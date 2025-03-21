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SBI Holdings SBI Group

SBI Holdings - SBI Group

21.03.2025 Криптобиржа DMM Bitcoin закрывается из-за киберограбления 1
06.06.2024 Лишь бы подальше от родины. Тайваньцы срочно выносят производство чипов за пределы острова 1
26.04.2023 Voxys обеспечит цифровой аутсорсинг клиентского сервиса «SBI банка» 1
09.02.2022 Выручка ГК «СКБ Контур» по итогам 2021 года выросла на 25% до 22,6 млрд рублей 1
09.02.2022 «Крок» интегрировала Microsoft Teams в работу SBI Банка 1
30.08.2021 В интернет-банке «SBI бизнес» появилась проверка надежности контрагентов 1
11.03.2021 SBI Банк запустил услугу экспресс-кредитов под исполнение контракта 1
26.01.2021 РФПИ и РЯИФ войдут в состав участников «SBI банка» 2
30.12.2020 «SBI банк» внедрит цифровые сервисы QPlatform 2
15.10.2020 «SBI банк» подключился к СБП 1
24.07.2020 SBI Holdings, Inc и QPlatform подписали корпоративный договор 2
14.05.2020 «Неофлекс» внедрил в «SBI банк» систему ДБО для юрлиц в микросервисной архитектуре 1
01.04.2020 QIWI будет развивать QPlatform вместе с SBI Holdings 2
25.12.2019 Как зарубежные банки конкурируют с отечественными внутри России 1
28.11.2019 «КРОК» улучшила системы безопасности в SBI Банке 1
24.10.2019 «SBI банк» перешел на гибридное облако «Крок» 1
13.08.2019 Experian инвестирует $20 миллионов в азиатскую платформу по управлению финансами 1
25.07.2018 У «Домодедово» вымогают биткоины, угрожая обрушить ИТ-системы аэропорта 1
18.07.2018 Биткоин внезапно вырос на 10% за ночь. Причины 1
03.04.2017 Блокчейн-платформа для управления личными финансами Wirex завершила ребрендинг 1
06.03.2017 Платформа Wirex для управления личными финансами привлекла $3 млн инвестиций 2
10.07.2015 Эволюция SDN и NFV: от ручного управления сетью к автоматической коробке передач 1
26.11.2009 СЭД в "Августе": первое использование IRM Services в России 1
04.10.2007 СПбГУ проводит конкурс инновационных бизнес-идей 1
21.09.2007 США: проект пограничного видеонаблюдения откладывается 1

Публикаций - 25, упоминаний - 30

SBI Holdings и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1780 4
Fortinet 393 2
Coinbase 58 2
Experian 80 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 166 1
Beorg - Биорг 114 1
CompareAsiaGroup 1 1
Elliptic 13 1
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 1
Ростелеком 9807 1
МегаФон 9056 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 1
Huawei 3974 1
Корус Консалтинг ГК 1233 1
China Telecom - Чайна Телеком 257 1
AT&T Inc 1682 1
Deutsche Telekom 911 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 279 1
Huawei Cloud Solution 1 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 555 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1085 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4956 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 52 1
Neoflex - Неофлекс 221 1
Dell EMC 5037 1
Microsoft Corporation 24723 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 861 1
Цифра ГК 2449 1
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 37 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 913 1
СТУ - Современные технологии управления ГК 19 1
PSMC - Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation - Powerchip Technology Corporation - Powerchip Semiconductor Corp 39 1
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 31 12
NanduQ - Qiwi 997 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 579 2
BlackRock 35 2
JBIC - Japan Bank For International Cooperation 3 2
JBIC IG Partners 3 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 340 1
Newton Advisors 1 1
Keystone Capital 1 1
SBI Ven Holdings Pte 1 1
World Bank Group - IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация Всемирного банка 22 1
Boeing 1013 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 468 1
RJIF - Russia-Japan Investment Fund - РЯИФ - Российско-японский инвестиционный фонд 4 1
НСПК - Национальная система платежных карт 821 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Airbnb 90 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
Kari - Кари - сеть магазинов 72 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 84 1
Desport - Decathlon - Декатлон 35 1
Unilever - Юнилевер Русь 157 1
Динамо-Москва - футбольный клуб 8 1
Лента - Сеть розничной торговли 2101 1
Bayer AG - Байер 85 1
Мечел БизнесСервис 4 1
Goldman Sachs Investment Partners VC and Growth Equity - Goldman Sachs Capital Partners - Goldman Sachs Venture Capital - Goldman Sachs PCI - Goldman Sachs Private Capital Investing 15 1
Alibaba Entrepreneurs Fund 1 1
Kapital Bank - Капиталбанк АКБ 38 1
Фирма Август - Вурнарский завод смесевых препаратов 12 1
Syngenta - Сингента - Syngenta Crop Protection 11 1
Monsanto 16 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4835 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1018 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 247 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2921 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3078 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6006 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 33 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 39 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1805 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67389 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51536 8
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5357 7
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Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 382 4
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NanduQ - Qiwi QPlatform - Киви платформа 5 3
SBI Bank Свой круг 30 3
Bitbox - криптовалютная биржа 4 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1099 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3258 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 387 1
Terrasoft Creatio 96 1
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 32 1
Beorg Smart Vision 35 1
Linux Foundation - ONOS - Open Network Operating System - Система с открытым исходным кодом для программно-конфигурируемых сетей - Открытая сетевая операционная система 4 1
Google Play - Google Store - Android Market 3318 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 1
Apple - App Store 2909 1
Experian One 3 1
Huawei MANO - Huawei Management and Network Orchestration 1 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 677 1
СКБ Контур - Контур.Маркет 16 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 98 1
Neoflex MSA Platform 4 1
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