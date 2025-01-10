Панорама КБ Конструкторское бюро
Конструкторское бюро "Панорама" - российская компания в области разработки геоинформационных систем и технологий. Основным направлением деятельности компании является разработка и внедрение ГИС, которые используются в таких сферах, как землеустройство и кадастр, геодезические изыскания, картографирование, силовые ведомства, сельское хозяйство, аэронавигация и многих других. Компания является членом кооперации "Федерального центра науки и высоких технологий ВНИИ ГОЧС". Геоинформационные системы КБ "Панорама" включены в Реестр отечественного ПО.
|10.01.2025
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«Комплекс геодезических расчетов» для отечественных ОС обеспечивает формирование кадастровых документов
В КБ «Панорама» разработан «Комплекс геодезических расчетов» для операционной системы Astra Linux S
|19.12.2024
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В комплексе Panorama Vision улучшено качество распознавания зданий и границ сельскохозяйственных угодий
В КБ «Панорама» разработан сервис автоматического распознавания и векторизации Panorama Vision верс
|17.12.2024
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ГИС Panorama Mobile обеспечивает быстрое нанесение данных на карту местности в движении или при планировании действий
В КБ «Панорама» разработана ГИС Panorama Mobile версии 1.10 для отечественной мобильной ОС «Аврора»
|12.12.2024
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ГИС Panorama Mobile для отечественной ОС «Аврора» поддерживает работу мобильных клиентов с геоданными на ГИС «Серверах»
В КБ «Панорама» разработана ГИС Panorama Mobile версии 1.9 для мобильной ОС «Аврора». В новой верси
|06.12.2024
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ГИС Panorama Mobile для отечественной ОС «Аврора» поддерживает работу мобильных клиентов с геоданными на ГИС «Серверах»
В КБ «Панорама» разработана ГИС Panorama Mobile версии 1.9 для мобильной ОС «Аврора». В новой верси
|14.11.2024
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В «Панорама Фото» ускорена обработка данных БПЛА за счет использования возможностей новейших видеокарт
В КБ «Панорама» разработана программа обработки материалов воздушного фотографирования «Панорама
|11.11.2024
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В ГИС Panorama Mobile для ОС «Аврора» добавлены расчетные инструменты анализа местности
В КБ «Панорама» разработана ГИС Panorama Mobile версии 1.7 для отечественной мобильной ОС «Аврора».
|25.10.2024
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В ГИС «Панорама» для ОС Astra Linux Special Edition 1.8 усовершенствованы средства цифрового картографирования и изучения местности
В КБ «Панорама» разработана ГИС «Панорама» версии 15.3.2 для ОС Astra Linux Special Edition
|07.10.2024
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В ГИС «Панорама» для Linux расширены средства анализа пространственных баз данных
В КБ «Панорама» разработана ГИС «Панорама» версии 15.3.1 для ОС Astra Linux Special Edition.
|10.09.2024
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ГИС «Панорама» совместно с комплексом Panorama Vision распознает здания и сооружения на спутниковых снимках и аэрофотоснимках
В КБ «Панорама» разработана ГИС «Панорама» версии 15.3.2 и сервис автоматического распознава
|27.08.2024
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Мобильная ГИС «Panorama Mobile» адаптирована для работы в отечественной операционной системе «Аврора» 5
В КБ «Панорама» подготовлена ГИС «Panorama Mobile» для российской мобильной ОС «Аврора» версии 5. С
|26.06.2023
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«Интегро текнолоджиз» зарегистрировала в Роспатенте продукт «Панорама»
работке, внедрению и поддержке ИТ-решений для авиакомпаний, аэропортов и наземных служб, зарегистрировала в Роспатенте платформу автоматизации наземного обеспечения рейсов и менеджмента авиасервисов «Панорама». Об этом CNews сообщили представители «Интегро текнолоджиз». «Панорама»– программный продукт собственной разработки «Интегро текнолоджиз». Платформа позволяет обеспечить непрер
|14.03.2023
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Разработана мобильная ГИС Panorama Mobile для отечественной ОС «Аврора»
Конструкторское бюро «Панорама» представило новый программный продукт ГИС Panorama Mobile для ОС «Аврора». Об этом
|14.02.2023
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«Контур» обновил сервис для проверки сделок с недвижимостью для физических лиц и частных риелторов
«Контур.панорама» помогает собственникам, покупателям недвижимости и риелторам узнать характеристики объекта, проверить его на потенциальные риски и ускорить выход на сделку. Сервис изменился и внешне,
|31.10.2022
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Новое изделие от КБ «Панорама»
представляет новое программное изделие «Программа обработки материалов воздушного фотографирования (Панорама Фото)», позволяющее обрабатывать снимки с беспилотных летательных аппаратов в автома
|10.12.2021
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Подтверждена совместимость ГИС «Панорама х64» с «Ред ОС»
КБ «Панорама» и «Ред софт» подтвердили совместимость и корректность работы геоиформационной систе
|21.10.2020
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ГИС семейства «Панорама» работают в среде ОС «Альт 8 СП»
КБ «Панорама» и ИВК обеспечили совместимость семейства российских геоинформационных систем «Па
|21.07.2020
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Создано ПО для работы с геоданными на «Эльбрусах» c ОС Astra Linux
Картография и геодезия: полное импортозамещение Группа компаний Astra Linux и конструкторское бюро «Панорама» разработали программную экосистему для создания, хранения и публикации пространстве
|20.07.2020
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КБ «Панорама» выпустило линейку продуктов на базе «Эльбрус» для ОС Astra Linux
ГК Astra Linux и конструкторское бюро «Панорама» сообщают о создании линейки программных продуктов для применения в среде ОС Astra L
|09.07.2020
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Новая версия Imagery Creator 10.1 работает в среде ОС Astra Linux
ГК Astra Linux и КБ «Панорама», российский разработчик геоинформационных систем для картографирования, сообщили о
|28.08.2013
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Производитель пластиковых окон «Панорама» выбрал сall-центр Infinity
Производитель пластиковых окон - компания «Панорама», выбрала сall-центр Infinity от российского разработчика «ИнтелТелеком». По словам Ирины Шевкуновой, руководителя call-центра компании «Панорама», переход на новую систему был
|17.04.2009
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«Центр Инфраструктурных Проектов» и КБ «Панорама» договорились о сотрудничестве
«Центр Инфраструктурных Проектов» и конструкторское бюро «Панорама» заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве и стратегическом партнерстве. Со
|28.03.2008
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«1С:Предприятие 8» помогает «Борисовской зерновой компании» управлять бизнесом
ившая функциональность «1С:Управления производственным предприятием 8» и геоинформационной системы «Панорама-Агро». В результате обеспечена информационная поддержка передовой технологии произво
Панорама КБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Пахомов Александр 60 4
|Мылицын Роман 110 3
|Гордеева Анна 36 3
|Козлов Павел 21 3
|Лаптева Марина 114 3
|Железняков Андрей 2 2
|Кириченко Сергей 2 2
|Массух Илья 231 2
|Яшин Олег 9 2
|Каминский Андрей 6 2
|Астахов Сергей 8 2
|Клименко Станислав 11 2
|Миллер Сергей 43 2
|Болсуновский Михаил 12 2
|Балагуров Андрей 8 2
|Рейтман Юрий 6 2
|Вищук Сергей 2 2
|Мосиенко Сергей 2 2
|Рахманов Максим 47 2
|Овсянников Денис 23 2
|Богатков Борис 3 2
|Сизоненко Григорий 39 1
|Беленков Олег 1 1
|Григорьев Олег 2 1
|Пешков Анатолий 1 1
|Алексеев Сергей 9 1
|Маркин Сергей 2 1
|Попов Иван 3 1
|Бойченко Игорь 3 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Новиков Павел 97 1
|Чернякова Елена 29 1
|Соколов Алексей 134 1
|Бокова Людмила 82 1
|Касперская Наталья 291 1
|Носков Константин 236 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Нуралиев Борис 289 1
|Матвеева Татьяна 104 1
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