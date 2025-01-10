Панорама КБ - Конструкторское бюро

«Комплекс геодезических расчетов» для отечественных ОС обеспечивает формирование кадастровых документов В КБ «Панорама» разработан «Комплекс геодезических расчетов» для операционной системы Astra Linux S

В комплексе Panorama Vision улучшено качество распознавания зданий и границ сельскохозяйственных угодий В КБ «Панорама» разработан сервис автоматического распознавания и векторизации Panorama Vision верс

ГИС Panorama Mobile обеспечивает быстрое нанесение данных на карту местности в движении или при планировании действий В КБ «Панорама» разработана ГИС Panorama Mobile версии 1.10 для отечественной мобильной ОС «Аврора»

ГИС Panorama Mobile для отечественной ОС «Аврора» поддерживает работу мобильных клиентов с геоданными на ГИС «Серверах» В КБ «Панорама» разработана ГИС Panorama Mobile версии 1.9 для мобильной ОС «Аврора». В новой верси

ГИС Panorama Mobile для отечественной ОС «Аврора» поддерживает работу мобильных клиентов с геоданными на ГИС «Серверах» В КБ «Панорама» разработана ГИС Panorama Mobile версии 1.9 для мобильной ОС «Аврора». В новой верси

В «Панорама Фото» ускорена обработка данных БПЛА за счет использования возможностей новейших видеокарт В КБ «Панорама» разработана программа обработки материалов воздушного фотографирования «Панорама

В ГИС Panorama Mobile для ОС «Аврора» добавлены расчетные инструменты анализа местности В КБ «Панорама» разработана ГИС Panorama Mobile версии 1.7 для отечественной мобильной ОС «Аврора».

В ГИС «Панорама» для ОС Astra Linux Special Edition 1.8 усовершенствованы средства цифрового картографирования и изучения местности В КБ «Панорама» разработана ГИС «Панорама» версии 15.3.2 для ОС Astra Linux Special Edition

В ГИС «Панорама» для Linux расширены средства анализа пространственных баз данных В КБ «Панорама» разработана ГИС «Панорама» версии 15.3.1 для ОС Astra Linux Special Edition.

ГИС «Панорама» совместно с комплексом Panorama Vision распознает здания и сооружения на спутниковых снимках и аэрофотоснимках В КБ «Панорама» разработана ГИС «Панорама» версии 15.3.2 и сервис автоматического распознава

Мобильная ГИС «Panorama Mobile» адаптирована для работы в отечественной операционной системе «Аврора» 5 В КБ «Панорама» подготовлена ГИС «Panorama Mobile» для российской мобильной ОС «Аврора» версии 5. С

«Интегро текнолоджиз» зарегистрировала в Роспатенте продукт «Панорама» работке, внедрению и поддержке ИТ-решений для авиакомпаний, аэропортов и наземных служб, зарегистрировала в Роспатенте платформу автоматизации наземного обеспечения рейсов и менеджмента авиасервисов «Панорама». Об этом CNews сообщили представители «Интегро текнолоджиз». «Панорама»– программный продукт собственной разработки «Интегро текнолоджиз». Платформа позволяет обеспечить непрер

Разработана мобильная ГИС Panorama Mobile для отечественной ОС «Аврора» Конструкторское бюро «Панорама» представило новый программный продукт ГИС Panorama Mobile для ОС «Аврора». Об этом

«Контур» обновил сервис для проверки сделок с недвижимостью для физических лиц и частных риелторов «Контур.панорама» помогает собственникам, покупателям недвижимости и риелторам узнать характеристики объекта, проверить его на потенциальные риски и ускорить выход на сделку. Сервис изменился и внешне,

Новое изделие от КБ «Панорама» представляет новое программное изделие «Программа обработки материалов воздушного фотографирования (Панорама Фото)», позволяющее обрабатывать снимки с беспилотных летательных аппаратов в автома

Подтверждена совместимость ГИС «Панорама х64» с «Ред ОС» КБ «Панорама» и «Ред софт» подтвердили совместимость и корректность работы геоиформационной систе

ГИС семейства «Панорама» работают в среде ОС «Альт 8 СП» КБ «Панорама» и ИВК обеспечили совместимость семейства российских геоинформационных систем «Па

Создано ПО для работы с геоданными на «Эльбрусах» c ОС Astra Linux Картография и геодезия: полное импортозамещение Группа компаний Astra Linux и конструкторское бюро «Панорама» разработали программную экосистему для создания, хранения и публикации пространстве

КБ «Панорама» выпустило линейку продуктов на базе «Эльбрус» для ОС Astra Linux ГК Astra Linux и конструкторское бюро «Панорама» сообщают о создании линейки программных продуктов для применения в среде ОС Astra L

Новая версия Imagery Creator 10.1 работает в среде ОС Astra Linux ГК Astra Linux и КБ «Панорама», российский разработчик геоинформационных систем для картографирования, сообщили о

Производитель пластиковых окон «Панорама» выбрал сall-центр Infinity Производитель пластиковых окон - компания «Панорама», выбрала сall-центр Infinity от российского разработчика «ИнтелТелеком». По словам Ирины Шевкуновой, руководителя call-центра компании «Панорама», переход на новую систему был

«Центр Инфраструктурных Проектов» и КБ «Панорама» договорились о сотрудничестве «Центр Инфраструктурных Проектов» и конструкторское бюро «Панорама» заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве и стратегическом партнерстве. Со