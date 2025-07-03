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SMT Simultaneous multi-threading Одновременное многопоточное процессорное выполнение функций
УПОМИНАНИЯ
SMT и организации, системы, технологии, персоны:
|DailyTech 96 3
|DigiTimes - Издание 1316 2
|The Register - The Register Hardware 1616 1
|Tom’s Hardware 450 1
|Inquirer 463 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5962 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 645 1
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