ГИС «Панорама» автоматизирует расстановку подписей при оформлении карт и импорте из обменных форматов

В КБ «Панорама» разработана ГИС «Панорама» версии 15.4.1. В новой версии расширен запрос с геопортала Национальной системы пространственных данных различных видов кадастровых данных, реализован поиск по адресу по частичному совпадению названий улиц и номеров домов. Автоматизировано построение полигонов по границам смежных объектов и размещение подписей внутри протяженных полигонов при оформлении карт или при импорте из обменных форматов. Доработано формирование математической основы аэронавигационных карт по требованиям ИКАО, расширены настройки прав пользователей по редактированию карт с ГИС «Сервера», обновлены комплексы кадастровых и геодезических задач. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

Доработана задача подключения геопорталов для получения информации в заданной точке об объектах местности на основе протокола WMS. C геопортала «Национальной системы пространственных данных» можно запросить дату постановки объекта на учет, кадастровый номер, статус, категорию земель, стоимость участка или здания и другие параметры. Для геопорталов, поддерживающих запрос информации в точке при отображении тайлов, обеспечивается отображение данных в диалоге Выбор объекта: метрика объекта, семантические характеристики и метаданные объекта. Информацию об объекте можно скопировать в обменные форматы. Для геопортала «Национальная система пространственных данных» добавлено отображение слоев «Земельные участки» (подписи), «Здания» (подписи), добавлены файлы соответствия узлов ответа и данных классификатора для обеспечения сопоставления семантик. Добавлен новый диалог поиска информации на геопортале. Диалог позволяет выполнять адресный поиск на геопортале OpenStreetMap, поиск по кадастровому номеру на геопортале «Национальная система пространственных данных», сквозной поиск на геопорталах КБ «Панорама» или геопорталах, поддерживающих стандарт OGC WFS. Диалог отображает геометрию объектов, семантику объектов и выделяет их на карте.

КБ «Панорама» ГИС «Панорама» автоматизирует расстановку подписей при оформлении карт и импорте из обменных форматов

В диалоге «Поиск по адресу» улучшен поиск объектов или перекрестков по частичному совпадению названий улиц и номеров домов. По результатам поиска формируется таблица найденных объектов или перекрестков. При выборе записи в таблице осуществляется переход к объекту на карте. Добавлен режим просмотра информации об объекте. При изменении параметров поиска отбор объектов осуществляется автоматически по новым условиям.

В задаче «Редактор карты» на панели «Нарезка и сшивка» обновлен режим «Создание полигона по границам окружающих контуров». Режим обеспечивает создание мультиполигона, образованного границами смежных контуров полигонов и замкнутых линейных объектов внутри указанного замкнутого контура или выбранного объекта. Если нажать клавишу Ctrl и левую кнопку мыши над некоторым площадным или замкнутым линейным объектом, то построение мультиполигона будет на основе базового контура, для которого указанная точка будет внутренней. Если указанная точка находится внутри нескольких контуров, то будет построено пересечение всех таких контуров. Контуры, для которых точка находится снаружи, отсекут области пересечения от базового контура, чтобы создать контур вокруг точки, основываясь на прилегающих границах. Если нажать клавишу Ctrl и левую кнопку мыши над пустой областью, то в качестве базового контура будет выбран прямоугольный контур размером в 3/4 от текущего окна карты с центром в выбранной точке. Если в заданную область попадает несколько пустых участков карты, то будет создан только один объект, охватывающий выбранную точку. В режиме «Длина и расстояние» добавлено отображение значений расстояния от начала объекта и возможность сохранения измерений на карту в виде объектов.

В меню по правой кнопке мышки добавлен пункт «Копировать координаты точки». При выборе пункта меню или при нажатии комбинации «Ctrl+Alt+C» выполняется копирование координат текущей точки на карте в буфер обмена в виде строки чисел, разделенных пробелом. Единицы измерения и значения координат соответствуют тем, что установлены в строке отображения координат. Градусы и радианы записываются в виде десятичных чисел с дробной частью.

В задаче «Расчеты по карте» доработан режим «Поиск точки на объекте». Добавлена возможность поиска одной точки или участка между двумя точками, заданными по расстояниям от начала объекта с настройкой параметров отображения участка.

Доработана прикладная задача «Автоматическая расстановка подписей». Задача предназначена для создания подписей по семантике объектов. Создание подписей выполняется по линейным, точечным и площадным объектам. Реализовано подписывание площадных протяженных объектов (зоны вдоль рек, каналов и площадные объекты, имеющие форму полос). Данный режим подписывания активируется при включении галочки «Как линейный объект по осевой линии» во вкладке «Параметры». Новый алгоритм автоматически определяет метод построения осевой линии подписывания. Осевая линия формируется по контурам произвольной формы (рек, каналов), либо - по набору фоновых полос подписей, загруженных из обменных форматов (SHP, MIF/MID).

Задача «Автоматическая расстановка подписей» может быть выполнена как отдельная задача, так и в составе сценария обработки карты, либо сценария загрузки карты из обменных форматов. В последнем случае вызов задачи подписывания включается в файлы fromshp и frommif.

При отображении подписей, имеющих служебную семантику «Угол поворота знака (в градусах)» с кодом 31017, подпись ориентируется в соответствии с указанным в семантике значением. При повороте подпись выравнивается по центру и средней линии относительно точки метрики.

Доработана прикладная задача «Формирование математической основы аэронавигационных карт». Оформление математической основы приведено в соответствие с руководящими документами ИКАО. Добавлена раздельная настройка интервалов между параллелями и меридианами, частоты и размеров основных, дополнительных и вспомогательных штрихов. Исправлена ориентация штрихов для западного и южного полушария.

В задаче «Редактор классификатора» для семантик типа «Числовая формула» добавлено ключевое слово «H1» для использования в расчетах или при автоматизированном формировании текстов подписей значений высоты первой точки объекта.

Расширен список ограничений для пользователей на управление данными, открытыми с ГИС Сервера: могут быть установлены ограничения на копирование (экспорт в другие форматы, перенос объектов на другие карты), печать, просмотр параметров системы координат, редактирование координат, хранение копий отредактированных объектов, доступ к кэш на клиенте без регистрации на ГИС «Сервере», редактирование цифрового классификатора RSC и другие. Ограничения устанавливаются администратором программы через web-интерфейс и сохраняются в настройках ГИС «Сервера». Запрет на редактирование координат позволяет менять только атрибутивные данные объектов карт (семантику) без изменения координат или параметров системы координат в паспорте (метаданных) карты.

В комплексе «Кадастровых задач» доработан режим «Информация из государственного кадастра недвижимости». Реализована отправка запросов к сервису «Национальная система пространственных данных» вместо сервиса «Публичная кадастровая карта». Поддерживается получение сведений о следующих типах кадастровых объектов: земельные участки, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, зоны с особыми условиями использовании территории, границы муниципальных образований и населенных пунктов, границы водных объектов. Полученная по запросу информация отображается в диалоге «Атрибуты кадастрового объекта». Поддерживается повторный выбор на карте точки для запроса кадастровых сведений без закрытия диалога.

Доработан режим «Чтение КПТ и обновление карты». При обработке атрибутов кадастровых объектов, изменен порядок записи в семантику атрибутов с типом «код из классификатора». Перед сохранением значения атрибута выполняется поиск кода значения или, если код не найден, наименования значения. Если в справочнике нет искомого значения, то значение атрибута будет сохранено в резервную семантику как текстовое значение. Атрибут «кадастровый номер иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости» вместо семантики KN_LAND записывается в KADNUM_L.

В режиме «Карта-план территории» реализована возможность выбора схемы для формирования XML-документа. Поддерживается формирование электронного документа по схемам MapPlanTerritory_v01.xsd и MapPlanTerritory_v02.xsd. Это обеспечивает выполнение комплексных кадастровых работ во всех субъектах России.

В задаче «Геодезический редактор» доработан диалог «Поиск по кадастровому номеру или адресу». При выборе источника поиска «сведения ЕГРН» реализована отправка запросов к сервису «Национальная система пространственных данных» вместо сервиса «Публичная кадастровая карта». Кроме поиска по кадастровому номеру в ЕГРН добавлен поиск по адресу в ЕГРН. По результатам поиска выполняется перемещение карты в найденную точку и отображение атрибутов найденного кадастрового объекта в стандартном диалоге описания объекта карты. Для режимов «Создание схемы и заполнение отчета» и «Заполнение отчета для объекта» доработан порядок вставки в отчет сведений о площади. Добавлена обработка нового маркера #AREADOCMAP0#, обеспечивающая вставку в отчет значения площади кадастрового объекта с выбором из семантики AREADOC или рассчитанного значения в проекции карты. Значение площади вставляется с округлением до целых метров. Доработан диалог «Настройки отчета», уточнен состав элементов (полей) для управления содержание формируемой схемы, убраны устаревшие элементы и обновлен состав шаблонов создаваемого отчета в выпадающем списке.

Новая версия программы доступна для скачивания на сайте КБ «Панорама» в разделе «Скачать».