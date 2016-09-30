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NXP Semiconductors Philips Semiconductors

NXP Semiconductors - Philips Semiconductors

СОБЫТИЯ

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30.09.2016 На рынке полупроводников произойдет мегапоглощение на $30 млрд

Qualcomm собирается купить NXP Semiconductors Американская компания Qualcomm ведет переговоры о покупке нидерландского п
01.06.2016 Trend Micro совместно с NXP представили масштабируемое решение для сетевой защиты

мировой разработчик решений для информационной безопасности, объявила о сотрудничестве с компанией NXP Semiconductors N.V. Цель совместной работы — объединить усилия для работы над проектом по
24.03.2015 Huawei и NXP выходят на рынок «Индустрии 4.0»

Huawei и NXP Semiconductors объявили о совместном выходе на китайский и международный рынок «Индустрии
02.03.2015 NXP поглощает Freescale, чтобы стать крупнейшим в мире производителем автомобильных чипов

Голландский производитель полупроводников NXP Semiconductors объявил о подписании обязывающего соглашения о покупке меньшего по объему

16.12.2013 «Алиот» получил сертификат на изготовление карт MasterCard PayPass с чип-модулем NXP J3D081

Компания «Алиот» сообщила о получении сертификата MasterCard на изготовление дуальных Java-карт MasterCard PayPass с чип-модулем NXP J3D081, который является самым актуальным Java-продуктом компании NXP и имеет большой объем доступной пользовательский памяти (до 81 Кбайт) для загрузки апплетов, расширяющих функцио
16.04.2013 «Алиот» и NXP представили многофункциональную смарт-карту с дуальным интерфейсом

Производитель пластиковых карт «Алиот» и производитель микроконтроллеров NXP объявили о выпуске инновационного продукта — SCОne (Smart Card One) EMV v.1.02, являщегося банковской смарт-картой с дуальным интерфейсом. Как рассказали CNews представители «Алиот», решени
20.02.2013 NXP пополняет семейство телематической продукции решением GloTOP с поддержкой ГЛОНАСС

Компания NXP Semiconductors представила GloTOP 2.5G, новейшее дополнение к своему семейству телематиче
29.11.2012 NXP представила 32-разрядный микроконтроллер LPC800, созданный специально для 8-разрядных приложений

Компания NXP Semiconductors представила 32-разрядный микроконтроллер LPC800, созданный специально для

23.11.2012 NXP выпустила новое поколение смарт-билетов

Компания NXP Semiconductors N.V. анонсировала новое поколение бесконтактных бумажных билетов ИС Mifare
29.06.2012 NXP представила миниатюрный малошумящий усилитель для сверхкомпактных портативных GPS-устройств

Компания NXP Semiconductors представила самый миниатюрный на рынке малошумящий усилитель BGU8006 для с
14.06.2012 G&D интегрирует технологию NXP Mifare в защищенные SIM-карты

Компания NXP Semiconductors и концерн Giesecke & Devrient (G&D), специализирующийся в области безопасн
13.04.2012 NXP представила NFC-систему продажи билетов для мобильных устройств

Компания NXP Semiconductors N.V. представила апплет MIFARE4Mobile, который будет интегрироваться во вс
20.12.2011 NXP представила новые малошумящие GPS-усилители

Компания NXP Semiconductors анонсировала малошумящие усилители (МШУ) для сигналов систем спутниковой н
18.11.2011 NXP представила новую интегральную схему универсального бесконтактного считывающего устройства с поддержкой NFC

Компания NXP Semiconductors N.V. представила интегральную схему (ИС) CLRC663 – первую в новом поколени
16.11.2011 NXP разрабатывает Ethernet-приемопередатчики для автомобильных бортовых сетей

Компания NXP Semiconductors N.V. анонсировала свое участие в развитии Ethernet для автомобильного прим
14.10.2011 R2-D2: NXP Semiconductors представила модель управления «умным домом» с помощью Android-планшетов

ния, а также при необходимости контролировать отдельные устройства или группы устройств.   Компания NXP Semiconductors представила модель управления «умным» домом с помощью  JenNet-IP – своего

07.10.2011 NXP и Landis+Gyr продемонстрировали интеллектуальный счетчик с технологией NFC

Компания NXP Semiconductors N.V. и группа Landis+Gyr, поставщик решений для управления энергопотреблен
03.08.2011 Совокупная выручка NXP во втором квартале 2011 г. превысила $1,12 млрд

Компания NXP Semiconductors N.V. объявила о финансовых результатах второго квартала 2011 г., завершивш
28.06.2011 NXP раскрывает потенциал многофункциональных автомобильных ключей

Компания NXP Semiconductors N.V. объявила о том, что ее однокристальное решение для многофункциональны
16.06.2011 NXP представила технологию Gen8 LDMOS для базовых станций с интенсивным использованием полосы пропускания

Компания NXP Semiconductors представила мощные СВЧ LDMOS транзисторы восьмого поколения (Gen8) для бес
23.05.2011 NXP откроет доступ к исходному коду ПО JenNet-IP для беспроводных сетей с низким энергопотреблением

Компания NXP Semiconductors в рамках стратегии по созданию сети «Интернет вещей» объявила о намерении

23.05.2011 NXP GreenChip позволит управлять интеллектуальными системами освещения через интернет

Компания NXP Semiconductors представила свое решение для интеллектуальных систем освещения GreenChip,

19.04.2011 Компании NXP и UPM сделают NFC-метки более доступными

Компании NXP Semiconductors и UPM RFID, производитель и разработчик пассивных HF и UHF радиочастотных

18.02.2011 NXP и G&D представили совместное NFC-решение с функциями защиты для мобильных устройств

Компания NXP Semiconductors N.V. и концерн Giesecke & Devrient (G&D), поставщик решений в сфере обеспе
31.01.2011 Atos Origin и NXP представляют новые решения безопасности в интеллектуальных электросетях

Atos Origin и NXP Semiconductors N.V. представили новейшее решение в сфере комплексной безопасности и аутен
21.01.2011 NXP объявила выпуск первого в своем роде микроконтроллера с CAN-трансивером

.0B. Джоф Лис (Geoff Lees), вице-президент и генеральный директор подразделения микроконтроллеров в NXP Semiconductors, заявляет, что решение по интегрированию в одном корпусе CAN-трансивера с

25.11.2010 Компания NXP представила микроконтроллеры LPC1100L и LPC1300L с низким энергопотреблением

Компания NXP Semiconductors N.V. представила микроконтроллеры LPC1100L и LPC1300L, устанавливающие в р
19.11.2010 NXP Semiconductors N.V. выпустила микросхемы нового поколения для КЛЛ

Компания NXP Semiconductors N.V. объявила о выпуске микросхем типа UBA2211 – нового поколения управляю
08.11.2010 NXP Semiconductors представила новый чип для счетчиков электроэнергии

стимулируя потребителей к изменению режима потребления электроэнергии. Микросхема EM773 от компании NXP выводит задачу контроля энергопотребления за рамки традиционного подсчета стоимости потре
06.09.2010 Бесконтактную технологию оплаты NXP Mifare Plus установят на наземном транспорте в Сочи

Компания NXP Semiconductors объявила о том, что бесконтактная технология Mifare Plus была выбрана для

28.07.2010 NXP Semiconductors приобретает разработчика беспроводных компонентов для автоматизации зданий

я разработкой и поставкой полупроводниковых компонентов, - объявила о приобретении компании Jennic. NXP заплатила около $12,2 млн за 100% акций Jennic и предполагает выплатить еще до $7,8 млн в
26.04.2010 Доступен открытый API технологии NFC для платформы Android

Компании NXP и Trusted Logic объявили о выпуске интерфейса прикладного программирования NFC с открытым
15.01.2010 Решение Imagination Technologies обеспечивает поддержку 3D в STB-платформах NXP

Компании Imagination Technologies и NXP Semiconductors в рамках Международной выставки бытовой электроники CES 2010 в Лас-Вегасе

26.10.2009 NXP поставит микросхемы SmartMX для системы электронных паспортов Китая

Компания NXP объявила о том, что ее микросхема SmartMX была выбрана Правительством Китая в качестве основного элемента системы электронных паспортов, впервые реализующейся в стране. Портфель продуктов S
20.10.2009 NXP передал Virage Logic часть своих прав на разработки в области CMOS

Компании NXP Semiconductors и Virage Logic Corporation объявили о подписании стратегического соглашени
22.04.2009 NXP интегрирует Adobe Flash для «цифрового дома» в платформы STB

ray и других устройств домашнего использования будет поддерживаться в платформах STB225 и STB222 от NXP. Платформа Adobe Flash для «цифрового дома» позволяет пользователям получать доступ к шир
07.04.2009 NXP и Roku выпустили новый проигрыватель для потокового доступа к фильмам

Компании NXP, производитель полупроводниковых компонентов, и Roku, создатели проигрывателей цифрового видео, объявили о продолжении своего сотрудничества для удовлетворения растущих потребностей потреби
04.02.2009 NXP представила новые разработки в области приемников цифрового сигнала

Компания NXP Semiconductors продемонстрировала новые концепции и разработки в области приемников цифро
11.12.2008 NXP поставила стомиллионную микросхему для электронных паспортов

онной микросхемы для электронных паспортов в третьем квартале 2008 г. На сегодняшний момент решения NXP работают более чем в 80% систем электронных паспортов по всему миру, 55 из 67 стран мира

24.10.2008 Автомобильным ключом можно оплачивать покупки

Голландский поставщик полупроводниковых компонентов NXP Semiconductors совместно с компанией BMW разработал технологию оплаты товаров при помощи


Публикаций - 273, упоминаний - 388

NXP Semiconductors и организации, системы, технологии, персоны:

Philips 2099 82
Intel Corporation 12811 49
Samsung Electronics 11064 34
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 30
TI - Texas Instruments Incorporated 848 28
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 26
Qualcomm Technologies 1974 22
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 22
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 22
Sony 6739 20
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 154 19
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 19
Microsoft Corporation 25775 18
Toshiba Corporation 2980 16
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 14
AMD - Advanced Micro Devices 4641 14
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Google LLC 12688 11
Renesas Electronics - NEC Electronics - Renesas Technology 121 11
Lenovo Motorola 3566 11
LG Electronics 3735 10
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 10
Analog Devices - ADI 105 9
Wingtech Technology - Nexperia 29 9
Apple Inc 13154 9
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 9
Nvidia Corp 4002 8
G&D - Giesecke & Devrient - Гизеке и Девриент Технология - ГД Тех 52 8
Huawei 4676 8
HP Inc. 5883 8
MediaTek - Ralink 595 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 8
Siemens AG - Siemens Group 2673 7
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 7
Microchip Technology - MicroCHIPS 56 6
Dell EMC 5180 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
Spirit DSP - Спирит Корп 482 5
HID Global - HID Corporation 125 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
BMW Group 482 5
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 4
Tesco 84 4
Prada 58 4
United Colors of Benetton 39 4
Walmart - Wal-Mart Stores 405 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 38 4
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 36 3
Hyundai Motor Company 436 3
Visa International 1993 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Renault Groupe 166 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
SoftBank Group 284 3
Michelin - Мишлен 36 2
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 47 2
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 2
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 2
Delta Air Lines - авиакомпания 90 2
ТНГ-Групп - Татнефтегеофизика 6 2
Costco Wholesale Corporation 30 2
Sisley 3 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 69 2
JD.com - Jingdong Mall 101 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
Совет при президенте Российской Федерации 205 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
Федеральное правительство Германии - FOIS - Federal Office for Information Security - BSI - Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik - Федеральное управление по информационной безопасности Германии 18 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 36 1
GTAC - Government Technical Advisory Centre 1 1
Инновационная Норвегия - Innovasjon Norge - государственная компания и национальный банк развития 1 1
Правительство Норвегии - Парламент Норвегии, Стортинг - Государственный совет Норвегии, Statsrådet - органы государственной власти 22 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 1
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 27 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 12
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 5
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 3
Ассоциация менеджеров 107 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
USB Promoter Group - Индустриальная группа 9 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
OpenCores 4 1
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 1
UWB Alliance - WiMedia Alliance - Wireless Multimedia Alliance 8 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 79
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 58
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 57
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 50
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 40
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 38
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 35
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 26
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 23
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 23
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 22
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 21
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 19
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 19
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 18
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 17
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 17
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Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 672 16
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 14
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 14
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 14
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 14
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 13
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 13
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 13
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 12
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 12
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 12
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