Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187185
ИКТ 14494
Организации 11240
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26489
Персоны 80869
География 2986
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2744
Мероприятия 878

Потапова Екатерина


СОБЫТИЯ


11.12.2025 Biocodex завершила миграцию на российскую CRM-систему BPMSoft 1
Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства 1
26.04.2023 Voxys обеспечит цифровой аутсорсинг клиентского сервиса «SBI банка» 1
13.04.2023 Победителей премии Data Fusion Awards объявят 13 апреля 1
15.02.2023 Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлили до 22 февраля 1
14.02.2023 Жюри Data Fusion Awards назовет лучшие проекты в области анализа данных. Идет прием заявок 1
28.09.2022 Как добиться импортонезависимости госинформсистем 1
16.09.2022 Победитель конкурса «Лидеры России» и директор ФКУ «Государственные технологии» выступят на конференции CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 1
09.09.2022 Минцифры, Минэк, МИД, Счетная палата, Минтруд, Минэнерго, Ростест, ФАС, на конференции CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 1
11.04.2022 Победителей первой премии Data Fusion Awards объявят 14 апреля 1
20.01.2022 Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлен до 28 января 1
20.01.2022 Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлен до 28 января 1
20.10.2021 Искусственный интеллект: тренды развития и практика применения 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Потапова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3116 7
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 110 4
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 124 3
ODS - Open Data Science 6 3
Минобрнауки РФ - ЦИТО ФГБУ - Центр информационно-технического обеспечения 8 3
Ростелеком 10311 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 233 2
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 2
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 43 1
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 31 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 204 1
ИнтТерра - IntTerra 2 1
First Data - Ферст Дата 5 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 523 1
Directum - Директум 1165 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 81 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 81 1
МегаФон 9906 1
Yandex - Яндекс 8440 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2488 1
Broadcom - VMware 2492 1
VK - Mail.ru Group 3533 1
Red Hat 1345 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9196 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 384 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 1
Nginx - Энджайникс 186 1
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 16 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2997 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2696 4
Альфа-Банк 1869 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8178 2
FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 22 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 525 2
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1302 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 140 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 975 1
Русагро Группа Компаний 339 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 44 1
Coursera 58 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 117 1
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 1
SBI Holdings - SBI Group 25 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 7
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 5
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5231 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3119 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 4
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 45 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 3
Федеральное казначейство России 1879 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6275 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 3
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 92 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 3
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 353 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 162 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2163 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3434 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 232 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 61 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 365 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 239 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 226 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7415 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18180 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5920 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 8
Data Fusion - Слияние данных 82 7
Data monetization - Монетизация данных 1836 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5266 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23201 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31769 5
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 742 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 5
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2414 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8181 4
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 31 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2469 4
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 871 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4103 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6913 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1131 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13331 3
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 623 3
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 692 3
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 729 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3412 3
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 579 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1854 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4689 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2855 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7619 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7285 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1730 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1211 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12337 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 625 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2433 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 766 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3345 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3554 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5651 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5834 4
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 25 1
Росимущество - Единая система управления государственным имуществом ФГИС - АСУФИ - Автоматизированная система учета федерального имущества - СТОД - Система информационного обеспечения деятельности Росимущества 15 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 91 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 653 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 16 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 144 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1139 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 299 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 659 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 176 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 468 1
Новые облачные технологии - МойОфис 892 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 862 1
Linux OS 10906 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 23 1
Google TensorFlow 94 1
Python PyTorch 57 1
Минспорта РФ - ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт - ФГИС Спорт 18 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 39 1
Stafory - робот Вера 354 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 317 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 110 1
Docker - Платформа распределённых приложений 437 1
C/C++ - Язык программирования 841 1
Зеленков Юрий 40 7
Кирьянова Александра 156 7
Кулик Вадим 192 7
Райгородский Андрей 44 7
Серебряникова Анна 77 7
Бурнаев Евгений 24 7
Мерзляков Антон 17 7
Саркисов Тигран 38 7
Каем Кирилл 41 5
Трофимова Екатерина 6 4
Коваленко Павел 58 4
Мнев Игорь 17 4
Мизюрин Роман 5 4
Мартынова Елена 89 4
Петров Михаил 138 4
Наумов Даниил 9 4
Куртяник Надежда 371 3
Труненков Сергей 35 3
Надтока Руслан 5 3
Шадаев Максут 1148 3
Кудрин Алексей 124 3
Лысенко Эдуард 312 3
Чернышенко Дмитрий 575 3
Албычев Александр 168 3
Херсонцев Алексей 93 3
Майнина Кристина 18 3
Черников Алексей 53 3
Терещенко Денис 92 3
Хайруллин Айрат 108 3
Петрушин Андрей 110 3
Меджитов Тимур 85 3
Скиба Владимир 42 3
Сорокин Даниил 33 3
Власов Сергей 98 3
Пугачев Павел 63 3
Паршин Максим 321 3
Ципорин Павел 102 3
Шпак Василий 263 3
Разумовский Дмитрий 124 3
Меньшов Кирилл 129 3
Россия - РФ - Российская федерация 156943 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45725 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14489 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8116 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3201 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1648 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 881 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 746 3
Россия - ЦФО - Калужская область 1026 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1309 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18219 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53462 1
Европа 24638 1
Европа Восточная 3121 1
Земля - планета Солнечной системы 10658 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2047 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1568 1
Германия - Федеративная Республика 12938 1
Испания - Королевство 3760 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 986 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3222 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1244 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 123 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 659 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31946 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9679 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51319 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6368 4
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 4
Информатика - computer science - informatique 1144 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6325 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 4
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17414 3
Энергетика - Energy - Energetically 5527 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3127 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1346 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5310 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6243 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10753 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15130 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 480 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5325 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8135 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5969 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 821 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1402 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 792 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 319 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1515 1
Аудит - аудиторский услуги 3112 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1291 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 519 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 158 1
Мастер-класс - workshop - воркшоп 107 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 12
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1089 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 396 7
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 53 7
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 30 3
ОГУ - Оренбургский государственный университет 29 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 230 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 30 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 30 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 4
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 15 3
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 2
IT World Awards 2 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 15 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406744, в очереди разбора - 733171.
Создано именных указателей - 187185.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще