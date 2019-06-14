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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200814
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Hot Chips

СОБЫТИЯ


14.06.2019 Стартовало создание 2-нанометрового процессора 1
24.08.2016 Microsoft раскрыла подробности о «железе» для «ПК будущего» 1
23.08.2016 Внутри процессоров Samsung обнаружилась крохотная нейросеть 1
12.08.2014 Nvidia выпускает первый в мире 64-битный процессор для Android 1
05.09.2012 IBM представила процессор с частотой 5,5 гигагерц 1
27.08.2009 IBM показала новый процессор Power 1
05.09.2008 Китайцы разрабатывают альтернативу процессорам Intel 1
24.08.2006 Создается новый тип процессора 1
21.08.2003 IBM включил многопоточную обработку в Power5 1
15.08.2002 На следующей неделе откроется симпозиум Hot Chips 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Hot Chips и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12852 5
IBM - International Business Machines Corp 9711 5
AMD - Advanced Micro Devices 4684 5
Samsung Electronics 11109 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1113 2
Qualcomm Atheros 59 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 1
Microsoft Corporation 25826 1
Qualcomm Technologies 1985 1
Apple Inc 13232 1
HP Inc. 5904 1
Loongson Technology 80 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 334 1
Nvidia Corp 4053 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 482 1
TIA - Telecommunications Industry Association 91 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22706 9
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8846 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28450 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33709 4
DDR - Double data rate 3100 3
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 416 2
SRAM - static RAM - Static Random Access Memory - Статическая память с произвольным доступом 170 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26998 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17059 2
ARM Holdings - ARMv8 - Архитектура процессора 119 2
AdTech - Look-alike, LaL - Look-a-like - рекламная технология "поиск похожих" 83 1
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 937 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 676 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4379 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4688 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1122 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16465 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10787 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4055 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5525 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2593 1
Пропускная способность - Bandwidth 1922 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14830 1
Google Android устройства-девайсы 855 1
Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод 253 1
Электроника - CPU - Central processing unit - Mobile processors - Мобильные процессоры 174 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 1006 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1530 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3209 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18164 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10434 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3851 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7276 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4987 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 613 1
FPGA - Field-Programmable Gate Array - Программируемая логическая матрица - Программируемая пользователем вентильная матрица 143 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5407 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29808 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 601 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3381 1
Linux OS 11605 3
Intel x86 - архитектура процессора 2182 2
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 2
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 2
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 2
Intel Nehalem - Intel Westmere - Intel Clarksfield - Intel Auburndale - микроархитектура процессоров 97 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 1
Microsoft Windows Holographic 7 1
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 1
IBM Roadrunner 29 1
AMD Jaguar 7 1
IBM Migration Factory 7 1
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 1
Loongson Architecture Godson - LoongArch - Longxin - серия процессоров 84 1
Cadence Design Systems - Tensilica Xtensa - Tensilica Instruction Extension 9 1
IBM iSeries 27 1
Google Android 15313 1
Microsoft Windows 10 1950 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2265 1
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 1
Microsoft Windows 16957 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1225 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 997 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple iPhone 5 783 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 171 1
Microsoft Hololens 76 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 208 1
Intel Itanium 649 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 301 1
Zishou Zhuang - Цишоу Чжуан 2 1
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 1
Schwarzenegger Arnold - Шварценеггер Арнольд 39 1
Rutenbar Rob - Рутенбар Роб 1 1
King Charles - Кинг Чарльз 11 1
Wong Philipp - Вон Филипп 7 1
США - Калифорния 4837 5
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 169 1
Китай - Тайвань - Синьчжу 18 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19265 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54921 1
Южная Корея - Республика 7078 1
Америка - Американский регион 2208 1
Китай - Тайвань 4280 1
Южная Корея - Хвасон 18 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1787 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34032 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3409 1
Английский язык 7048 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 930 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4449 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6825 1
The Globe and Mail 73 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
Silicon Strategies 45 1
The Register - The Register Hardware 1791 1
In-Stat 115 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
Southern Taiwan Science Park - Южный Тайваньский научный парк 4 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 260 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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