерживают целый ряд технических
10.01.2008 CES 2008: Asustek представил ноутбуки с двумя GeForce, 1-ТБ HDD

Компания Asustek Computer продемонстрировала широкой публике на CES 2008 целый ряд ноутбуков, включая наиболее интересные модели G70 с двумя графическими процессорами и M50 и M70 с двумя жесткими дисками общим объемом 1 ТБ, сообщает DigiTimes. Игровой ноутб
10.01.2008 CES 2008: UMPC Samsung Q1 Ultra получил апгрейд

Южнокорейская компания Samsung Electronics представила на CES 2008 новую модель своего UMPC Samsung Q1 Ultra – Samsung Q1 Ultra Premium. По сравнению с предыдущей моделью новинка обладает более мощным низковольтовым процессором Intel Core Solo U1500 с
10.01.2008 CES 2008: Россыпь новинок от iRiver

Корейская компания iRiver представила на CES 2008 целый ряд новых плееров, сообщает Akihabaranews.com. Всего было представлено 6 медиаплееров E100, M20, P20, P10, Spinn и LPlayer и 2 музыкальных USB-плеера Volcano и Homme. Первый плее
15.01.2007 Лучшие девушки CES 2007

  Модели являются практически неотъемлимой частью любой IT-выставки. CES 2007 в Лас-Вегасе - не исключение. Вот небольшая подборка фотографий.
20.01.2003 Итоги Consumer Electronics Show'2003

Цифровой Новый год наступил 9 января в Лас-Вегасе. В этот день открылось очередное Шоу Потребительской Электроники (Consumer Electronics Show), во многом определяющее перспективы развития отрасли в нынешнем году. CES-2003 — это две тысячи производителей, разработчиков и поставщиков электронной техники и
11.01.2000 На выставке Consumer Electronics Show была проведена демонстрация ПК с частотой процессора 1 ГГц

Компании AMD, Compaq и KryoTech провели на прошедшей выставке бытовой электроники (Consumer Electronics Show ) совместную демонстрацию компьютера с процессором работающим на частоте 1000 МГц. Этим компьютером стал Compaq Presario Internet PC. В нем был установлен процессор At

Публикаций - 540, упоминаний - 565

CES и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 9938 158
Intel Corporation 11867 103
LG Electronics 3566 94
Microsoft Corporation 23996 83
Nvidia Corp 3301 81
Apple Inc 11603 75
Sony 6480 71
Google LLC 11349 60
Lenovo Group 2231 57
ASUS - AsusTek Computer Inc 1993 48
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 42
Dell EMC 4970 40
HP Inc. 5614 38
AMD - Advanced Micro Devices 3990 36
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2464 33
Qualcomm Technologies 1748 33
Huawei 3679 32
ДОК 808 23
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5633 22
Lenovo Motorola 3490 21
Xiaomi 1486 20
Toshiba Corporation 2905 20
HTC Corporation 1491 20
Sharp Corporation 1036 17
Dell Technologies - Dell Computer 2115 17
Philips 2034 13
Meta Platforms - Facebook 4366 13
Amazon Inc - Amazon.com 2879 13
HP - Hewlett-Packard 3614 12
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 11
X Corp - Twitter 2793 11
AT&T Inc 1663 10
ZTE Corporation 735 10
MediaTek 488 10
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 315 10
Verizon Communications - Bell Atlanitic 986 9
VAIO 334 9
Fujitsu 2027 9
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 569 9
IBM - International Business Machines Corp 9328 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6755 27
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 11
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 259 9
BMW Group 425 8
Carl Zeiss AG 291 7
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 519 6
Россети Ленэнерго 1698 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 462 5
Открытие ФК - Банк Открытие 523 5
Лента - Сеть розничной торговли 1888 5
Kickstarter 126 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2005 4
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 261 4
Honda Motor Company 230 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 457 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 433 3
Возрождение - Коммерческий банк 336 3
Walt Disney Company 576 3
eBay Inc 1605 3
Volkswagen Audi Group 199 3
Меркури - Mercury 213 3
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Вирлпул Рус 82 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 922 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1810 3
Volvo Cars 251 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 447 2
Barclays 119 2
Caterpillar - 88 2
JCB International 142 2
Dell Alienware Training Facility 2 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1086 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 202 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 878 2
Lockheed Martin 752 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 734 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6457 2
Tesla Motors 367 2
Dyson 115 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Даймлер-Бенц АГ - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 200 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4188 14
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 620 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10312 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1385 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 648 2
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 48 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 362 2
JPO - Japan Patent Office - Патентном ведомстве Японии - Японское патентное ведомство 1 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 202 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1104 1
Судебная власть - Judicial power 2206 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 353 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 205 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 55 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 738 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1251 1
Президент Российской Федерации 3996 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1289 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3345 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3142 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2622 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2892 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6177 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1390 5
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 3
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 3
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 2
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 4 2
Linux Foundation 177 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 2
OLPC - One Laptop per Child 81 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 64 2
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 181 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 66 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 52 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 25 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19844 204
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22625 179
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12096 169
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13714 129
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11678 128
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23422 124
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8758 124
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6858 121
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11978 117
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22562 112
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5751 107
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6898 104
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9049 101
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5827 97
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13247 95
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16456 92
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43670 90
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9601 87
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10908 83
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6920 81
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9631 77
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3606 75
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3126 73
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5895 67
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7294 62
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6287 59
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1174 54
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26609 50
Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3322 49
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6880 48
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15505 45
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2930 45
Контрастность 2717 42
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3380 41
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 1988 40
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9130 39
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2552 39
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13464 37
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5547 37
Тонкий клиент - Thin client - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2363 36
Google Android 13307 113
Microsoft Windows 14949 69
Apple iPhone - серия смартфонов 6841 47
Intel Core - Семейство процессоров 1152 38
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1254 37
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1423 35
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4836 33
Apple iOS 7286 29
Nvidia Tegra - серия процессоров 442 29
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 766 26
Microsoft Windows 10 1611 25
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1299 25
Apple iPad 3793 24
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 881 23
Nvidia GeForce GTX 516 21
Microsoft Windows 7 1923 21
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 20
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 20
Samsung Galaxy 913 19
Apple iPhone 6 4861 18
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 480 18
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1362 18
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 200 17
Linux OS 8992 17
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 655 17
Samsung Galaxy Note 686 17
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 696 16
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 407 16
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 845 15
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2384 15
Microsoft Windows Hello 195 14
Dell Inspiron XPS - Серия ноутбуков 137 14
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 464 14
Intel x86 - архитектура процессора 1724 14
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 423 13
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 420 13
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 13
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1612 13
Intel Core i - Cерия процессоров 492 13
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 593 13
Gates William Henry - Гейтс Билл 902 14
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 13
Jobs Steve - Джобс Стив 1004 6
Rubin Andy - Рубин Энди 61 5
Lisa Su - Лиза Су 49 4
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 82 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 371 3
Allen Paul - Аллен Пол 120 3
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 3
Ксенин Алекс 311 3
Dell Michael - Делл Майкл 190 2
Shen Jerry - Шен Джерри 30 2
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 2
Bond James - Бонд Джеймс 48 2
Schwarzenegger Arnold - Шварценеггер Арнольд 38 2
Yang Jerry - Янг Джерри 84 2
Мартынов Владислав 113 2
Azor Frank - Эзор Фрэнк 3 2
Bach Robbie - Бэч Робби 29 2
Koduri Raja - Кодури Раджа 23 2
Chubachi Ryoji - Тюбати Редзи 7 2
Греф Герман 386 2
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 323 2
Shapiro Gary - Шапиро Гэри 5 2
Путин Владимир 2910 2
Blass Evan - Бласс Эван 33 2
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 53 2
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 50 1
Sam Burd - Сэм Бурд 5 1
Enderle Rob - Эндерле Роб 25 1
Чубайс Анатолий 208 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Егоров Даниил 18 1
Хэдберг Анна-Софи 4 1
Sinclair Alex - Синклер Алекс 5 1
Buck Ian - Бак Йэн 11 1
Семенов Александр 126 1
Clarke Jim - Кларк Джим 1 1
Cho Alex - Чоу Алекс 7 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 785 169
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50833 150
Россия - РФ - Российская федерация 131665 134
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15935 75
Южная Корея - Республика 6441 69
Япония 13101 60
Европа 21312 51
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13818 28
Китай - Тайвань 3842 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13095 19
Германия - Федеративная Республика 12360 18
Азия - Азиатский регион 5272 16
Испания - Каталония - Барселона 738 13
Солнце - звезда Солнечной системы 4979 12
США - Калифорния 4549 12
Финляндия - Финляндская Республика 3529 11
Индия - Bharat 5236 11
Франция - Французская Республика 7675 10
Канада 4769 10
США - Нью-Йорк 3063 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40353 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3472 8
Испания - Королевство 3648 8
Израиль 2661 8
США - Калифорния - Сан-Франциско 1397 6
США - Лос-Анджелес 784 6
Америка Северная 3133 6
Нидерланды 3387 6
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1751 5
Земля - планета Солнечной системы 10097 5
Германия - Берлин 706 5
США - Невада 207 5
Америка 2062 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2427 5
Дания - Королевство 1266 4
Ближний Восток 2833 4
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 301 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1191 4
Сингапур - Республика 1810 4
США - Калифорния - Купертино 254 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12179 55
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5036 51
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22075 44
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4594 31
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10294 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16591 17
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2600 16
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4471 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26128 15
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1428 15
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4600 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44731 13
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5201 13
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4492 13
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2270 12
Английский язык 6343 12
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1294 10
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1930 10
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3632 9
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5260 8
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 605 8
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 946 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4407 8
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46937 8
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MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2559 7
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