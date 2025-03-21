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SBI Holdings SBI Group
SBI Holdings и организации, системы, технологии, персоны:
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 1
|ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1008 1
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|Gartner - Гартнер 3565 1
|IHS Infonetics Research 102 1
|TrendForce 114 1
|МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 66 1
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 546 1
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