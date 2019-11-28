«КРОК» улучшила системы безопасности в SBI Банке

«КРОК» подключила новую многоуровневую систему безопасности на базе линейки решений Fortinet, которая в режиме реального времени обеспечивает защиту информационных активов SBI Банка. Система контролирует удаленный доступ к ресурсам, корпоративную переписку, веб-приложения, фильтрует передаваемый контент и предотвращает DDoS-атаки.

За 2018 год в России количество вредоносных программ, проникающих в сети компаний по электронной почте, увеличилось до 82%, что на 10% выше показателей предыдущего года. Сотрудники получают письмо с архивом или ссылкой, которая ведет на имитацию оригинального сайта, на котором запрашиваются конфиденциальные данные. Тем самым, пользователь собственноручно отдает мошенникам свои персональные данные.

«Усиливая систему защиты, мы ориентируемся на комплексный многоуровневый подход, масштабируемый согласно меняющемуся ландшафту киберугроз. Постоянный мониторинг событий и контроль над потоками данных дают возможность SBI Банку гарантированно предотвращать утечки информации, реагировать на новые вызовы и противостоять различным видам интернет-мошенничества в режиме реального времени», – сказал председатель правления SBI Банка Андрей Карякин.

«Внедрение линейки продуктов компании Fortinet, хорошо зарекомендовавшей себя в области информационной безопасности, одно из лучших решений с точки зрения инфраструктуры заказчика. Благодаря этому банк защищает информационные потоки, а постоянный централизованный мониторинг событий вовремя выявляет возможные уязвимости в ИТ-системах», – отметил руководитель направления информационной безопасности ИТ-компании «КРОК» Андрей Заикин.