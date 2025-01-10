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Панорама КБ Конструкторское бюро

Панорама КБ - Конструкторское бюро

Конструкторское бюро "Панорама" - российская компания в области разработки геоинформационных систем и технологий. Основным направлением деятельности компании является разработка и внедрение ГИС, которые используются в таких сферах, как землеустройство и кадастр, геодезические изыскания, картографирование, силовые ведомства, сельское хозяйство, аэронавигация и многих других. Компания является членом кооперации "Федерального центра науки и высоких технологий ВНИИ ГОЧС". Геоинформационные системы КБ "Панорама" включены в Реестр отечественного ПО.


10.01.2025 «Комплекс геодезических расчетов» для отечественных ОС обеспечивает формирование кадастровых документов

В КБ «Панорама» разработан «Комплекс геодезических расчетов» для операционной системы Astra Linux S
19.12.2024 В комплексе Panorama Vision улучшено качество распознавания зданий и границ сельскохозяйственных угодий

В КБ «Панорама» разработан сервис автоматического распознавания и векторизации Panorama Vision верс
17.12.2024 ГИС Panorama Mobile обеспечивает быстрое нанесение данных на карту местности в движении или при планировании действий

В КБ «Панорама» разработана ГИС Panorama Mobile версии 1.10 для отечественной мобильной ОС «Аврора»
12.12.2024 ГИС Panorama Mobile для отечественной ОС «Аврора» поддерживает работу мобильных клиентов с геоданными на ГИС «Серверах»

В КБ «Панорама» разработана ГИС Panorama Mobile версии 1.9 для мобильной ОС «Аврора». В новой верси
06.12.2024 ГИС Panorama Mobile для отечественной ОС «Аврора» поддерживает работу мобильных клиентов с геоданными на ГИС «Серверах»

В КБ «Панорама» разработана ГИС Panorama Mobile версии 1.9 для мобильной ОС «Аврора». В новой верси
14.11.2024 В «Панорама Фото» ускорена обработка данных БПЛА за счет использования возможностей новейших видеокарт

В КБ «Панорама» разработана программа обработки материалов воздушного фотографирования «Панорама
11.11.2024 В ГИС Panorama Mobile для ОС «Аврора» добавлены расчетные инструменты анализа местности

В КБ «Панорама» разработана ГИС Panorama Mobile версии 1.7 для отечественной мобильной ОС «Аврора».
25.10.2024 В ГИС «Панорама» для ОС Astra Linux Special Edition 1.8 усовершенствованы средства цифрового картографирования и изучения местности

В КБ «Панорама» разработана ГИС «Панорама» версии 15.3.2 для ОС Astra Linux Special Edition

07.10.2024 В ГИС «Панорама» для Linux расширены средства анализа пространственных баз данных

В КБ «Панорама» разработана ГИС «Панорама» версии 15.3.1 для ОС Astra Linux Special Edition.
10.09.2024 ГИС «Панорама» совместно с комплексом Panorama Vision распознает здания и сооружения на спутниковых снимках и аэрофотоснимках

В КБ «Панорама» разработана ГИС «Панорама» версии 15.3.2 и сервис автоматического распознава
27.08.2024 Мобильная ГИС «Panorama Mobile» адаптирована для работы в отечественной операционной системе «Аврора» 5

В КБ «Панорама» подготовлена ГИС «Panorama Mobile» для российской мобильной ОС «Аврора» версии 5. С
26.06.2023 «Интегро текнолоджиз» зарегистрировала в Роспатенте продукт «Панорама»

работке, внедрению и поддержке ИТ-решений для авиакомпаний, аэропортов и наземных служб, зарегистрировала в Роспатенте платформу автоматизации наземного обеспечения рейсов и менеджмента авиасервисов «Панорама». Об этом CNews сообщили представители «Интегро текнолоджиз». «Панорама»– программный продукт собственной разработки «Интегро текнолоджиз». Платформа позволяет обеспечить непрер
14.03.2023 Разработана мобильная ГИС Panorama Mobile для отечественной ОС «Аврора»

Конструкторское бюро «Панорама» представило новый программный продукт ГИС Panorama Mobile для ОС «Аврора». Об этом

14.02.2023 «Контур» обновил сервис для проверки сделок с недвижимостью для физических лиц и частных риелторов

«Контур.панорама» помогает собственникам, покупателям недвижимости и риелторам узнать характеристики объекта, проверить его на потенциальные риски и ускорить выход на сделку. Сервис изменился и внешне,
31.10.2022 Новое изделие от КБ «Панорама»

представляет новое программное изделие «Программа обработки материалов воздушного фотографирования (Панорама Фото)», позволяющее обрабатывать снимки с беспилотных летательных аппаратов в автома
10.12.2021 Подтверждена совместимость ГИС «Панорама х64» с «Ред ОС»

КБ «Панорама» и «Ред софт» подтвердили совместимость и корректность работы геоиформационной систе
21.10.2020 ГИС семейства «Панорама» работают в среде ОС «Альт 8 СП»

КБ «Панорама» и ИВК обеспечили совместимость семейства российских геоинформационных систем «Па
21.07.2020 Создано ПО для работы с геоданными на «Эльбрусах» c ОС Astra Linux

Картография и геодезия: полное импортозамещение Группа компаний Astra Linux и конструкторское бюро «Панорама» разработали программную экосистему для создания, хранения и публикации пространстве
20.07.2020 КБ «Панорама» выпустило линейку продуктов на базе «Эльбрус» для ОС Astra Linux

ГК Astra Linux и конструкторское бюро «Панорама» сообщают о создании линейки программных продуктов для применения в среде ОС Astra L
09.07.2020 Новая версия Imagery Creator 10.1 работает в среде ОС Astra Linux

ГК Astra Linux и КБ «Панорама», российский разработчик геоинформационных систем для картографирования, сообщили о

28.08.2013 Производитель пластиковых окон «Панорама» выбрал сall-центр Infinity

Производитель пластиковых окон - компания «Панорама», выбрала сall-центр Infinity от российского разработчика «ИнтелТелеком». По словам Ирины Шевкуновой, руководителя call-центра компании «Панорама», переход на новую систему был

17.04.2009 «Центр Инфраструктурных Проектов» и КБ «Панорама» договорились о сотрудничестве

«Центр Инфраструктурных Проектов» и конструкторское бюро «Панорама» заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве и стратегическом партнерстве. Со
28.03.2008 «1С:Предприятие 8» помогает «Борисовской зерновой компании» управлять бизнесом

ившая функциональность «1С:Управления производственным предприятием 8» и геоинформационной системы «Панорама-Агро». В результате обеспечена информационная поддержка передовой технологии произво

Публикаций - 164, упоминаний - 215

Панорама КБ и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11775 18
Ростех - Автоматика Концерн 1639 13
Samsung Electronics 10254 10
Meta Platforms - Facebook 4438 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 9
Yandex - Яндекс 7339 9
Sony 6544 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 8
Microsoft Corporation 24624 7
Apple Inc 12100 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 6
X Corp - Twitter 2845 6
Huawei 3933 6
Canon 1397 6
8213 5
Lenovo Group 2292 5
Совзонд - Sovzond 118 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 5
Intel Corporation 12197 4
Oracle Corporation 6687 4
HTC Corporation 1499 4
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 125 4
Nikon 622 4
Lenovo Motorola 3501 4
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 153 4
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 4
МегаФон 8804 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 3
LG Electronics 3614 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 3
Ricoh Pentax 218 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 3
HERE Technologies 108 3
ДОК 828 3
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 3
Schneider Kreuznach - Jos. Schneider Optische Werke GmbH 42 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 2
Прогноз 1650 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 2
Carl Zeiss AG 303 6
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 70 3
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 2
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 38 2
Совкомбанк Совесть 271 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
ЦНКЭС - Центр Независимой Комплексной Экспертизы 16 2
Конти ГК - Континенталь-Сервис 5 2
Транснефть 299 1
Почта России ПАО 2112 1
Газпром ПАО 1342 1
LinkedIn 635 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 82 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
Парижская коммуна 6 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 1
Челябинвестбанк - Акционерный Челябинский Инвестиционный банк 26 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 172 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Visa International 1949 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 37 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
TÜV Rheinland Group 135 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
ЕКА Топливная компания 141 1
TripAdvisor 41 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 92 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Композит 92 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 82 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 2
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 22 2
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 141 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 94 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Авиалесоохрана ФБУ 15 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 213 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 20
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 5
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 4
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 17 4
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
Русский Щит - ассоциация 39 2
Международная академия связи - МАС 41 2
Creative Commons - некоммерческая организация 38 1
ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 79 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
ГосИнформСистемы 126 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 59
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 47
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2803 46
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 45
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 42
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 40
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 40
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 39
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 37
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2381 37
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 36
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 35
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 34
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 32
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2077 30
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 30
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1027 29
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1737 28
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 28
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 27
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1856 25
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 24
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 24
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 23
Карты памяти - Запоминающее устройство 2262 21
Объектив - Lens 1382 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 20
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1588 20
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 19
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 19
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 409 19
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 19
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 736 19
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 18
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2953 18
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2347 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 18
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 18
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1120 17
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 17
Google Android 13994 30
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 27
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 18
Панорама КБ - ГИС Сервер - GIS WebService SE 17 16
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 15
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 497 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 10
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 9
Microsoft Windows 15656 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 8
Linux OS 9936 8
Панорама КБ - Panorama Vision 8 8
Apple iPhone 6 4862 7
Apple iOS 7809 7
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 6
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 353 6
Google Play - Google Store - Android Market 3291 6
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 432 6
Samsung Galaxy 955 6
Google YouTube - Видеохостинг 2747 6
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 462 6
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 6
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 260 6
Google Lens - Google Объектив 58 6
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 130 6
C/C++ - Язык программирования 755 6
Панорама КБ - Panorama Mobile - Панорама мини - Панорама редактор 6 6
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 5
Samsung Galaxy Note 695 5
Adobe Photoshop 764 5
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 225 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 5
Microsoft Windows 2000 8661 5
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 4
Панорама КБ - Imagery Creator 4 4
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 235 4
Apple iPhone 5 772 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 4
Пахомов Александр 60 4
Мылицын Роман 110 3
Гордеева Анна 36 3
Козлов Павел 21 3
Лаптева Марина 114 3
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Кириченко Сергей 2 2
Массух Илья 231 2
Яшин Олег 9 2
Каминский Андрей 6 2
Астахов Сергей 8 2
Клименко Станислав 11 2
Миллер Сергей 43 2
Болсуновский Михаил 12 2
Балагуров Андрей 8 2
Рейтман Юрий 6 2
Вищук Сергей 2 2
Мосиенко Сергей 2 2
Рахманов Максим 47 2
Овсянников Денис 23 2
Богатков Борис 3 2
Сизоненко Григорий 39 1
Беленков Олег 1 1
Григорьев Олег 2 1
Пешков Анатолий 1 1
Алексеев Сергей 9 1
Маркин Сергей 2 1
Попов Иван 3 1
Бойченко Игорь 3 1
Никифоров Николай 1136 1
Новиков Павел 97 1
Чернякова Елена 29 1
Соколов Алексей 134 1
Бокова Людмила 82 1
Касперская Наталья 291 1
Носков Константин 236 1
Валяева Елизавета 72 1
Щеголев Игорь 698 1
Нуралиев Борис 289 1
Матвеева Татьяна 104 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 86
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 31
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 16
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Россия - СФО - Новосибирск 4290 5
Беларусь - Белоруссия 5638 5
Финляндия - Финляндская Республика 3603 5
Солнечная система - Solar system 2522 5
Россия - ЮФО - Севастополь 540 4
Южная Корея - Республика 6646 4
Армения - Республика 2280 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 4
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 3
Япония 13282 3
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