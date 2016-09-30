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NXP Semiconductors Philips Semiconductors
СОБЫТИЯ
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|30.09.2016
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На рынке полупроводников произойдет мегапоглощение на $30 млрд
Qualcomm собирается купить NXP Semiconductors Американская компания Qualcomm ведет переговоры о покупке нидерландского п
|01.06.2016
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Trend Micro совместно с NXP представили масштабируемое решение для сетевой защиты
мировой разработчик решений для информационной безопасности, объявила о сотрудничестве с компанией NXP Semiconductors N.V. Цель совместной работы — объединить усилия для работы над проектом по
|24.03.2015
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Huawei и NXP выходят на рынок «Индустрии 4.0»
Huawei и NXP Semiconductors объявили о совместном выходе на китайский и международный рынок «Индустрии
|02.03.2015
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NXP поглощает Freescale, чтобы стать крупнейшим в мире производителем автомобильных чипов
Голландский производитель полупроводников NXP Semiconductors объявил о подписании обязывающего соглашения о покупке меньшего по объему
|16.12.2013
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«Алиот» получил сертификат на изготовление карт MasterCard PayPass с чип-модулем NXP J3D081
Компания «Алиот» сообщила о получении сертификата MasterCard на изготовление дуальных Java-карт MasterCard PayPass с чип-модулем NXP J3D081, который является самым актуальным Java-продуктом компании NXP и имеет большой объем доступной пользовательский памяти (до 81 Кбайт) для загрузки апплетов, расширяющих функцио
|16.04.2013
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«Алиот» и NXP представили многофункциональную смарт-карту с дуальным интерфейсом
Производитель пластиковых карт «Алиот» и производитель микроконтроллеров NXP объявили о выпуске инновационного продукта — SCОne (Smart Card One) EMV v.1.02, являщегося банковской смарт-картой с дуальным интерфейсом. Как рассказали CNews представители «Алиот», решени
|20.02.2013
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NXP пополняет семейство телематической продукции решением GloTOP с поддержкой ГЛОНАСС
Компания NXP Semiconductors представила GloTOP 2.5G, новейшее дополнение к своему семейству телематиче
|29.11.2012
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NXP представила 32-разрядный микроконтроллер LPC800, созданный специально для 8-разрядных приложений
Компания NXP Semiconductors представила 32-разрядный микроконтроллер LPC800, созданный специально для
|23.11.2012
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NXP выпустила новое поколение смарт-билетов
Компания NXP Semiconductors N.V. анонсировала новое поколение бесконтактных бумажных билетов ИС Mifare
|29.06.2012
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NXP представила миниатюрный малошумящий усилитель для сверхкомпактных портативных GPS-устройств
Компания NXP Semiconductors представила самый миниатюрный на рынке малошумящий усилитель BGU8006 для с
|14.06.2012
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G&D интегрирует технологию NXP Mifare в защищенные SIM-карты
Компания NXP Semiconductors и концерн Giesecke & Devrient (G&D), специализирующийся в области безопасн
|13.04.2012
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NXP представила NFC-систему продажи билетов для мобильных устройств
Компания NXP Semiconductors N.V. представила апплет MIFARE4Mobile, который будет интегрироваться во вс
|20.12.2011
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NXP представила новые малошумящие GPS-усилители
Компания NXP Semiconductors анонсировала малошумящие усилители (МШУ) для сигналов систем спутниковой н
|18.11.2011
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NXP представила новую интегральную схему универсального бесконтактного считывающего устройства с поддержкой NFC
Компания NXP Semiconductors N.V. представила интегральную схему (ИС) CLRC663 – первую в новом поколени
|16.11.2011
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NXP разрабатывает Ethernet-приемопередатчики для автомобильных бортовых сетей
Компания NXP Semiconductors N.V. анонсировала свое участие в развитии Ethernet для автомобильного прим
|14.10.2011
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R2-D2: NXP Semiconductors представила модель управления «умным домом» с помощью Android-планшетов
ния, а также при необходимости контролировать отдельные устройства или группы устройств. Компания NXP Semiconductors представила модель управления «умным» домом с помощью JenNet-IP – своего
|07.10.2011
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NXP и Landis+Gyr продемонстрировали интеллектуальный счетчик с технологией NFC
Компания NXP Semiconductors N.V. и группа Landis+Gyr, поставщик решений для управления энергопотреблен
|03.08.2011
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Совокупная выручка NXP во втором квартале 2011 г. превысила $1,12 млрд
Компания NXP Semiconductors N.V. объявила о финансовых результатах второго квартала 2011 г., завершивш
|28.06.2011
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NXP раскрывает потенциал многофункциональных автомобильных ключей
Компания NXP Semiconductors N.V. объявила о том, что ее однокристальное решение для многофункциональны
|16.06.2011
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NXP представила технологию Gen8 LDMOS для базовых станций с интенсивным использованием полосы пропускания
Компания NXP Semiconductors представила мощные СВЧ LDMOS транзисторы восьмого поколения (Gen8) для бес
|23.05.2011
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NXP откроет доступ к исходному коду ПО JenNet-IP для беспроводных сетей с низким энергопотреблением
Компания NXP Semiconductors в рамках стратегии по созданию сети «Интернет вещей» объявила о намерении
|23.05.2011
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NXP GreenChip позволит управлять интеллектуальными системами освещения через интернет
Компания NXP Semiconductors представила свое решение для интеллектуальных систем освещения GreenChip,
|19.04.2011
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Компании NXP и UPM сделают NFC-метки более доступными
Компании NXP Semiconductors и UPM RFID, производитель и разработчик пассивных HF и UHF радиочастотных
|18.02.2011
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NXP и G&D представили совместное NFC-решение с функциями защиты для мобильных устройств
Компания NXP Semiconductors N.V. и концерн Giesecke & Devrient (G&D), поставщик решений в сфере обеспе
|31.01.2011
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Atos Origin и NXP представляют новые решения безопасности в интеллектуальных электросетях
Atos Origin и NXP Semiconductors N.V. представили новейшее решение в сфере комплексной безопасности и аутен
|21.01.2011
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NXP объявила выпуск первого в своем роде микроконтроллера с CAN-трансивером
.0B. Джоф Лис (Geoff Lees), вице-президент и генеральный директор подразделения микроконтроллеров в NXP Semiconductors, заявляет, что решение по интегрированию в одном корпусе CAN-трансивера с
|25.11.2010
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Компания NXP представила микроконтроллеры LPC1100L и LPC1300L с низким энергопотреблением
Компания NXP Semiconductors N.V. представила микроконтроллеры LPC1100L и LPC1300L, устанавливающие в р
|19.11.2010
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NXP Semiconductors N.V. выпустила микросхемы нового поколения для КЛЛ
Компания NXP Semiconductors N.V. объявила о выпуске микросхем типа UBA2211 – нового поколения управляю
|08.11.2010
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NXP Semiconductors представила новый чип для счетчиков электроэнергии
стимулируя потребителей к изменению режима потребления электроэнергии. Микросхема EM773 от компании NXP выводит задачу контроля энергопотребления за рамки традиционного подсчета стоимости потре
|06.09.2010
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Бесконтактную технологию оплаты NXP Mifare Plus установят на наземном транспорте в Сочи
Компания NXP Semiconductors объявила о том, что бесконтактная технология Mifare Plus была выбрана для
|28.07.2010
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NXP Semiconductors приобретает разработчика беспроводных компонентов для автоматизации зданий
я разработкой и поставкой полупроводниковых компонентов, - объявила о приобретении компании Jennic. NXP заплатила около $12,2 млн за 100% акций Jennic и предполагает выплатить еще до $7,8 млн в
|26.04.2010
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Доступен открытый API технологии NFC для платформы Android
Компании NXP и Trusted Logic объявили о выпуске интерфейса прикладного программирования NFC с открытым
|15.01.2010
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Решение Imagination Technologies обеспечивает поддержку 3D в STB-платформах NXP
Компании Imagination Technologies и NXP Semiconductors в рамках Международной выставки бытовой электроники CES 2010 в Лас-Вегасе
|26.10.2009
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NXP поставит микросхемы SmartMX для системы электронных паспортов Китая
Компания NXP объявила о том, что ее микросхема SmartMX была выбрана Правительством Китая в качестве основного элемента системы электронных паспортов, впервые реализующейся в стране. Портфель продуктов S
|20.10.2009
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NXP передал Virage Logic часть своих прав на разработки в области CMOS
Компании NXP Semiconductors и Virage Logic Corporation объявили о подписании стратегического соглашени
|22.04.2009
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NXP интегрирует Adobe Flash для «цифрового дома» в платформы STB
ray и других устройств домашнего использования будет поддерживаться в платформах STB225 и STB222 от NXP. Платформа Adobe Flash для «цифрового дома» позволяет пользователям получать доступ к шир
|07.04.2009
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NXP и Roku выпустили новый проигрыватель для потокового доступа к фильмам
Компании NXP, производитель полупроводниковых компонентов, и Roku, создатели проигрывателей цифрового видео, объявили о продолжении своего сотрудничества для удовлетворения растущих потребностей потреби
|04.02.2009
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NXP представила новые разработки в области приемников цифрового сигнала
Компания NXP Semiconductors продемонстрировала новые концепции и разработки в области приемников цифро
|11.12.2008
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NXP поставила стомиллионную микросхему для электронных паспортов
онной микросхемы для электронных паспортов в третьем квартале 2008 г. На сегодняшний момент решения NXP работают более чем в 80% систем электронных паспортов по всему миру, 55 из 67 стран мира
|24.10.2008
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Автомобильным ключом можно оплачивать покупки
Голландский поставщик полупроводниковых компонентов NXP Semiconductors совместно с компанией BMW разработал технологию оплаты товаров при помощи
NXP Semiconductors и организации, системы, технологии, персоны:
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