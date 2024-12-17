Богатков Борис
|17.12.2024
|Еще 5000 семей Южно-Чемского микрорайона получили сверхскоростной интернет МТС 1
|08.10.2024
|МТС провела гигабит на улицу Новосибирского поэта Бориса Богаткова 1
|26.12.2016
|МТС подключил к услугам связи 66 новосибирских новостроек 1
Богатков Борис и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
|Панорама КБ - Конструкторское бюро 164 2
|Совинтех - Современные информационные технологии 38 1
|Шмонин Дмитрий 2 1
|Пахомов Александр 60 1
|Снежина Татьяна 2 1
|Гребенщиков Юрий 1 1
|Тюленин Сергей 1 1
|Есенин Сергей 9 1
|Соловенчук Александр 105 1
|Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
|Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
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