ООН ИКАО Международная организация гражданской авиации ICAO International Civil Aviation Organization

ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization

СОБЫТИЯ


17.12.2025 В ГИС «Панорама» для Linux усовершенствованы инструменты обработки аэронавигационных и морских карт 3
13.10.2025 КБ «Панорама» выпустило ГИС «Конструктор» версии 1.5 для ОС «Аврора» 2
12.09.2025 В России началась комплексная цифровизация воздушного пространства страны 1
30.04.2025 В КБ «Панорама» разработан Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации для отечественных ОС 2
11.02.2025 ГИС «Панорама» автоматизирует расстановку подписей при оформлении карт и импорте из обменных форматов 1
16.01.2025 Прокуратура проверяет «Аэрофлот»: Пилоты жалуются на импортозамещенное ПО 1
24.10.2024 Скуратов Сергей Николаевич: вклад в становление уральской авиации 2
22.02.2024 Вводятся беспрецедентные нормы слежки за россиянами-путешественниками. Гигабайты персональных данных будут храниться семь лет, доступ дадут силовикам 1
10.07.2023 Как власти будут развивать беспилотную авиацию в России и ее технологический суверенитет 2
30.06.2023 Электронщики хотели оштрафовать на 330 млн руб. бежавший из России SAP, но сами остались должны миллионы 1
21.04.2023 Как в России ищут частоты для управления БПЛА, и почему это очень трудно 2
06.04.2023 Разработка «Росэлектроники» для защиты самолетов от птиц протестирована в аэропорту Пулково 1
09.11.2022 Авиакомпания «Россия» будет экономить на топливе после перехода на отечественное ПО 1
07.11.2022 Smart Engines представила новое поколение системы распознавания банковских карт, QR-кодов, MRZ и номеров телефонов Smart Code Engine 1
15.08.2022 В России ищут разработчика ИИ для замены пилотов гражданских самолетов 3
13.07.2021 Грузовые дроны и воздушные такси: какой будет Москва будущего 1
17.02.2021 Росгвардия закупает криптографическую защиту. Российское «железо» и ПО под запретом 1
05.02.2021 «Росэлектроника» проектирует систему охраны аэропорта Ульяновска 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
21.10.2020 ГИС семейства «Панорама» работают в среде ОС «Альт 8 СП» 1
24.07.2020 Мировые ИТ-тренды в российской транспортной отрасли 1
21.07.2020 Создано ПО для работы с геоданными на «Эльбрусах» c ОС Astra Linux 1
20.07.2020 КБ «Панорама» выпустило линейку продуктов на базе «Эльбрус» для ОС Astra Linux 1
17.06.2020 Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс» -

ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли

 1
27.05.2020 Автоматизация организации воздушного движения доступна в среде ОС Astra Linux 2
20.05.2020 SITA поддержит развитие единой системы цифровой самоидентификации для авиаперелетов 1
28.01.2020 Российские аэропорты переходят на цифровое наблюдение за полетами 2
30.08.2019 «Росэлектроника» впервые показала отечественный комплекс для контроля состояния взлетно-посадочных полос 3
21.02.2019 «Ростех» и АИС ввели в эксплуатацию комплекс управления воздушным движением в египетском аэропорту 2
26.11.2018 Туристам на Бали запретили пользоваться смартфонами и ноутбуками 2
23.10.2018 «Уни-Блок» внедрил распознавание документов Smart IDReader 1
10.10.2018 Каршеринг Rentmee внедрил распознавание документов с помощью Smart Engines 1
01.11.2017 Smart Engines научила ломбард распознавать паспорта 1
07.09.2017 Gemalto вводит использование биометрических паспортов более чем в 30 странах по всему миру 1
14.07.2017 Минкомсвязи закупило «железо» на «Эльбрусах» 1
15.06.2017 Технологии распознавания документов Smart Engines внедряются в Болгарии 1
02.03.2017 «Астра-Металл» выбрала для распознавания паспортов и СНИЛС решение Smart IDReader 1
01.02.2017 «Терминальные Решения» разработали сервис для выявления поддельных паспортов 1
16.01.2017 Миграционная ГИС переехала с IBM на «Эльбрусы» и СПО 2
16.01.2017 Ведомственный сегмент системы «Мир» переведен на отечественную аппаратную платформу 2

ООН ИКАО и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 430 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 7
Панорама КБ - Конструкторское бюро 213 6
Thales - Gemalto 184 5
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 60 4
G&D - Giesecke & Devrient - Гизеке и Девриент Технология - ГД Тех 51 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1219 4
SAP SE 5435 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 3
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 128 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2503 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 393 3
Восход ФГБУ НИИ 685 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14281 3
AMD - Advanced Micro Devices 4471 3
Philips 2076 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 62 3
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 3
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 256 3
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 21 2
Ростех - АИС - Аэронавигационные и информационные системы 4 2
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 46 2
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер - Гелиос Дата 120 2
BAE Systems 172 2
Entrust - Entrust Technologies - Entrust Datacard 74 2
Eastcompeace Technology - Eastcompeace Rus - Исткомпис Рус 7 2
Ramax - Рамакс 121 2
Intel Corporation 12545 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
Nginx - Энджайникс 189 2
Эшелон НПО 139 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 327 2
Ростех - Азимут 80 2
Oracle Corporation 6873 2
HID Global - HID Corporation 121 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3122 2
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 338 2
МегаФон 9929 2
Ростех - Автоматика Концерн 1745 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 533 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 864 7
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 224 6
Boeing 1017 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 4
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 132 4
Airbus Group - Airbus Industries 230 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 176 3
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 3
Lockheed Martin 767 2
Hyve Group - ITE Group - АйТиИ Экспо Интернешнл 13 2
РЖД - Российские железные дороги 2006 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8194 2
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 468 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 141 2
МКБ - Московский кредитный банк 618 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1377 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 2
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 40 2
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 46 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 2
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 75 1
Tessi 9 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 686 1
МКБ Бланк АКБ - Веста Инвестиционный банк - VestaBank 18 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 486 1
BCW - BioCollections Worldwide 7 1
Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны - ИАТА: KGD, ИКАО: UMKK 17 1
Авиапарк ТРЦ 49 1
Dukascopy Bank - Дукаскопи банк 5 1
ЕВРАЗ - ЕвразРуда 5 1
Muse Group 30 1
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 49 1
Спектр НППФ 3 1
Northrop Grumman 204 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 19 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12870 8
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 141 8
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 76 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3370 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 709 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1181 4
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 106 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6280 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3449 4
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 419 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4797 3
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 28 3
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 3
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 212 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 440 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 753 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 345 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 251 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3123 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4914 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 217 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 279 2
РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 10 1
Минцифры РФ - Департамент реализации стратегических проектов 8 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 1
Франция - Парламент Франции - Parlement français - Национальное собрание Франции - Национальная ассамблея - Assemblée nationale 16 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 463 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 39 1
EASA - European Aviation Safety Agency - Европейское агентство по безопасности полетов 12 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Правительство Польши - органы государственной власти 32 1
UK OS - Ordnance Survey - Национальное картографическое агентство Великобритании - Управление геодезии и картографии Великобритании 8 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 4
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 3
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 19 2
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 2
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 46 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 9 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 9 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 37 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 386 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73384 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 20
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2697 19
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 730 18
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 16
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31810 11
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2463 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 10
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3776 10
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8409 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11597 9
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3129 9
Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона 251 9
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10063 8
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 8
Пропускная способность - Bandwidth 1833 7
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4833 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18254 7
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 7
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 932 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8763 7
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1189 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 6
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 6
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 549 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 6
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3555 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 7
Linux OS 10921 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2882 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5133 5
Панорама КБ - ГИС Сервер - GIS WebService SE - GIS WebServer SE 42 5
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 223 5
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 95 5
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 947 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 635 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 4
Панорама КБ - Imagery Creator 4 3
Microsoft Windows 2000 8663 3
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-96 - советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт 21 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 923 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 201 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 3
Google Android 14707 3
Microsoft Windows 16343 3
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 62 2
L3 ProVision - SafeScout - серия радиоволновых сканеров 9 2
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 49 2
ЦРТС Альманах МПСН - многопозиционная система наблюдения за воздушным движением 4 2
Linux - Debian GNU 533 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-148 - украинский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 24 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1520 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-204 - советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 34 2
Эшелон НПО - Рубикон-К 4 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-214 9 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 518 2
Apple iOS 8258 2
Samsung Galaxy Note 697 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1531 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 498 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 2
Intel x86 - архитектура процессора 1985 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5190 2
Путин Владимир 3354 4
Скоков Сергей 26 2
Саидов Аскер 8 2
Мылицын Роман 111 2
Буленков Дмитрий 30 2
Черненко Андрей 73 2
Арлазаров Владимир 271 2
Никитин Евгений 14 1
Капойко Юрий 2 1
Ведешкина Татьяна 7 1
Быков Алексей 61 1
Буряк Алексей 1 1
Атаманов Александр 5 1
Черемных Андрей 30 1
Юхин Артем 16 1
Александровский Сергей 8 1
Миллер Сергей 43 1
Горбатов Игорь 25 1
Панкратов Александр 18 1
Крячков Антон 20 1
Тимошкин Андрей 8 1
Лебедев Анатолий 8 1
Михайлов Станислав 11 1
Карпов Анатолий 26 1
Повесьма Дмитрий 3 1
Силуянов Дмитрий 6 1
Ройко Сергей 1 1
Некрий Сергей 1 1
Пильтяй Дмитрий 1 1
Суханов Валерий 2 1
Бобряков Валерий 1 1
Завалишин Олег 1 1
Шарапов Александр 4 1
Ивашов Леонид 1 1
Ишутин Юрий 2 1
Спивак Алина 1 1
Телегин Вячеслав 3 1
Шибаев Владимир 1 1
Янкилевич Евгений 4 1
Субботин Артем 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157126 65
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53476 37
Европа 24646 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45777 17
Франция - Французская Республика 7979 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4097 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18242 10
Земля - планета Солнечной системы 10662 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18613 10
Германия - Федеративная Республика 12943 10
Япония 13556 7
Украина 7796 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14498 5
Болгария - Республика 785 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8126 5
Ирландия - Республика 1025 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2539 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1698 4
Казахстан - Республика 5801 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 4
Канада 4985 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3270 3
Южная Корея - Республика 6865 3
Азия - Азиатский регион 5752 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4281 3
Ближний Восток 3033 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2913 3
Россия - СФО - Новосибирск 4664 3
Египет - Арабская Республика 1047 3
Канада - Монреаль 72 3
Беларусь - Белоруссия 6037 3
Турция - Турецкая республика 2493 3
Швеция - Королевство 3716 3
Сингапур - Республика 1906 3
Узбекистан - Республика 1873 3
Армения - Республика 2372 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3048 3
Иран - Исламская Республика Иран 1118 3
Армения - Гюмри 14 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 63
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 35
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 29
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 27
Паспорт - Паспортные данные 2737 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 12
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 12
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 11
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 9
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 237 8
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 977 8
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10330 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 6
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 319 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6335 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15151 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7606 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 3
Энергетика - Energy - Energetically 5531 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 3
Аренда 2584 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 3
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 5
The Guardian - Британская газета 384 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 2
Российская газета 276 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 845 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
Silicon 490 1
Открытые системы ИД 176 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Defensetech 47 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6020 1
The Register - The Register Hardware 1700 1
AP - Associated Press 2006 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1141 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 2
Technavio 28 1
Forbes Global 2000 49 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Research and Markets 26 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 249 1
Privacy International 16 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 3
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 28 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 1
Royal Observatory, Greenwich - Гринвичская королевская обсерватория 12 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 29 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 21 1
РСВО ФГУП - НИИПС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт почтовой связи ФГУП 6 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 22 1
ГосНИИ ГА - ГосНИИ ГА гражданской авиации - Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации 7 1
НИИСССАУ - Научно-исследовательский институт специальных систем связи, автоматизации и управления - НИИ ССАУ - Научно-исследовательский институт систем связи, автоматизации и управления 7 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 669 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
РАН - Российская академия наук 2015 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 2
Биометрия в авиационной безопасности 2 2
Biometrics AIA 17 2
CNews AWARDS - награда 556 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
