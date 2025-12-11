Получите все материалы CNews по ключевому слову
Потапова Екатерина
СОБЫТИЯ
Потапова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Зеленков Юрий 40 7
|Кирьянова Александра 156 7
|Кулик Вадим 192 7
|Райгородский Андрей 44 7
|Серебряникова Анна 77 7
|Бурнаев Евгений 24 7
|Мерзляков Антон 17 7
|Саркисов Тигран 38 7
|Каем Кирилл 41 5
|Трофимова Екатерина 6 4
|Коваленко Павел 58 4
|Мнев Игорь 17 4
|Мизюрин Роман 5 4
|Мартынова Елена 89 4
|Петров Михаил 138 4
|Наумов Даниил 9 4
|Куртяник Надежда 371 3
|Труненков Сергей 35 3
|Надтока Руслан 5 3
|Шадаев Максут 1148 3
|Кудрин Алексей 124 3
|Лысенко Эдуард 312 3
|Чернышенко Дмитрий 575 3
|Албычев Александр 168 3
|Херсонцев Алексей 93 3
|Майнина Кристина 18 3
|Черников Алексей 53 3
|Терещенко Денис 92 3
|Хайруллин Айрат 108 3
|Петрушин Андрей 110 3
|Меджитов Тимур 85 3
|Скиба Владимир 42 3
|Сорокин Даниил 33 3
|Власов Сергей 98 3
|Пугачев Павел 63 3
|Паршин Максим 321 3
|Ципорин Павел 102 3
|Шпак Василий 263 3
|Разумовский Дмитрий 124 3
|Меньшов Кирилл 129 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406744, в очереди разбора - 733171.
Создано именных указателей - 187185.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.