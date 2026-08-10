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Colby Elbridge Колби Элбридж
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 12
Colby Elbridge и организации, системы, технологии, персоны:
|Pexels 105 1
|OpenAI - ChatGPT 722 1
|Pixabay 257 1
|Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
|Liu Mark - Лью Марк 13 2
|Liu Mark - Лю Марк 11 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
|Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 64 1
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 1
|Китай - Тайвань 4247 6
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19146 6
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54753 5
|Россия - РФ - Российская федерация 166226 4
|Нидерланды 3746 3
|Китай - Пекин - Beijing 1097 2
|США - Аризона 549 2
|Индия - Bharat 5870 2
|Земля - планета Солнечной системы 10866 2
|Южная Корея - Республика 7052 2
|Азия - Азиатский регион 5920 2
|Германия - Саксония - Дрезден 104 1
|Тихий океан - Южно-Китайское море 29 1
|Китай - Фуцзянь - Сямынь 9 1
|Европа 24964 1
|Япония 13807 1
|Сингапур - Республика 1953 1
|Америка - Американский регион 2206 1
|Германия - Федеративная Республика 13221 1
|Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
|Малайзия 922 1
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
|Bloomberg 1627 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6096 1
|Tom’s Hardware 600 1
|NYT - The New York Times 1100 1
|TrendForce 187 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.