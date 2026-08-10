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Colby Elbridge Колби Элбридж

СОБЫТИЯ


10.08.2026 На Тайване впервые в истории замедлили мобильный интернет 2
09.08.2024 Крупнейший в мире производитель микросхем облажался. Попытка построить рабовладельческий строй в США провалена – американцы увольняются и не хотят работать день и ночь без выходных 2
06.06.2024 Лишь бы подальше от родины. Тайваньцы срочно выносят производство чипов за пределы острова 2
04.06.2024 Крупнейший в мире производитель микросхем чуть не сбежал подальше от Китая и США, но не сумел. Что-то пошло не так 2
21.05.2024 Самая важная в мире компания для производства процессоров решила уничтожить линию по выпуску чипов Apple, AMD и Qualcomm. Все зависит от Китая 2
25.12.2023 США хотят буквально взорвать главного мирового производителя чипов, если Китай и Тайвань объединятся 2

Публикаций - 6, упоминаний - 12

Colby Elbridge и организации, системы, технологии, персоны:

TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1102 6
Apple Inc 13157 4
AMD - Advanced Micro Devices 4644 3
Qualcomm Technologies 1974 3
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 182 3
Nvidia Corp 4006 3
Samsung Electronics 11068 2
UMC - United Microelectronics Corporation 339 1
JSMC - Jilin Sino-Microelectronics Company 2 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 1
PSMC - Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation - Powerchip Technology Corporation - Powerchip Semiconductor Corp 53 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 1
X Corp - Twitter 2938 1
Microsoft Corporation 25776 1
Intel Corporation 12812 1
MediaTek - Ralink 595 1
OpenAI 544 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 1
SBI Holdings - SBI Group 25 1
Microsoft - LinkedIn 700 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8780 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4782 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16250 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22579 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 1
PRC Mobipocket - формат файла 35 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22583 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10197 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12850 1
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Deep Ultraviolet, DUV - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 201 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11807 1
Pexels 105 1
OpenAI - ChatGPT 722 1
Pixabay 257 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Liu Mark - Лью Марк 13 2
Liu Mark - Лю Марк 11 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 64 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 1
Китай - Тайвань 4247 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19146 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54753 5
Россия - РФ - Российская федерация 166226 4
Нидерланды 3746 3
Китай - Пекин - Beijing 1097 2
США - Аризона 549 2
Индия - Bharat 5870 2
Земля - планета Солнечной системы 10866 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Германия - Саксония - Дрезден 104 1
Тихий океан - Южно-Китайское море 29 1
Китай - Фуцзянь - Сямынь 9 1
Европа 24964 1
Япония 13807 1
Сингапур - Республика 1953 1
Америка - Американский регион 2206 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Малайзия 922 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57700 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9108 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6682 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1777 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3479 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16068 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
Bloomberg 1627 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6096 1
Tom’s Hardware 600 1
NYT - The New York Times 1100 1
TrendForce 187 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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