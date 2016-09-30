На рынке полупроводников произойдет мегапоглощение на $30 млрд Qualcomm собирается купить NXP Semiconductors Американская компания Qualcomm ведет переговоры о покупке нидерландского п

Trend Micro совместно с NXP представили масштабируемое решение для сетевой защиты мировой разработчик решений для информационной безопасности, объявила о сотрудничестве с компанией NXP Semiconductors N.V. Цель совместной работы — объединить усилия для работы над проектом по

Huawei и NXP выходят на рынок «Индустрии 4.0» Huawei и NXP Semiconductors объявили о совместном выходе на китайский и международный рынок «Индустрии

NXP поглощает Freescale, чтобы стать крупнейшим в мире производителем автомобильных чипов Голландский производитель полупроводников NXP Semiconductors объявил о подписании обязывающего соглашения о покупке меньшего по объему

«Алиот» получил сертификат на изготовление карт MasterCard PayPass с чип-модулем NXP J3D081 Компания «Алиот» сообщила о получении сертификата MasterCard на изготовление дуальных Java-карт MasterCard PayPass с чип-модулем NXP J3D081, который является самым актуальным Java-продуктом компании NXP и имеет большой объем доступной пользовательский памяти (до 81 Кбайт) для загрузки апплетов, расширяющих функцио

«Алиот» и NXP представили многофункциональную смарт-карту с дуальным интерфейсом Производитель пластиковых карт «Алиот» и производитель микроконтроллеров NXP объявили о выпуске инновационного продукта — SCОne (Smart Card One) EMV v.1.02, являщегося банковской смарт-картой с дуальным интерфейсом. Как рассказали CNews представители «Алиот», решени

NXP пополняет семейство телематической продукции решением GloTOP с поддержкой ГЛОНАСС Компания NXP Semiconductors представила GloTOP 2.5G, новейшее дополнение к своему семейству телематиче

NXP представила 32-разрядный микроконтроллер LPC800, созданный специально для 8-разрядных приложений Компания NXP Semiconductors представила 32-разрядный микроконтроллер LPC800, созданный специально для

NXP выпустила новое поколение смарт-билетов Компания NXP Semiconductors N.V. анонсировала новое поколение бесконтактных бумажных билетов ИС Mifare

NXP представила миниатюрный малошумящий усилитель для сверхкомпактных портативных GPS-устройств Компания NXP Semiconductors представила самый миниатюрный на рынке малошумящий усилитель BGU8006 для с

G&D интегрирует технологию NXP Mifare в защищенные SIM-карты Компания NXP Semiconductors и концерн Giesecke & Devrient (G&D), специализирующийся в области безопасн

NXP представила NFC-систему продажи билетов для мобильных устройств Компания NXP Semiconductors N.V. представила апплет MIFARE4Mobile, который будет интегрироваться во вс

NXP представила новые малошумящие GPS-усилители Компания NXP Semiconductors анонсировала малошумящие усилители (МШУ) для сигналов систем спутниковой н

NXP представила новую интегральную схему универсального бесконтактного считывающего устройства с поддержкой NFC Компания NXP Semiconductors N.V. представила интегральную схему (ИС) CLRC663 – первую в новом поколени

NXP разрабатывает Ethernet-приемопередатчики для автомобильных бортовых сетей Компания NXP Semiconductors N.V. анонсировала свое участие в развитии Ethernet для автомобильного прим

R2-D2: NXP Semiconductors представила модель управления «умным домом» с помощью Android-планшетов ния, а также при необходимости контролировать отдельные устройства или группы устройств. Компания NXP Semiconductors представила модель управления «умным» домом с помощью JenNet-IP – своего

NXP и Landis+Gyr продемонстрировали интеллектуальный счетчик с технологией NFC Компания NXP Semiconductors N.V. и группа Landis+Gyr, поставщик решений для управления энергопотреблен

Совокупная выручка NXP во втором квартале 2011 г. превысила $1,12 млрд Компания NXP Semiconductors N.V. объявила о финансовых результатах второго квартала 2011 г., завершивш

NXP раскрывает потенциал многофункциональных автомобильных ключей Компания NXP Semiconductors N.V. объявила о том, что ее однокристальное решение для многофункциональны

NXP представила технологию Gen8 LDMOS для базовых станций с интенсивным использованием полосы пропускания Компания NXP Semiconductors представила мощные СВЧ LDMOS транзисторы восьмого поколения (Gen8) для бес

NXP откроет доступ к исходному коду ПО JenNet-IP для беспроводных сетей с низким энергопотреблением Компания NXP Semiconductors в рамках стратегии по созданию сети «Интернет вещей» объявила о намерении

NXP GreenChip позволит управлять интеллектуальными системами освещения через интернет Компания NXP Semiconductors представила свое решение для интеллектуальных систем освещения GreenChip,

Компании NXP и UPM сделают NFC-метки более доступными Компании NXP Semiconductors и UPM RFID, производитель и разработчик пассивных HF и UHF радиочастотных

NXP и G&D представили совместное NFC-решение с функциями защиты для мобильных устройств Компания NXP Semiconductors N.V. и концерн Giesecke & Devrient (G&D), поставщик решений в сфере обеспе

Atos Origin и NXP представляют новые решения безопасности в интеллектуальных электросетях Atos Origin и NXP Semiconductors N.V. представили новейшее решение в сфере комплексной безопасности и аутен

NXP объявила выпуск первого в своем роде микроконтроллера с CAN-трансивером .0B. Джоф Лис (Geoff Lees), вице-президент и генеральный директор подразделения микроконтроллеров в NXP Semiconductors, заявляет, что решение по интегрированию в одном корпусе CAN-трансивера с

Компания NXP представила микроконтроллеры LPC1100L и LPC1300L с низким энергопотреблением Компания NXP Semiconductors N.V. представила микроконтроллеры LPC1100L и LPC1300L, устанавливающие в р

NXP Semiconductors N.V. выпустила микросхемы нового поколения для КЛЛ Компания NXP Semiconductors N.V. объявила о выпуске микросхем типа UBA2211 – нового поколения управляю

NXP Semiconductors представила новый чип для счетчиков электроэнергии стимулируя потребителей к изменению режима потребления электроэнергии. Микросхема EM773 от компании NXP выводит задачу контроля энергопотребления за рамки традиционного подсчета стоимости потре

Бесконтактную технологию оплаты NXP Mifare Plus установят на наземном транспорте в Сочи Компания NXP Semiconductors объявила о том, что бесконтактная технология Mifare Plus была выбрана для

NXP Semiconductors приобретает разработчика беспроводных компонентов для автоматизации зданий я разработкой и поставкой полупроводниковых компонентов, - объявила о приобретении компании Jennic. NXP заплатила около $12,2 млн за 100% акций Jennic и предполагает выплатить еще до $7,8 млн в

Доступен открытый API технологии NFC для платформы Android Компании NXP и Trusted Logic объявили о выпуске интерфейса прикладного программирования NFC с открытым

Решение Imagination Technologies обеспечивает поддержку 3D в STB-платформах NXP Компании Imagination Technologies и NXP Semiconductors в рамках Международной выставки бытовой электроники CES 2010 в Лас-Вегасе

NXP поставит микросхемы SmartMX для системы электронных паспортов Китая Компания NXP объявила о том, что ее микросхема SmartMX была выбрана Правительством Китая в качестве основного элемента системы электронных паспортов, впервые реализующейся в стране. Портфель продуктов S

NXP передал Virage Logic часть своих прав на разработки в области CMOS Компании NXP Semiconductors и Virage Logic Corporation объявили о подписании стратегического соглашени

NXP интегрирует Adobe Flash для «цифрового дома» в платформы STB ray и других устройств домашнего использования будет поддерживаться в платформах STB225 и STB222 от NXP. Платформа Adobe Flash для «цифрового дома» позволяет пользователям получать доступ к шир

NXP и Roku выпустили новый проигрыватель для потокового доступа к фильмам Компании NXP, производитель полупроводниковых компонентов, и Roku, создатели проигрывателей цифрового видео, объявили о продолжении своего сотрудничества для удовлетворения растущих потребностей потреби

NXP представила новые разработки в области приемников цифрового сигнала Компания NXP Semiconductors продемонстрировала новые концепции и разработки в области приемников цифро

NXP поставила стомиллионную микросхему для электронных паспортов онной микросхемы для электронных паспортов в третьем квартале 2008 г. На сегодняшний момент решения NXP работают более чем в 80% систем электронных паспортов по всему миру, 55 из 67 стран мира