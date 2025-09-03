Получите все материалы CNews по ключевому слову
Скрипкин Дмитрий
Скрипкин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 252 2
|Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 2
|IBM - International Business Machines Corp 9504 1
|Google LLC 12072 1
|Microsoft Corporation 25031 1
|Рексофт - Reksoft 427 1
|Yubico 6 1
|PayPal 659 1
|Dropbox 505 1
|GitHub 924 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12490 1
|FIDO Alliance - Fast IDentity Online 37 2
|ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 98 1
|Aladdin JaCarta СКЗИ 170 2
|Oracle Java Card 15 1
|Google Chrome - браузер 1615 1
|Mozilla Firefox - браузер 1907 1
|Ведешкина Татьяна 7 2
|Бояренко Игорь 3 1
|Минеев Евгений 10 1
|Лебедев Анатолий 8 1
|Сабанов Алексей 21 1
|Крячков Антон 20 1
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 645 2
|РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 32 1
