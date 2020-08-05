«Аквариус» удвоил мощности по производству российских ПК, серверов и ноутбуков

Российский производитель компьютерной техники «Аквариус» увеличил производственные мощности своего завода в Шуе Ивановской области в два раза — с 400 тыс. до 800 тыс. устройств в год — за счет введения в эксплуатацию новых цехов с современным ленточным конвейером и высокоскоростными линиями поверхностного и штыревого монтажа. Инвестиции в проект составили $5 млн, еще $10 млн будет вложено в модернизацию производства продукции компании в ближайшие два года. По оценкам компании «Аквариус», в 2019 г. объем российского рынка вычислительной техники составил 480 млрд руб., доля отечественного оборудования составляла около 13%.

Ранее «Аквариус» изготавливал на заводе в Шуе ряд системных плат для своей продукции, модули памяти, специализированные контроллеры, модули доверенной загрузки, а также выполнял заказы как контрактный производитель. Модернизация производства позволит компании осуществлять монтаж всех типов системных плат на своем предприятии, а также удвоить объемы производства.

«По нашей оценке, в 2019 г. объем российского рынка вычислительной техники достиг 480 млрд руб., доля отечественного оборудования составила около 13%. Государство последовательно развивает меры поддержки отечественных производителей микро- и радиоэлектроники, старается развернуть закупки компаний с государственным участием и органов государственной власти в сторону отечественной продукции. Рассчитывая на развитие динамики спроса на компьютерное оборудование отечественного производства, мы уже сейчас увеличили мощность нашего производства в два раза – до 800 тыс. устройств в год. В ближайших планах – увеличить этот показатель до миллиона единиц компьютерной техники в год», — сказал президент компании «Аквариус» Владимир Степанов.

Новая линия поверхностного монтажа осуществляет установку всех типов электронных компонентов на печатную плату и оснащена автоматическими оптическими инспекциями (AOI), которые позволяют автоматически контролировать критические этапы сборки печатного узла, такие как качество нанесения припойной пасты и установки компонентов до и после пайки. Все готовые печатные узлы проходят дополнительный контроль пайки на рентгеновской установке, позволяющей выявить недоступные для визуальных систем дефекты. Наличие таких этапов контроля поднимает производство на уровень, соответствующий самым высоким международным стандартам.

Линия штыревого монтажа имеет в своем составе автоматизированные установки пайки волной припоя для смешанного монтажа и очистки печатных плат после пайки. Производственное помещение для установки нового оборудования было модернизировано, установлена новая система кондиционирования воздуха и обеспечения антистатической защиты.

В настоящий момент площадь производства «Аквариус» составляет 11,3 тыс. квадратных метров, включая цех SMT и THT, два цеха конвейерной электромонтажной и слесарной сборки конечных изделий, серверный цех, цех стапельной сборки, а также камеру дополнительного выборочного контроля собранных изделий при повышенной температуре.

В ближайших планах компании – строительство нового производственного здания и нового автоматизированного склада. Также будет запущен участок по изготовлению специализированной технологической оснастки, который в том числе будет включать в себя изготовление разрабатываемых на предприятии стендов внутрисхемного и функционального контроля, паяльных масок и пр. Таким образом, «Аквариус» планирует в будущем использовать технологическую оснастку собственного завода, повышая скорость запуска изделий в производство.

Завод «Аквариус» в Шуе — одно из старейших в стране негосударственных ИТ-производств (существует более 30 лет) и одна из немногих производственных площадок в стране, способных серийно производить современные компьютеры, моноблоки, ноутбуки и планшеты, системы хранения данных, серверы и телекоммуникационное оборудование, не уступающее по своему качеству и функциональности продукции ведущих зарубежных брендов.

В этом году «Аквариус» участвует в производстве планшетных компьютеров в рамках договора с компанией «Ростелеком» по выпуску планшетов для Всероссийской переписи населения 2021 г. В цехах предприятий налажен монтаж системных плат и сборка готовых планшетов для программно-аппаратных комплексов с отечественной мобильной операционной системой «Аврора» — не менее 70% общего объема выпуска (от 360 тыс. устройств) будет произведено именно компанией «Аквариус».

Развитие производства неотделимо от развития подразделения, ведущего разработку продукции и ее ключевых компонентов – технической дирекции компании «Аквариус», штат которой в последнее время был серьезно расширен. Компания активно привлекает новых специалистов с целью ускорения разработки и вывода на рынок новых современных моделей продукции в каждой продуктовой группе.

При этом планируется постоянно повышать долю российских микроэлектронных компонентов в технике. В начале июля заключено соглашение с ГК «Элемент», объединяющей микроэлектронные активы госкорпорации «Ростех» и АФК «Система», для проведения анализа и формирования предложений по унификации электронно-компонентной базы, которая используется для разработки и производства аппаратуры – вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, приборов учета и мобильных коммуникационных устройств. В ближайшее время «Аквариус» планирует представить новые модели продукции, в том числе на российских процессорах «Байкал-М» и «Эльбрус 8С». «Аквариус» – член консорциума АНО «Вычислительная техника», объединяющего ведущих российских производителей радиоэлектроники.