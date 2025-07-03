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Индексная книга (каталог) CNews*
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SMT Simultaneous multi-threading Одновременное многопоточное процессорное выполнение функций


УПОМИНАНИЯ


03.07.2025 Россия начала производить станки для серийной сборки печатных плат 1
03.07.2025 Серийное производство станков для SMD монтажа печатных плат запущено при поддержке «Сколково» и Минпромторга 1
19.08.2024 Школьное задание по инженерии: C3 Solutions обеспечил оборудованием образовательный проект «Сбера» 1
07.02.2024 Комплектующие серверов RDW Computers получили новые реестровые записи 1
13.03.2023 Обзор IRBIS SmartDesk IMFPC105: мини-ПК для офисов и учебных заведений 1
18.10.2022 Подведены промежуточные итоги цифровизации и импортозамещения в России 1
28.09.2022 Как добиться импортонезависимости госинформсистем 1
11.03.2022 Обзор ноутбука HONOR MagicBook 16: высокая производительность в компактном корпусе 1
24.12.2021 Обзор Lenovo Thinkbook 16p: рабочая станция на мощнейшем процессоре AMD 1
Сергей Тишкин, Dannie group: Открытие производства электроники в Европе: авантюра или холодный расчет? 1
25.08.2021 Выпущен первый универсальный процессор более чем с 1000 ядер 1
16.06.2021 Концерн «Автоматика» запускает серийный монтаж бескорпусных радиодеталей 1
03.05.2021 «Чипокалипсис» вернулся. Защита чипов Intel и AMD бессильна перед новыми угрозами 1
05.08.2020 «Аквариус» удвоил мощности по производству российских ПК, серверов и ноутбуков 1
21.04.2020 AMD представила пользовательские процессоры AMD Ryzen третьего поколения 1
22.08.2019 GS Group на 10% увеличила мощности производства электроники в Калининградской области 1
09.08.2019 AMD выпустила процессоры с рекордным числом ядер. Они «быстрее и дешевле», чем у Intel 1
21.11.2018 Отец Linux призвал отключить защиту от «чипокалипсиса» 1
24.10.2016 «Армо-Системы» представили 49-дюймовый 4K-монитор Samsung для систем видеонаблюдения 1
28.08.2014 Schneider Electric начал продажи ИБП нового поколения серии Smart-UPS SMC 1
04.12.2013 APC уронила цены на источники бесперебойного питания в России 1
13.10.2010 Telit объявила о выходе новых GSM/GPRS-модулей в безвыводном корпусе LCC 1
29.05.2008 Asus покажет три новых Eee PC. ФОТО 2
03.04.2008 Intel представил процессор нового поколения Nehalem 1
03.03.2008 Intel представил линейку "процессоров-атомов" 2
17.04.2007 Новые процессоры Intel: скорость выросла на 45% 1
29.03.2007 Intel: новые процессоры уже в 2008 году 2
20.11.2006 Наукоемкая промышленность бывшей Югославии начала процесс кооперации 1
20.11.2006 Наукоемкая промышленность бывшей Югославии начала процесс кооперации 1
21.10.2004 IBM выпустила два новых хай-энд сервера серии p5 1
14.07.2004 IBM обещает переворот на рынке UNIX-серверов 1
01.06.2004 IBM представил первые серверы на новых процессорах Power5 1
27.09.2002 Abit переносит производство в Китай 1
16.09.2002 Процессор Pentium 4 полон недокументированных функций и дефектов 1
11.09.2002 Intel планирует выпустить процессор IA-64 со сдвоенным ядром 1
29.07.2002 Jetway сокращает производственную линию на Тайване 1
28.12.2001 Leadtek и Prolink наращивают мощности по производству видеокарт 1
21.11.2001 ZyXEL представила новый модем Prestige 724 1
14.09.2001 Dell представила новую настольную систему OptiPlex GX240 на базе Intel Pentium 4 1

Публикаций - 39, упоминаний - 42

SMT и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12342 13
AMD - Advanced Micro Devices 4332 8
IBM - International Business Machines Corp 9482 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 950 3
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 91 3
Dell EMC 5054 2
Microsoft Corporation 24917 2
Lenovo Group 2313 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2073 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 646 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3257 2
Ростех - Автоматика Концерн 1681 2
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Oracle Corporation 6767 2
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Nvidia Corp 3591 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2143 2
Schneider Electric 582 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 226 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 443 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 327 1
Fujitsu 2050 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1510 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 636 1
X Corp - Twitter 2888 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 1
Gigabyte Technology 378 1
GS Group - Технополис GS Гусев 73 1
ASRock 52 1
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 62 1
Google LLC 12002 1
Biostar - Biostar Microtech 32 1
Acer Group - Acer Inc 2584 1
Novafora - Transmeta 193 1
Western Digital Corporation - WDC 559 1
Dell Technologies - Dell Computer 2142 1
ZyXEL Communications 299 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 393 1
Deutsche Telekom 911 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 743 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 123 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7743 2
UPS 207 2
Zastava Group 2 2
Yamaha - Ямаха 107 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2744 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1066 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 193 1
Связной ГК 1375 1
TÜV Rheinland Group 156 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 52 1
Dell Ventures 30 1
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ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 174 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6115 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 780 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5015 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3041 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 74 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 592 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 348 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 125 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 226 1
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3156 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 428 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 307 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 461 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 226 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 185 1
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Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 63 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1165 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 308 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5702 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6901 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2216 1
DailyTech 96 3
DigiTimes - Издание 1316 2
The Register - The Register Hardware 1616 1
Tom’s Hardware 450 1
Inquirer 463 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5962 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 645 1
Cinebench 28 2
IDC - International Data Corporation 4922 1
University of Virginia - Виргинский университет 31 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 558 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 29 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 61 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
Bucknell University - Университет Бакнелла - Бакнеллский университет 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2073 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
Intel Developer Forum - IDF 278 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 23 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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