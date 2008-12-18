Разделы

SRAM static RAM Static Random Access Memory Статическая память с произвольным доступом


СОБЫТИЯ

18.12.2008 Toshiba, IBM и AMD приблизились к 22-нм технологии еще на шаг

и AMD разработали элемент статической памяти с произвольной выборкой (Static Random Access Memory – SRAM), площадь которого составляет всего 0,128 кв. мкм. Новый элемент более чем на 50% меньше
19.08.2008 Разработана первая в мире 22-нм память

Компания IBM в содружестве с AMD, Freescale, STMicroelecronics и Toshiba разработала первую в мире статическую память со случайным доступом (SRAM) на базе 22-нм технологического процесса. Микросхемы были выпущены на стандартной подложке диаметром 300 мм в исследовательской лаборатории IBM в Албани, штат Нью-Йорк. Ячейки памяти имеют
13.12.2006 Intel ищет альтернативу SRAM для кэша процессоров

ия этого эффекта работают также Toshiba, Innovative Silicon и  Renesas. Однако, в отличие от них, Intel намерена использовать эту технологию в качестве кэш-памяти для своих будущих процессоров вместо SRAM, которая имеет недостаточную по сегодняшним меркам плотность. В то же время, альтернативная ей технология eDRAM хоть и имеет большую плотность, отличается более низкой скоростью работы, да
23.06.2004 Renesas создал "безошибочную" SRAM

Корпорация Renesas Technology объявила о создании первой в индустрии SRAM памяти практически на допускающей случайных сбоев. Память была названа superSRAM, Она пр
30.05.2003 iSuppli: Рынок SRAM - есть победители и проигравшие

Исследовательская компания iSuppli опубликовала отчет о рынке памяти SRAM в первом квартале. Основной вывод - различная динамика на рынках телекоммуникационного и компьютерного оборудования привела к тому, что поставщики рынка телекома заработали на памяти значи
29.01.2003 Samsung Electronics представил самую быструю память DDR3 SRAM

Samsung Electronics представил 29 января разработку, являющуюся, по словам представителей компании, самой быстрой DDR3 SRAM в мире. Согласно сообщению разработчиков, 72 -мегабитный чип использует 90-нанометровые техпроцессы и работает на 1,5 Гб/сек при потребляемом напряжении 1,2 В. Создание ячейки размером мен
29.01.2003 Samsung Electronics представил самую быструю память DDR3 SRAM

Samsung Electronics представил 29 января разработку, являющуюся, по словам представителей компании, самой быстрой DDR3 SRAM в мире. Согласно сообщению разработчиков, 72 -мегабитный чип использует 90-нанометровые техпроцессы и работает на 1,5 Гб/сек при потребляемом напряжении 1,2 В. Создание ячейки размером мен
15.07.2002 Samsung нацелился на выпуск флэш-памяти и SRAM

При возросшем спросе на флэш-память, SRAM и DDR SDRAM компания Samsung Electronics решила перевести 6 и 7 производственные линии DRAM на производство флэш-памяти, SRAM и систем LSI. Samsung планирует потратить $180 млн. на

25.06.2002 Infineon и Micron разрабатывают новый тип памяти для мобильных устройств

я использовать в мобильных устройствах 2,5 и 3 поколения. Разрекламированная как "новый тип" псевдо-SRAM устройств высокой емкости, новая память построена на базе однотранзисторной ячейки DRAM

09.04.2002 Samsung Electronics разработала микроcхему SRAM-памяти для беспроводной связи

кая компания Samsung Electronics Co., Ltd. сообщила о разработке высокоскоростной микросхемы памяти SRAM с низким энергопотреблением. Чип может быть использован для устройств с мобильной связью
12.03.2002 Intel создала ячейку памяти SRAM площадью 1 мкм2

огии будет производиться исключительно на 300-миллиметровых подложках. Исследователи корпорации Intel создали 52-мегабитные микросхемы - самые емкие из когда-либо созданных микросхем памяти стандарта SRAM, в каждой из которых содержится по 330 млн. транзисторов, при этом площадь микросхемы составляет всего 109 мм2 (меньше, чем у десятицентовой монеты). Новые 52-мегабитные микросхемы памяти

12.03.2002 Intel создала ячейку памяти SRAM площадью 1 мкм2

огии будет производиться исключительно на 300-миллиметровых подложках. Исследователи корпорации Intel создали 52-мегабитные микросхемы - самые емкие из когда-либо созданных микросхем памяти стандарта SRAM, в каждой из которых содержится по 330 млн. транзисторов, при этом площадь микросхемы составляет всего 109 мм2 (меньше, чем у десятицентовой монеты). Новые 52-мегабитные микросхемы памяти

12.03.2002 Intel создала самую маленькую ячейку памяти SRAM

Исследователям из корпорации Intel удалось создать самую маленькую в мире ячейку памяти стандарта SRAM (Static Random Access Memory, или статическое запоминающее устройство с произвольной выб
28.12.2001 Toshiba заключила сделку по контрактному производству своей продукции на китайской фабрике

miconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), предметом которого стали условия производства SRAM-памяти для японской компании на мощностях, принадлежащих SMIC. SMIC использовала техноло
14.11.2001 Samsung разработала QDR SDRAM

Корейская компания Samsung заявила о разработке QDR (Quad Data Rate) SRAM-чипов, которые работают в четыре раза быстрее, чем современные SRAM-чипы. Компани
13.08.2001 Samsung разработала самый миниатюрный модуль SRAM-памяти для мобильных телефонов

Компания Samsung cообщила о разработке самой маленькой в мире микросхемы SRAM-памяти емкостью 8 Мб для мобильных телефонов. Samsung объявила, что габариты микросхемы на 30% меньше ныне существующих чипов той же емкости. Модуль предназначен для использования в первую
12.01.2001 VIA лицензировала разработанную MoSys технологию памяти 1T-SRAM

A Technologies, Inc. объявили о том, что VIA лицензировала разработанную MoSys технологию памяти 1T-SRAM для реализации сверхвысокопроизводительной SRAM в своих перспективных интегральны
26.12.2000 Samsung анонсировала новый модуль памяти для сотовых телефонов

анонсировала модуль памяти, в котором объединены микросхемы 64 Мбит флэш-памяти NAND-типа и 8 Мбит SRAM-памяти CMOS-типа, сообщила Electronic News. Модуль предназначен для использования в сото
16.10.2000 Компания Cypress начала использовать новые лазерные технологии для производства чипов SRAM

Компания Cypress Semiconductor Corp. заявила о начале использования лазерного оборудования фирмы LaserLink Technology LLC для производства интегральных микросхем, в том числе для чипов памяти SRAM. Оборудование от LaserLink Technology LLC может быть использовано как для формирования межэлементных связей в CMOS структурах чипов, так и для изменения самих этих структур при создании сп
12.10.2000 Samsung начала производство 8 Мбит чипов SRAM

Компания Samsung Electronics сообщила о начале массового производства 8 Mбит чипов памяти SRAM. Главными потребителями чипов, по словам представителей Samsung Electronics, станут компании Motorola, Nokia и Ericsson - производители мобильных телефонов стандарта IMT-2000 третьего поко
06.09.2000 Micron представила образцы памяти QDR SRAM

мпания Micron Technology, Inc. представила работоспособные образцы памяти типа Quad Data Rate (QDR) SRAM. Устройства представляют собой модули емкостью 8 Мбит, организованные в порядке 512К х 1
08.08.2000 Cypress Semiconductor представила 0,15-микронную технологию для выпуска микросхем памяти SRAM

Компания Cypress Semiconductor представила новый 0,15-микронный RAM7 процесс для выпуска микросхем памяти SRAM. По словам Cypress, новая технология позволяет получать самые маленькие в индустрии кристаллы 8Мбит SRAM. Одна ячейка такой памяти занимает площадь 2,9 кв. микрона, а кристалл целик
07.07.2000 Специалисты IBM разработали чип SRAM, работающий на частоте более 2 ГГц

Компания IBM сообщила о своей новейшей разработке - чипе памяти SRAM (static random access memory), который может работать на тактовой частоте более 2 ГГц. Н
15.05.2000 UMC представила микросхемы SRAM, произведённые по 0,13 микронной "медной" технологии

Тайваньская United Microelectronics Corp. (UMC) представила новый чип SRAM, выполненный по "медной" технологии. Чип имеет ёмкость 2 Мбит и выполнен по 0,13 микронной технологии Worldlogic, обеспечивающей полностью медные межсоединения. Опытное производство таких

12.05.2000 TSMC и Etron Technology разработали низковольтные микросхемы SRAM

Etron Technology Inc. разработала микросхему 8 Мбит LP SRAM (low power SRAM), которая базируется на 0,15 микронной технологии компании Taiwan
14.03.2000 Hyundai начала выпуск новой серии SRAM-памяти для портативных устройств

Компания Hyundai Electronics начала выпуск новой серии 4МБ чипов SRAM для использования в портативных "карманных" устройствах. Новые чипы, выполнены по 0,25 микронной технологии и имеют малые размеры. Выпускаются чипы на напряжение питания 1,8; 2,5 и 3,0 В.


SRAM и организации, системы, технологии, персоны:

