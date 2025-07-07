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Esperanto Technologies


УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 Создатели процессора более чем с 1000 ядер сворачивают работу и срочно распродают ноу-хау 2
26.04.2022 Создан 1000-ядерный «самый быстрый» ИИ-процессор на базе ажиотажной открытой архитектуры 2
02.09.2021 Ветераны Intel и AMD создали самый мощный в мире серверный «процессор-конструктор» 1
25.08.2021 Выпущен первый универсальный процессор более чем с 1000 ядер 2

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Esperanto Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 954 3
Western Digital Corporation - WDC 560 3
Samsung Electronics 10401 3
Sifive 12 2
AMD - Advanced Micro Devices 4338 2
Intel Corporation 12348 2
Novafora - Transmeta 194 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1510 1
Amazon Inc - Amazon.com 3061 1
Ampere Computing 53 1
AMD Xilinx 95 1
Nvidia Corp 3593 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 27 1
Marvell Technology Group - Marvell Semiconductor 36 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 45 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 227 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15533 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21314 4
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 502 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11502 3
SRAM - static RAM - Static Random Access Memory - Статическая память с произвольным доступом 161 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2269 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8136 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1662 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25074 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7807 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5440 2
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 580 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3768 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2446 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3007 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 401 1
Fabless - Фаблесс - Бесфабричная компания - модель организации бизнеса в электронной промышленности 44 1
Пропускная способность - Bandwidth 1789 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2710 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69119 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 556 1
Double precision - Число двойной точности - FP64 17 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13987 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30821 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 901 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16528 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1351 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9616 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22064 1
Cache memory - Кэш память - Memcached - сервис кэширования данных в оперативной памяти 347 1
SMT - Simultaneous multi-threading - Одновременное многопоточное процессорное выполнение функций 39 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3945 1
Novafora - Transmeta TM Crusoe - Семейство x86-совместимых микропроцессоров 131 2
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon Glacier Deep Archive - Amazon Glacier Backup 45 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 497 1
ARM Neoverse 6 1
Ditzel Dave - Дицель Дэйв 5 2
Sutardja Sehat - Сутарджа Сехат 1 1
Freund Karl - Фрёйнд Карл 1 1
Swift Art - Свифт Арт 5 1
Водясов Алексей 222 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52722 3
США - Калифорния 4687 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4023 1
Европа 24437 1
Испания - Королевство 3740 1
Сербия - Республика 350 1
США - Калифорния - Маунтин-Вью 110 1
Россия - РФ - Российская федерация 150548 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5297 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30550 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1634 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16841 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4799 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2549 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5078 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7083 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1623 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2415 1
The Register - The Register Hardware 1617 2
EE Times 159 1
Tom’s Hardware 451 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370021, в очереди разбора - 748379.
Создано именных указателей - 178277.
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