Индексная книга (каталог) CNews*
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Hot Chips
СОБЫТИЯ
|14.06.2019
|Стартовало создание 2-нанометрового процессора 1
|24.08.2016
|Microsoft раскрыла подробности о «железе» для «ПК будущего» 1
|23.08.2016
|Внутри процессоров Samsung обнаружилась крохотная нейросеть 1
|12.08.2014
|Nvidia выпускает первый в мире 64-битный процессор для Android 1
|05.09.2012
|IBM представила процессор с частотой 5,5 гигагерц 1
|27.08.2009
|IBM показала новый процессор Power 1
|05.09.2008
|Китайцы разрабатывают альтернативу процессорам Intel 1
|24.08.2006
|Создается новый тип процессора 1
|21.08.2003
|IBM включил многопоточную обработку в Power5 1
|15.08.2002
|На следующей неделе откроется симпозиум Hot Chips 1
Публикаций - 11, упоминаний - 11
Hot Chips и организации, системы, технологии, персоны:
|Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 482 1
|The Globe and Mail 73 1
|TechnologyAdvice - eWeek 230 1
|Silicon Strategies 45 1
|The Register - The Register Hardware 1791 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470616, в очереди разбора - 724636.
Создано именных указателей - 200814.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470616, в очереди разбора - 724636.
Создано именных указателей - 200814.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.